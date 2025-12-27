ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೆ ಫೋನ್ ಕಾಲ್ಸ್, ರಸ್ತೆ ಮೇಲೆ ರಾಕೆಟ್ ಸ್ಪೀಡ್! ದೇಶಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಕಾಲಿಟ್ಟ ಕವಾಸಕಿ ಹೊಸ ಮಾಡೆಲ್
Kawasaki Ninja 650 Launched: ಕವಾಸಕಿ ತನ್ನ ಬೈಕ್ವೊಂದನ್ನು ಭಾರತೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಪರಿಚಯಿಸಿದೆ. E20 ಎಂಜಿನ್, ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಸ್ಪೋರ್ಟಿ ಹೊಸ ಲುಕ್ ಹೊಂದಿರುವ ಇದರ ಬೆಲೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರೆ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.
Published : December 27, 2025 at 3:05 PM IST
Kawasaki Ninja 650 Launched: ಜಪಾನಿನ ಮೋಟಾರ್ ಸೈಕಲ್ ದೈತ್ಯ ಕವಾಸಕಿ ತನ್ನ ಐಕಾನಿಕ್ ಮಿಡಲ್ವೇಟ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಬೈಕ್ 2026 ನಿಂಜಾ 650 ಅನ್ನು ಭಾರತೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. ಇದರ ಎಕ್ಸ್-ಶೋರೂಂ ಬೆಲೆಯನ್ನು ರೂ. 7.91 ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಹಿಂದಿನ 2025 ಮಾದರಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಬೆಲೆ ಸುಮಾರು ರೂ. 14,000 ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆಯಾದರೂ ಸಹ ಪ್ರಸ್ತುತ ಪರಿಸರ ನಿಯಮಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ E20 ಇಂಧನವನ್ನು (20% ಎಥೆನಾಲ್ ಮಿಶ್ರಣ) ಬೆಂಬಲಿಸಲು ಇದನ್ನು ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.
ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬದಲಿಗೆ ಎಥೆನಾಲ್ ಮಿಶ್ರಣದಲ್ಲಿ ಚಲಿಸುವಂತೆ ಎಂಜಿನ್ ಅನ್ನು ಟ್ಯೂನ್ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಹೊರಸೂಸುವಿಕೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗುವುದಲ್ಲದೆ, ಭವಿಷ್ಯದ ಇಂಧನ ಅಗತ್ಯಗಳಿಗೆ ಬೈಕ್ ಸಿದ್ಧವಾಗುತ್ತದೆ. ವಿನ್ಯಾಸದ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ.. 2026 ನಿಂಜಾ 650 ತನ್ನ ಹಳೆಯ ಕ್ಲಾಸಿಕ್ ಲುಕ್ ಅನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಂಡು ಹೊಸ ಗ್ರಾಫಿಕ್ಸ್ನೊಂದಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಆಕ್ರಮಣಕಾರಿಯಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತದೆ. ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಟ್ ಗ್ರೇ ನಂತಹ ಬಣ್ಣಗಳಲ್ಲಿ ಇದು ಲಭ್ಯವಿದ್ದರೂ, ಇದು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಕವಾಸಕಿಯನ್ನು ಪ್ರಸಿದ್ಧಗೊಳಿಸಿದ ಲೈಮ್ ಗ್ರೀನ್ ಕಲರ್ನಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ.
ಆದರೆ ಈ ಬಾರಿ ವೈಟ್ ಮತ್ತು ಬ್ಲೂ ಸಂಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿರುವ ಹೊಸ ಗ್ರಾಫಿಕ್ಸ್ ಬೈಕ್ಗೆ ರೇಸಿಂಗ್ ನೋಟವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇದರ ಶಾರ್ಪ್ ಫೇರಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಟ್ವಿನ್ ಎಲ್ಇಡಿ ಹೆಡ್ಲ್ಯಾಂಪ್ಗಳು ಕವಾಸಕಿಯ ಪ್ರಮುಖ ಮಾದರಿ ZX-10R ಅನ್ನು ನೆನಪಿಸುತ್ತವೆ. ಏರೋಡೈನಾಮಿಕ್ ವಿನ್ಯಾಸವು ಹೆಚ್ಚಿನ ವೇಗದಲ್ಲಿ ಗಾಳಿಯ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ತಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಸ್ಥಿರವಾಗಿ ಸವಾರಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಈ ಬೈಕ್ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳ ಉತ್ತಮ ಸಂಗ್ರಹವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಬಹುದು. ಇದರಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಲಾದ 4.3-ಇಂಚಿನ ಫುಲ್-ಕಲರ್ TFT ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಸವಾರನಿಗೆ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಅನುಭವವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಈ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ನೀವು ಕವಾಸಕಿಯ ರೈಡಿಯಾಲಜಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮೂಲಕ ನಿಮ್ಮ ಫೋನ್ ಅನ್ನು ಬೈಕ್ಗೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸಬಹುದು ಮತ್ತು ಕಾಲ್ಸ್, ಮೆಸೇಜ್ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಮತ್ತು ಸವಾರಿ ಲಾಗ್ಗಳನ್ನು ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೆ ವೀಕ್ಷಿಸಬಹುದು.
ಸುರಕ್ಷತೆಗಾಗಿ ಇದು 2-ಮೋಡ್ ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ (KTRC) ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಮಳೆ ಬಂದಾಗ ಅಥವಾ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಹಿಡಿತ ಕಡಿಮೆಯಾದಾಗ ಟೈರ್ಗಳು ಜಾರಿಬೀಳುವುದನ್ನು ತಡೆಯಲು ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ಎಂಜಿನ್ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುತ್ತದೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಡ್ಯುಯಲ್-ಚಾನೆಲ್ ABS ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಪಘಾತಗಳಿಂದ ರಕ್ಷಿಸುತ್ತದೆ.
ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ಇದರಲ್ಲಿರುವ 649cc ಪ್ಯಾರಾರಲ್-ಟ್ವೀನ್, ಲಿಕ್ವಿಡ್-ಕೂಲ್ಡ್ ಎಂಜಿನ್ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ತನ್ನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು 8,000 RPM ನಲ್ಲಿ 68 PS ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಮತ್ತು 6,700 RPM ನಲ್ಲಿ 62.1 Nm ಟಾರ್ಕ್ ಅನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತದೆ. 6-ಸ್ಪೀಡ್ ಗೇರ್ಬಾಕ್ಸ್ ಜೊತೆಗೆ ಅಸಿಸ್ಟ್ ಮತ್ತು ಸ್ಲಿಪ್ಪರ್ ಕ್ಲಚ್ ಗೇರ್ಗಳನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುವುದನ್ನು ತುಂಬಾ ಸುಲಭಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಇದು ನಗರ ಸಂಚಾರದಲ್ಲಿ ಸವಾರನ ಶ್ರಮವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
196 ಕೆಜಿ ತೂಕದ ಈ ಬೈಕ್ 15 ಲೀಟರ್ ಇಂಧನ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಸುಮಾರು 790 ಮಿಮೀ ಸೀಟ್ ಎತ್ತರವು ಕಡಿಮೆ ಹೈಟ್ ಇರುವವರಿಗೂ ಸಹ ಇದನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಸುಲಭಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಕವಾಸಕಿ ಇಂಡಿಯಾ ಪ್ರಸ್ತುತ ಈ ಬೈಕ್ಗಾಗಿ ಬುಕಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆ. ವಿತರಣೆಗಳು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಲಿವೆ.
ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಇದರ ಪ್ರಮುಖ ಪ್ರತಿಸ್ಪರ್ಧಿ ಹೋಂಡಾ CBR650R ಬೆಲೆ ಸುಮಾರು ರೂ. 11 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು, ನಿಂಜಾ 650 ಬಜೆಟ್ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯ ನಡುವೆ ಸಮತೋಲನವನ್ನು ಬಯಸುವವರಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ. ಕ್ರೀಡಾ ಪ್ರವಾಸವನ್ನು ಇಷ್ಟಪಡುವವರಿಗೆ ಮತ್ತು ವಾರಾಂತ್ಯದ ಸವಾರಿಗಳನ್ನು ಆನಂದಿಸುವವರಿಗೆ ಈ ಬೈಕ್ ಸಂಪೂರ್ಣ ಹೊಸ ಅನುಭವವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇದರ ಹೈ-ಟೆನ್ಸೈಲ್ ಸ್ಟೀಲ್ ಟ್ರೆಲ್ಲಿಸ್ ಫ್ರೇಮ್ ಮತ್ತು ಡನ್ಲಪ್ ರೋಡ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್-2 ಟೈರ್ಗಳು ಬೈಕ್ ಅನ್ನು ಕ್ರಾಸ್ ಟರ್ನಿಂಗ್ ವೇಳೆ ಬಹಳ ಸ್ಥಿರವಾಗಿರಿಸುತ್ತದೆ.
