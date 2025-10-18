ಸ್ಪೋರ್ಟಿ ಲುಕ್, ಸೂಪರ್ ಫೀಚರ್ಸ್, ಕಾರ್ ರೇಂಜ್ ಬೆಲೆ! ಕವಾಸಕಿ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ಗೆ ಹಬ್ಬವೇ ಹಬ್ಬ!!
Kawasaki z900 my26 Launched: ಕವಾಸಕಿ z900 my26 ಬೈಕ್ ದೇಶೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಲಗ್ಗೆಯಿಟ್ಟಿದ್ದು, ಆಕ್ರಮಣಕಾರಿ ಸುಗೋಮಿ ಡಿಸೈನ್ ಹೊಂದಿರುವ ಈ ಬೈಕ್ನ ಬೆಲೆ ಮತ್ತು ಫೀಚರ್ಸ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರೆ ಮಾಹಿತಿಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ..
Published : October 18, 2025 at 10:42 AM IST
Kawasaki z900 my26 Launched: ಕವಾಸಕಿ ಮೋಟಾರ್ಸ್ (ಭಾರತ) ದ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ MY26 Z900 ಮೋಟಾರ್ಸೈಕಲ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದೆ. ತಮ್ಮ ಪ್ರಸಿದ್ಧ Z-ಸೀರಿಸ್ ಪರಂಪರೆಯನ್ನು ಮುಂದುವರೆಸುತ್ತಾ ಈ ಬೈಕ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಆಕ್ರಮಣಕಾರಿ ಸುಗೋಮಿ ಡಿಸೈನ್ ಮತ್ತು ಮಾರ್ಡನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ.
ನಗರದ ರಸ್ತೆಗಳು ಮತ್ತು ಗುಡ್ಡಗಾಡು ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಸವಾರಿ ಅನುಭವವನ್ನು ಒದಗಿಸಲು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾದ ಹೊಸ Z900 ಕವಾಸಕಿಯ Z ಬೈಕ್ಗಳ 50 ವರ್ಷಗಳ ಇತಿಹಾಸಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದೆ. ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಜಗತ್ತನ್ನು ಬದಲಿಸಿದ Z1 ಮಾದರಿಯಿಂದ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಪಡೆದ ಈ ಹೊಸ ಮಾದರಿಯ ಬೆಲೆ, ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ವಿಶೇಷಣಗಳ ವಿವರ ಇಲ್ಲಿದೆ..
1972 ರಲ್ಲಿ ಕವಾಸಕಿ Z1 ಮಾದರಿಯೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾದ Z-ಸೀರಿಸ್ ತನ್ನ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ ಮತ್ತು ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹತೆಯೊಂದಿಗೆ ಮೋಟಾರ್ಸೈಕಲ್ ಜಗತ್ತನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿತು. ಇದು ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ಕವಾಸಕಿ Z ಬೈಕ್ಗಳಿಗೆ ಮಾನದಂಡವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿತು. ಈಗ ಹೊಸ MY26 Z900 ಸುಧಾರಿತ ವಿನ್ಯಾಸ, ಇತ್ತೀಚಿನ ಸಸ್ಪೆನ್ಷನ್, ಸುಧಾರಿತ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಸವಾರರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಆರಾಮದಾಯಕ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳೊಂದಿಗೆ ಹೊಸ ಮಾನದಂಡಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿಸುತ್ತದೆ.
ಹೊಸ ಕವಾಸಕಿ Z900 ಬೈಕ್ 948cc ಲಿಕ್ವಿಡ್-ಕೂಲ್ಡ್, 4-ಸ್ಟ್ರೋಕ್, ಇನ್-ಲೈನ್ 4-ಸಿಲಿಂಡರ್ ಎಂಜಿನ್ನಿಂದ ನಿಯಂತ್ರಿಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. ಈ ಎಂಜಿನ್ 9,500 rpm ನಲ್ಲಿ ಗರಿಷ್ಠ 125 PS ಪವರ್ ಮತ್ತು 7,700 rpm ನಲ್ಲಿ 98.6 Nm ಟಾರ್ಕ್ ಅನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಎಂಜಿನ್ ಅನ್ನು 6-ಸ್ಪೀಡ್ ಗೇರ್ಬಾಕ್ಸ್ ಜೊತೆಗೆ ಅಸಿಸ್ಟ್ ಮತ್ತು ಸ್ಲಿಪ್ಪರ್ ಕ್ಲಚ್ನೊಂದಿಗೆ ಜೋಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಸವಾರನಿಗೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ನಿಯಂತ್ರಣವನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ.
MY26 Z900 ಬೈಕ್ ಸವಾರರ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಹಲವಾರು ಸುಧಾರಿತ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಕವಾಸಕಿ ಕ್ವಿಕ್ ಶಿಫ್ಟರ್ (KQS) ಕ್ಲಚ್ ಇಲ್ಲದೆಯೇ ಗೇರ್ಗಳನ್ನು ತ್ವರಿತವಾಗಿ ಬದಲಾಯಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಕ್ರೂಸ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್.. ದೀರ್ಘ ಸವಾರಿಗಳಲ್ಲಿ ಆರಾಮದಾಯಕ ಪ್ರಯಾಣಕ್ಕಾಗಿ ಇದು ಒಂದೇ ವೇಗವನ್ನು ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಟರ್ನ್-ಬೈ-ಟರ್ನ್ ನ್ಯಾವಿಗೇಷನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವನ್ನು ಕವಾಸಕಿಯಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಇದು RIDEOLOGY THE APP ಎಂಬ ಮೊಬೈಲ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ನೊಂದಿಗೆ ಸಂಯೋಜಿತವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಕವಾಸಕಿ ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ (KTRC), ಕವಾಸಕಿ ಕಾರ್ನರಿಂಗ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ (KCMF) ಮತ್ತು ಪವರ್ ಮೋಡ್ಗಳಂತಹ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು ಬೈಕ್ನ ಸುರಕ್ಷತೆ ಮತ್ತು ಸವಾರಿ ಅನುಭವವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತವೆ.
ಈ ಬೈಕ್ ಮೆಟಾಲಿಕ್ ಮ್ಯಾಟ್ ಗ್ರ್ಯಾಫೀನ್ ಸ್ಟೀಲ್ ಗ್ರೇ/ ಮೆಟಾಲಿಕ್ ಫ್ಲಾಟ್ ಸ್ಪಾರ್ಕ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್, ಕ್ಯಾಂಡಿ ಲೈಮ್ ಗ್ರೀನ್/ ಮೆಟಾಲಿಕ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಗ್ರೇ ಎಂಬ ಎರಡು ಬಣ್ಣಗಳಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಸಸ್ಪೆನ್ಷನ್ಗಾಗಿ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ರಿಬೌಂಡ್ ಡ್ಯಾಂಪಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಪ್ರಿಲೋಡ್ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ 41 ಎಂಎಂ ಇನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಫೋರ್ಕ್ ಇದೆ.
ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಶಾಕ್ ರಿಬೌಂಡ್ ಡ್ಯಾಂಪಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಪ್ರಿಲೋಡ್ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ ಗ್ಯಾಸ್-ಆಪರೇಟೆಡ್, ಗ್ಯಾಸ್-ಆಪರೇಟೆಡ್ ಅಡ್ಡಲಾಗಿರುವ ಬ್ಯಾಕ್ಲಿಂಕ್ ಸಸ್ಪೆನ್ಷನ್ ಇದೆ. ಹಿಂಭಾಗದ ಸಸ್ಪೆನ್ಷನ್ ಪ್ರಯಾಣ (140 ಎಂಎಂ) ಮುಂಭಾಗದ ಸಸ್ಪೆನ್ಷನ್ ಪ್ರಯಾಣಕ್ಕಿಂತ (120 ಎಂಎಂ) 20 ಎಂಎಂ ಉದ್ದವಾಗಿದೆ ಎಂಬುದು ಗಮನಿಸಬೇಕಾದ ಸಂಗತಿ. ಹೊಸ ಟ್ರಿಪಲ್ ಎಲ್ಇಡಿ ಹೆಡ್ಲೈಟ್ ಮತ್ತು ಎಲ್ಇಡಿ ಟೈಲ್ಲೈಟ್ ಬೈಕ್ಗೆ ಇತ್ತೀಚಿನ ಲುಕ್ ಅನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.
ಹೊಸ ಕವಾಸಕಿ MY26 Z900 ಬೈಕ್ನ ಎಕ್ಸ್-ಶೋರೂಂ ಬೆಲೆ ರೂ. 9,99,000 ರಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಕವಾಸಕಿ Z900 ಭಾರತದಲ್ಲಿ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಉತ್ತಮ ಬೇಡಿಕೆಯಲ್ಲಿದೆ. ರಾಯಲ್ ಎನ್ಫೀಲ್ಡ್ 650 ಸಿಸಿ ಬೈಕ್ಗಳ ನಂತರ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಮಾರಾಟವಾಗುವ 500 ಸಿಸಿ+ ಬೈಕ್ಗಳಲ್ಲಿ Z900 ಒಂದಾಗಿದೆ. ಹಗುರವಾಗಿ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿರುವ ಈ ಬೈಕ್ ಈಗ ಅನೇಕ ಸವಾರರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಸೂಕ್ತವಾಗಿದೆ.
