Kia Carens Launched: ಕಿಯಾ ಕ್ಯಾರೆನ್ಸ್ ಈಗ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಸಿಎನ್‌ಜಿ ಆಯ್ಕೆಯೊಂದಿಗೆ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಇದರ ಬೆಲೆ ಮತ್ತು ಫೀಚರ್ಸ್​ ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರೆ ಮಾಹಿತಿ.

7 ಸೀಟರ್​ ಕಾರ್​, ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಟ್ರಿಪ್​ಗೆ ಬೆಸ್ಟ್ (Photo Credit- Kia India)
By ETV Bharat Tech Team

Published : October 28, 2025 at 4:22 PM IST

2 Min Read
Kia Carens CNG Launched: ಕಿಯಾ ಇಂಡಿಯಾ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ತನ್ನ ಜನಪ್ರಿಯ MPV ಆದ ಕಿಯಾ ಕ್ಯಾರೆನ್ಸ್‌ನ ಹೊಸ CNG ರೂಪಾಂತರವನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿದೆ. ಈ ರೂಪಾಂತರವನ್ನು ಕಾರ್ಖಾನೆಯಿಂದ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ನೀಡಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಡೀಲರ್-ಮಟ್ಟದ ಫಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಆಗಿ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರರ್ಥ ಗ್ರಾಹಕರು ಕ್ಯಾರೆನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಖರೀದಿಸಿದ ನಂತರ CNG ಕಿಟ್ ಅನ್ನು ಡೀಲರ್‌ಶಿಪ್‌ನಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಈ ಕಿಟ್ ಅನ್ನು ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಲೊವಾಟೋ ಕಂಪನಿಯು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದೆ. ಇದು ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಅಧಿಕೃತ ಅನುಮೋದನೆಯನ್ನು ಪಡೆದಿದೆ. ಬೆಲೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಕ್ಯಾರೆನ್ಸ್ CNG ರೂಪಾಂತರದ ಬೆಲೆ ರೂ. 11.77 ಲಕ್ಷ ಎಕ್ಸ್-ಶೋರೂಂ ಆಗಿದೆ. ಇದು ಪ್ರಸ್ತುತ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಪ್ರೀಮಿಯಂ (ಆಪ್ಶನ್​) ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಮ್ಯಾನುವಲ್ ರೂಪಾಂತರಕ್ಕಿಂತ ಸರಿಸುಮಾರು ರೂ. 77,900 ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ.

ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಮ್ಯಾನುವಲ್ ರೂಪಾಂತರದ ಬೆಲೆ ರೂ. 10.99 ಲಕ್ಷ. ಗ್ರಾಹಕರು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿ CNG ಆವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ಇದು ಪರಿಸರ ಸ್ನೇಹಿಯಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಇಂಧನ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದು ಕಾರ್ಖಾನೆಯಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಲಾದ ಘಟಕವಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಕಿಯಾ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಅದರ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್​ ಉತ್ಪಾದನೆ, ಟಾರ್ಕ್ ಮತ್ತು ಮೈಲೇಜ್ ಅನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿಲ್ಲ. ವಾಹನವು ಇನ್ನೂ ಹೋಮೋಲೋಗೇಶನ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅದರ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳು ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲ.

ಲೊವಾಟೊ ಈ ಸಿಎನ್‌ಜಿ ಕಿಟ್‌ಗೆ 3 ವರ್ಷ ಅಥವಾ 1 ಲಕ್ಷ ಕಿಮೀ ವಾರಂಟಿಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ಇದು ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಕ್ಯಾರೆನ್ಸ್ ಎಂಪಿವಿ ಈಗಾಗಲೇ ಅದರ ಇಂಟೀರಿಯರ್​, ವಿನ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಸ್ನೇಹಿ ಸೌಕರ್ಯಗಳಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ಗಳಿಸಿದೆ. ಈಗ ಹೊಸ ಸಿಎನ್‌ಜಿ ಆಯ್ಕೆಯೊಂದಿಗೆ ಇಂಧನ ಬೆಲೆಗಳ ಹೆಚ್ಚಳದ ನಂತರ ಹೆಚ್ಚಿನ ಗ್ರಾಹಕರು ಅದರತ್ತ ಆಕರ್ಷಿತರಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.

ಕ್ಯಾರೆನ್ಸ್ ಸಿಎನ್‌ಜಿ ರೂಪಾಂತರವು ಅದೇ 1.5-ಲೀಟರ್ ನ್ಯಾಚುರಲಿ ಆಸ್ಪಿರೇಟೆಡ್​ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಎಂಜಿನ್‌ನಿಂದ ಚಾಲಿತವಾಗುವುದನ್ನು ಮುಂದುವರೆಸಿದೆ. ಈ ಎಂಜಿನ್ ಸುಮಾರು 115 ಹಾರ್ಸ್​ಪವರ್​ (ಎಚ್‌ಪಿ) ಮತ್ತು 144 ಎನ್‌ಎಂ ಟಾರ್ಕ್ ಅನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಇದನ್ನು 6-ಸ್ಪೀಡ್ ಮ್ಯಾನುವಲ್ ಗೇರ್‌ಬಾಕ್ಸ್‌ಗೆ ಜೋಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದರರ್ಥ ಚಾಲನಾ ಅನುಭವ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ, ಇದು ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಆವೃತ್ತಿಯಂತೆಯೇ ಇರುತ್ತದೆ. ಕಿಯಾ ಇಂಟೀರಿಯರ್​ ಮತ್ತು ಡಿಸೈನ್​ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಮುಖ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಲ್ಲ.

ಹೊಸ ಕ್ಯಾರೆನ್ಸ್​ ಸಿಎನ್​ಜಿ ಕೂಡ ಸಾಮಾನ್ಯ Carens ನಂತೆಯೇ 7-ಸೀಟರ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಶನ್‌ನಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತದೆ. ಇದರರ್ಥ ದೊಡ್ಡ ಕುಟುಂಬಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವವರಿಗೆ ಅಥವಾ ದೂರದ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡುವವರಿಗೆ ಇದು ಉತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ. ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ, ಈ ರೂಪಾಂತರವು ಪ್ರೀಮಿಯಂ (ಆಪ್ಶನ್​) ಮಾದರಿಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇದು 8-ಇಂಚಿನ ಟಚ್‌ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಇನ್ಫೋಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್, ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ ಆಟೋ, ಆಪಲ್ ಕಾರ್‌ಪ್ಲೇ ಸಪೋರ್ಟ್​ ಮತ್ತು ಸೆಮಿ-ಲೆಥೆರೆಟ್ ಸೀಟುಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತದೆ.

ಕಾರು ರಿವರ್ಸ್ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಮತ್ತು 12.5-ಇಂಚಿನ LCD ಇನ್ಸ್ಟ್ರುಮೆಂಟ್ ಕ್ಲಸ್ಟರ್‌ನಂತಹ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತದೆ. ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಕ್ಯಾರೆನ್ಸ್​ ಸಿಎನ್​ಜಿ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ MPV ಆಗಿ ಮುಂದುವರೆದಿದೆ. ಕಿಯಾ ಈ ಹೊಸ ರೂಪಾಂತರವನ್ನು ಆರು ಆಕರ್ಷಕ ಬಣ್ಣಗಳಲ್ಲಿ ನೀಡುತ್ತಿದೆ, ಪ್ರತಿಯೊಂದೂ ಕಾರಿಗೆ ಸೊಗಸಾದ ನೋಟ ಹೊಂದಿದೆ. ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ Carens CNG ಕಿಯಾದ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಮತ್ತು ಪರಿಸರ ಸ್ನೇಹಿ ವಿಧಾನಕ್ಕೆ ಉತ್ತಮ ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿದೆ.

ಸುರಕ್ಷತೆ ಹೇಗಿದೆ?: ಕಿಯಾ ಕ್ಯಾರೆನ್ಸ್ ತನ್ನ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಸಮಗ್ರ ಸುರಕ್ಷತಾ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಈ MPV ಆರು ಏರ್‌ಬ್ಯಾಗ್‌ಗಳನ್ನು ಪ್ರಮಾಣಿತವಾಗಿ ಹೊಂದಿದ್ದು, ಚಾಲಕ ಮತ್ತು ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಬ್ಬರಿಗೂ ಸಮಾನ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಖಾತ್ರಿಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ABS (ಆಂಟಿ-ಲಾಕ್ ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್), EBD (ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಬ್ರೇಕ್‌ಫೋರ್ಸ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್) ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ವಾಹನವನ್ನು ಸ್ಥಿರವಾಗಿಡಲು ಮತ್ತು ಅಪಘಾತಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

ಕಿಯಾ ಕ್ಯಾರೆನ್ಸ್ ಕಾರು
