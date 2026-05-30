ಕಾರಿನಲ್ಲಿರುವ ಫೀಚರ್ಸ್ ಈಗ ಸ್ಕೂಟರ್ನಲ್ಲಿ: ದೇಶಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಲಗ್ಗೆಯಿಡಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ ಈ ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ಇವಿ!
Keeway EZI Hypevolt EV: ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಕೀವೇ ಇಜಿ ಹೈಪ್ವೋಲ್ಟ್ ಹೊಸ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಸ್ಕೂಟರ್ ದೇಶಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಲಗ್ಗೆಯಿಡಲಿದೆ. ಈ ಕುರಿತು ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ..
Published : May 30, 2026 at 1:26 PM IST
Keeway EZI Hypevolt EV: ಭಾರತೀಯ ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಕೂಟರ್ಗಳು ವಿಶಿಷ್ಟ ಮತ್ತು ವಿಶೇಷ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ ಎಂಬುದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಸಂದೇಹವಿಲ್ಲ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಗರ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಕೂಟರ್ಗಳು ಈಗ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನರ ದೈನಂದಿನ ಜೀವನದ ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಅಂಗವಾಗಿದೆ. ಇದು ಸಂಚಾರದಲ್ಲಿ ಅವುಗಳ ಸುಲಭ ಕುಶಲತೆ, ಕಡಿಮೆ ನಿರ್ವಹಣಾ ವೆಚ್ಚಗಳು ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಬಳಕೆಗೆ ಸೂಕ್ತತೆ ಮುಂತಾದ ಅಂಶಗಳಿಂದ ಪ್ರೇರಿತವಾಗಿದೆ.
ಕಳೆದ ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬೆಲೆಗಳು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಏರುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಗ್ರಾಹಕರ ಮನಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಗಮನಾರ್ಹ ಬದಲಾವಣೆಯು ಈಗ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿದೆ. ಅನೇಕ ಗ್ರಾಹಕರು ಈಗ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನಗಳತ್ತ ಹೆಚ್ಚು ಆಕರ್ಷಿತರಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿರುವ ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ತಯಾರಕರು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಹೊಸ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಸ್ಕೂಟರ್ಗಳನ್ನು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಪರಿಚಯಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಹಲವಾರು ಭಾರತೀಯ ಮತ್ತು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ಗಳು ಈಗಾಗಲೇ EV ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಸುತ್ತಿವೆ. ಈಗ ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರಮುಖ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಈ ಪಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ. ಆದೀಶ್ವರ್ ಆಟೋ ರೈಡ್ ಕಂಪನಿಯ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಹಂಗೇರಿಯನ್ ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನ ಬ್ರಾಂಡ್ ಕೀವೇ ತನ್ನ ಮೊದಲ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಸ್ಕೂಟರ್ ಅನ್ನು ದೇಶಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಪರಿಚಯಿಸಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ.
ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಕೀವೇ ಬ್ರಾಂಡ್ ಹೆಸರಿನ ಉಲ್ಲೇಖವು ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನರಿಗೆ ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ಪೆಟ್ರೋಲ್-ಚಾಲಿತ ಮೋಟಾರ್ಸೈಕಲ್ಗಳನ್ನು ನೆನಪಿಗೆ ತರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಈ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಈಗ ಹೊಸ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಹೆಜ್ಜೆಗಳನ್ನು ಇಡುತ್ತಿದೆ. ಹಿಂದೆ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ವಾಹನಗಳಿಗೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿದ್ದ ತನ್ನ ಶ್ರೇಣಿಯಲ್ಲಿ EV ಅನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸುವ ಮೂಲಕ ಕೀವೇ ಭವಿಷ್ಯದ ಚಲನಶೀಲತೆಯ ಮೇಲೆ ತನ್ನ ಗಮನವನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಸೂಚಿಸುತ್ತಿದೆ. ಕೀವೇ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಭಾರತೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಿರುವ ಹೊಸ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಸ್ಕೂಟರ್ EZI ಹೈಪ್ವೋಲ್ಟ್ ಪ್ರಸ್ತುತ ಆಟೋಮೋಟಿವ್ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಗಮನಾರ್ಹ ಆಸಕ್ತಿಯನ್ನು ಹುಟ್ಟುಹಾಕುತ್ತಿದೆ.
ಸ್ಕೂಟರ್ ಅನ್ನು V1 ಮತ್ತು V2 ಎಂಬ ಎರಡು ರೂಪಾಂತರಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗುವುದು. V1 ರೂಪಾಂತರವು ಹಬ್-ಮೌಂಟೆಡ್ ಮೋಟಾರ್ ಅನ್ನು ಬಳಸಿದರೆ V2 ರೂಪಾಂತರವು ಮಿಡ್-ಮೌಂಟೆಡ್ ಮೋಟಾರ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇದು ಹೆಚ್ಚು ಸುಧಾರಿತ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಬಯಸುವ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತದೆ. ಒಂದೇ ಮಾದರಿಯೊಳಗೆ ಎರಡು ವಿಭಿನ್ನ ಡ್ರೈವ್ ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಚರ್ಗಳನ್ನು ನೀಡುವುದು EV ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಅಪರೂಪದ ಘಟನೆಯಾಗಿದೆ. ಈ ಮಾದರಿಯನ್ನು ಚೀನಾದಿಂದ CBU (ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಿರ್ಮಿಸಲಾದ ಘಟಕ) ಆಗಿ ಆಮದು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.
ಬಜೆಟ್ ಅನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾದ V1 ರೂಪಾಂತರವು 72V, 35Ah ಲಿಥಿಯಂ-ಐಯಾನ್ ಬ್ಯಾಟರಿ ಪ್ಯಾಕ್ ಅನ್ನು ಬಳಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಒಟ್ಟು 2.52 kWh ಸಾಮರ್ಥ್ಯಕ್ಕೆ ಸಮನಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಸಂರಚನೆಯೊಂದಿಗೆ EZI ಹೈಪರ್ವೋಲ್ಟ್ V1 ಸುಮಾರು 2,000 ವ್ಯಾಟ್ಗಳ ರೇಟೆಡ್ ಪವರ್ ಅನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ ಇದು 23 ಡಿಗ್ರಿಗಳವರೆಗೆ ಇಳಿಜಾರುಗಳನ್ನು ಸಲೀಸಾಗಿ ಏರುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ, ಸಿಂಗಲ್ ಫುಲ್ ಚಾರ್ಜ್ಗೆ ಸುಮಾರು 65 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರವನ್ನು ಪ್ರಯಾಣಿಸಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ.
V2 ರೂಪಾಂತರವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿನ ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ವಿಸ್ತೃತ ಶ್ರೇಣಿಯನ್ನು ಬಯಸುವ ಗ್ರಾಹಕರಿಗಾಗಿ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಮಾದರಿಯು ಹೆಚ್ಚು ದೃಢವಾದ ಬ್ಯಾಟರಿ ಸಂರಚನೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇದು ಸುಮಾರು 5 kWh ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಕಂಪನಿಯು ಈ ರೂಪಾಂತರವನ್ನು 6,000 ವ್ಯಾಟ್ಗಳ ರೇಟ್ ಮಾಡಲಾದ ಪವರ್ ಉತ್ಪಾದನೆಯೊಂದಿಗೆ ಸಜ್ಜುಗೊಳಿಸಿದೆ. ಇದರ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಹೈಲೈಟ್ ಎಂದರೆ ಸಿಂಗಲ್ ಫುಲ್ ಚಾರ್ಜ್ನಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 125 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಮೈಲೇಜ್ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ಇದು ಗಂಟೆಗೆ 115 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಗಳ ಗರಿಷ್ಠ ವೇಗವನ್ನು ಸಾಧಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.
ಹೈಪ್ವೋಲ್ಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಸ್ಕೂಟರ್ ಡ್ಯುಯಲ್ ಎಲ್ಇಡಿ ಹೆಡ್ಲ್ಯಾಂಪ್ಸ್, ಶಾರ್ಪ್ ಬಾಡಿ ಪ್ಯಾನೆಲಿಂಗ್, ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಸೀಟ್ಸ್ ಮತ್ತು 14-ಇಂಚಿನ ಅಲಾಯ್ ವ್ಹೀಲ್ಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ, ಇದು 5-ಇಂಚಿನ ಟಿಎಫ್ಟಿ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ, ಕೀಲೆಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್, ಡಿಸ್ಕ್ ಬ್ರೇಕ್ಗಳು, ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್, ಹಿಲ್ ಹೋಲ್ಡ್, ಕ್ರೂಸ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್, ಯುಎಸ್ಬಿ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್, ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಕನೆಕ್ಟಿವಿಟಿ, ರಿವರ್ಸ್ ಕ್ಯಾಮರಾ, ನ್ಯಾವಿಗೇಷನ್, ಎಡಿಎಎಸ್, ಡ್ಯುಯಲ್ ಎಬಿಎಸ್ ಮತ್ತು ಸಾಕಷ್ಟು ಅಂಡರ್-ಸೀಟ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್ನಂತಹ ಸುಧಾರಿತ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.
