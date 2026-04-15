ಇಸ್ರೋ ಮಾನವ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಯೋಜನೆ ಗೌರವಿಸುವ ವಿಶೇಷ ಅಂಚೆಚೀಟಿಗಳ ಬಿಡುಗಡೆ
ISRO Human Spaceflight Mission: ಇಸ್ರೋದ ಸಾಧನೆಗಳನ್ನು ಗೌರವಿಸಲು ಕರ್ನಾಟಕ ಪೋಸ್ಟಲ್ ಸರ್ಕಲ್ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಅಂಚೆಚೀಟಿ ಮತ್ತು ಸ್ಮರಣಿಕೆ ಪತ್ರಗಳನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ.
Published : April 15, 2026 at 11:28 AM IST
ISRO Human Spaceflight Mission: ಭಾರತೀಯ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಸಂಶೋಧನಾ ಸಂಸ್ಥೆ (ಇಸ್ರೋ)ಯ ಸಾಧನೆಗಳನ್ನು ಗೌರವಿಸಲು ಕರ್ನಾಟಕ ಪೋಸ್ಟಲ್ ಸರ್ಕಲ್, ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಅಂಚೆ ಚೀಟಿಗಳು ಮತ್ತು ಸ್ಮರಣಿಕೆ ಪತ್ರಗಳನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. ಈ ಅಂಚೆಚೀಟಿಗಳು ಉಪಗ್ರಹಗಳಿಂದ ಮಾನವಸಹಿತ ಮಿಷನ್ಗಳಿಗೆ ಸ್ಪೂರ್ತಿದಾಯಕ ಪ್ರಯಾಣವನ್ನು ಸಂಕೇತಿಸುತ್ತವೆ.
ಅಂಚೆ ಚೀಟಿ ವಿನ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ಪರಂಪರೆ: ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಅಂಚೆಚೀಟಿಗಳು ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಪರಿಶೋಧನೆಯ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಪಯಣವನ್ನು ಸುಂದರವಾಗಿ ಚಿತ್ರಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು 1975ರಲ್ಲಿ ಆರ್ಯಭಟ ಉಪಗ್ರಹದ ಉಡಾವಣೆಯಿಂದ ಮುಂಬರುವ ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷೆಯ 'ಗಗನಯಾನ' ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದವರೆಗಿನ ಪ್ರಯಾಣವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ವಿನ್ಯಾಸವು ಭಾರತೀಯ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮುಂದುವರಿದ ಪ್ರಗತಿ ಮತ್ತು ನಾವೀನ್ಯತೆಯ ಕಥೆ ಹೇಳುತ್ತದೆ.
From earth to space, a proud tribute!
Bengaluru GPO witnesses the release of stamps on India’s Human Space Programme. V. Narayanan, Chairman, ISRO, and Group Captain Shubhanshu Shukla graced the occasion.
Insightful interactions and inspiring words from the guests energized… pic.twitter.com/V65aNmNUWH
ಅಂಚೆಚೀಟಿಗಳು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ 'ಜಂತರ್ ಮಂತರ್' ಸೇರಿದಂತೆ ಭಾರತದ ಶ್ರೀಮಂತ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಪರಂಪರೆಯ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿವೆ. ಇದು ಖಗೋಳಶಾಸ್ತ್ರ ಮತ್ತು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಂಶೋಧನೆಯ ದೇಶದ ಸುದೀರ್ಘ ಸಂಪ್ರದಾಯದ ಸಂಕೇತವಾಗಿದೆ. ಇತಿಹಾಸ ಮತ್ತು ಭವಿಷ್ಯದ ದೃಷ್ಟಿಯ ಈ ಸಂಯೋಜನೆಯು ಈ ಅಂಚೆ ಚೀಟಿಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಬಹುದಾದ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಭಾರತದ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಸಂಕೇತವಾಗಿದೆ.
ಗಗನಯಾನ ಮಿಷನ್: ಭಾರತೀಯ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಸಂಶೋಧನಾ ಸಂಸ್ಥೆ (ISRO) ನೇತೃತ್ವದ ಗಗನಯಾನ ಭಾರತದ ಪ್ರಮುಖ ಮಾನವ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಯಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವಾಗಿದೆ. 'ಗಗನಯಾತ್ರಿ' ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಭಾರತೀಯ ಗಗನಯಾತ್ರಿಗಳನ್ನು ಅಲ್ಪಾವಧಿಯ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಾಗಿ 'ಲೋ ಅರ್ಥ್ ಆರ್ಬಿಟ್' (LEO)ಗೆ ಕಳುಹಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಅವರನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಭೂಮಿಗೆ ತರುವುದು ಈ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಭಾರತವು ಅಮೆರಿಕ, ರಷ್ಯಾ ಮತ್ತು ಚೀನಾದ ನಂತರ ಸ್ವತಂತ್ರ ಮಾನವ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಹಾರಾಟದ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಸಾಧಿಸಿದ ನಾಲ್ಕನೇ ರಾಷ್ಟ್ರವಾಗಲಿದೆ.
ಭಾರತದ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ನಿಲ್ದಾಣ: ಭಾರತೀಯ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ನಿಲ್ದಾಣವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸುವ ಇಸ್ರೋದ ಯೋಜನೆಯು ಅತ್ಯಂತ ಆಸಕ್ತಿದಾಯಕ ಪ್ರಕಟಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ನಿಲ್ದಾಣವು 52-ಟನ್ ಮಾಡ್ಯೂಲ್ಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಮೊದಲ ಮಾಡ್ಯೂಲ್ ಅನ್ನು 2028 ರ ವೇಳೆಗೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.
- ಈ ಉಪಕ್ರಮವು, ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಸಂಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಯೋಗಗಳನ್ನು ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ.
- ಭಾರತದ ಕಕ್ಷೀಯ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯವನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುವುದು.
- ಮತ್ತು ಆಳವಾದ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಪರಿಶೋಧನೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಭವಿಷ್ಯದ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತದೆ.
ಭಾರತವು ಜಾಗತಿಕ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಶಕ್ತಿಯಾಗುವತ್ತ ಇದು ಪ್ರಮುಖ ಹೆಜ್ಜೆಯಾಗಿದೆ. ಇನ್ನು ಬೆಂಗಳೂರು ಜಿಪಿಒ ಭಾರತದ ಮಾನವ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಂಚೆಚೀಟಿಗಳ ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಯಿತು. ಇನ್ನು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿ ಇಸ್ರೋ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ವಿ. ನಾರಾಯಣನ್ ಮತ್ತು ಗ್ರೂಪ್ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಶುಭಾಂಶು ಶುಕ್ಲಾ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದರು. ಅತಿಥಿಗಳಿಂದ ಬಂದ ಒಳನೋಟವುಳ್ಳ ಸಂವಾದಗಳು ಮತ್ತು ಸ್ಪೂರ್ತಿದಾಯಕ ಮಾತುಗಳು ಯುವ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ಚೈತನ್ಯಗೊಳಿಸಿದವು. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಅಂಚೆಚೀಟಿ ಸಂಗ್ರಹದ ವಿಶಿಷ್ಟ ಸಂಯೋಜನೆಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿತು.
