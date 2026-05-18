ಸಿಒಇ ಸ್ಪೇಸ್ ಟೆಕ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಜೊತೆ ಈಟಿವಿ ಭಾರತ ವಿಶೇಷ ಸಂದರ್ಶನ! ಹೇಳಿದ್ದೇನು ಗೊತ್ತಾ?
Karnataka SpaceTech CoE: ಕರ್ನಾಟಕದ ಸ್ಪೇಸ್ಟೆಕ್ ಸಿಒಇ ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆ, ರೊಬೊಟಿಕ್ಸ್, ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ದತ್ತಾಂಶ ಕೇಂದ್ರಗಳು ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಅನ್ವಯಿಕೆಗಳ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚು ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸಲಿದೆ ಎಂದು ಈಟಿವಿ ಭಾರತ ನಡೆಸಿದ ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಡಿ.ಎಸ್.ಗೋವಿಂದರಾಜನ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
Published : May 18, 2026 at 1:05 PM IST
Karnataka SpaceTech CoE: ಬೆಂಗಳೂರು ಬಹಳ ಹಿಂದಿನಿಂದಲೂ ಭಾರತದ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದೆ. ಭಾರತೀಯ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಸಂಶೋಧನಾ ಸಂಸ್ಥೆ (ಇಸ್ರೋ), ರಕ್ಷಣಾ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಸಂಸ್ಥೆ (ಡಿಎಸ್ಎ) ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಖಾಸಗಿ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಕಂಪನಿಗಳ ಪ್ರಧಾನ ಕಚೇರಿ ಮತ್ತು ಹಲವಾರು ಪ್ರಮುಖ ಕೇಂದ್ರಗಳನ್ನೂ ಕೂಡಾ ಹೊಂದಿದೆ.
ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ, ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಮತ್ತು ರಕ್ಷಣಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ತನ್ನನ್ನು ತಾನು ಬಲಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ, ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಕ್ಕಾಗಿ ಶ್ರೇಷ್ಠತಾ ಕೇಂದ್ರ (CoE)ವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ ಮೊದಲ ರಾಜ್ಯ ಕರ್ನಾಟಕವಾಗಿದೆ. ಅಷ್ಟೇ ಏಕೆ ಭಾರತದ ಖಾಸಗಿ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ವಿಸ್ತರಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಮತ್ತು ಆಡಳಿತ ಅನ್ವಯಿಕೆಗಳ ಮೇಲೆ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸಿದ ಉಪಗ್ರಹ ಸಮೂಹವನ್ನು ರಾಜ್ಯವು ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿದೆ.
ಐಟಿ/ಬಿಟಿ ಇಲಾಖೆಯ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ನಾವೀನ್ಯತೆ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಸೊಸೈಟಿ (KITS) ಮುಂದಿನ ಐದು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಶ್ರೇಷ್ಠತಾ ಕೇಂದ್ರವನ್ನು ಕಾರ್ಯಗತಗೊಳಿಸಲು ಸ್ಯಾಟ್ಕಾಮ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ (SIA-ಇಂಡಿಯಾ) ನೊಂದಿಗೆ ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ಸಹಿ ಹಾಕಿದೆ.
ಕರ್ನಾಟಕದ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಬಲಪಡಿಸುವುದು, ನಾವೀನ್ಯತೆ ಮತ್ತು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಅಪ್ಗಳನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ನೀತಿಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗಿರುವಂತೆ ಭಾರತದ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಆರ್ಥಿಕತೆಯ ಸುಮಾರು ಶೇ 50ರಷ್ಟು ಕೊಡುಗೆ ನೀಡುವ ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷೆಯ ಗುರಿ ಸಾಧಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುವುದು ಈ ಉಪಕ್ರಮದ ಗುರಿಯಾಗಿದೆ.
"ಮುಂದೆ 2020ರಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರದ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ವಲಯ ಸುಧಾರಣೆಗಳು ಮತ್ತು 2023ರಲ್ಲಿ ಪರಿಚಯಿಸಲಾದ ನೀತಿ ಚೌಕಟ್ಟಿನ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಸರ್ಕಾರೇತರ ಉದ್ಯಮಗಳಿಗೆ ಇಸ್ರೋ ಈ ಹಿಂದೆ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಸಂಪೂರ್ಣ ವರ್ಣಪಟಲದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲು ಅವಕಾಶ ನೀಡಲಾಯಿತು. ಈ ಸುಧಾರಣೆಗಳು ಭಾರತವನ್ನು ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಆರ್ಥಿಕತೆಯಲ್ಲಿ ಬಲವಾದ ಜಾಗತಿಕ ಆಟಗಾರನನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದವು. ಅಲ್ಲಿ ಆರು ದಶಕಗಳಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಉತ್ತಮ ಸಾಧನೆಗಳ ಹೊರತಾಗಿಯೂ ದೇಶವು ಪ್ರಸ್ತುತ ಜಾಗತಿಕ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಶೇ 2ರಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡುತ್ತದೆ.
ಭಾರತವು ಈಗ ತನ್ನ ಭಾಗವಹಿಸುವಿಕೆಯನ್ನು ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿನ ಜಾಗತಿಕ ಪಾಲನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿಸುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಈ ವಿಸ್ತರಣೆಯನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸಲು ದೇಶದ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಖಾಸಗಿ ವಲಯದ ಭಾಗವಹಿಸುವಿಕೆ ಉತ್ತೇಜಿಸಲು, ಅಧಿಕಾರ ನೀಡಲು ಮತ್ತು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಕೇಂದ್ರವು ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಇಲಾಖೆಯ ಅಡಿ IN-SPACe ಅನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದೆ ಎಂದು CoE ಸ್ಪೇಸ್ ಟೆಕ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ನ ನಿರ್ದೇಶಕ ಡಿ.ಎಸ್. ಗೋವಿಂದರಾಜನ್ ಅವರು ಈಟಿವಿ ಭಾರತನ ಅನುಭಾ ಜೈನ್ಗೆ ನೀಡಿದ ವಿಶೇಷ ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಅನುಭಾ ಜೈನ್: ನೀವು CoEಯ ಪ್ರಮುಖ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ವಿವರಿಸಬಹುದೇ?
ಕರ್ನಾಟಕದ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಲು CoE ಸ್ಪೇಸ್ಟೆಕ್ ಏಳು ಪ್ರಮುಖ ಸ್ತಂಭಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಿದೆ. ಅವುಗಳೆಂದರೆ ತರಬೇತಿ ಮತ್ತು ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ವೃದ್ಧಿ, ಸಂಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ನಾವೀನ್ಯತೆ, ಆಡಳಿತ ಮತ್ತು ಪಾಲುದಾರಿಕೆಗಳು, ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ, ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಅಪ್ ಇನ್ಕ್ಯುಬೇಷನ್, ವಾಣಿಜ್ಯ ನಿಯೋಜನೆ ಮತ್ತು ಉತ್ಪನ್ನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ. ಈ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಬಲಪಡಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಸಂಯೋಜಿಸುವುದು CoE ಯ ಗಮನವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಸುಧಾರಿತ ಕೌಶಲ್ಯ ಮತ್ತು ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಸಂಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ನಾವೀನ್ಯತೆಗಳ ಮೇಲೆ ಪ್ರಮುಖ ಒತ್ತು ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಉಪಕ್ರಮವು ಭಾರತೀಯ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಅಪ್ಗಳು ಮತ್ತು ಜಾಗತಿಕ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳ ನಡುವೆ ಬಲವಾದ ಜೋಡಣೆ ಸೃಷ್ಟಿಸಲು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಹಯೋಗಗಳನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುವ ಗುರಿ ಹೊಂದಿದೆ. ಇದು ಜ್ಞಾನ ವಿನಿಮಯ ಮತ್ತು ವಿಶಾಲ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಡಿ.ಎಸ್. ಗೋವಿಂದರಾಜನ್ ಅವರು ಹೇಳಿದರು.
ಅನುಭಾ ಜೈನ್: ಭಾರತದ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿರುವ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಲು CoE ಇಸ್ರೋ ಜೊತೆಗೆ ಹೇಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತದೆ?
ಭಾರತದ ಖಾಸಗಿ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪ್ರಯತ್ನಗಳಿಗೆ ಪೂರಕವಾಗಿ CoE ಇಸ್ರೋ ಜೊತೆ ನಿಕಟವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಈ ಉಪಕ್ರಮದ ಮೂಲಕ ಕರ್ನಾಟಕವು ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಯ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ನಾವೀನ್ಯತೆಗಾಗಿ ತನ್ನನ್ನು ತಾನು ಕೇಂದ್ರವಾಗಿ ಇರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇದು ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ, ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ವಾಣಿಜ್ಯ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯದ ನಾಯಕತ್ವದ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಉಪಕ್ರಮವು ಕೃಷಿ, ಹವಾಮಾನ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ, ವಿಪತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ, ಸಂಪರ್ಕ, ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ರೊಬೊಟಿಕ್ಸ್, ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ದತ್ತಾಂಶ ಕೇಂದ್ರಗಳು, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಭದ್ರತೆ ಮತ್ತು ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಜೈವಿಕ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮತ್ತು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಗುರುತ್ವಾಕರ್ಷಣೆಯ ಸಂಶೋಧನೆಯಂತಹ ಉದಯೋನ್ಮುಖ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಾದ್ಯಂತ ಸಾಮಾಜಿಕ - ಪ್ರಭಾವದ ಅನ್ವಯಿಕೆಗಳ ಮೇಲೆ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಹಲವಾರು ಕ್ಷೇತ್ರಗಳು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಹೊರಹೊಮ್ಮುತ್ತಿದ್ದರೂ ಅವು ನಾವೀನ್ಯತೆ, ವಾಣಿಜ್ಯ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಪ್ರಭಾವಕ್ಕೆ ಗಮನಾರ್ಹ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತವೆ.
"ಸಾಮಾಜಿಕ ಪ್ರಭಾವಕ್ಕಾಗಿ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ" ಎಂಬ ವಿಷಯದ ಸುತ್ತಲೂ ನಿರ್ಮಿಸಲಾದ CoE ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಪ್ರಯೋಜನಕ್ಕಾಗಿ ಮತ್ತು ಭವಿಷ್ಯದ ಸಿದ್ಧ ಆಡಳಿತ ಪರಿಹಾರಗಳಿಗಾಗಿ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಗುರಿ ಹೊಂದಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಅನುಭಾ ಜೈನ್: ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ರೊಬೊಟಿಕ್ಸ್, ಜೈವಿಕ ಉತ್ಪಾದನೆ, ದೂರಸ್ಥ ಸಂವೇದನೆ ಮತ್ತು ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ದತ್ತಾಂಶ ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಮುಂದಿನ ದಶಕದಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ಪ್ರಮುಖ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಎಂಜಿನ್ಗಳಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಬಹುದು ಎಂದು ನೀವು ನಂಬುತ್ತೀರಿ?
ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಕ್ಷೇತ್ರದ ನಿಜವಾದ ಮೌಲ್ಯವು ಉಪಗ್ರಹಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಉಡಾವಣೆ ಮಾಡುವುದರಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಭೂಮಿಯ ಮೇಲಿನ ನೈಜ - ಪ್ರಪಂಚದ ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಲು ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳನ್ನು ಬಳಸುವುದರಲ್ಲಿದೆ. ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ವೃದ್ಧಿಯ ಮೇಲೆ ಬಲವಾದ ಗಮನ ಹೊಂದಿರುವ CoE, ಕೃಷಿ, ವಿಪತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ, ಹವಾಮಾನ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸೇವೆಗಳಲ್ಲಿ ಅನ್ವಯಿಕೆಗಳನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.
ಇದು ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಉತ್ಪಾದನೆ, ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಗುರುತ್ವಾಕರ್ಷಣೆಯ ಸಂಶೋಧನೆ, ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ರೊಬೊಟಿಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ದತ್ತಾಂಶ ಕೇಂದ್ರಗಳಂತಹ ಉದಯೋನ್ಮುಖ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಿಗೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿರುವ ಖಾಸಗಿ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು AI ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ನಡುವಿನ ಇತ್ತೀಚಿನ ಸಹಯೋಗಗಳು ಈ ಮುಂದುವರಿದ ವಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿರುವ ಆವೇಗವನ್ನು ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸುತ್ತವೆ. ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಯ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ನಾವೀನ್ಯತೆಗಾಗಿ ಕರ್ನಾಟಕವನ್ನು ಜಾಗತಿಕ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿ ಸ್ಥಾಪಿಸುವುದು ವಿಶಾಲ ಗುರಿಯಾಗಿದೆ.
ಅನುಭಾ ಜೈನ್: ಕರ್ನಾಟಕವು ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಜಾಗತಿಕ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿ ತನ್ನನ್ನು ತಾನು ಹೇಗೆ ಇರಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯದ ದೀರ್ಘಕಾಲೀನ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಬಲಪಡಿಸುವಲ್ಲಿ CoE ಯಾವ ಪಾತ್ರವನ್ನು ವಹಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ನೀವು ನೋಡುತ್ತೀರಿ?
ರಾಜ್ಯದೊಳಗಿನ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು, ಕೈಗಾರಿಕೆ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಭೆಗಳ ಬಲವಾದ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯಿಂದಾಗಿ ಕರ್ನಾಟಕವು ಭಾರತದ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ವಿಶಿಷ್ಟ ಸ್ಥಾನ ಹೊಂದಿದೆ. ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಇಸ್ರೋದ ಪ್ರಧಾನ ಕಚೇರಿ, ಹಲವಾರು ಪ್ರಮುಖ ಇಸ್ರೋ ಕೇಂದ್ರಗಳು, ರಕ್ಷಣಾ - ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು, ಪ್ರಮುಖ ಖಾಸಗಿ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಕಂಪನಿಗಳು ಮತ್ತು ಭಾರತೀಯ ವಿಜ್ಞಾನ ಸಂಸ್ಥೆಯಂತಹ ಪ್ರಮುಖ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಹಾಗೂ ಹಲವಾರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಗಳು ಮತ್ತು ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜುಗಳಿವೆ. ಕೈಗಾರಿಕೆ, ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಮತ್ತು ಸಂಶೋಧನೆಯ ಈ ಬಲವಾದ ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ಕರ್ನಾಟಕವನ್ನು ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ನಾವೀನ್ಯತೆ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಪ್ರಮುಖ ಕೇಂದ್ರವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯ ಪರೀಕ್ಷಾ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಹಂಚಿಕೆಯ ನಾವೀನ್ಯತೆ ವೇದಿಕೆಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಲು ಖಾಸಗಿ ಉದ್ಯಮ ಮತ್ತು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಅಪ್ಗಳೊಂದಿಗೆ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ವಲಯವನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸಲು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರವು ಪೂರ್ವಭಾವಿ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದೆ ಎಂದರು.
ಪ್ರಸ್ತಾವಿತ CoE ಈ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಬಲಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಕರ್ನಾಟಕದ ಜಾಗತಿಕ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಲು ಶೈಕ್ಷಣಿಕ, ಕೈಗಾರಿಕೆ, ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಅಪ್ಗಳು ಮತ್ತು ಸಂಶೋಧನಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಾದ್ಯಂತ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಾಲುದಾರಿಕೆಗಳನ್ನು ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿ ಉತ್ತೇಜಿಸುತ್ತದೆ. ಬೆಂಗಳೂರು ಭಾರತದ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಪ್ರಮುಖ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿ ಉಳಿದಿದ್ದರೂ ರಾಜ್ಯದಾದ್ಯಂತ ಬಹು ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಕ್ಲಸ್ಟರ್ಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವ ಮೂಲಕ ನಗರದಾಚೆಗೆ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಸಂಬಂಧಿತ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸುವುದು ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ದೃಷ್ಟಿಕೋನವಾಗಿದೆ. ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಯ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳು ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಅನ್ವಯಿಕೆಗಳಿಗೆ ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ಗುರುತಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿ ಕರ್ನಾಟಕವನ್ನು ಸ್ಥಾನೀಕರಿಸುವಾಗ ನಿರಂತರ ನಾವೀನ್ಯತೆ, ಸಹಯೋಗ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯಕರ ಸ್ಪರ್ಧೆಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ಬೆಳೆಸುವುದು ವಿಶಾಲ ಗುರಿಯಾಗಿದೆ. ಕರ್ನಾಟಕದ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಪ್ರಯಾಣದೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಎಲ್ಲ ಪಾಲುದಾರರಲ್ಲಿ ಬಲವಾದ ಹೆಮ್ಮೆ ಮತ್ತು ಮಾಲೀಕತ್ವದ ಪ್ರಜ್ಞೆಯನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುವುದು CoE ಗುರಿಯಾಗಿದೆ. ಇದು ಜಾಗತಿಕ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ವಲಯದಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯದ ದೀರ್ಘಕಾಲೀನ ದೃಷ್ಟಿಕೋನಕ್ಕೆ ಸಾಮೂಹಿಕವಾಗಿ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಅನುಭಾ ಜೈನ್: ಉದಯೋನ್ಮುಖ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಅಪ್ಗಳಿಗೆ CoE ಯಾವ ರೀತಿಯ ಬೆಂಬಲ ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ?
ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಧಾರಿತ ಬಳಕೆಯ ಮೇಲೆ ಬಲವಾದ ಗಮನವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಅಪ್ ಇನ್ಕ್ಯುಬೇಷನ್, ತರಬೇತಿ ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಮೀಸಲಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನೈಜ - ಪ್ರಪಂಚದ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ನಾವೀನ್ಯಕಾರರು ಮತ್ತು ಉದ್ಯಮಿಗಳನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುವುದು, ಕೌಶಲ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ, ನಾವೀನ್ಯತೆ ಮತ್ತು ಕೈಗಾರಿಕಾ ಸಹಯೋಗದ ಮೂಲಕ ಭಾರತದ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಬಲಪಡಿಸುವುದು ಇದರ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿದೆ ಎಂದರು.
ಯುವ ನಾವೀನ್ಯಕಾರರು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳನ್ನು ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯಿಂದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಕೊಂಡೊಯ್ಯಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಹಣಕಾಸು ಅವಕಾಶಗಳು, ಅನುದಾನಗಳು, ಹೂಡಿಕೆದಾರರ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಿಕೆ ಮತ್ತು ಉತ್ಪನ್ನ ವಾಣಿಜ್ಯೀಕರಣದ ಕುರಿತು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮತ್ತು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನವನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಮೂಲಕ ಇನ್ಕ್ಯುಬೇಶನ್ ಅನ್ನು ಮೀರಿದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಅಪ್ಗಳನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸಲು CoE ಯೋಜಿಸಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಅನುಭಾ ಜೈನ್: ನಾಗರಿಕರು ಮತ್ತು ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳಿಗೆ ಉಪಗ್ರಹಗಳು ಪರಿಹರಿಸುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ನೀವು ವಿವರಿಸಬಹುದೇ?
ಕೃಷಿಯನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಕಾಡಿನ ಬೆಂಕಿಯನ್ನು ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಹಿಡಿದು ವಿಪತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆಯನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುವವರೆಗೆ ದೈನಂದಿನ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಬಹುದಾದ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಆಧಾರಿತ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವತ್ತ ಗಮನ ಹರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಹೆಚ್ಚು ನಿಖರ ಮತ್ತು ನೈಜ-ಸಮಯದ ಡೇಟಾಗೆ ಬೇಡಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಾದಂತೆ ಹೈ-ರೆಸಲ್ಯೂಶನ್ ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಕ್ಯಾಮೆರಾಗಳು ಮತ್ತು ಸಿಂಥೆಟಿಕ್ ಅಪರ್ಚರ್ ರಾಡಾರ್ (SAR) ಆಧಾರಿತ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಸುಧಾರಿತ ಇಮೇಜಿಂಗ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒತ್ತು ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಡಿ.ಎಸ್. ಗೋವಿಂದರಾಜನ್ ಹೇಳಿದರು.
ಖಾಸಗಿ ಕಂಪನಿಗಳಿಂದ SAR-ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸಿದ ಉಪಗ್ರಹಗಳ ಉಡಾವಣೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಭಾರತದ ಖಾಸಗಿ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ವಲಯದಲ್ಲಿನ ಇತ್ತೀಚಿನ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ನಾವೀನ್ಯತೆಯ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿರುವ ವೇಗವನ್ನು ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸುತ್ತವೆ. ಅಂತಹ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಗಳನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಲು ಮತ್ತು ಅರ್ಥಪೂರ್ಣ ಸಾಮಾಜಿಕ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ನೀಡುವ ಸುಧಾರಿತ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಆಧಾರಿತ ಪರಿಹಾರಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲು ಸಂಶೋಧನಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು, ಶೈಕ್ಷಣಿಕ, ಉದ್ಯಮ ಮತ್ತು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಅಪ್ಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಹಕರಿಸುವ ಗುರಿಯನ್ನು CoE ಹೊಂದಿದೆ.
ಅನುಭಾ ಜೈನ್: ಭಾರತದ ವೇಗವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿರುವ ಖಾಸಗಿ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಆರ್ಥಿಕತೆಯನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಇರುವ ಕೌಶಲ್ಯಪೂರ್ಣ ಕಾರ್ಯಪಡೆ ನಿರ್ಮಿಸಲು CoE ಹೇಗೆ ಯೋಜಿಸುತ್ತದೆ?
2047ರ ವೇಳೆಗೆ 100 ಶತಕೋಟಿ ಅಮೆರಿಕ ಡಾಲರ್ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಆರ್ಥಿಕತೆಯನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುವ ಭಾರತದ ದೃಷ್ಟಿಕೋನಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿರುವ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ವಲಯಕ್ಕೆ ಕೌಶಲ್ಯಪೂರ್ಣ ಕಾರ್ಯಪಡೆಯನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲು ಸಿಒಇ ಯೋಜಿಸಿದೆ. ಈ ಉಪಕ್ರಮವು ಶಾಲಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಲ್ಲಿ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸುವುದು, ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಕೋರ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿಯನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಕೌಶಲ್ಯಗಳಲ್ಲಿನ ಅಂತರವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜುಗಳೊಂದಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದು, ಖಾಸಗಿ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ವಲಯದಲ್ಲಿನ ಅವಕಾಶಗಳಿಗೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಉದ್ಯಮಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುವುದು ಇದರ ಗುರಿಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಸಿಒಇ ಒಂದು ವಾರದಿಂದ ಮೂರು ತಿಂಗಳವರೆಗೆ ಅಲ್ಪಾವಧಿಯ ಕೇಂದ್ರೀಕೃತ ತರಬೇತಿ ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಲು ಯೋಜಿಸಿದೆ. ಇದು ಉದ್ಯಮದ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳು ಮತ್ತು ಉದಯೋನ್ಮುಖ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಅನುಭಾ ಜೈನ್: ಭರವಸೆಯ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳನ್ನು ಕಾರ್ಯಸಾಧ್ಯವಾದ ವಾಣಿಜ್ಯ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು ಮತ್ತು ಸೇವೆಗಳಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಲು ಸಿಒಇ ಸಂಶೋಧಕರಿಗೆ ಹೇಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ?
ಪ್ರತಿಯೊಂದು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಉಪಕ್ರಮವು ಅಂತಿಮವಾಗಿ ನೈಜ-ಪ್ರಪಂಚದ ಪ್ರಭಾವ ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ನೀಡಬೇಕು ಎಂಬ ನಂಬಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ ವಾಣಿಜ್ಯೀಕರಣವು ಸಿಒಇಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಗಮನ ಕ್ಷೇತ್ರವಾಗಿದೆ. ಸಿಒಇ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಮೇ 1ರಂದು ಉದ್ಘಾಟನೆಗೊಂಡಿದ್ದರೂ ಇದು ಈಗಾಗಲೇ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಜೈವಿಕ ಉತ್ಪಾದನೆಯಂತಹ ಆದ್ಯತೆಯ ವಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆ. ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ, ವಾಣಿಜ್ಯೀಕರಣ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಪ್ರಭಾವ, ಹೂಡಿಕೆ ಅವಕಾಶಗಳು ಮತ್ತು ನಿಯಂತ್ರಕ ಚೌಕಟ್ಟುಗಳನ್ನು ಚರ್ಚಿಸಲು ಕೇಂದ್ರೀಕೃತ ವೆಬಿನಾರ್ಗಳ ಸೀರಿಸ್ ಅನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇತರ ಉದಯೋನ್ಮುಖ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಇದೇ ರೀತಿಯ ಉಪಕ್ರಮಗಳನ್ನು ನಡೆಸಲಾಗುವುದು. ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಪ್ರಮುಖ ಖಾಸಗಿ ವಲಯದ ಕಂಪನಿಯಾದ ಅನಂತ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾದ CoE ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವು ನವೋದ್ಯಮಗಳಿಗೆ ತಮ್ಮ ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಮತ್ತು ಮುನ್ನಡೆಸಲು ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಡಿ.ಎಸ್. ಗೋವಿಂದರಾಜನ್ ಹೇಳಿದರು.
ನಾವೀನ್ಯತೆ, ವಾಣಿಜ್ಯೀಕರಣ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಪ್ರಭಾವದ ಮೇಲೆ ಬಲವಾದ ಗಮನವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಕರ್ನಾಟಕದ ಸ್ಪೇಸ್ಟೆಕ್ CoE ಭಾರತದ ಮುಂದಿನ ಹಂತದ ಖಾಸಗಿ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ರೂಪಿಸುವಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ.
