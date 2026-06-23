ದೇಶೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಕವಾಸಕಿ ಸೈಡ್-ಬೈ-ಸೈಡ್ ರೇಂಜ್ ಲಗ್ಗೆ!: ಇವುಗಳ ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾ?
Kawasaki Side-By-Side Range Launched: ಕವಾಸಕಿ ಸೈಡ್-ಬೈ-ಸೈಡ್ ರೇಂಜ್ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದೆ. ಇದರ ಮಾಡೆಲ್ಸ್, ಬೆಲೆ, ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿವರಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ.
Published : June 23, 2026 at 9:00 AM IST
Kawasaki Side-By-Side Range Launched: ಕವಾಸಕಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ರೇಂಜ್ನ ಸೈಡ್-ಬೈ-ಸೈಡ್ ವಾಹನಗಳನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಆಫ್-ರೋಡ್, ಕೃಷಿ ಮತ್ತು ಮನರಂಜನಾ ಬಳಕೆಗಾಗಿ ನಿರ್ಮಿಸಲಾದ ಐದು ಮಾದರಿಗಳಿವೆ. ಈ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಟೆರಿಕ್ಸ್ 4 H2, ಟೆರಿಕ್ಸ್ KRX4 1000, ಟೆರಿಕ್ಸ್ KRX 1000, ರಿಡ್ಜ್ ಕ್ರೂ ಮತ್ತು ಮ್ಯೂಲ್ ಪ್ರೊ-ಎಫ್ಎಕ್ಸ್ಟಿ 1000 LE ಸೇರಿವೆ. ಇವುಗಳ ಬೆಲೆ ರೂ. 38 ಲಕ್ಷದಿಂದ ರೂ. 78.90 ಲಕ್ಷದವರೆಗೆ ಇದೆ.
ಈ ಹೊಸ ಕವಾಸಕಿ ಸೈಡ್-ಬೈ - ಸೈಡ್ ವಾಹನಗಳೆಲ್ಲವೂ ಸಿವಿಟಿ ಗೇರ್ಬಾಕ್ಸ್ ಅನ್ನು ಬಳಸುತ್ತವೆ. ಅವು E20 ಇಂಧನ - ಅನುಸರಣೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿಲ್ಲ. ಇದು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ರಸ್ತೆಗಳಿಗಿಂತ ಖಾಸಗಿ ಮತ್ತು ಆಫ್-ರೋಡ್ ಭೂಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಅವುಗಳ ಬಳಕೆಯನ್ನು ಸೀಮಿತಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ.
ಕವಾಸಕಿ ಟೆರಿಕ್ಸ್ 4 H2 ರೂ. 78.90 ಲಕ್ಷ: ಟೆರಿಕ್ಸ್ 4 H2 ಶ್ರೇಣಿಯಲ್ಲಿ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ ಮತ್ತು H2 ಮೋಟಾರ್ಸೈಕಲ್ನಿಂದ ಅದರ 999cc ಇನ್ಲೈನ್-ಫೋರ್, ಲಿಕ್ವಿಡ್-ಕೂಲ್ಡ್, ಸೂಪರ್ಚಾರ್ಜ್ಡ್ ಎಂಜಿನ್ ಅನ್ನು ಎರವಲು ಪಡೆಯುತ್ತದೆ. ಇದು 9,000rpm ನಲ್ಲಿ 250hp ಮತ್ತು 8,800rpm ನಲ್ಲಿ 198.3Nm ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ವಾಹನವು Maxxis ಆಫ್ - ರೋಡ್ ಟೈರ್ಗಳೊಂದಿಗೆ 16-ಇಂಚಿನ ಅಲಾಯ್ ವೀಲ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಚಲಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ದೀರ್ಘ-ಪ್ರಯಾಣದ FOX ಸಸ್ಪೆನ್ಷನ್ ಅನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತದೆ. ಇದು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಬಹುದಾದ 2WD/4WD ಡ್ರೈವ್ ಮತ್ತು ಪ್ರಯಾಣದಲ್ಲಿರುವಾಗ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಮಾಡಬಹುದಾದ ಪವರ್ ಡೆಲಿವರಿಯನ್ನು ಸಹ ಹೊಂದಿದೆ. ಇದು ಐದು ಮಾದರಿಗಳಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ-ಕೇಂದ್ರಿತ ಮಾದರಿಯಾಗಿದೆ.
ಕವಾಸಕಿ ಟೆರಿಕ್ಸ್ KRX4 1000 ರೂ. 52.90 ಲಕ್ಷ: ಟೆರಿಕ್ಸ್ KRX4 1000 ಫೋರ್ ಸೀಟರ್ ಹೊಂದಿದ್ದು, 999cc ಪ್ಯಾರಲಲ್-ಟ್ವಿನ್ ಎಂಜಿನ್ ಅನ್ನು ಬಳಸುತ್ತದೆ. ಇದು 8,300rpm ನಲ್ಲಿ 110hp ಮತ್ತು 7,000rpm ನಲ್ಲಿ 102Nm ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಅಡ್ಜೆಸ್ಟಬಲ್ ಡ್ಯಾಂಪಿಂಗ್, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಪವರ್ ಸ್ಟೀರಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಸ್ ಕಾರ್ನಿವೋರ್ ಟೈರ್ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ 15 - ಇಂಚಿನ ವೀಲ್ಸ್ ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ಶೋವಾ ಲಾಂಗ್-ಟ್ರಾವೆಲ್ ಸಸ್ಪೆನ್ಷನ್ನೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ.
ಕವಾಸಕಿ ಟೆರಿಕ್ಸ್ KRX 1000 ರೂ 43.40 ಲಕ್ಷ: ಟೆರಿಕ್ಸ್ KRX 1000 ಮೂಲಭೂತವಾಗಿ KRX4 1000ನ ಟೂ - ಸೀಟರ್ ಆವೃತ್ತಿಯಾಗಿದೆ. ಈ ಮಾದರಿಯು ಅದೇ 999cc ಪ್ಯಾರಲಲ್-ಟ್ವಿನ್ ಎಂಜಿನ್ ಅನ್ನು 8,300rpm ನಲ್ಲಿ 110hp ಮತ್ತು 7,000rpm ನಲ್ಲಿ 102Nm ಅನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು 952kg ತೂಗುತ್ತದೆ.
ಕವಾಸಕಿ ರಿಡ್ಜ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿ 47.86 ಲಕ್ಷ ರೂ: ರಿಡ್ಜ್ ಕ್ರೂ ಇಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಬಹುಮುಖ ಮಾದರಿಯಾಗಿದೆ. ಕೈಗಾರಿಕಾ ಬಳಕೆ, ರೆಸಾರ್ಟ್ ಚಲನಶೀಲತೆ, ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಕೆಲಸ ಮತ್ತು ಮನರಂಜನೆಗೆ ಸೂಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಇದರ 999cc ಇನ್ಲೈನ್ ಫೋರ್ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಎಂಜಿನ್ 8,500rpm ನಲ್ಲಿ 116hp ಮತ್ತು 8,000rpm ನಲ್ಲಿ 100.05Nm ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು 14-ಇಂಚಿನ ವೀಲ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಚಲಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅಡ್ಜೆಸ್ಟಬಲ್ ಡ್ರೈವರ್ ಏರ್ಗೊನಾಮಿಕ್ಸ್, USB ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಪೋರ್ಟ್ಗಳು ಮತ್ತು ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್-ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರುಮೆಂಟ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ನೀಡುತ್ತದೆ.
ಕವಾಸಕಿ ಮ್ಯೂಲ್ ಪ್ರೊ-ಎಫ್ಎಕ್ಸ್ಟಿ 1000 LE ರೂ 38 ಲಕ್ಷ: ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಕವಾಸಕಿ ಸೈಡ್-ಬೈ-ಸೈಡ್ ಶ್ರೇಣಿಯ ಪ್ರವೇಶ ಬಿಂದುವಾದ ಮ್ಯೂಲ್ ಪ್ರೊ-ಎಫ್ಎಕ್ಸ್ಟಿ 1000 LE ಅನ್ನು ಕಾರ್ಯಪಡೆಯ ಉಪಯುಕ್ತತೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಸಾಗಣೆಗಾಗಿ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದರ ಕನ್ವರ್ಟಿಬಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಕ್ಯಾಬ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ಮೂರು ಮತ್ತು ಆರು ಆಸನಗಳ ನಡುವೆ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಕೃಷಿ, ರೆಸಾರ್ಟ್ಗಳು ಮತ್ತು ಹೊರಾಂಗಣ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳಿಗೆ ಸೂಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಪವರ್ 999cc ಟ್ವಿನ್-ಸಿಲಿಂಡರ್ ಎಂಜಿನ್ನಿಂದ ಬರುತ್ತದೆ. ಇದು ಈ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ಔಟ್ಪುಟ್ ಅಂಕಿಯಾಗಿದೆ. ಇದು 6,500rpm ನಲ್ಲಿ 70hp ಮತ್ತು 4,500rpm ನಲ್ಲಿ 83Nm ಅನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಲೈನ್-ಅಪ್ನಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ಔಟ್ಪುಟ್ ಅಂಕಿಯಾಗಿದೆ.
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