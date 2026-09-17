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ಕಿಯಾ ಕಾರೆನ್ಸ್ ಕ್ಲಾವಿಸ್ ಇವಿಗೆ ಲೈಫ್‌ಟೈಮ್ ಬ್ಯಾಟರಿ ವಾರಂಟಿ: 15 ವರ್ಷ ಅನ್​ಲಿಮಿಟೆಡ್​ ಕಿಮೀ ಕವರ್

EV Lifetime Warranty: ದಕ್ಷಿಣ ಕೊರಿಯಾದ ವಾಹನ ತಯಾರಕ ಕಿಯಾ ಕ್ಯಾರೆನ್ಸ್ ಕ್ಲಾವಿಸ್ ಇವಿಗಾಗಿ 15 ವರ್ಷಗಳ ಲೈಫ್‌ಟೈಮ್ ಬ್ಯಾಟರಿ ಖಾತರಿ ಪರಿಚಯಿಸುತ್ತದೆ. ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.

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ಕಿಯಾ ಕಾರೆನ್ಸ್ ಕ್ಲಾವಿಸ್ ಇವಿಗೆ ಲೈಫ್‌ಟೈಮ್ ಬ್ಯಾಟರಿ ವಾರಂಟಿ (Photo Credit: Kia India)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : September 17, 2026 at 1:46 PM IST

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EV Lifetime Warranty: ಕಿಯಾ ತನ್ನ ಕಾರೆನ್ಸ್ ಕ್ಲಾವಿಸ್ ಇವಿಗೆ ಲೈಫ್‌ಟೈಮ್ ಬ್ಯಾಟರಿ ವಾರಂಟಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. ಈ ವಿಸ್ತೃತ ಕವರ್ ಪಡೆಯುವ ಸೈರೋಸ್ ಇವಿ ನಂತರದ ಎರಡನೇ ಮಾಡೆಲ್ ಆಗಿದೆ. ವಾರಂಟಿಯು ಆಗಸ್ಟ್ 1 ರಿಂದ ಮಾರಾಟವಾದ ಕ್ಲಾವಿಸ್​ ಇವಿಗಳ ಮೊದಲ ಖಾಸಗಿ ಮಾಲೀಕರಿಗೆ ಅನ್​ಲಿಮಿಟೆಡ್​ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಮಿತಿಯೊಂದಿಗೆ 15 ವರ್ಷಗಳ ಕವರೇಜ್ ನೀಡುತ್ತದೆ.

ವಾಣಿಜ್ಯ ವಾಹನಗಳು, ಫ್ಲೀಟ್ ಕಾರುಗಳು ಮತ್ತು ಸೆಕೆಂಡ್ - ಹ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಲೀಕರು ಈ ಕವರೇಜ್‌ಗೆ ಅರ್ಹರಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ, ಎಂಟು ವರ್ಷಗಳು ಅಥವಾ 1.6 ಲಕ್ಷ ಕಿಲೋಮೀಟರ್​ನಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಮೊದಲು ತಲುಪುತ್ತದೆಯೋ ಅದರ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ವಾರಂಟಿ ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತದೆ.

ಈಗಾಗಲೇ ಖರೀದಿಸಿದ ಮಾಲೀಕರಿಗೆ ಅಪ್‌ಗ್ರೇಡ್ ಆಯ್ಕೆ: ಆಗಸ್ಟ್ 1, 2026ರ ಮೊದಲು ತಮ್ಮ ಕಾರೆನ್ಸ್​ ಕ್ಲಾವಿಸ್​ ಇವಿ ಖರೀದಿಸಿದ ಖರೀದಿದಾರರು ಇನ್ನೂ ವಿಸ್ತೃತ ಕವರ್ ಪಡೆಯಬಹುದು. ಕಿಯಾ ಈ ಮಾಲೀಕರು 3,400 ರೂ.ಗಳ ಒಂದು ಬಾರಿಯ ಶುಲ್ಕವನ್ನು ಪಾವತಿಸುವ ಮೂಲಕ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ವಾರಂಟಿಯಿಂದ ಹೊಸ 15 ವರ್ಷ, ಅನ್​ಲಿಮಿಟೆಡ್​-ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಯೋಜನೆಗೆ ಅಪ್‌ಗ್ರೇಡ್ ಮಾಡಲು ಅನುಮತಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಅಪ್‌ಗ್ರೇಡ್ ವಾಹನ ತಪಾಸಣೆ ಮತ್ತು ಇತರ ಅನ್ವಯವಾಗುವ ನಿಯಮಗಳಿಗೆ ಒಳಪಟ್ಟಿರುತ್ತದೆ.

ಬ್ಯಾಟರಿ-ಆಸ್-ಎ-ಸರ್ವಿಸ್ ಜೊತೆ ಕೆಲಸ: ಹೊಸ ವಾರಂಟಿಯು ತನ್ನ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ ಬ್ಯಾಟರಿ-ಆಸ್-ಎ-ಸರ್ವಿಸ್ ಯೋಜನೆಯೊಂದಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಕಿಯಾ ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಇದು ಖರೀದಿದಾರರು ಕಾರು ಮತ್ತು ಅದರ ಬ್ಯಾಟರಿಯ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಪ್ರತ್ಯೇಕಿಸಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ. ಇದು ಆರಂಭಿಕ ಖರೀದಿ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

ದಕ್ಷಿಣ ಕೊರಿಯಾದ ಆಟೋಮೇಕರ್ K-Charge ಆಪ್ ಮೂಲಕ ತನ್ನ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ನೆಟ್‌ವರ್ಕ್ ವಿಸ್ತರಿಸುತ್ತಿದೆ. ಇದು ಈಗ 20 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ವಿವಿಧ ಆಪರೇಟರ್‌ಗಳಿಂದ 20,000 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್‌ಗಳನ್ನು ಒಂದೇ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟುಗೂಡಿಸುತ್ತದೆ.

ಹಳೆಯ ಮಾಲೀಕರಿಗೆ 3,400 ರೂ.ಗೆ ಲೈಫ್‌ಟೈಮ್ ವಾರಂಟಿ: ಆಗಸ್ಟ್ 1, 2026ರ ಮೊದಲು ವಾಹನವನ್ನು ಖರೀದಿಸಿದ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ Carens Clavis EV ಮಾಲೀಕರು ರೂ.3,400 ಒಂದು ಬಾರಿಯ ಶುಲ್ಕವನ್ನು ಪಾವತಿಸುವ ಮೂಲಕ ಹೊಸ ಲೈಫ್‌ಟೈಮ್ ಬ್ಯಾಟರಿ ವಾರಂಟಿ ಪಡೆಯಬಹುದು. Carens Clavis EV ಎರಡು ಬ್ಯಾಟರಿ ಆಯ್ಕೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಚಿಕ್ಕ 42kWh ಬ್ಯಾಟರಿಯು 135bhp ಮೋಟಾರ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು 404km ಕ್ಲೈಮ್ಡ್ ರೇಂಜ್ ನೀಡುತ್ತದೆ. ದೊಡ್ಡ 51.4kWh ಬ್ಯಾಟರಿಯು 171bhp ಮೋಟಾರ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಜೋಡಿಯಾಗಿದ್ದು, 490km ಕ್ಲೈಮ್ಡ್ ರೇಂಜ್ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಎರಡೂ ಆವೃತ್ತಿಗಳು 255Nm ಟಾರ್ಕ್ ಉತ್ಪಾದಿಸುವ ಫ್ರಂಟ್-ಮೌಂಟೆಡ್ ಮೋಟಾರ್ ಬಳಸುತ್ತವೆ.

ಸೀಟಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಡಿಸೈನ್: ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ವೆಹಿಕಲ್ (EV) ಆರು ಮತ್ತು ಏಳು-ಸೀಟು ಲೇಔಟ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಪ್ರಮುಖ ಬಾಹ್ಯ ವಿನ್ಯಾಸವು ಗ್ರಿಲ್ ಕವರ್ ಹೊಂದಿರುವ ಕಿಯಾ ಡಿಜಿಟಲ್ ಟೈಗರ್ ಫೇಸ್, ಐಸ್ ಕ್ಯೂಬ್ MFR LED ಹೆಡ್‌ಲ್ಯಾಂಪ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಸ್ಟಾರ್ ಮ್ಯಾಪ್ LED ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಟೈಲ್ ಲ್ಯಾಂಪ್‌ಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಇದು 17-ಇಂಚಿನ ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್-ಕಟ್ ಅಲಾಯ್ ವೀಲ್‌ಗಳ ಮೇಲೆ ಚಲಿಸುತ್ತದೆ.

ಅನುಕೂಲ ಮತ್ತು ಸುರಕ್ಷತಾ ಫೀಚರ್ಸ್​: ಪ್ರಮುಖ ಅನುಕೂಲ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಇನ್ಫೋಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟ್ರುಮೆಂಟ್ ಕ್ಲಸ್ಟರ್‌ಗಾಗಿ ಡ್ಯುಯಲ್ 12.3-ಇಂಚಿನ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಸೆಟಪ್, ಡ್ಯುಯಲ್ ಪನೋರಮಿಕ್ ಸನ್‌ರೂಫ್, ಮುಂಭಾಗದ ವೆಂಟಿಲೇಟೆಡ್ ಸೀಟ್‌ಗಳು, ಫೋರ್-ವೇ ಪವರ್ ಡ್ರೈವರ್ ಸೀಟ್, 8 ಬೋಸ್ ಸ್ಪೀಕರ್‌ಗಳು, 64-ಬಣ್ಣದ ಆಂಬಿಯೆಂಟ್ ಲೈಟಿಂಗ್, AQI ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಹೊಂದಿರುವ ಏರ್ ಪ್ಯೂರಿಫೈಯರ್ ಮತ್ತು ಕವರ್ ಹೊಂದಿರುವ 25-ಲೀಟರ್ ಫ್ರಂಕ್ ಸೇರಿವೆ.

ಸುರಕ್ಷತೆಗಾಗಿ ಇವಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಆಗಿ ಆರು ಏರ್‌ಬ್ಯಾಗ್‌ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಸ್ಟಾಪ್ ಮತ್ತು ಗೋ ಜೊತೆ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಕ್ರೂಸ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ (SCC), ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಕೊಲಿಷನ್ ವಾರ್ನಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಅವಾಯ್ಡೆನ್ಸ್ ಅಸಿಸ್ಟ್ (FCW ಮತ್ತು FCA), ಲೇನ್ ಕೀಪ್ ಅಸಿಸ್ಟ್ (LKA), ರಿಯರ್ ಕ್ರಾಸ್ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಕೊಲಿಷನ್ ವಾರ್ನಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಅವಾಯ್ಡೆನ್ಸ್ ಅಸಿಸ್ಟ್ (RCTA) ಮತ್ತು ಹೈ ಬೀಮ್ ಅಸಿಸ್ಟ್ (HBA) ಒಳಗೊಂಡಿದೆ.

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TAGGED:

15 YEARS UNLIMITED KM BATTERY COVER
SECOND MODEL AFTER SYROS EV
KIA CLAVIS EV LIFETIME WARRANTY
BATTERY AS A SERVICE KIA SCHEME
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