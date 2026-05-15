BaaS ಜೊತೆ ಕಿಯಾ ಕ್ಯಾರೆನ್ಸ್ ಕ್ಲಾವಿಸ್ EV ಲಾಂಚ್​: ಇದರಿಂದ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಪ್ರಯೋಜನೆಗಳೇನು ಗೊತ್ತಾ?

Kia Carens Clavis Ev Launched: ಕಿಯಾ ತನ್ನ ಕಿಯಾ ಕ್ಯಾರೆನ್ಸ್ ಕ್ಲಾವಿಸ್ ಇವಿಗಾಗಿ 'ಬ್ಯಾಟರಿ-ಆಸ್-ಎ-ಸರ್ವಿಸ್' ಹಣಕಾಸು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆ. ಇದು ವಾಹನದ ಆರಂಭಿಕ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

BaaS ಜೊತೆ ಕಿಯಾ ಕ್ಯಾರೆನ್ಸ್ ಕ್ಲಾವಿಸ್ EV ಲಾಂಚ್​! (Photo Credit- Kia India)
By ETV Bharat Tech Team

Published : May 15, 2026 at 8:10 AM IST

Kia Carens Clavis EV Launched: ದಕ್ಷಿಣ ಕೊರಿಯಾದ ವಾಹನ ತಯಾರಕ ಕಂಪನಿ ಕಿಯಾ ತನ್ನ 'ಮೇಡ್-ಇನ್-ಇಂಡಿಯಾ' ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕಾರು 'ಕಿಯಾ ಕ್ಯಾರೆನ್ಸ್ ಕ್ಲಾವಿಸ್ ಇವಿ'ಗಾಗಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ 'ಬ್ಯಾಟರಿ-ಆಸ್-ಎ-ಸರ್ವಿಸ್' (BaaS) ಫೈನಾನ್ಸಿಂಗ್​ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವುದಾಗಿ ಘೋಷಿಸಿದೆ. ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ನಮ್ಯತೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸಲು ಮತ್ತು ಇವಿ ಮಾಲೀಕತ್ವವನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರವೇಶಿಸುವಂತೆ ಮಾಡುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಈ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಕಂಪನಿ ಹೇಳಿದೆ.

ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪ್ರಯೋಜನವೇನು?: ಬ್ಯಾಟರಿ ಇವಿಯ ಅತ್ಯಂತ ದುಬಾರಿ ಅಂಶವಾಗಿದೆ. ಆದರೆ, ಈ BaaS ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮೂಲಕ ಗ್ರಾಹಕರು ಬ್ಯಾಟರಿಗೆ ಮುಂಗಡವಾಗಿ ಪಾವತಿಸದೆಯೇ ವಾಹನವನ್ನು ಖರೀದಿಸಬಹುದು. ಇದು ವಾಹನದ ಆರಂಭಿಕ ಖರೀದಿ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ನಂತರ ಗ್ರಾಹಕರು ಪ್ರಯಾಣಿಸಿದ ದೂರವನ್ನು (ಪ್ರತಿ ಕಿಲೋಮೀಟರ್‌ಗೆ) ಆಧರಿಸಿ ಶುಲ್ಕವನ್ನು ಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.

'ಈಗ BaaSನೊಂದಿಗೆ ಇವಿ ಖರೀದಿಸುವುದು ಇನ್ನಷ್ಟು ಸುಲಭ': ಈ BaaS ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಉದ್ಘಾಟನೆಯ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿದ ಕಿಯಾ ಇಂಡಿಯಾದ ಮುಖ್ಯ ಮಾರಾಟ ಅಧಿಕಾರಿ ಸನ್ಹಕ್ ಪಾರ್ಕ್, "ಕಿಯಾ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಸಸ್ಟೈನಬಿಲಿಟಿ ಕೇವಲ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕಾರುಗಳನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸುವುದರ ಬಗ್ಗೆ ಅಲ್ಲ. ಇದು ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಇವಿ ಬಳಕೆಯನ್ನು ಸುಲಭ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಯೋಗಿಕವಾಗಿಸುವ ಸಮಗ್ರ ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ರಚಿಸುವುದನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ" ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

ಪಾರ್ಕ್ ಹೇಳಿದ್ದೇನು?: "'ಬ್ಯಾಟರಿ-ಆಸ್-ಎ-ಸರ್ವಿಸ್' ಮಾದರಿಯು ಆ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಹೆಜ್ಜೆಯನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಕಡಿಮೆ ಮುಂಗಡ ವೆಚ್ಚಗಳು ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿನ ಆರ್ಥಿಕ ನಮ್ಯತೆಯೊಂದಿಗೆ ಸುಧಾರಿತ ಇವಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಲು ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ. ನಮ್ಮ ಮೊದಲ 'ಮೇಡ್-ಇನ್-ಇಂಡಿಯಾ' ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ವಾಹನ ಕಿಯಾ ಕ್ಯಾರೆನ್ಸ್ ಕ್ಲಾವಿಸ್ ಇವಿಯಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ ಈ ಉಪಕ್ರಮವು ಭಾರತಕ್ಕೆ ಸ್ಮಾರ್ಟ್, ಸುಸ್ಥಿರ ಚಲನಶೀಲತೆಯನ್ನು ತರುವ ನಮ್ಮ ವಿಶಾಲ ಗುರಿಯತ್ತ ಮೊದಲ ಹೆಜ್ಜೆಯನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ" ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

ಕಿಯಾ ಕ್ಯಾರೆನ್ಸ್ ಕ್ಲಾವಿಸ್ ಇವಿ ಬಾಸ್ ಫೈನಾನ್ಸಿಂಗ್​ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ: ಕಿಯಾ ಇಂಡಿಯಾ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುವ ಡ್ಯುಯಲ್-ಲೋನ್ ಆಯ್ಕೆಯ ಮೂಲಕ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್​ ವಾಹನಗಳ ಮಾಲೀಕತ್ವವನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಸುಲಭವಾಗಿಸಲು BaaS (ಬ್ಯಾಟರಿ-ಆಸ್-ಎ-ಸರ್ವಿಸ್) ಹಣಕಾಸು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತಿದೆ. ಈ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಐಸಿಐಸಿಐ ಬ್ಯಾಂಕ್, ಎಚ್‌ಡಿಎಫ್‌ಸಿ ಬ್ಯಾಂಕ್, ಆಕ್ಸಿಸ್ ಬ್ಯಾಂಕ್, ಕೋಟಕ್ ಮಹೀಂದ್ರಾ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮತ್ತು ಬಜಾಜ್ ಫಿನ್‌ಸರ್ವ್ ಸೇರಿದಂತೆ ದೇಶದ ಪ್ರಮುಖ ಹಣಕಾಸುದಾರರು ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಈ ಹೊಸ ಡ್ಯುಯಲ್-ಲೋನ್ ಹಣಕಾಸು ರಚನೆಯ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಚಾಸಿಸ್ ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಟರಿಗಾಗಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಸಾಲ ಖಾತೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್​ ವಾಹನಗಳ ಮಾಲೀಕತ್ವದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪಾರದರ್ಶಕತೆ ಮತ್ತು ನಮ್ಯತೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವು ಹಣಕಾಸು ಯೋಜನೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಕಿಯಾ ಕ್ಯಾರೆನ್ಸ್ ಕ್ಲಾವಿಸ್ ಇವಿ ಮಾಲೀಕತ್ವವು ಕೇವಲ ₹51,520 ರಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ಇದು ಪ್ರತಿ ಕಿಲೋಮೀಟರ್‌ಗೆ ₹3.3 ಶುಲ್ಕ ವಿಧಿಸುವ ಬ್ಯಾಟರಿ ಮರುಪಾವತಿ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಇದು ಕಿಯಾ ಕ್ಯಾರೆನ್ಸ್ ಕ್ಲಾವಿಸ್ ಇವಿ ಮಾಲೀಕತ್ವದ ಅನುಭವವನ್ನು ತೊಂದರೆ-ಮುಕ್ತ ಮತ್ತು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಗ್ರಾಹಕ-ಕೇಂದ್ರಿತವಾಗಿಸುತ್ತದೆ.

ಕೆ-ಚಾರ್ಜ್ ಪ್ಲಾಟ್‌ಫಾರ್ಮ್ ಹೈಲೈಟ್ಸ್​: BaaS ಹಣಕಾಸು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಹಕರು ಮೈಕಿಯಾ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್‌ನಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಕೆ-ಚಾರ್ಜ್ ಪ್ಲಾಟ್‌ಫಾರ್ಮ್ ಮೂಲಕ ದೇಶಾದ್ಯಂತ 15,000 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್‌ಗಳನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಬಹುದು. ಇದಲ್ಲದೇ ಇವಿ ಮಾರ್ಗ ಯೋಜನೆ, ರಿಯಲ್​-ಟೈಂ ಚಾರ್ಜರ್ ಲಭ್ಯತೆ ಮತ್ತು ಅನುಕೂಲಕರ ಪಾವತಿ ಆಯ್ಕೆಗಳಂತಹ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು ಸಹ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಇವಿ ಅಳವಡಿಕೆಯನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಉತ್ತೇಜಿಸಲು, 100ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಿಯಾ ಡೀಲರ್‌ಶಿಪ್‌ಗಳು ಡಿಸಿ ಫಾಸ್ಟ್ ಚಾರ್ಜರ್‌ಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಜ್ಜುಗೊಂಡಿವೆ. ಇವುಗಳನ್ನು 267ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಇವಿ-ಸಿದ್ಧ ಕಾರ್ಯಾಗಾರಗಳ ರಾಷ್ಟ್ರವ್ಯಾಪಿ ನೆಟ್‌ವರ್ಕ್ ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತದೆ.

