ಕಡಿಮೆ ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಕಿಯಾ ಕ್ಯಾರೆನ್ಸ್ ಕ್ಲಾವಿಸ್ನಲ್ಲಿ ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಆಯ್ಕೆ! ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾ?
Kia Carens Clavis Automatic: ಕಿಯಾ ಇಂಡಿಯಾ ತನ್ನ ಜನಪ್ರಿಯ MPV ಕಿಯಾ ಕ್ಯಾರೆನ್ಸ್ ಕ್ಲಾವಿಸ್ನ ರೂಪಾಂತರ ಶ್ರೇಣಿಯ ವಿಸ್ತರಣೆಯನ್ನು ಘೋಷಿಸಿದೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿದೆ ಫುಲ್ ಡಿಟೇಲ್ಸ್..
Published : September 18, 2026 at 1:49 PM IST
Kia Carens Clavis Automatic: ಕಾರ್ ತಯಾರಕ ಕಂಪನಿ ಕಿಯಾ ಇಂಡಿಯಾ ತನ್ನ ಜನಪ್ರಿಯ ಎಂಪಿವಿ ಕಿಯಾ ಕ್ಯಾರೆನ್ಸ್ ಕ್ಲಾವಿಸ್ನ ವೇರಿಯಂಟ್ ರೇಂಜ್ ಅನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದೆ ಮತ್ತು ಇದರ ಲೈನ್-ಅಪ್ನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಕೈಗೆಟುಕುವ ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಆಪ್ಷನ್ಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿದೆ. ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ MPV ಯ ಕೆಳಮಟ್ಟದ ವೇರಿಯಂಟ್ಗಳಾದ HTE (O) ಮತ್ತು HTE (EX) ಕೇವಲ ಮ್ಯಾನುವಲ್ ಗೇರ್ಬಾಕ್ಸ್ ಆಪ್ಷನ್ನೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದವು.
ಎರಡು ವೇರಿಯಂಟ್ನಲ್ಲಿ DCT ಮತ್ತು ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಆಯ್ಕೆ: ಈಗ ಕಂಪನಿ ಕಿಯಾ ಕ್ಯಾರೆನ್ಸ್ ಕ್ಲಾವಿಸ್ನ ಎರಡೂ ವೇರಿಯಂಟ್ಗಳಲ್ಲಿ 1.5-ಲೀಟರ್ ಟರ್ಬೊ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಎಂಜಿನ್ ಜೊತೆಗೆ 7-ಸ್ಪೀಡ್ ಡ್ಯುಯಲ್-ಕ್ಲಚ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್ (DCT) ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ನೀಡಿದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ ಎಂಟ್ರಿ-ಲೆವೆಲ್ HTE ಟ್ರಿಮ್ಗಿಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಮೇಲಿರುವ HTE (O) ವೇರಿಯಂಟ್ನಲ್ಲಿ 1.5-ಲೀಟರ್ ಡೀಸೆಲ್ ಎಂಜಿನ್ ಜೊತೆಗೆ 6-ಸ್ಪೀಡ್ ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಆಪ್ಷನ್ ಕೂಡ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಕಡಿಮೆ ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲೂ ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಬಯಸುವ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಹೊಸ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿದೆ.
ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ ವೇರಿಯಂಟ್ಗಳ ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟು?: ಬೆಲೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುವುದಾದರೆ, ಟರ್ಬೊ-ಪೆಟ್ರೋಲ್ DCT ಸೆಟಪ್ ಹೊಂದಿರುವ Kia Carens Clavis HTE (O) ಬೆಲೆ 14.67 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ (ಎಕ್ಸ್-ಶೋರೂಮ್). ಆದರೆ ಡೀಸೆಲ್ ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ ವರ್ಷನ್ ಬೆಲೆ 15.82 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ (ಎಕ್ಸ್-ಶೋರೂಮ್). ಇದಲ್ಲದೆ ಟರ್ಬೊ-ಪೆಟ್ರೋಲ್ DCT ಹೊಂದಿರುವ ಒಂದು ಲೆವೆಲ್ ಮೇಲಿನ HTE (EX) ವೇರಿಯಂಟ್ ಬೆಲೆ 15.22 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ (ಎಕ್ಸ್-ಶೋರೂಮ್) ಆಗಿದೆ.
ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಕಂಫರ್ಟ್ ಮುಖ್ಯ ಎಂದ ಕಿಯಾ: ಹೊಸ ಫೀಚರ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುವುದಾದ್ರೆ ಕಿಯಾ ಇಂಡಿಯಾದ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಸೇಲ್ಸ್ನ ಸೀನಿಯರ್ ವೈಸ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಅತುಲ್ ಸೂದ್ ಹೇಳಿಕೆ ಪ್ರಕಾರ, ಭಾರತೀಯ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್ ಅಗತ್ಯ ಫೀಚರ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಅವರು ದಿನನಿತ್ಯದ ಪ್ರಯಾಣದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕಂಫರ್ಟ್ ಮತ್ತು ಅನುಕೂಲ ಬಯಸುತ್ತಾರೆ. ಕಿಯಾ ಕ್ಯಾರೆನ್ಸ್ ಕ್ಲಾವಿಸ್ನ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಟ್ರಿಮ್ಗಳಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಆಪ್ಷನ್ ತರುವ ಮೂಲಕ ನಾವು ಟರ್ಬೊ-ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಮತ್ತು ಡೀಸೆಲ್ ಎರಡೂ ಎಂಜಿನ್ಗಳೊಂದಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಈ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ತಲುಪಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.
ಹೊಸ ಫೀಚರ್ಗಳು ಏನೇನು ಸಿಗುತ್ತೆ?: ಈ ವಿಸ್ತರಣೆ ಗ್ರಾಹಕರ ಮೇಲೆ ಗಮನ ನೀಡುವ ನಮ್ಮ ದೃಷ್ಟಿಕೋನವನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಬದಲಾಗುತ್ತಿರುವ ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ ಮತ್ತು ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಅನುಭವ, ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಾಲಿಟಿ ಮತ್ತು ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಯೊಂದಿಗೆ ರಾಜಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳದೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆಯ್ಕೆಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತೇವೆ. ಇದನ್ನು ಗ್ರಾಹಕರು ಕಿಯಾದಿಂದ ನಿರೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಅತುಲ್ ಸೂದ್ ಹೇಳಿದರು.
ಈ ಕಾರಿನಲ್ಲಿ ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಆಪ್ಷನ್ ಬರುವುದರಿಂದ ಮೊದಲು ಹೇಳಿದ ಟ್ರಿಮ್ಗಳ ಮ್ಯಾನುವಲ್ ಮಾಡೆಲ್ಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಕೆಲವು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಆರಾಮದಾಯಕ ಫೀಚರ್ಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಫೀಚರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಮೋಷನ್ ಸೆನ್ಸರ್ ಇರುವ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಕೀ, ಪುಶ್-ಬಟನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್, ಡ್ರೈವ್ ಮೋಡ್, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಬ್ರೇಕ್ ಮತ್ತು ರಿಮೋಟ್ ಎಂಜಿನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ನಂತಹ ಫೀಚರ್ಗಳು ಸೇರಿವೆ.
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