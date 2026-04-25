ಮೋದಿ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ 500ನೇ ಸರ್ವೀಸ್ ವರ್ಕ್ಶಾಪ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ ಕಿಯಾ ಇಂಡಿಯಾ! ಇದರಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲಾ ಇದೇ ಗೊತ್ತಾ?
Kia India 500th Workshop: ಕಿಯಾ ಇಂಡಿಯಾ ತನ್ನ 500 ನೇ ಸರ್ವೀಸ್ ವರ್ಕ್ಶಾಪ್ ಅನ್ನು ಗುಜರಾತ್ನ ಅಹಮದಾಬಾದ್ನಲ್ಲಿ ಓಪನ್ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಮೈಲಿಗಲ್ಲು ಸಾಧಿಸಿದೆ.
Published : April 25, 2026 at 7:57 AM IST|
Updated : April 25, 2026 at 8:05 AM IST
Kia India 500th Workshop: ಗುಜರಾತ್ನ ಅಹಮದಾಬಾದ್ನ ಚಂದಖೇಡಾದಲ್ಲಿ ಕಿಯಾ ಇಂಡಿಯಾ ತನ್ನ 500 ನೇ ಸರ್ವೀಸ್ ವರ್ಕ್ಶಾಪ್ ಅನ್ನು ಉದ್ಘಾಟಿಸುವ ಮೂಲಕ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಮೈಲಿಗಲ್ಲು ಸಾಧಿಸಿದೆ. ಈ ಮೈಲಿಗಲ್ಲು ಕಿಯಾ ತನ್ನ ಮಾರಾಟದ ನಂತರದ ಜಾಲವನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುವ ಮತ್ತು ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಗ್ರಾಹಕರ ಅನುಭವವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವತ್ತ ಗಮನವನ್ನು ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸುತ್ತದೆ.
ಕಿಯಾ ಇಂಡಿಯಾದ 500ನೇ ವರ್ಕ್ಶಾಪ್: ಈ ವಿಸ್ತರಣೆಯೊಂದಿಗೆ ಕಿಯಾ ಈಗ 391 ನಗರಗಳಲ್ಲಿ 800 ಸರ್ವೀಸ್ ಟಚ್ಪಾಯಿಂಟ್ಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, 1.5 ಮಿಲಿಯನ್ಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದೆ. ಈ ಮೈಲಿಗಲ್ಲು ತಡೆರಹಿತ, ಪಾರದರ್ಶಕ ಮತ್ತು ಅನುಕೂಲಕರ ಮಾಲೀಕತ್ವದ ಅನುಭವವನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ನ ಬದ್ಧತೆಯನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುತ್ತದೆ.
ಈ ಕುರಿತು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ ಕಿಯಾ ಇಂಡಿಯಾದ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕ ಮತ್ತು ಸಿಇಒ ಶ್ರೀ ಗ್ವಾಂಗು ಲೀ, "ನಮ್ಮ 500ನೇ ಸೇವಾ ಕಾರ್ಯಾಗಾರದ ಉದ್ಘಾಟನೆಯು ಗ್ರಾಹಕ-ಕೇಂದ್ರಿತತೆಗೆ ನಮ್ಮ ಆಳವಾದ ಬದ್ಧತೆಯನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುವ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಮೈಲಿಗಲ್ಲು. ಈ ಸಾಧನೆಯು ಕೇವಲ ಪ್ರಮಾಣದ ಬಗ್ಗೆ ಅಲ್ಲ, ಆದರೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಕಿಯಾ ಗ್ರಾಹಕರು ತಮ್ಮ ಮಾಲೀಕತ್ವದ ಪ್ರಯಾಣದ ಉದ್ದಕ್ಕೂ ಅನುಕೂಲತೆ, ಪಾರದರ್ಶಕತೆ ಮತ್ತು ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದರ ಬಗ್ಗೆ. ನಾವು ನಮ್ಮ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಅನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸುವುದನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧವಾದ, ಸುಸ್ಥಿರ ಮತ್ತು ಡಿಜಿಟಲ್ ಆಗಿ ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸಲಾದ ಮಾರಾಟದ ನಂತರದ ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ತಲುಪಿಸುವತ್ತ ನಮ್ಮ ಗಮನ ಉಳಿದಿದೆ" ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
"500 ಕಾರ್ಯಾಗಾರಗಳ ಮೈಲಿಗಲ್ಲನ್ನು ಸಾಧಿಸುವುದು ನಮಗೆ ಅಪಾರ ಹೆಮ್ಮೆಯ ವಿಷಯ. ಕಿಯಾ ಇಂಡಿಯಾದೊಂದಿಗಿನ ನಮ್ಮ ಒಡನಾಟವು ಆರಂಭದಿಂದಲೂ ಬಲವಾದ ಮತ್ತು ಪ್ರಗತಿಪರವಾಗಿದೆ. ಈ ಹೊಸ ಕಾರ್ಯಾಗಾರವು ಕಿಯಾ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಅನ್ನು ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಹತ್ತಿರ ತರುವಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಅರ್ಥಪೂರ್ಣ ಹೆಜ್ಜೆಯನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಈ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಸೇವಾ ಪ್ರವೇಶ ಮತ್ತು ಅನುಭವವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಕಿಯಾ ನೀತಿಯಿಂದ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ನಾವು ಗ್ರಾಹಕ ತೃಪ್ತಿ ಮತ್ತು ಮಾಲೀಕತ್ವದ ಅನುಭವದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಮಾನದಂಡಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿಸಲು ಬದ್ಧರಾಗಿದ್ದೇವೆ" ಎಂದು ವೆಸ್ಟ್ ಕೋಸ್ಟ್ ಕಿಯಾ ಡೀಲರ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಆದ ಶ್ರೀ ಬಲ್ಜೀತ್ ಸಿಂಗ್ ಬಗ್ಗಾ ಹೇಳಿದರು.
ಭಾರತದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಕಾರ್ಯಾಗಾರಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು: ಅಹಮದಾಬಾದ್ನಲ್ಲಿ ಹೊಸದಾಗಿ ತೆರೆಯಲಾದ ಸೌಲಭ್ಯವು ಕಿಯಾ ಕಂಪನಿಯ ದೇಶದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಕಾರ್ಯಾಗಾರಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. 76,069 ಚದರ ಅಡಿ ವಿಸ್ತೀರ್ಣದಲ್ಲಿ ಹರಡಿರುವ ಈ ಸೌಲಭ್ಯವು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸೇವಾ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸಲು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಇದು ಮೀಸಲಾದ ವಾಷಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಮಾಪಿಂಗ್ ಪ್ರದೇಶಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ 57 ಸರ್ವೀಸ್ ಕೊಲ್ಲಿಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಸುಗಮ ವಾಹನ ಚಲನೆಯನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು 100 ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಕೊಲ್ಲಿಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. 90 ತರಬೇತಿ ಪಡೆದ ವೃತ್ತಿಪರರ ಕಾರ್ಯಪಡೆಯೊಂದಿಗೆ ಈ ಕಾರ್ಯಾಗಾರವು ವಾರ್ಷಿಕವಾಗಿ 40,000 ವಾಹನಗಳಿಗೆ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದು.
ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಅನುಭವ: ಕಿಯಾ ಹಲವಾರು ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಮತ್ತು ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧವಾಗಿರುವ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳೊಂದಿಗೆ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಮೀಸಲಾದ 'ಶೈನ್ ಝೋನ್' ಸೆರಾಮಿಕ್ ಲೇಪನದಂತಹ ಸುಧಾರಿತ ಬಾಹ್ಯ ಆರೈಕೆ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಕಾರ್ಯಾಗಾರವು ಎರಡು ವಾಹನಗಳನ್ನು ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವಿರುವ 90 kW DC ಫಾಸ್ಟ್ ಚಾರ್ಜರ್ ಅನ್ನು ಸಹ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಈ ಸೇರ್ಪಡೆಗಳು ಕಿಯಾ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಹೆಚ್ಚು EV-ಸೆಂಟರ್ ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ತಯಾರಿ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವಾಗ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಮತ್ತು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ವಾಹನ ಗ್ರಾಹಕರ ಮೇಲೆ ಗಮನ ಹರಿಸುವುದನ್ನು ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸುತ್ತದೆ.
ಡಿಜಿಟಲ್ ಚಾಲಿತ ಸೇವೆ: ಕಂಪನಿಯು ಡಿಜಿಟಲ್ ಸರ್ವೀಸ್ ವೇದಿಕೆಯ ಮೂಲಕ ಮಾಲೀಕತ್ವದ ಅನುಭವವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದನ್ನು ಮುಂದುವರೆಸಿದೆ. ಕಿಯಾ ಸಂಪರ್ಕರಹಿತ ಮತ್ತು ಕಾಗದರಹಿತ ಸೇವಾ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು RFID-ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸಿದ ಟ್ರ್ಯಾಕಿಂಗ್, ಡಿಜಿಟಲ್ ವೆಹಿಕಲ್ ಹೆಲ್ತ್ ವರದಿಗಳು ಮತ್ತು ನೈಜ-ಸಮಯದ ನವೀಕರಣಗಳಿಂದ ಬೆಂಬಲಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಗ್ರಾಹಕರು ಸೇವಾ ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ದೂರದಿಂದಲೇ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡಲು ಕಿಯಾ ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ ಮತ್ತು ಮೈ ಕಿಯಾ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ನಂತಹ ವೇದಿಕೆಗಳನ್ನು ಸಹ ಬಳಸಬಹುದು. ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ವಾರಂಟಿ, ರೋಡ್ ಸೈಡ್ ಅಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ (RSA) ಮತ್ತು ಡೋರ್ಸ್ಟೆಪ್ ಆಕ್ಸೆಸರಿ ಡೆಲಿವರಿಯಂತಹ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಮಾಲೀಕತ್ವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಗ್ರಾಹಕರ ಅನುಕೂಲತೆಯನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತವೆ.
ಬಲವಾದ ಸುಸ್ಥಿರತೆ: ಕಿಯಾ ಇಂಡಿಯಾಗೆ ಸುಸ್ಥಿರತೆಯು ಪ್ರಮುಖ ಗಮನವಾಗಿದೆ. ಹೊಸದಾಗಿ ಉದ್ಘಾಟಿಸಲಾದ ಈ ಕಾರ್ಯಾಗಾರವನ್ನು ಹಸಿರು ಸೌಲಭ್ಯವಾಗಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದು 145 kW ಸೌರಶಕ್ತಿ ಉತ್ಪಾದನೆ, ಮಳೆನೀರು ಕೊಯ್ಲು ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ಮತ್ತು ಸುಧಾರಿತ ನೀರಿನ ಮರುಬಳಕೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಕಿಯಾ ಭಾರತದಾದ್ಯಂತ 124 ಗ್ರೀನ್ ವರ್ಕ್ಶಾಪ್ಸ್ ಅನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, 8.90 MW ಸೌರಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತಿದೆ. ಇದು ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ತನ್ನ ಬದ್ಧತೆಯನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ.
ಭವಿಷ್ಯದ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರ: ತನ್ನ 500ನೇ ಕಾರ್ಯಾಗಾರವನ್ನು ತೆರೆಯುವುದರೊಂದಿಗೆ ಕಿಯಾ ಇಂಡಿಯಾ ಭವಿಷ್ಯದ ಚಲನಶೀಲತೆಯ ಪ್ರವೃತ್ತಿಗಳಿಗೆ ತಯಾರಿ ನಡೆಸುವಾಗ ತನ್ನ ಮಾರಾಟದ ನಂತರದ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯವನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುವುದನ್ನು ಮುಂದುವರೆಸಿದೆ. ಕಂಪನಿಯು ತನ್ನ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಅನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಲು, ಸುಧಾರಿತ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳನ್ನು ಸಂಯೋಜಿಸಲು, ಹೆಚ್ಚು ಸಂಪರ್ಕಿತ ಮತ್ತು EV-ರಡಿ ಇಕೋಸಿಸ್ಟಮ್ ಅನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲು ಯೋಜಿಸಿದೆ.
ಓದಿ: ದೇಶೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ ಬಿಎಸ್ಎ ಸ್ಕ್ರ್ಯಾಂಬ್ಲರ್ 650 ಬೈಕ್: ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟು?