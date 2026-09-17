ದೇಶೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಲಗ್ಗೆಯಿಟ್ಟ 7.83 ಲಕ್ಷದ ಕವಾಸಕಿ ಹೊಸ ಬೈಕ್: 649ಸಿಸಿ ಎಂಜಿನ್, ನಿಯೋ - ರೆಟ್ರೊ ಲುಕ್
Kawasaki Z650RS India Launch: ಕವಾಸಕಿ 2027 Z650RS ಅನ್ನು ದೇಶೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಲಗ್ಗೆಯಿಟ್ಟಿದ್ದು, ಇದರ ಬೆಲೆ ಮತ್ತು ಫೀಚರ್ಸ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿವರಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ.
Published : September 17, 2026 at 2:05 PM IST
Kawasaki Z650RS India Launch: ಜಪಾನಿ ಆಟೋಮೇಕರ್ ಕವಾಸಕಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ Z650RSನ 2027 ಮಾಡೆಲ್ ವರ್ಷವನ್ನು ಆರಂಭಿಕ ಎಕ್ಸ್-ಶೋರೂಂ ಬೆಲೆ ರೂ.7.83 ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. ಇತ್ತೀಚಿನ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮೋಟಾರ್ಸೈಕಲ್ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬದಲಾಗದೇ ಇರಿಸುತ್ತದೆ. ಎಂಜಿನ್, ಬೈಕ್ ಭಾಗಗಳು, ಉಪಕರಣಗಳು ಮತ್ತು ಆಯಾಮಗಳನ್ನು ಹಿಂದಿನ ವರ್ಷದ ಮಾದರಿಯಿಂದ ಮುಂದುವರಿಸಲಾಗಿದೆ.
2027 ಕವಾಸಕಿ Z650RS ಎಂಜಿನ್ ಮತ್ತು ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ವಿವರಗಳು: 2027 ಕವಾಸಕಿ Z650RS 649ಸಿಸಿ, ಲಿಕ್ವಿಡ್-ಕೂಲ್ಡ್, ಪ್ಯಾರಲಲ್-ಟ್ವಿನ್ ಎಂಜಿನ್ನಿಂದ ಚಾಲಿತವಾಗಿದೆ. ಇದು 8,000 rpm ನಲ್ಲಿ 68 hp ಮತ್ತು 6,700 rpm ನಲ್ಲಿ 64 Nm ಪೀಕ್ ಟಾರ್ಕ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಸಿಕ್ಸ್ - ಸ್ಪೀಡ್ ಗೇರ್ಬಾಕ್ಸ್ನೊಂದಿಗೆ ಜೋಡಿಯಾಗಿದೆ. ಮೋಟಾರ್ಸೈಕಲ್ ತನ್ನ ಟ್ಯೂಬ್ಯುಲರ್ ಡೈಮಂಡ್-ಟೈಪ್ ಸ್ಟೀಲ್ ಫ್ರೇಮ್, ಟೆಲಿಸ್ಕೋಪಿಕ್ ಫ್ರಂಟ್ ಫೋರ್ಕ್ ಮತ್ತು ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್ ಬ್ಯಾಕ್-ಲಿಂಕ್ ರಿಯರ್ ಸಸ್ಪೆನ್ಷನ್ ಸೆಟಪ್ ಸಹ ಉಳಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ.
ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ಹಾರ್ಡ್ವೇರ್ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಟ್ವಿನ್ 300 mm ಡಿಸ್ಕ್ಗಳು ಮತ್ತು ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ 220 mm ಡಿಸ್ಕ್ ಅನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಕವಾಸಕಿ ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಅನ್ನು ಮೋಟಾರ್ಸೈಕಲ್ನ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ನ ಭಾಗವಾಗಿ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ.
ವೀಲ್, ಆಯಾಮ, ತೂಕ, ಇಂಧನ ಟ್ಯಾಂಕ್: ಇದರ ಜೊತೆಗೆ Z650RS 17-ಇಂಚಿನ ವೀಲ್ಸ್, ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ 120/70-ಸೆಕ್ಷನ್ ರಬ್ಬರ್ ಮತ್ತು ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ 160/60 ಟೈರ್ ಇದೆ. ಅದರ ಒಟ್ಟಾರೆ ಆಯಾಮಗಳು ಬದಲಾಗದೇ ಉಳಿದಿವೆ. ಇದರಲ್ಲಿ 1,405 mm ವೀಲ್ಬೇಸ್ ಮತ್ತು 800 mm ಸೀಟ್ ಎತ್ತರವಿದೆ. ಮೋಟಾರ್ಸೈಕಲ್ 192 ಕೆಜಿ ತೂಕವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಮತ್ತು 12L ಇಂಧನ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಮುಂದುವರಿಸಿದೆ.
2027 ಕವಾಸಕಿ Z650RS ಡಿಸೈನ್ ಮತ್ತು ಫೀಚರ್ಸ್: Z650RS ತನ್ನ ನಿಯೋ-ರೆಟ್ರೊ ಸ್ಟೈಲಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಕ್ಲಾಸಿಕ್ ಡಿಸೈನ್ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ಆಧುನಿಕ ಉಪಕರಣಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಂಯೋಜಿಸುತ್ತದೆ. ಮೋಟಾರ್ಸೈಕಲ್ ರೌಂಡ್ LED ಹೆಡ್ಲೈಟ್ ಹೊಂದಿದೆ. ಇದು ಮಲ್ಟಿ-ಫಂಕ್ಷನ್ LCD ಅನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ಡ್ಯುಯಲ್-ಪಾಡ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರುಮೆಂಟೇಶನ್ನಿಂದ ಪೂರಕವಾಗಿದೆ. ಇತರ ಸ್ಟೈಲಿಂಗ್ ಅಂಶಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಪೋಕ್-ಶೈಲಿಯ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಲಾಯ್ ವೀಲ್ಗಳು ಮತ್ತು ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾದ ಹಿಂಭಾಗದ ವಿಭಾಗವಿದೆ. ಇದು Z650RS ಗೆ ಅದರ ವಿಶಿಷ್ಟ ರೆಟ್ರೊ-ಪ್ರೇರಿತ ಲುಕ್ ಅನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. 2027 ಮಾಡೆಲ್ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಉಪಕರಣಗಳು ಅಥವಾ ವಿನ್ಯಾಸದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಮುಖ ಬದಲಾವಣೆಗಳಿಲ್ಲ.
2027 ಕವಾಸಕಿ Z650RS ಬೆಲೆ: ಹಿಂದಿನ ಮಾಡೆಲ್ - ವರ್ಷದ ಅಪ್ಡೇಟ್ ರೂ.14,000 ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿತ್ತು. Z650RS ಅನ್ನು ಅದರ ಪ್ರಸ್ತುತ ರೂ.7.83 ಲಕ್ಷ ಎಕ್ಸ್-ಶೋರೂಂ ಬೆಲೆಗೆ ಕೊಂಡೊಯ್ದಿತ್ತು. 2027 ಅಪ್ಡೇಟ್ನೊಂದಿಗೆ ಕವಾಸಕಿ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಮತ್ತು ಉಪಕರಣ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಅನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುತ್ತಾ ಅದೇ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ.
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