ಮಿಡ್ಲ್ಕ್ಲಾಸ್ ಬಜೆಟ್ ದರಕ್ಕೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕಾರು ತರ್ತಿದೆ ಕಿಯಾ: ಏನೆಲ್ಲಾ ಇದೆ ಗೊತ್ತಾ?
Upcoming KIA New Electric SUV: ಕಿಯಾ ಕಂಪನಿಯ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಎಸ್ಯುವಿಯನ್ನು ಭಾರತೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಪರಿಚಯಿಸಲು ಸಜ್ಜಾಗುತ್ತಿದೆ.
Published : May 13, 2026 at 1:33 PM IST
Upcoming KIA New Electric SUV: ಭಾರತೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕಾರುಗಳಿಗೆ ಬೇಡಿಕೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ನಡುವೆ ದಕ್ಷಿಣ ಕೊರಿಯಾದ ಆಟೋಮೋಟಿವ್ ದೈತ್ಯ ಕಿಯಾ ಮತ್ತೊಂದು ಹೊಸ ಇವಿಯೊಂದಿಗೆ ಸಂಚಲನ ಮೂಡಿಸಲು ಸಜ್ಜಾಗುತ್ತಿದೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದಿಂದ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿರುವ ಮಾದರಿಯಾದ ಕಿಯಾ ಸೈರೋಸ್ ಇವಿ ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಈ ಆಗಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಲಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಗಳಾಗಿವೆ.
ಈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಎಸ್ಯುವಿ ಬಗ್ಗೆ ಕಳೆದ ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ವದಂತಿಗಳು ಹರಡುತ್ತಿದ್ದರೂ ಅದರ ಅಧಿಕೃತ ಬಿಡುಗಡೆಯ ಸುತ್ತಲಿನ ಆಸಕ್ತಿ ಈಗ ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ತೀವ್ರಗೊಂಡಿದೆ. ಮೊದಲಿನಿಂದ ನಿರ್ಮಿಸಲಾದ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಹೊಸ ವಾಹನವಾಗುವುದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಇಂಧನ-ಚಾಲಿತ ಸಿರೋಸ್ ಎಸ್ಯುವಿಯ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ರೂಪಾಂತರವಾಗಿ ಇದು ಬರುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ.
ಆದರೆ, ಇತರ ಪ್ರಮಾಣಿತ ಇವಿಗಳಂತೆ ಈ ಕಾರು ಹೆಚ್ಚು ಆಧುನಿಕ ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನು ನೀಡುವ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಮಾರ್ಪಾಡುಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ. ಕೋಲ್ಸ್ಡ್ ಫ್ರಂಟ್ ಗ್ರಿಲ್, ಸೊಗಸಾದ ಹೊಸ ಬಂಪರ್ ಮತ್ತು ಅಲಾಯ್ ವೀಲ್ಗಳಂತಹ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ವಾಹನಕ್ಕೆ ಭವಿಷ್ಯದ ಲುಕ್ ನೀಡಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಇಂಧನ-ಚಾಲಿತ ಸಿರೋಸ್ ಎಸ್ಯುವಿಗೆ ಪ್ರಸ್ತುತ ಬಳಸಲಾಗುವ ಈ ಮಾದರಿಗೆ ಕಿಯಾ ಅದೇ K1 ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಬಳಸಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಿದೆ.
ಈ ವಿಧಾನವು ಉತ್ಪಾದನಾ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುವುದಲ್ಲದೆ, ಕಂಪನಿಯು ಈಗಾಗಲೇ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಪರೀಕ್ಷಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಮತ್ತು ಸಾಬೀತಾಗಿರುವ ರಚನಾತ್ಮಕ ಚೌಕಟ್ಟನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಅನುಮತಿಸುತ್ತದೆ. ಕಿಯಾ ಈಗಾಗಲೇ ತನ್ನ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ವಾಹನಗಳ ಶ್ರೇಣಿಯೊಂದಿಗೆ ಭಾರತೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಬಲವಾದ ಖ್ಯಾತಿಯನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದೆ. ಸೈರೋಸ್ ಇವಿಯೊಂದಿಗೆ ಕಂಪನಿಯು ಈಗ ತನ್ನ ಆಕರ್ಷಣೆಯನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ವಿಸ್ತರಿಸುವ ಮತ್ತು ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗದ ಗ್ರಾಹಕರ ದೊಡ್ಡ ವಿಭಾಗವನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸುವ ಗುರಿ ಹೊಂದಿದೆ. ಈ ಹೊಸ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಎಸ್ಯುವಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಬಂದ ನಂತರ ಅದು ಟಾಟಾ ಮತ್ತು ಮಹೀಂದ್ರಾದಂತಹ ಕಂಪನಿಗಳಿಗೆ ತೀವ್ರ ಸ್ಪರ್ಧೆಯನ್ನು ಒಡ್ಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಊಹಾಪೋಹಗಳು ಸೂಚಿಸುತ್ತವೆ.
ಹೊಸ ಕಿಯಾ ಸೈರೋಸ್ ಇವಿಯಲ್ಲಿ ಬಳಸಲಾಗುವ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಬ್ಯಾಟರಿ ಪ್ಯಾಕ್ಗಳು ಅಥವಾ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಪವರ್ಟ್ರೇನ್ನ ಕುರಿತು ಕಂಪನಿಯು ಇನ್ನೂ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಯಾವುದೇ ವಿವರಗಳನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಪ್ರಸ್ತುತ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಬಳಸಲಾಗುವ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಕೆಲವು ಮುನ್ಸೂಚನೆಗಳು ಹೊರಹೊಮ್ಮುತ್ತಿವೆ. ಈ ಎಸ್ಯುವಿಗೆ ಆಧಾರವಾಗಲು ಸಿದ್ಧವಾಗಿರುವ ಕೆ1 ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಅನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ಸಣ್ಣ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕಾರುಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಹ್ಯುಂಡೈ ಪ್ರಸ್ತುತ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವ ಇನ್ಸ್ಟರ್ ಇವಿ.
ಕಿಯಾ ಸೈರೋಸ್ ಇವಿ ಇದೇ ರೀತಿಯ ಬ್ಯಾಟರಿ ಸೆಟಪ್ನೊಂದಿಗೆ ಸಜ್ಜುಗೊಳ್ಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಅದೇ ಆಧಾರವಾಗಿರುವ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದರ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಹೊಸ ಸೈರೋಸ್ ಇವಿ 42 kWh ಮತ್ತು 49 kWh ಬ್ಯಾಟರಿ ಪ್ಯಾಕ್ ಆಯ್ಕೆಗಳನ್ನು ನೀಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ ಎಂದು ಆಟೋಮೋಟಿವ್ ಉದ್ಯಮ ಮೂಲಗಳು ಅಂದಾಜಿಸುತ್ತವೆ. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ಕಿಯಾ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಕ್ಯಾರೆನ್ಸ್ ಕ್ಲಾವಿಸ್ ಇವಿಯಲ್ಲಿ ನಿಯೋಜಿಸಲಾದ ಬ್ಯಾಟರಿ ಸೆಟಪ್ ಅನ್ನು ಈ ಮಾದರಿಗೆ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಎಂಬ ಊಹಾಪೋಹವೂ ಇದೆ.
42 kWh ಬ್ಯಾಟರಿ ಪ್ಯಾಕ್ ಮತ್ತು ದೊಡ್ಡ 51.4 kWh ಪ್ಯಾಕ್ ಅನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ಎರಡು ರೂಪಾಂತರಗಳನ್ನು ನೀಡುವ ಬಲವಾದ ಸಾಧ್ಯತೆಯನ್ನು ಇದು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಪ್ರವೃತ್ತಿಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಿದರೆ ಇದನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ವಿಧಾನವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, 51.4 kWh ಬ್ಯಾಟರಿ ಪ್ಯಾಕ್ ಗಮನಾರ್ಹ ಆಸಕ್ತಿಯನ್ನು ಗಳಿಸುತ್ತಿದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ವರದಿಗಳು 490 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಗಳವರೆಗೆ ಮೈಲೇಜ್ ನೀಡುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಎಂದು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ.
ಹೊಸ ಕಿಯಾ ಸೈರೋಸ್ ಇವಿ ಭಾರತೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಕಂಪನಿಯ ಅತ್ಯಂತ ಕೈಗೆಟುಕುವ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕಾರು ಆಗಲು ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಗಳು ಸೂಚಿಸುತ್ತವೆ. ಹೊಸ ಸೈರೋಸ್ ಇವಿ ₹15 ಲಕ್ಷದಿಂದ ₹20 ಲಕ್ಷದವರೆಗಿನ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಪರಿಚಯಿಸಿದರೆ ಸೊಗಸಾದ ವಿನ್ಯಾಸ, ಆಧುನಿಕ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ರೇಂಜ್ ಬಯಸುವ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಇದು ಆಕರ್ಷಕ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಲಿದೆ.
