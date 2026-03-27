ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ವ್ಯಸನ ಪ್ರಕರಣ: ಮೆಟಾ, ಯೂಟ್ಯೂಬ್ಗೆ ಭಾರಿ ದಂಡ ವಿಧಿಸಿದ ಕೋರ್ಟ್
Published : March 27, 2026 at 8:40 AM IST
Meta And YouTube Fined: ಮೆಟಾ ಮತ್ತು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ಗಳನ್ನು ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ವ್ಯಸನ ಉಂಟುಮಾಡುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಉದ್ದೇಶಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿ ಸಲ್ಲಿಸಲಾದ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕದ ಲಾಸ್ ಏಂಜಲೀಸ್ನಲ್ಲಿರುವ ಕೋರ್ಟ್, ಎರಡೂ ಸಂಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಹೊಣೆಗಾರರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೇ, 'ಕೆಜಿಎಂ' ಎಂಬ ಮೊದಲಕ್ಷರಗಳಿಂದ ಮಾತ್ರ ಗುರುತಿಸಲ್ಪಟ್ಟ 20 ವರ್ಷದ ವಾದಿಯೊಬ್ಬರಿಗೆ ಈ ಕಂಪನಿಗಳು $6 ಮಿಲಿಯನ್ (ಸುಮಾರು ₹56.40 ಕೋಟಿ) ಪಾವತಿಸುವಂತೆ ಆದೇಶಿಸಿದೆ.
ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಸಂತ್ರಸ್ತರು ಮೆಟಾದ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್, ಬೈಟ್ಡ್ಯಾನ್ಸ್ನ ಟಿಕ್ಟಾಕ್ ಮತ್ತು ಗೂಗಲ್ನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ವಿರುದ್ಧ ಮೊಕದ್ದಮೆ ಹೂಡಿದ್ದರು. ಈ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ಗಳಲ್ಲಿ ಇರುವ ವ್ಯಸನಕಾರಿ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳಿಂದಾಗಿ ಮಕ್ಕಳ ಬಾಲ್ಯಕ್ಕೆ ಹಾನಿಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದ್ದರು. ವಿಚಾರಣೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಮೊದಲು ಟಿಕ್ಟಾಕ್ ಮತ್ತು ಸ್ನ್ಯಾಪ್ ಇತ್ಯರ್ಥಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದವು.
₹56.40 ಕೋಟಿ ಪಡೆಯಲಿದ್ದಾರೆ ಸಂತ್ರಸ್ತರು: 3 ಮಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ಪರಿಹಾರದಲ್ಲಿ ಶೇ.70ರಷ್ಟು ಮೆಟಾ ಮತ್ತು ಉಳಿದ ಶೇ.30ರಷ್ಟು ಭಾಗವನ್ನು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಭರಿಸಬೇಕೆಂದು ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಆದೇಶಿಸಿದೆ. ಸಂತ್ರಸ್ತರಿಗೆ ದಂಡದ ರೂಪದಲ್ಲಿ 3 ಮಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ (ಅಂದಾಜು ₹56.40 ಕೋಟಿ) ಮೊತ್ತವನ್ನು ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ನೀಡಲಾಯಿತು.
ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯ ಹೊಂದಿದ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು: ತೀರ್ಪಿಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ ಮೆಟಾ ವಕ್ತಾರರು, ಈ ತೀರ್ಪನ್ನು ನಾವು ಒಪ್ಪುವುದಿಲ್ಲ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಕಾನೂನು ಆಯ್ಕೆಗಳನ್ನು ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಗೂಗಲ್ ವಕ್ತಾರರು, ಈ ಪ್ರಕರಣ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಅನ್ನು ತಪ್ಪಾಗಿ ನಿರೂಪಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ಸೇವೆಗಿಂತ ಸ್ಟ್ರೀಮಿಂಗ್ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಎಂದು ಅವರು ವಾದಿಸಿದ್ದಾರೆ. ತೀರ್ಪಿನ ವಿರುದ್ಧ ಮೇಲ್ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಗೂಗಲ್ ಯೋಜಿಸಿದೆ.
ಪ್ರಕರಣದ ಮಹತ್ವವೇನು?: ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ವೇದಿಕೆಗಳು ತಮ್ಮ ವಿನ್ಯಾಸದಿಂದಾಗಿ ಅಪ್ರಾಪ್ತ ವಯಸ್ಕರಿಗೆ ಹಾನಿ ಮಾಡುತ್ತವೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿ ಸಲ್ಲಿಸಲಾದ ಹಲವಾರು ಮೊಕದ್ದಮೆಗಳಲ್ಲಿ ಇದು ಮೊದಲನೆಯದು. ವಿಚಾರಣೆಯ ವೇಳೆ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಆ್ಯಡಮ್ ಮೊಸ್ಸೆರಿ ‘ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ವೇದಿಕೆಗಳಿಗೆ ವ್ಯಸನಿಯಾಗಬಹುದು’ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು. ಆದರೆ ಕಂಪನಿಯ ಆರಂಭಿಕ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಆದಾಯ ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಮತ್ತು ಅದರ ಬಳಕೆದಾರರ ನೆಲೆ ವಿಸ್ತರಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನಗಳ ಭಾಗವಾಗಿ ಮಕ್ಕಳು ಅದರ ವೇದಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಕಳೆಯುವ ಸಮಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಗುರಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರು ಎಂದು ಮೆಟಾ ಸಿಇಒ ಮಾರ್ಕ್ ಜುಕರ್ಬರ್ಗ್ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ವಿಚಾರಣೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ವಾದಿಯು ತಾನು ಕ್ರಮವಾಗಿ ಎಂಟು ಮತ್ತು ಒಂಬತ್ತನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಮತ್ತು ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ ಖಾತೆಗಳನ್ನು ರಚಿಸಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಮಯವನ್ನು ಕಳೆಯಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆ ಎಂದು ಸಾಕ್ಷ್ಯ ನುಡಿದಿದ್ದಾರೆ. "ಇನ್ಫೈನೈಟ್ ಸ್ಕ್ರಾಲ್"ನಂತಹ ವಿನ್ಯಾಸ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು ಬಳಕೆದಾರರನ್ನು ಈ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಗಳಿಗೆ ಸೆಳೆಯುವ ಉದ್ದೇಶ ಹೊಂದಿವೆ ಎಂದು ಅವರ ವಕೀಲರು ವಾದಿಸಿದರು.
ಮೆಟಾಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಹಿನ್ನಡೆ: ಕಂಪನಿಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಕಾನೂನು ಹೊಡೆತ ಬಿದ್ದ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಈ ತೀರ್ಪು ಬಂದಿದೆ. ನ್ಯೂ ಮೆಕ್ಸಿಕೋದ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಮೆಟಾ ತನ್ನ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ಗಳಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳ ಸುರಕ್ಷತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಬಳಕೆದಾರರನ್ನು ದಾರಿ ತಪ್ಪಿಸಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ $375 ಮಿಲಿಯನ್ (£279 ಮಿಲಿಯನ್) ಪಾವತಿಸಲು ಆದೇಶಿಸಿದೆ. ಮೆಟಾದ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ಗಳು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಅಪಾಯಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿಸುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಅಶ್ಲೀಲ ವಿಷಯ ಹಾಗೂ ಲೈಂಗಿಕ ವಿಷಯವನ್ನು ಎದುರಿಸುವ ಅಪಾಯಕ್ಕೆ ಅವರನ್ನು ಒಡ್ಡುತ್ತವೆ ಎಂದು ತೀರ್ಪುಗಾರರು ಕಂಡುಕೊಂಡರು.
