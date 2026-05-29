ರಾಜ್ಯದ ಮುಂದಿನ ಸಿಎಂ, ಶ್ರೀಮಂತ ರಾಜಕಾರಣಿ ಡಿಕೆಶಿ ಬಳಿ ಇದೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಕಾರು! ಅದು ಯಾವುದು ಗೊತ್ತಾ?

ಡಿ.ಕೆ.ಶಿವಕುಮಾರ್​
Published : May 29, 2026 at 12:07 PM IST

DK Shivakumar Car: ತೀವ್ರ ರಾಜಕೀಯ ಅನಿಶ್ಚಿತತೆಯ ನಡುವೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ರಾಜೀನಾಮೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಹೈಕಮಾಂಡ್ ನಿರ್ದೇಶನದ ಮೇರೆಗೆ ಅವರು ಈ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯರ ರಾಜೀನಾಮೆಯ ನಂತರ ಪಕ್ಷದ "ಟ್ರಬಲ್ ಶೂಟರ್" ಡಿ.ಕೆ.ಶಿವಕುಮಾರ್ ಮುಂದಿನ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಎಂದು ಬಲವಾಗಿ ಪ್ರಚಾರವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದು, ಅವರು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಗಾದಿಗೇರುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯೂ ದಟ್ಟವಾಗಿದೆ.

ದೇಶದ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೀಮಂತ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಾದ ಡಿ.ಕೆ.ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನ ಮತ್ತು ಆಸ್ತಿಗಳ ಕುರಿತಾದ ವಿವರಗಳು ಅಂತರ್ಜಾಲದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿವೆ. ಹಿಂದಿನ ಚುನಾವಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಅಫಿಡವಿಟ್ ಪ್ರಕಾರ, ಡಿಕೆಶಿ ₹1,413 ಕೋಟಿ ಮೌಲ್ಯದ ಆಸ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ಈ ಜನನಾಯಕನ ಬಳಿ ಇರುವುದು ಒಂದೇ ಒಂದು ಪರ್ಸನಲ್​ ಕಾರು ಎಂಬುದು ಪ್ರಸ್ತುತ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅಚ್ಚರಿ ಮೂಡಿಸುವ ಸಂಗತಿ.

ಡಿ.ಕೆ.ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರ ಚುನಾವಣಾ ಅಫಿಡವಿಟ್ ಪ್ರಕಾರ, ಅವರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಒಂದು ಕಾರು ಮಾತ್ರ ನೋಂದಾಯಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ ಇದು ಈ ಯುಗದ ಆಧುನಿಕ ಐಷಾರಾಮಿ ಕಾರಲ್ಲ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಬೆಂಜ್, ಔಡಿ ಅಥವಾ ಫೆರಾರಿ ಅಲ್ಲ. ಬದಲಿಗೆ ಸುಮಾರು 24 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಅಂದ್ರೆ 2002ರಲ್ಲಿ ಖರೀದಿಸಿದ ಹಳೆಯ ಟೊಯೋಟಾ ಕ್ವಾಲಿಸ್ ಕಾರು. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಐಕಾನಿಕ್ ಎಸ್‌ಯುವಿಯ ಅಂದಾಜು ಬೆಲೆ ₹8.35 ಲಕ್ಷ.

ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ, ಭಾರತದಲ್ಲಿನ ನಿಯಮಗಳು ಯಾವುದೇ ಕಾರನ್ನು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ 15 ವರ್ಷಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಓಡಿಸಲು ಅನುಮತಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಪ್ರಸ್ತುತ ಈ ವಾಹನವನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಿರಲು ಅವಕಾಶವಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಅವರು ತಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅಪಾರ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಈ ಮೊದಲ ಕಾರನ್ನು ಇಂದಿಗೂ ತಮ್ಮ ಗ್ಯಾರೇಜ್‌ನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕಾಳಜಿ ಮತ್ತು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಡಿಕೆಶಿಗೆ ಟೊಯೋಟಾ ಕ್ವಾಲಿಸ್ ಸ್ಪೆಷಲ್​ ಏಕೆ?: ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಟೊಯೋಟಾ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಅಡಿಪಾಯ ಹಾಕಿದ ಕಾರು ಕ್ವಾಲಿಸ್. ಟೊಯೋಟಾ ಮತ್ತು ಕಿರ್ಲೋಸ್ಕರ್ ಗ್ರೂಪ್ ನಡುವಿನ ಜಂಟಿ ಉದ್ಯಮವಾಗಿ 2000ನೇ ಇಸವಿಯಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಇದು ಟಾಟಾ ಸುಮೋ ಮತ್ತು ಮಹೀಂದ್ರಾ ಬೊಲೆರೊದಂತಹ ಆ ಯುಗದ ಜನಪ್ರಿಯ ಮಾದರಿಗಳಿಗೆ ತೀವ್ರ ಸ್ಪರ್ಧೆಯನ್ನೊಡ್ಡುವ ಮೂಲಕ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿತು.

ಇದು ಕೆಲವು ಆರಂಭಿಕ ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಿದರೂ ಅದರ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಎಂಜಿನ್, ಪ್ರಭಾವಶಾಲಿ ಮೈಲೇಜ್​, ಕಡಿಮೆ ನಿರ್ವಹಣಾ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳು ಮತ್ತು ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯು ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಕುಟುಂಬಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರಯಾಣ ನಿರ್ವಾಹಕರಿಗೆ ಆದ್ಯತೆಯ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿ ಮಾಡಿತು.

ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಈ ಟೊಯೋಟಾ ಕ್ವಾಲಿಸ್‌ನ ಆರಂಭಿಕ ಬೆಲೆ ಕೇವಲ ₹4.58 ಲಕ್ಷವಾಗಿತ್ತು. ಇದು FS, GS ಮತ್ತು GST ರೂಪಾಂತರಗಳಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿತ್ತು. ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಮೊದಲ ವರ್ಷದಲ್ಲಿಯೇ ಈ ಕಾರು 21,000ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಯೂನಿಟ್‌ಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿ ದೇಶೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಶೇ.35ರಷ್ಟು ಪಾಲನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿತು.

ಐದು ವರ್ಷಗಳ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 1.4 ಲಕ್ಷ ಯೂನಿಟ್‌ಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟವಾಗಿದ್ದು, ಅದರ ಜನಪ್ರಿಯತೆ ಉತ್ತುಂಗದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಟೊಯೋಟಾ ವಾಹನವನ್ನು ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಧುನಿಕ ಇನ್ನೋವಾವನ್ನು ಅದರ ಬದಲಿಯಾಗಿ ಪರಿಚಯಿಸಿತು. ಇಂದಿಗೂ ಈ ಕಾರು ಸೆಕೆಂಡ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ₹1.5 ಲಕ್ಷದಿಂದ ₹2.5 ಲಕ್ಷದವರೆಗೆ ಬೆಲೆ ಹೊಂದಿದೆ.

