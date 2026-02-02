ETV Bharat / technology

ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಕಿಯಾ ಪವರ್; ಪ್ರತಿದಿನ 890 ಕಾರುಗಳು ಮಾರಾಟ!!

Kia India Sales Report: ಜನವರಿ 2026 ರಲ್ಲಿ ಕಿಯಾ ಇಂಡಿಯಾ ದಿನಕ್ಕೆ 890 ಕಾರುಗಳ ಮಾರಾಟದ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದೆ. ಕಳೆದ ತಿಂಗಳು ಕಿಯಾ ಎಷ್ಟು ಕಾರುಗಳ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದೆ ಎಂಬುದರ ವಿವರ ಇಲ್ಲಿದೆ.

ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಕಿಯಾ ಪವರ್ (Photo Credit: KIA)
By ETV Bharat Tech Team

Published : February 2, 2026 at 1:56 PM IST

Kia India Sales Report: ದಕ್ಷಿಣ ಕೊರಿಯಾದ ಕಾರು ತಯಾರಕ ಕಂಪನಿ ಕಿಯಾ ಭಾರತೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ತನ್ನ ಹಿಡಿತವನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುತ್ತಿದೆ. ಕಿಯಾ ಕಾರುಗಳು ತಮ್ಮ ಸೊಗಸಾದ ವಿನ್ಯಾಸ, ಸುಧಾರಿತ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ, ಸುರಕ್ಷತಾ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯಿಂದ ಗ್ರಾಹಕರ ಹೃದಯವನ್ನು ಗೆಲ್ಲುತ್ತಿವೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಕಂಪನಿಯ ವಾಹನಗಳಿಗೆ ಬೇಡಿಕೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಹಕರು ಸಹ ಉತ್ಸಾಹದಿಂದ ಈ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಈ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿರುವ ಜನಪ್ರಿಯತೆಗೆ ಇತ್ತೀಚಿನ ಉದಾಹರಣೆ ಜನವರಿ 2026 ತಿಂಗಳು. ಕಳೆದ ತಿಂಗಳು ಕಿಯಾ ಒಟ್ಟು 27,603 ಯುನಿಟ್‌ಗಳನ್ನು ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ತಲುಪಿಸಿದೆ. ಇದು ಕಂಪನಿಗೆ ಬಲವಾದ ಮಾರಾಟದ ತಿಂಗಳಾಗಿದೆ. ಈ ಅಂಕಿ - ಅಂಶಗಳನ್ನು ಸರಾಸರಿ ಮಾಡಿದರೆ ದಿನಕ್ಕೆ ಸುಮಾರು 890 ಕಾರುಗಳು ಮಾರಾಟವಾಗಿವೆ ಎಂದು ತೋರುತ್ತದೆ.

ಈ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು ಭಾರತೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಕಿಯಾ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಎಷ್ಟು ವೇಗವಾಗಿ ವಿಸ್ತರಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ಕಳೆದ ವರ್ಷದ ಇದೇ ಅವಧಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಕಿಯಾ ಸಾಧಿಸಿದ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಪ್ರಭಾವಶಾಲಿಯಾಗಿದೆ. ಕಂಪನಿಯು ಜನವರಿ 2025 ರಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 25,025 ಯುನಿಟ್‌ಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದ್ದರೂ, ಈ ವರ್ಷ ಅದೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟವು ಶೇಕಡಾ 10.3 ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಇದರರ್ಥ ಕಿಯಾ ಒಂದು ವರ್ಷದೊಳಗೆ ತನ್ನ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಪಾಲನ್ನು ಗಣನೀಯವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ.

ಅದೇ ರೀತಿ, ಮಾಸಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ಬೆರಗುಗೊಳಿಸುವ ದರದಲ್ಲಿ ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿದೆ. ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025 ರಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 18,659 ಯುನಿಟ್‌ಗಳು ಮಾರಾಟವಾಗಿದ್ದರೆ, ಜನವರಿ 2026 ರಲ್ಲಿ ಈ ಸಂಖ್ಯೆ ನಾಟಕೀಯವಾಗಿ 27,603 ಯುನಿಟ್‌ಗಳಿಗೆ ಏರಿದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ, ಕಿಯಾ ಮಾಸಿಕ ಮಾರಾಟದಲ್ಲಿ ಶೇಕಡಾ 47.9 ರಷ್ಟು ಭಾರಿ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿದೆ. ಹೊಸ ವರ್ಷದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟೊಂದು ಮಾರಾಟವಾಗುತ್ತಿರುವುದು ಕಂಪನಿಯ ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ. ಈ ಯಶಸ್ಸಿಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣವೆಂದರೆ ಹೊಸ ಪೀಳಿಗೆಯ ಕಿಯಾ ಸೆಲ್ಟೋಸ್.

ನವೀಕರಿಸಿದ ವಿನ್ಯಾಸ, ಸುಧಾರಿತ ಒಳಾಂಗಣ, ಸುಧಾರಿತ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಎಂಜಿನ್ ಆಯ್ಕೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಬರುವ ಹೊಸ ಸೆಲ್ಟೋಸ್ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ SUV ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬಲವಾದ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಸೆಲ್ಟೋಸ್ ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣಗಳೊಂದಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಗ್ರಾಹಕರನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದೆ. ಕಿಯಾ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿರ ಬೇಡಿಕೆ, ದಾಖಲೆಯ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಮತ್ತು ಸೆಲ್ಟೋಸ್‌ನಂತಹ ಪ್ರಮುಖ ಮಾದರಿಗಳಿಗೆ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯೊಂದಿಗೆ ತನ್ನ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಬಲಪಡಿಸುತ್ತಿದೆ.

ಕಿಯಾ ಸೆಲ್ಟೋಸ್ ಅನ್ನು ಹತ್ತಿರದಿಂದ ನೋಡಿದರೆ, ಇದು ತನ್ನ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಬೆಲೆಯೊಂದಿಗೆ ಬಲವಾದ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಅನ್ನು ನೀಡುವ SUV ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ಈ SUV ಭಾರತೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ರೂ. 10.99 ಲಕ್ಷಗಳಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿ ರೂ. 19.99 ಲಕ್ಷಗಳವರೆಗೆ (ಎಕ್ಸ್-ಶೋರೂಂ) ಬೆಲೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಈ ವಿಶಾಲ ಬೆಲೆ ಶ್ರೇಣಿಯಿಂದಾಗಿ ಗ್ರಾಹಕರು ವಿವಿಧ ಬಜೆಟ್‌ಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಸೆಲ್ಟೋಸ್ ಅನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

ಗ್ರಾಹಕರ ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು, ಕಿಯಾ ಸೆಲ್ಟೋಸ್ ಅನ್ನು ಹಲವಾರು ರೂಪಾಂತರಗಳಲ್ಲಿ ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ಎಂಜಿನ್ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ, ಇದು 1.5-ಲೀಟರ್ ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾಗಿ ಆಕಾಂಕ್ಷಿತ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಎಂಜಿನ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು, ಅದು 115 bhp ಪವರ್ ಮತ್ತು 144 Nm ಪೀಕ್ ಟಾರ್ಕ್ ಅನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತದೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಶಕ್ತಿಗಾಗಿ, ಇದು 1.5-ಲೀಟರ್ ಟರ್ಬೊ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಎಂಜಿನ್ ಅನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ಈ ಎಂಜಿನ್ 160 bhp ಪವರ್ ಮತ್ತು 253 Nm ಪೀಕ್ ಟಾರ್ಕ್ ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತದೆ.

ಡೀಸೆಲ್ ಪ್ರಿಯರಿಗೆ 1.5-ಲೀಟರ್ ಡೀಸೆಲ್ ಎಂಜಿನ್ ಸಹ ಇದೆ. ಇದು 116 bhp ಪವರ್ ಮತ್ತು 250 Nm ಪೀಕ್ ಟಾರ್ಕ್ ಅನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತದೆ. ಟ್ರಾನ್ಸ್​ಮಿಷನ್​ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ, ರೂಪಾಂತರವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿ 6-ಸ್ಪೀಡ್ ಮ್ಯಾನುವಲ್, 6-ಸ್ಪೀಡ್ ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕ್, 7-ಸ್ಪೀಡ್ ಡಿಸಿಟಿ, ಸಿವಿಟಿ ಗೇರ್‌ಬಾಕ್ಸ್ ಆಯ್ಕೆಗಳು ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಮೈಲೇಜ್ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ, ಕಿಯಾ ಸೆಲ್ಟೋಸ್ ಸುಮಾರು 20 ಕಿ.ಮೀ. ಇಂಧನ ದಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಕಂಪನಿ ಹೇಳುತ್ತದೆ.

