ಪೆಟ್ರೋಲ್, ಪರಮಾಣು ಯೋಜನೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕಮಲ್​ ಹಾಸನ್​ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳ ಮೇಲೆ ಪ್ರಶ್ನೆ! ಕೇಂದ್ರದ ಉತ್ತರವೇನು?

Kamal Haasan Debuts in Rajya Sabha: ಕಮಲ್ ಹಾಸನ್ ರಾಜ್ಯಸಭೆಯಲ್ಲಿ E20 ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಮತ್ತು ಪರಮಾಣು ಇಂಧನದ ಕುರಿತು ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದರು.

E20 PETROL NUCLEAR ENERGY NITIN JAIRAM GADKARI WINTER SESSION 2025
ಪೆಟ್ರೋಲ್, ಪರಮಾಣು ಯೋಜನೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕಮಲ್​ ಹಾಸನ್​ ಪ್ರಶ್ನೆ (Photo Credit: X/ Kam Haasan and Nitin Gadkari)
By ETV Bharat Tech Team

Published : December 20, 2025 at 1:30 PM IST

2 Min Read
Kamal Haasan Debuts in Rajya Sabha: ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ಸ್ಟಾರ್ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ್ ನೀಧಿ ಮೈಯಂ (MNM) ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಕಮಲ್ ಹಾಸನ್ ಸಿಲ್ವರ್​ ಸ್ಕ್ರೀನ್​ ಮೇಲೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ.. ಸಂಸತ್ತಿನಲ್ಲಿಯೂ ತಮ್ಮ ಛಾಪು ಮೂಡಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕಳೆದ ಜುಲೈನಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯಸಭಾ ಸದಸ್ಯರಾಗಿ ಪ್ರಮಾಣವಚನ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ಕಮಲ್, ಈ ವಾರ ಸಂಸತ್ತಿನ ಚಳಿಗಾಲದ ಅಧಿವೇಶನದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಮೊದಲ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಎತ್ತಿದರು.

ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಮ್ಮ ಅರಿವನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತಾ, ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಚರ್ಚೆಯ ಬಿಸಿ ವಿಷಯವಾಗಿರುವ ಇಂಧನ ಬದಲಾವಣೆಗಳು (E20 ಪೆಟ್ರೋಲ್) ಮತ್ತು ಪರಮಾಣು ವಿದ್ಯುತ್ ಯೋಜನೆಗಳ ಕುರಿತು ಲಿಖಿತ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದರು.

ಕಮಲ್ ಹಾಸನ್ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ವಾಹನ ಚಾಲಕರನ್ನು ತೊಂದರೆಗೆ ಸಿಲುಕಿಸುತ್ತಿರುವ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬೆಲೆ ಮತ್ತು ಗುಣಮಟ್ಟದ ಮೇಲೆ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸಿದರು. ಸರ್ಕಾರ ಪರಿಚಯಿಸಿದ 20 ಪ್ರತಿಶತ ಎಥೆನಾಲ್-ಮಿಶ್ರಿತ ಪೆಟ್ರೋಲ್ (E20) ಹಳೆಯ ವಾಹನಗಳ ಎಂಜಿನ್‌ಗಳಿಗೆ ಹಾನಿಯಾಗುತ್ತದೆಯೇ ಎಂದು ಅವರು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದರು. ಕಡಿಮೆ ಮೈಲೇಜ್ ಮತ್ತು ಎಂಜಿನ್ ಭಾಗಗಳಿಗೆ ಹಾನಿಯಂತಹ ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸರ್ಕಾರ ಯಾವುದೇ ಆಳವಾದ ಅಧ್ಯಯನವನ್ನು ನಡೆಸಿದೆಯೇ ಎಂದು ಅವರು ಕೇಳಿದರು.

ಅಲ್ಲದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಲಭ್ಯವಿರುವ E10 ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಅನ್ನು ಏಕೆ ನಿಲ್ಲಿಸಲಾಯಿತು ಎಂಬುದರ ಕುರಿತು ವಿವರಣೆಯನ್ನು ಕೇಳಿದರು. ಎಥೆನಾಲ್ ಬಳಕೆಯಿಂದ ವಾಹನಗಳು ಹಾನಿಗೊಳಗಾದರೆ ವಿಮೆ ಅಥವಾ ಖಾತರಿ ಕವರೇಜ್ ಹೇಗೆ ಇರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅವರು ಕಮಲ್​ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದರು.

ಕೇಂದ್ರ ಸಾರಿಗೆ ಸಚಿವ ನಿತಿನ್ ಗಡ್ಕರಿ ಇದಕ್ಕೆ ಲಿಖಿತ ಉತ್ತರ ನೀಡಿದರು. ಇಂಡಿಯನ್ ಆಯಿಲ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ (ಐಒಸಿಎಲ್) ಮತ್ತು ಆಟೋಮೋಟಿವ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ​​ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ (ಎಆರ್‌ಎಐ) ನಂತಹ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಹಲವಾರು ಪ್ರಯೋಗಗಳನ್ನು ನಡೆಸಿವೆ ಮತ್ತು E20 ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಹಳೆಯ ವಾಹನಗಳಿಗೂ ಯಾವುದೇ ಅಪಾಯವನ್ನುಂಟು ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅವರು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದರು.

ವಾಹನವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ಅಥವಾ ಚಾಲನೆ ಮಾಡಲು ಯಾವುದೇ ತೊಂದರೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಮೈಲೇಜ್ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಅನ್ನು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಚಾಲನಾ ಅಭ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ಕಾರು ನಿರ್ವಹಣೆಯನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಗಡ್ಕರಿ ಉತ್ತರಿಸಿದರು.

ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ದೇಶದ ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕೆ ನಿರ್ಣಾಯಕವಾದ ಪರಮಾಣು ವಿದ್ಯುತ್ ಯೋಜನೆಗಳ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಕಮಲ್ ಧ್ವನಿ ಎತ್ತಿದರು. ಭಾರತವು ಥೋರಿಯಂನ ಬೃಹತ್ ನಿಕ್ಷೇಪಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಲಿದೆ. 2047ರ ವೇಳೆಗೆ ಪರಮಾಣು ವಿದ್ಯುತ್ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಪ್ರಸ್ತುತ 8.8 ಗಿಗಾವ್ಯಾಟ್‌ಗಳಿಂದ 100 ಗಿಗಾವ್ಯಾಟ್‌ಗಳಿಗೆ ಹೇಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಲಾಗುವುದು? ಎಂದು ಅವರು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದರು.

ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಕಲ್ಪಾಕಂನಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗುತ್ತಿರುವ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಫಾಸ್ಟ್ ಬ್ರೀಡರ್ ರಿಯಾಕ್ಟರ್‌ಗಳ (ಎಫ್‌ಬಿಆರ್) ಸ್ಥಿತಿ ಏನು? ಸ್ಥಳೀಯ ಜನರ ಸುರಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಯಾವ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ? ಎಂದು ಅವರು ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ಕೇಳಿದರು.

ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ಜಿತೇಂದ್ರ ಸಿಂಗ್, 2047ರ ವೇಳೆಗೆ 100 ಗಿಗಾವ್ಯಾಟ್‌ಗಳ ಗುರಿಯನ್ನು ತಲುಪಲು ಸ್ಪಷ್ಟ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿ ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ. 2031ರ ವೇಳೆಗೆ 22 ಗಿಗಾವ್ಯಾಟ್‌ಗಳನ್ನು ತಲುಪಲಾಗುವುದು, ಅದರಲ್ಲಿ 54 ಗಿಗಾವ್ಯಾಟ್‌ಗಳನ್ನು ಭಾರತೀಯ ಪರಮಾಣು ವಿದ್ಯುತ್ ನಿಗಮ (ಎನ್‌ಪಿಸಿಐಎಲ್) ಮೂಲಕವೇ ಸಾಧಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಅವರು ಉತ್ತರಿಸಿದರು.

ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಯುರೇನಿಯಂ ಕೊರತೆ ಇರುವುದರಿಂದ, ಥೋರಿಯಂ ಬಳಸುವ ಮೂರು ಹಂತದ ಪರಮಾಣು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಸಿಎಸ್ಆರ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಮೂಲಕ ಕಲ್ಪಾಕಂನ ಸ್ಥಳೀಯ ಜನರಿಗೆ ಪರಮಾಣು ಶಕ್ತಿಯ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು ಮತ್ತು ಸುರಕ್ಷತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು. ರಾಜ್ಯಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೇಳಿದ ಕಮಲ್, ಆಯ್ದ​ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಷ್ಟೇ ಕೇಳುವ ಬದಲು ತಾಂತ್ರಿಕ ವಿಷಯಗಳ ಮೇಲೆ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸುವ ಮೂಲಕ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಮೆಚ್ಚಿಸಿದರು.

E20 PETROL
NUCLEAR ENERGY
NITIN JAIRAM GADKARI
WINTER SESSION 2025
KAMAL HAASAN DEBUTS IN RAJYA SABHA

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

