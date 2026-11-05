ಆಕರ್ಷಕ 'ಸುಗೋಮಿ' ಡಿಸೈನ್, ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಕನೆಕ್ಟಿವಿಟಿ: ಸೂಪರ್ನೇಕೆಡ್ ಲುಕ್ನೊಂದಿಗೆ ಅಬ್ಬರಿಸಲು ಸಜ್ಜಾದ ಕವಾಸಕಿ ಜಾದೂ!
Kawasaki Z650 S India Launched: ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಮೋಟಾರ್ಸೈಕಲ್ ತಯಾರಿಕಾ ಸಂಸ್ಥೆಯಾದ ಕವಾಸಕಿ ತನ್ನ ಜನಪ್ರಿಯ ಮಿಡಲ್ವೇಟ್ ಸೂಪರ್ನೇಕೆಡ್ ಸೀರಿಸ್ನಲ್ಲಿ ಹೊಚ್ಚಹೊಸ ‘ಕವಾಸಕಿ Z650 S’ ಬೈಕ್ ಅನ್ನು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ.
Published : November 5, 2026 at 9:21 AM IST
Kawasaki Z650 S India Launched: ಹೈ-ಎಂಡ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಬೈಕ್ಗಳ ಮೂಲಕ ಭಾರತೀಯ ಯುವಕರ ಮನಗೆದ್ದಿರುವ ಜಪಾನ್ನ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಕವಾಸಕಿ ತನ್ನ ಹೆಮ್ಮೆಯ Z-ಸೀರಿಸ್ ಅನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ವಿಸ್ತರಿಸಿದೆ. ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಜನಪ್ರಿಯವಾಗಿರುವ Z650 ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಮಾಡೆಲ್ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಕಂಪನಿಯು ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಫೀಚರ್ಸ್ ಮತ್ತು ಹೊಸ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಒಳಗೊಂಡ ‘Z650 S’ ಆವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ.
ಈ ಹೊಸ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಬೈಕ್ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ₹7.59 ಲಕ್ಷ (Ex-showroom) ಆರಂಭಿಕ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ತನ್ನ ಹಳೆಯ ಮಾಡೆಲ್ಗಿಂತಲೂ ಅತ್ಯಂತ ಆಕರ್ಷಕ ಸ್ಟೈಲಿಂಗ್, ಸುಧಾರಿತ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ವಿನೂತನ ಕಲರ್ ಸ್ಕೀಮ್ ಹೊಂದಿರುವ tablecloth ಇದರ ಪ್ರಮುಖ ಹೈಲೈಟ್ ಆಗಿದೆ.
ಎಂಜಿನ್ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಮತ್ತು ಪವರ್ಟ್ರೇನ್: ಹೊಚ್ಚ ಹೊಸ ಕವಾಸಕಿ Z650 S ಬೈಕ್ನಲ್ಲಿ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ 649cc ಲಿಕ್ವಿಡ್-ಕೂಲ್ಡ್, ಪ್ಯಾರಲಲ್-ಟ್ವಿನ್ (Parallel-Twin) ಎಂಜಿನ್ ಬಳಸಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಬರೋಬ್ಬರಿ 67 bhp ಪವರ್ ಮತ್ತು 64 Nm ಗರಿಷ್ಠ ಟಾರ್ಕ್ ಉತ್ಪಾದಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಬೈಕ್ನ ಎಂಜಿನ್ ಅನ್ನು 6-ಸ್ಪೀಡ್ ಗೇರ್ಬಾಕ್ಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್ಗೆ ಜೋಡಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಇದರೊಂದಿಗೆ ರೈಡಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಸುಗಮಗೊಳಿಸಲು ಅಸಿಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಲಿಪ್ಪರ್ ಕ್ಲಚ್ (Assist and Slipper Clutch) ಹಾಗೂ ಕವಾಸಕಿಯ ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಡ್ಯುಯಲ್-ಥ್ರೊಟಲ್ ವಾಲ್ವ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು (Dual-throttle valve technology) ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಈ ಬೈಕ್ 805 mm ಸೀಟ್ ಎತ್ತರವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು, 15 ಲೀಟರ್ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಇಂಧನ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಅನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ.
ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಫೀಚರ್ಸ್ ಮತ್ತು ಕನೆಕ್ಟಿವಿಟಿ: ಈ ಹೊಸ 'S' ವೇರಿಯೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ 4.3-ಇಂಚಿನ ವೃತ್ತಾಕಾರದ ಟಿಎಫ್ಟಿ (TFT) ಕಲರ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರುಮೆಂಟ್ ಕನ್ಸೋಲ್ ನೀಡಲಾಗಿದ್ದು, ಇದು ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಲೇಔಟ್ ಹೊಂದಿದೆ. ಕವಾಸಕಿ ಕಂಪನಿಯ ಅಧಿಕೃತ ಮೊಬೈಲ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮೂಲಕ ರೈಡರ್ಗಳು ತಮ್ಮ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ಅನ್ನು ಬೈಕ್ಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು.
ಸುರಕ್ಷಿತ ರೈಡಿಂಗ್ಗಾಗಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ (Traction Control) ಮತ್ತು ಎಬಿಎಸ್ (ABS) ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದ್ದು, ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಆಕ್ಸೆಸರಿಯಾಗಿ 'ಕ್ವಿಕ್ಶಿಫ್ಟರ್' (Quickshifter) ಅನ್ನು ಸಹ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಇಂಧನ ಉಳಿತಾಯದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಲು ಎಕನಾಮಿಕಲ್ ರೈಡಿಂಗ್ ಇಂಡಿಕೇಟರ್ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿದೆ.
ಬಲಿಷ್ಠ ಹಾರ್ಡ್ವೇರ್ ಮತ್ತು ಸಸ್ಪೆನ್ಷನ್: ಕವಾಸಕಿ Z650 S ಬೈಕ್ ಅನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಬಲಿಷ್ಠವಾದ ಟ್ಯೂಬುಲರ್ ಡೈಮಂಡ್ ಫ್ರೇಮ್ (Tubular diamond frame) ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದರ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಟೆಲಿಸ್ಕೋಪಿಕ್ ಫ್ರಂಟ್ ಫೋರ್ಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್ ಬ್ಯಾಕ್-ಲಿಂಕ್ ರೇರ್ ಸಸ್ಪೆನ್ಷನ್ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಉತ್ತಮ ರಸ್ತೆ ಹಿಡಿತಕ್ಕಾಗಿ 17-ಇಂಚಿನ ಅಲಾಯ್ ವ್ಹೀಲ್ಸ್ ನೀಡಲಾಗಿದ್ದು, ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ 120-ಸೆಕ್ಷನ್ ಟೈರ್ ಹಾಗೂ ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ 160-ಸೆಕ್ಷನ್ ಬ್ರಾಡ್ ಟೈರ್ ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆ.
'ಸುಗೋಮಿ' ಡಿಸೈನ್ ಮತ್ತು ಕಲರ್ಸ್: ವಿನ್ಯಾಸದ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಈ ಹೊಸ ಬೈಕ್ ಕವಾಸಕಿ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಪ್ರಸಿದ್ಧ 'ಸುಗೋಮಿ' (Sugomi) ಡಿಸೈನ್ ತತ್ವದಿಂದ ಪ್ರೇರಿತವಾಗಿದೆ. ಇದು ಅಗಲವಾದ ಬಾಡಿ ಮತ್ತು ರಗಡ್ ಲುಕ್ ನೀಡುವ ಬಲಿಷ್ಠ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಶ್ರೌಡ್ಸ್ ಅನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ.
ಸೂಪರ್ನೇಕೆಡ್ ಶೈಲಿಯನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಈ ಮೋಟಾರ್ಸೈಕಲ್ನ ಮುಂಭಾಗ ಮತ್ತು ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಆಕರ್ಷಕ ಎಲ್ಇಡಿ (LED) ಲೈಟಿಂಗ್ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಈ ಬೈಕ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಲುಕ್ ನೀಡುವ 'ಪರ್ಲ್ ಬ್ಲಿಜ್ಜಾರ್ಡ್ ವೈಟ್/ಕ್ಯಾಂಡಿ ಲೈಮ್ ಗ್ರೀನ್' (Pearl Blizzard White/Candy Lime Green) ಎಂಬ ಡ್ಯುಯಲ್ ಬಣ್ಣದ ಆಯ್ಕೆಯಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ.
ಈ ಹೊಸ ಬೈಕ್ ಬಿಡುಗಡೆಯೊಂದಿಗೆ ಕವಾಸಕಿ ಕಂಪನಿಯ ಹೆಮ್ಮೆಯ Z-ಸೀರಿಸ್ ಇನ್ನು ಬಲಿಷ್ಠಗೊಂಡಿದ್ದು, ಇದರಲ್ಲಿ Z300, Z650RS, Z900 ಮತ್ತು Z1100 ಬೈಕ್ಗಳು ಒಳಗೊಂಡಿವೆ. ಇಲ್ಲಿ Z300 ಆರಂಭಿಕ ಮಾಡೆಲ್ ಆಗಿದ್ದರೆ, Z900 ಮತ್ತು Z1100 ಪ್ರಮುಖ ಟಾಪ್-ಎಂಡ್ ಮಾಡೆಲ್ಗಳಾಗಿವೆ.
ಓದಿ: ಭಾರತೀಯ ಮಾರ್ಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಹೋಂಡಾ ಹೊಸ ಇತಿಹಾಸ: ದೇಶದಲ್ಲೇ ತಯಾರಾಗಲಿದೆ ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದ ಚೊಚ್ಚಲ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಎಸ್ಯುವಿ ‘ಆಲ್ಫಾ’!