ರೆಟ್ರೊ ಲುಕ್​, ಸ್ಲಿಮ್​ ಬಾಡಿ! ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಲೋ ವೇಟ್​ ಬೈಕ್​ ಪರಿಚಯಿಸಲಿದೆ ಕವಾಸಕಿ ಇಂಡಿಯಾ!

Kawasaki New Bike: ಕವಾಸಕಿ ಡಬ್ಲ್ಯು230 ಇಂಡಿಯಾ 233 ಸಿಸಿ ಎಂಜಿನ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಹಗುರವಾದ ರೆಟ್ರೊ ರೋಡ್‌ಸ್ಟರ್ ಅನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ. ಇದರ ಬೆಲೆ ಮತ್ತು ಫೀಚರ್ಸ್​ ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರೆ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ..

ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಲೋ ವೇಟ್​ ಬೈಕ್​ ಪರಿಚಯಿಸಲಿದೆ ಕವಾಸಕಿ ಇಂಡಿಯಾ (Photo Credit: Kawasaki)
By ETV Bharat Tech Team

Published : December 26, 2025 at 9:55 AM IST

2 Min Read
Kawasaki New Bike: ರಾಯಲ್ ಎನ್‌ಫೀಲ್ಡ್ ಭಾರತದ ರೆಟ್ರೊ ಕ್ಲಾಸಿಕ್ ಮೋಟಾರ್‌ಸೈಕಲ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ರಾಜ. ಬುಲೆಟ್ ದಶಕಗಳಿಂದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬಲ್ಯ ಸಾಧಿಸುತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ ಈಗ ಜಪಾನಿನ ದೈತ್ಯ ಕವಾಸಕಿ ಹೊಸ ಅಸ್ತ್ರದೊಂದಿಗೆ ಈ ಪ್ರಾಬಲ್ಯವನ್ನು ಸವಾಲು ಮಾಡಲು ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಕವಾಸಕಿಯ ಹಿಂದಿನ W175 ಮಾದರಿಯು ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ನೀಡುವಲ್ಲಿ ವಿಫಲವಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಮುಂಬರುವ W230 ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಸಮೀಕರಣವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಲು ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ.

ಜಪಾನಿನ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಅದ್ಭುತ: ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ರೆಟ್ರೊ ಬೈಕ್‌ಗಳು ಭಾರೀ ತೂಕ ಮತ್ತು ಎಂಜಿನ್ ಕಂಪನಗಳಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದ ಬಳಲುತ್ತವೆ. ಆದರೆ ಕವಾಸಕಿ W230 ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ವಿಶೇಷವಾಗಿದೆ. ಜಪಾನಿನ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದೊಂದಿಗೆ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾದ ಇದರ 233 ಸಿಸಿ, ಏರ್-ಕೂಲ್ಡ್, ಸಿಂಗಲ್-ಸಿಲಿಂಡರ್ ಎಂಜಿನ್ ತುಂಬಾ ಮೃದುವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಇದು 17.3 ಬಿಎಚ್‌ಪಿ ಪವರ್ ಮತ್ತು 18.6 ಎನ್‌ಎಂ ಟಾರ್ಕ್ ಅನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತದೆ. 6-ಸ್ಪೀಡ್ ಗೇರ್‌ಬಾಕ್ಸ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಬರುವ ಈ ಎಂಜಿನ್ ನಗರ ಪ್ರಯಾಣಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳಲ್ಲಿ ಆರಾಮದಾಯಕ ದೀರ್ಘ ಸವಾರಿಗಳಿಗೂ ಸೂಕ್ತವಾಗಿದೆ.

ತೂಕದಲ್ಲಿ ಪಕ್ಷಿ.. ಶಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಹುಲಿ: ರಾಯಲ್ ಎನ್‌ಫೀಲ್ಡ್ ಬುಲೆಟ್ 350 ಸುಮಾರು 195 ಕೆಜಿ ತೂಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಕವಾಸಕಿ W230 ಕೇವಲ 133 ಕೆಜಿ ತೂಗುತ್ತದೆ. ಅಂದರೆ ಇದು ಬುಲೆಟ್‌ಗಿಂತ ಸುಮಾರು 60 ಕೆಜಿ ಹಗುರವಾಗಿದೆ! ಇದು ಸಂಚಾರದಲ್ಲಿ ಕುಶಲತೆಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಮತ್ತು ನಿಲ್ಲಿಸಲು ತುಂಬಾ ಸುಲಭಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಕೇವಲ 745 ಮಿಮೀ ಸೀಟ್ ಎತ್ತರವು ಈ ಬೈಕನ್ನು ಕುಳ್ಳ ಜನರಿಗೆ ಸಹ ಸವಾರಿ ಮಾಡಲು ಸುಲಭಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಇದರ ಗ್ರೌಂಡ್ ಕ್ಲಿಯರೆನ್ಸ್ 150 ಮಿಮೀ ಮತ್ತು ಫ್ಯೂಯಲ್​ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ 12 ಲೀಟರ್ ಹೊಂದಿದೆ.

ಡಿಸೈನ್​ನಲ್ಲಿ ರಾಜ.. ಫೀಚರ್​ನಲ್ಲಿ ಜಾತ್ರೆ: ಕವಾಸಕಿ W230 ಡಿಸೈನ್​ 1965ರ ಐಕಾನಿಕ್ 650-W1 ನಿಂದ ಪ್ರೇರಿತವಾಗಿದೆ. ರೌಂಡ್​ LED ಹೆಡ್‌ಲ್ಯಾಂಪ್, ಟಿಯರ್‌ಡ್ರಾಪ್-ಸ್ಟೈಲ್​ ಫ್ಯೂಯಲ್​ ಟ್ಯಾಂಕ್, ವೈರ್-ಸ್ಪೋಕ್ ವೀಲ್ಸ್​ ಮತ್ತು ಉದ್ದವಾದ ಕ್ರೋಮ್ ಫಿನಿಷಿಂಗ್​ ಎಕ್ಸಾಸ್ಟ್ ಪೈಪ್ ಇದಕ್ಕೆ ವಿಂಟೇಜ್ ಲುಕ್​ ಅನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ, ಇದು ಡ್ಯುಯಲ್-ಚಾನೆಲ್ ABS ಅನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇದು ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದು ಸಣ್ಣ ಡಿಜಿಟಲ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಯೊಂದಿಗೆ ಕ್ಲಾಸಿಕ್-ಲುಕಿಂಗ್ ಟ್ವಿನ್-ಪಾಡ್ ಅನಲಾಗ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರುಮೆಂಟ್ ಕ್ಲಸ್ಟರ್ ಅನ್ನು ಸಹ ಹೊಂದಿದೆ.

ಇದು ಯಾವಾಗ ಬಿಡುಗಡೆ?: ಕವಾಸಕಿ ಇಂಡಿಯಾ ಈಗಾಗಲೇ ತನ್ನ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ಪೇಜ್​ನಲ್ಲಿ ಈ ಬೈಕ್‌ನ ಟೀಸರ್ ಅನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. ಇದರ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಈ ಬೈಕ್ 2026ರ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಕವಾಸಕಿ ಈ ಬೈಕ್ ಅನ್ನು ಭಾರತದಲ್ಲಿ (ಸ್ಥಳೀಕರಣ) ತಯಾರಿಸಿ ರೂ. 2.2 ಲಕ್ಷದಿಂದ ರೂ. 2.4 ಲಕ್ಷದವರೆಗೆ ಬೆಲೆ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದರೆ, ಅದು ರಾಯಲ್ ಎನ್‌ಫೀಲ್ಡ್ ಕ್ಲಾಸಿಕ್ 350, ಬುಲೆಟ್ 350, ಹಂಟರ್ 350 ಹಾಗೂ ಟಿವಿಎಸ್ ರೋನಿನ್ ಮತ್ತು ಜಾವಾ 350 ಗಳಿಗೆ ಕಠಿಣ ಸ್ಪರ್ಧೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಆಕರ್ಷಕ ಲುಕ್​, ಕಡಿಮೆ ತೂಕ ಮತ್ತು ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ ಜಪಾನೀಸ್ ಎಂಜಿನ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಬರುವ ಈ ಬೈಕ್ ಯುವಕರನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸುವುದು ಖಚಿತ.

TAGGED:

KAWASAKI W230 INDIA LAUNCH
KAWASAKI W230 PRICE
KAWASAKI W230 ENGINE
KAWASAKI W230 FEATURES
KAWASAKI NEW BIKE

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

