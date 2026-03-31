ETV Bharat / technology

ಕಾರ್​ ಬಿಲ್ಡ್​ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಅದ್ಭುತ: ಭಾರತ್ NCAP ಕ್ರ್ಯಾಶ್​ ಟೆಸ್ಟ್​ನಲ್ಲಿ ಕಿಯಾ ಕಾರು ಸೂಪರ್​!

Bharat NCAP Safety Rating: ಭಾರತ್ NCAP ಕ್ರ್ಯಾಶ್​ ಟೆಸ್ಟ್​ನಲ್ಲಿ ಕಿಯಾ ಇಂಡಿಯಾದ ಕಾರು ಟಾಟಾ ಸಿಯೆರಾಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಂಕಗಳನ್ನು ಗಳಿಸುವ ಮೂಲಕ ಅಚ್ಚರಿ ಮೂಡಿಸಿದೆ. ಈ ಕುರಿತು ಇಲ್ಲಿದೆ ಡಿಟೇಲ್ಸ್​..

ಭಾರತ್ NCAP ಕ್ರ್ಯಾಶ್​ ಟೆಸ್ಟ್​ನಲ್ಲಿ ಕಿಯಾ ಕಾರು ಸೂಪರ್​! (Photo Credit: X/Bharat NCAP)
author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : March 31, 2026 at 12:02 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

Bharat NCAP Safety Rating: ಭಾರತದಲ್ಲಿ "ಸೇಫ್ಟಿ" ಎಂಬ ಪದಕ್ಕೆ ಸಮಾನಾರ್ಥಕವಾಗಿರುವ ಟಾಟಾ ಮೋಟಾರ್ಸ್ ಈಗ ತೀವ್ರ ಸ್ಪರ್ಧೆಯನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿದೆ. ತನ್ನ ಎರಡನೇ ತಲೆಮಾರಿನ ಸೆಲ್ಟೋಸ್ (2026 ಮಾದರಿ) ನೊಂದಿಗೆ, ಕಿಯಾ ಇಂಡಿಯಾ ಭಾರತ್ NCAP (BNCAP) ಕ್ರ್ಯಾಶ್ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಭಾವಶಾಲಿ ಅಂಕಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದೆ.

ಅಡಲ್ಟ್​ ಅಕ್ಯುಪೆಂಟ್​ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್​ (AOP) ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಿಯಾ ಸೆಲ್ಟೋಸ್ ಸಂಭಾವ್ಯ 32 ರಲ್ಲಿ ಗಮನಾರ್ಹವಾದ 31.70 ಅಂಕಗಳನ್ನು ಗಳಿಸುವ ಮೂಲಕ 5-ಸ್ಟಾರ್ ರೇಟಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಇದೇ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸವಾಲನ್ನು ಒಡ್ಡಿದ್ದ ಟಾಟಾ ಸಿಯೆರಾ 31.14 ಅಂಕಗಳೊಂದಿಗೆ ಹಿಂದುಳಿದಿದೆ. ಸುರಕ್ಷತಾ ಮಾನದಂಡಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಟೀಕೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಕಿಯಾ ಈಗ ನೇರವಾಗಿ ಟಾಟಾದ ಭದ್ರಕೋಟೆಯನ್ನು ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿದೆ ಎಂಬುದು ಗಮನಾರ್ಹ.

ಚಾಲಕನಿಗೆ ಸುರಕ್ಷತೆಯ ಭರವಸೆ: ಕ್ರ್ಯಾಶ್ ಪರೀಕ್ಷಾ ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಕಿಯಾ ಸೆಲ್ಟೋಸ್ ತನ್ನ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ರಕ್ಷಣೆ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಗಂಟೆಗೆ 64 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ವೇಗದಲ್ಲಿ ನಡೆಸಿದ ಮುಂಭಾಗದ ಆಫ್‌ಸೆಟ್ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಚಾಲಕ ಮತ್ತು ಸಹ-ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ತಲೆ ಮತ್ತು ಕುತ್ತಿಗೆ ಪ್ರದೇಶಗಳು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿವೆ ಎಂದು ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಯಿತು. ಈ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ವಾಹನಕ್ಕೆ ಗರಿಷ್ಠ 16 ರಲ್ಲಿ 15.70 ಅಂಕಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಯಿತು.

ಇದಲ್ಲದೆ ಸೈಡ್ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಸೆಲ್ಟೋಸ್ 16ರಲ್ಲಿ 16 ಅಂಕಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿತು. ಚಾಲಕನ ಎದೆ ಮತ್ತು ತೊಡೆಯ ಪ್ರದೇಶಗಳು 'ಉತ್ತಮ' (ತುಂಬಾ ಉತ್ತಮ) ರಕ್ಷಣಾ ರೇಟಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಪಡೆದಿವೆ. ಆದರೆ ಪಾದಗಳ ಪ್ರದೇಶದ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು 'ಅಡಿಕ್ವೆಟ್​' (ತೃಪ್ತಿದಾಯಕ) ಎಂದು ರೇಟ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಭಾರತ್ NCAP ಚಾಲಕನ ಕ್ಯಾಬಿನ್ ರಚನೆಯು ಹೆಚ್ಚು ದೃಢವಾಗಿದೆ ಎಂದು ದೃಢಪಡಿಸಿದೆ.

ಮಕ್ಕಳ ಸುರಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ಅಪ್ರತಿಮ: ಚೈಲ್ಡ್​ ಅಕ್ಯುಪೆಂಟ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್​ (COP) ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸೆಲ್ಟೋಸ್ ತನ್ನ ಪರಾಕ್ರಮವನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿತು. ವಾಹನವು ಸಂಭವನೀಯ 49 ರಲ್ಲಿ 45 ಅಂಕಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿತು. 18 ತಿಂಗಳ ಶಿಶು ಮತ್ತು 3 ವರ್ಷದ ಪುಟ್ಟ ಮಗುವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುವ ಡಮ್ಮಿಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ನಡೆಸಿದ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾದ ಡೈನಾಮಿಕ್ ಸ್ಕೋರ್ 24 ರಲ್ಲಿ 24 ಆಗಿತ್ತು. ಇದರರ್ಥ ಅಪಘಾತದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕಾರು ಸಮಗ್ರ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತಿರುವ ಮಕ್ಕಳು ಹಾನಿಗೊಳಗಾಗದೆ ಉಳಿಯುವುದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಮಕ್ಕಳ ಸೀಟು ಅಳವಡಿಕೆ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸೆಲ್ಟೋಸ್ ಕ್ಲೀನ್ ಸ್ವೀಪ್ ಸಾಧಿಸುವ ಮೂಲಕ 12 ರಲ್ಲಿ 12 ಅಂಕಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದೆ. ಈ ವರದಿಯು ಸೆಲ್ಟೋಸ್ ತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬಗಳೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಯಾಣಿಸುವವರಿಗೆ ಅಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ಸುರಕ್ಷಿತ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ.

ಇದು ಹೇಗೆ ಸಾಧ್ಯ? ಕಿಯಾ ತನ್ನ K3 ಪ್ಲಾಟ್‌ಫಾರ್ಮ್‌ನಲ್ಲಿ 2026 ಸೆಲ್ಟೋಸ್ ಮಾದರಿಯನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿದೆ. ಈ ಪ್ಲಾಟ್‌ಫಾರ್ಮ್‌ನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಉಕ್ಕಿನ ವ್ಯಾಪಕ ಬಳಕೆಯ ಮೂಲಕ ಕಾರಿನ ದೇಹದ ರಚನೆ ಬಲಿಷ್ಠವಾಗಿದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ ಕಿಯಾ ಈಗ ತನ್ನ ಸಂಪೂರ್ಣ ಶ್ರೇಣಿಯಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಮೂಲ ರೂಪಾಂತರದಿಂದ ಉನ್ನತ-ಮಟ್ಟದ ಮಾದರಿಯವರೆಗೆ ಸುರಕ್ಷತಾ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನು ಪ್ರಮಾಣಿತವಾಗಿ ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ಮಾರುತಿ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ವಿಟಾರಾ ಮತ್ತು ಹುಂಡೈ ಕ್ರೆಟಾದಂತಹ ವಾಹನಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಸುತ್ತಿರುವ ಸೆಲ್ಟೋಸ್, ಈ ಪ್ರಭಾವಶಾಲಿ 5-ಸ್ಟಾರ್ ಸುರಕ್ಷತಾ ರೇಟಿಂಗ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಗ್ರಾಹಕರ ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ದ್ವಿಗುಣಗೊಳಿಸಿದೆ.

ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳ ನಿಧಿ.. ಸುರಕ್ಷತೆಯ ಚಾಂಪಿಯನ್: ಸೆಲ್ಟೋಸ್ ಉತ್ತಮ ನಿರ್ಮಾಣ ಗುಣಮಟ್ಟವನ್ನು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ತಾಂತ್ರಿಕ ಸುರಕ್ಷತೆಗಳ ಸಮಗ್ರ ಶ್ರೇಣಿಯನ್ನು ಸಹ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇದರ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಆರು ಏರ್‌ಬ್ಯಾಗ್‌ಗಳು, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ (ESC), ಆಲ್-ವ್ಹೀಲ್ ಡಿಸ್ಕ್ ಬ್ರೇಕ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಟೈರ್ ಪ್ರೆಶರ್ ಮಾನಿಟರಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಸೇರಿವೆ. ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಲೆವೆಲ್-2 ADAS (ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಡ್ ಡ್ರೈವರ್ ಅಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್) ಸೇರ್ಪಡೆಯು ಪ್ರಮುಖ ಪ್ರಯೋಜನವಾಗಿದೆ. ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಮುಂದಿರುವ ಅಡೆತಡೆಗಳನ್ನು ಪತ್ತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ವಾಹನವನ್ನು ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಆಗಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್​ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಅಪಘಾತಗಳನ್ನು ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ತಡೆಯುತ್ತದೆ.

ಬೆಲೆ ಮತ್ತು ಸ್ಪರ್ಧೆ: ಪ್ರಸ್ತುತ ಕಿಯಾ ಸೆಲ್ಟೋಸ್‌ನ ಎಕ್ಸ್-ಶೋರೂಂ ಬೆಲೆ ₹10.99 ಲಕ್ಷದಿಂದ ₹20.19 ಲಕ್ಷದವರೆಗೆ ಇದೆ. ಸುರಕ್ಷತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ರಾಜಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ನಿರಾಕರಿಸುವ ಮಧ್ಯಮ ಗಾತ್ರದ SUV ಪ್ರಿಯರಿಗೆ ಇದು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಮೌಲ್ಯ ಪ್ರತಿಪಾದನೆಯನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತದೆ. ಟಾಟಾ ಸಿಯೆರಾಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಂಕಗಳನ್ನು ಗಳಿಸುವ ಮೂಲಕ ಇದು ಟಾಟಾ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಇಮೇಜ್‌ಗೆ ತೀವ್ರ ಸ್ಪರ್ಧೆಯನ್ನು ಒಡ್ಡುತ್ತಿದೆ. ಈ ಫಲಿತಾಂಶಗಳು ಭಾರತೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಟಾಟಾ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಇತರ ಕಂಪನಿಗಳು ಸಹ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದ ಸುರಕ್ಷತಾ ಮಾನದಂಡಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸುತ್ತಿವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿವೆ.

TAGGED:

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.