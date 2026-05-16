ಪೆಟ್ರೋಲ್, ಡೀಸೆಲ್ ಪಡಿತರ ಸಿಸ್ಟಮ್​ ಜಾರಿಗೆ ತಂದ ದೇಶದ ಮೊದಲ ರಾಜ್ಯ ಯಾವುದು ಗೊತ್ತಾ?

Petrol-Diesel Buying New Rule: ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಮತ್ತು ಡೀಸೆಲ್ ಪಡಿತರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತಂದ ದೇಶದ ಮೊದಲ ರಾಜ್ಯ ಕೇರಳ. ಈ ಕುರಿತು ಫುಲ್​ ಡಿಟೇಲ್ಸ್​ ಇಲ್ಲಿದೆ.

ಪೆಟ್ರೋಲ್, ಡೀಸೆಲ್ ಪಡಿತರ ಸಿಸ್ಟಮ್ (Photo Credit: IANS)
By ETV Bharat Tech Team

Published : May 16, 2026 at 11:09 AM IST

Petrol-Diesel Buying New Rule: ಕೇರಳದಲ್ಲಿ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಮತ್ತು ಡೀಸೆಲ್ ಖರೀದಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಹೊಸ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಹೊರಡಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ವರದಿಗಳು ಹೊರಬರುತ್ತಿವೆ. ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಮತ್ತು ಡೀಸೆಲ್ ಖರೀದಿಗೆ ಸೀಮಿತ ನಿರ್ಬಂಧಗಳನ್ನು (ಪಡಿತರ) ವಿಧಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಹಠಾತ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಖಾಲಿಯಾಗುವುದನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟುವುದು ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚು ಸ್ಥಿರವಾದ ಪೂರೈಕೆಯನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುವುದು ಈ ಕ್ರಮದ ಹಿಂದಿನ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿದೆ.

ಹೊಸ ನಿಯಮಗಳ ಅಡಿ, ಪ್ರತಿ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಗರಿಷ್ಠ ₹5,000 ಮೌಲ್ಯದ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಖರೀದಿಸಲು ಅನುಮತಿಸಲಾಗಿದೆ. ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಗ್ರಾಹಕರು ಒಂದೇ ವಹಿವಾಟಿನಲ್ಲಿ 200 ಲೀಟರ್ ಡೀಸೆಲ್‌ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಖರೀದಿಸಲು ಅನುಮತಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ ಗ್ರಾಹಕರು ಪ್ರತಿ ವಹಿವಾಟಿಗೆ ಗರಿಷ್ಠ 200 ಲೀಟರ್ ಡೀಸೆಲ್ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಸುಮಾರು ₹5,000 ಮೌಲ್ಯದ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಖರೀದಿಸಲು ಅನುಮತಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದಲ್ಲದೇ, ಡ್ರಮ್‌ಗಳು, ಜೆರಿಕ್ಯಾನ್‌ಗಳು ಅಥವಾ ಇತರ ದೊಡ್ಡ ಪಾತ್ರೆಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಬೃಹತ್ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಇಂಧನವನ್ನು ಸಾಗಿಸುವುದರ ಮೇಲೆ ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ಸಂಪೂರ್ಣ ನಿಷೇಧ ಹೇರಲಾಗಿದೆ. ಈ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಕೇರಳ ರಾಜ್ಯ ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳ ಸಂಘವು ಜಂಟಿಯಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದೆ.

ಈ ನಿರ್ಧಾರ ಏಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಯಿತು?: ತೈಲ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಕಂಪನಿಗಳು (OMCs) ಈಗ ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಪೂರೈಕೆ ವಿಂಡೋವನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಬದಲು ಕೇವಲ 2-3 ದಿನಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಲು ಸಾಕಷ್ಟು ಸ್ಟಾಕ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಪಂಪ್‌ಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸುತ್ತಿವೆ. ಕೇರಳದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 2,500 ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಪಂಪ್‌ಗಳಿವೆ.

ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದ ಖರೀದಿದಾರರು ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸಾವಿರಾರು ಲೀಟರ್ ಇಂಧನವನ್ನು ಖರೀದಿಸಿದರೆ ಪಂಪ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ತಕ್ಷಣವೇ ಸ್ಟಾಕ್ ಖಾಲಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಮತ್ತೊಂದು ಕಾರಣವೆಂದರೆ ತೈಲ ಕಂಪನಿಗಳು ಸಾಲ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸಿವೆ ಮತ್ತು ಮುಂಗಡ ಪಾವತಿ (ನಗದು ಪಾವತಿ) ಕಡ್ಡಾಯಗೊಳಿಸಿವೆ. ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಸಣ್ಣ ಪಂಪ್ ಮಾಲೀಕರು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾಕ್ ಸಂಗ್ರಹಿಸುವುದು ಕಷ್ಟಕರವಾಗಿದೆ.

ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ: ಇದು ಕಾರುಗಳು, ಬೈಕ್‌ಗಳು ಅಥವಾ ಆಟೋ-ರಿಕ್ಷಾಗಳ ಚಾಲಕರ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ಗಮನಾರ್ಹ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವುದಿಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ ಪ್ರಮಾಣಿತ ವಾಹನದ ಇಂಧನ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಅನ್ನು ಆರಾಮವಾಗಿ ತುಂಬಲು ₹5,000 ಮೊತ್ತವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸಾಕಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಇದು ದೀರ್ಘ-ದೂರ ಸಾಗುವ ಭಾರೀ ಟ್ರಕ್‌ಗಳು, ಖಾಸಗಿ ಬಸ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ವಾಣಿಜ್ಯ ಸರಕು ಸಾಗಣೆದಾರರಿಗೆ ತೊಂದರೆಗಳನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಅವುಗಳಿಗೆ ತಮ್ಮ ಪ್ರಯಾಣವನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು 200 ಲೀಟರ್‌ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಡೀಸೆಲ್ ಅಗತ್ಯವಿರುತ್ತದೆ.

ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯದ ತೈಲ ಉದ್ಯಮ ಸಂಯೋಜಕರು ದೇಶವು ಸಾಕಷ್ಟು ತುರ್ತು ಇಂಧನ ನಿಕ್ಷೇಪಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಾಗರಿಕರು ಭಯಭೀತರಾಗುವ ಅಥವಾ ಪ್ಯಾನಿಕ್ ಖರೀದಿಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ.

