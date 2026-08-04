ಕಿಯಾದ ಮೊದಲ ಹೈಬ್ರಿಡ್ SUV ಭಾರತಕ್ಕೆ, ಬುಕಿಂಗ್ ಆರಂಭ: ಇದರ ಟೀಸರ್ನಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಗೊತ್ತಾ?
Kia Sorento India: ಕಿಯಾ ಮೋಟಾರ್ಸ್ ತನ್ನ ಮೊದಲ ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಎಸ್ಯುವಿಯನ್ನು ದೇಶೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಪರಿಚಯಿಸಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ. ಇದರ ಲುಕ್, ಸಂಭಾವ್ಯ ಫೀಚರ್ಸ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಫುಲ್ ಡಿಟೇಲ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿದೆ.
Published : August 4, 2026 at 7:47 AM IST
Kia Sorento India: ಕಿಯಾ ಮೋಟಾರ್ಸ್ ಕಂಪನಿ ತನ್ನ ಮೊದಲ ಹೈಬ್ರಿಡ್ SUVಯನ್ನು ಅತಿ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟಕ್ಕೆ ತರಲಿದೆ ಎಂದು ಇಂದು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಖಚಿತಪಡಿಸಿದೆ. 7 ಜನರಿಗೆ ಆಸನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇರುವ ಈ ಹೊಸ ಮಾಡೆಲ್ನ ಟೀಸರ್ ಕಿಯಾ ಮೋಟಾರ್ಸ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವುದರೊಂದಿಗೆ, ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬುಕಿಂಗ್ ಸಹ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಆರಂಭಿಸಿದೆ.
ಕಿಯಾ ಕಂಪನಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿರುವ ಟೀಸರ್ನಲ್ಲಿ ಕಾರಿನ ಪೂರ್ಣ ನೋಟ ಕಾಣಿಸದಿದ್ದರೂ, ಇದು ಅತ್ಯಂತ ಭವ್ಯವಾದ ನೋಟ ಹೊಂದಿರುವ ಪ್ರೀಮಿಯಂ SUV ಎಂದು ಕಾಣುತ್ತದೆ. ಇದಲ್ಲದೇ, ಈ SUVಯನ್ನು ಅನೇಕ ವಿದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ವೈಲ್ಡ್ ಬೋನೆಟ್ ಮತ್ತು ಕಿಯಾ ಕಂಪನಿಯ ವಿಶಿಷ್ಟ ಗ್ರಿಲ್ ಡಿಸೈನ್ ಈ ಕಾರಿನ ನೋಟಕ್ಕೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಮೆರುಗು ನೀಡಲಿದೆ.
ಹೊಸ ಎಸ್ಯುವಿಯ ವಿಶೇಷತೆಗಳು: ಈ ಹೊಸ ಎಸ್ಯುವಿಯಲ್ಲಿ ಕಿಯಾ ಕಂಪನಿಯ ಹೊಸ ತಲೆಮಾರಿನ ಡ್ಯುಯಲ್-ಲೇಯರ್ LED ಲೈಟ್ ಡಿಸೈನ್ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಟೀಸರ್ ಮೂಲಕ ಮೇಲ್ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಚೂಪಾದ LED Daytime Running Lights ಮತ್ತು ಕೆಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ LED ಲೈಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇರುವುದು ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ.
ಮೇಲೆ ಹೇಳಿದಂತೆ ಈ ಸೊರೆಂಟೊ SUV ಈಗಾಗಲೇ ಹಲವು ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಕಿಯಾ ಕಂಪನಿಯ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಮಾರಾಟವಾಗುವ ಟಾಪ್-3 ಮಾಡೆಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಇದು ಒಂದಾಗಿದೆ. 2002 ರಲ್ಲಿ ಪರಿಚಯವಾದ ಈ SUV ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ 132 ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ 48 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಯೂನಿಟ್ ಮಾರಾಟವಾಗಿದೆ. ಈ SUV ಸುರಕ್ಷತಾ ಅಂಶಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ವಿಶ್ವದ ಹಲವು ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಸಹ ಪಡೆದಿದೆ.
ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಸೊರೆಂಟೊ SUV ಕಿಯಾ ಕಂಪನಿಯ ಮೊದಲ ಹೈಬ್ರಿಡ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಇರುವ ಮಾಡೆಲ್ ಆಗಿ ಬರಲಿದೆ. ಈ SUVಯ ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕಿಯಾ ಕಂಪನಿ ಕಳುಹಿಸಿದ ಪತ್ರಿಕಾ ಪ್ರಕಟಣೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿಲ್ಲ. ಆದರೆ, ಯುಕೆಯಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟವಾಗುವ ಮಾಡೆಲ್ನಲ್ಲಿ 1.6 ಲೀಟರ್ ಟರ್ಬೋ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಎಂಜಿನ್ + Strong Hybrid ಸೆಟಪ್ 238HP ಪವರ್ ಮತ್ತು 380NM ಟಾರ್ಕ್ ಅನ್ನು ಗರಿಷ್ಠವಾಗಿ ನೀಡುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹೊಂದಿದೆ. ಇದೇ ಎಂಜಿನ್ ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಸೆಟಪ್ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತದೆಯೇ ಎಂಬ ಮಾಹಿತಿ ಇನ್ನೂ ಇಲ್ಲ.
ಆಯಾಮಗಳು ಮತ್ತು ಬೆಲೆ: ಹೊಸ ಕಿಯಾ Sorento SUV 4,815 mm ಉದ್ದ, 1,900 mm ಅಗಲ ಮತ್ತು 1,700 mm ಎತ್ತರ, 2,815 mm Wheelbase ಸಹ ಹೊಂದಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಹೊರಬಂದಿರುವ ಆಟೋಮೊಬೈಲ್ ವಲಯದ ಮಾಹಿತಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಈ ಕಾರು 5 ಸೀಟರ್, 6 ಸೀಟರ್ ಮತ್ತು 7 ಸೀಟರ್ ಮಾಡೆಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಬರಲಿದೆ.
ಹೊಸ ಕಿಯಾ Sorento SUV ಭಾರತದಲ್ಲಿ 50 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡೆಲ್ ಆಗಿ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆಯಲಿದೆ. Skoda Kodiaq, Volkswagen Tiguan, Honda ZR-V ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರ ಮಾಡೆಲ್ಗಳಿಗೆ ಪೈಪೋಟಿ ನೀಡಲಿದೆ.
ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಕಿಯಾ ಕಂಪನಿಯ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಮಾರಾಟವಾಗುವ ಮಾಡೆಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿರುವ ಈ SUV ಭಾರತದಲ್ಲೂ ತನ್ನ ಯಶಸ್ಸಿನ ಪಯಣವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುತ್ತದೆಯೇ ಎಂದು ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಿದೆ.
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