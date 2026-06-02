ETV Bharat / technology

ಈ ತಿಂಗಳು ಸ್ಮಾರ್ಟ್​ಫೋನ್ಸ್​ ಲಾಂಚಿಂಗ್​ ಹಬ್ಬ: ಈ ಸುಗ್ಗಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವೆಲ್ಲಾ ಮಾಡೆಲ್ಸ್​ ಲಗ್ಗೆಯಿಡಲಿವೆ ಗೊತ್ತಾ?

Upcoming Smartphones-2026: ಈ ತಿಂಗಳು ಭಾರತೀಯ ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯನ್ನು ಅಲ್ಲಾಡಿಸಲು ಕಂಪನಿಗಳು ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ. ಬಜೆಟ್ ಫೋನ್‌ಗಳಿಂದ ಹಿಡಿದು ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಫ್ಲ್ಯಾಗ್‌ಶಿಪ್‌ಗಳವರೆಗೆ ಬಿಗ್​ ಬ್ಯಾಟರಿಗಳು, ಅಪ್​ಡೇಟ್ಡ್​ ಕ್ಯಾಮೆರಾಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಡಜನ್‌ಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡೆಲ್​ಗಳು ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ.

OPPO RENO 16 SERIES JUNE 2026 PHONE LAUCNHES MOTOROLA EDGE 70 PRO PLUS SMARTPHONE LAUNCHES IN JUNE 2026
ಈ ತಿಂಗಳು ಸ್ಮಾರ್ಟ್​ಫೋನ್ಸ್​ ಲಾಂಚಿಂಗ್​ ಹಬ್ಬ (Photo Credit- Motorola, Xiaomi, iQOO)
author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : June 2, 2026 at 9:15 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

Upcoming Smartphones 2026: ಜೂನ್ 2026ರಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್‌ಗಳ ಸೀರಿಸ್​ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಲಿದೆ. ಮೊಟೊರೊಲಾ ಎಡ್ಜ್ 70 ಪ್ರೊ+ ನಿಂದ ಶಿಯೋಮಿ 17T, ಲಾವಾ ಬ್ಲೇಜ್ N2 5G, iQOO Z11 5G ಮತ್ತು ರೆಡ್‌ಮಿ ಟರ್ಬೊ 5 ವರೆಗೆ ಹಲವಾರು ಪ್ರಮುಖ ಮಾದರಿಗಳು ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿವೆ. ಹಾಗೆಯೇ OPPO ರೆನೋ 16 ಸೀರಿಸ್​ ಸಹ ಕಾಲಿಡಲಿದೆ. ಈ ಸಾಧನಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಗಳು, ಬಿಗ್​ ಬ್ಯಾಟರಿಗಳು, ಪವರ್​ಫುಲ್​ ಪ್ರೊಸೆಸರ್‌ ಮತ್ತು ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಅಪ್‌ಗ್ರೇಡ್‌ಗಳು ಪ್ರಮುಖ ಹೈಲೈಟ್ಸ್​ ಆಗಿ ಎದ್ದು ಕಾಣುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಈ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು ಪ್ರಮುಖ ಆಕರ್ಷಣೆಗಳಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವುದರಿಂದ ಬಜೆಟ್, ಮಧ್ಯಮ ಶ್ರೇಣಿ ಮತ್ತು ಪ್ರೀಮಿಯಂ ವಿಭಾಗಗಳಾದ್ಯಂತ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಹೊಸ ಆಯ್ಕೆಗಳಾಗಿ ಬರಲಿವೆ.

1. ಲಾವಾ ಬ್ಲೇಜ್ N2 5G: ಈ ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್ ಜೂನ್ 3 ರಂದು ಅಮೆಜಾನ್‌ ಸೈಟ್​ ಮೂಲಕ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಲಗ್ಗೆ ಇಡಲಿದೆ. ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ 16 ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಂನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವ ಈ ಫೋನ್ 6.75-ಇಂಚಿನ HD+ 90Hz ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ, ಯುನಿಸಾಕ್ ಪ್ರೊಸೆಸರ್, 5000mAh ಬ್ಯಾಟರಿ ಮತ್ತು IP64 ರೇಟಿಂಗ್‌ನಂತಹ ಹೈಲೈಟ್ಸ್​ ಆಗಿವೆ. ಕ್ಯಾಮೆರಾಗಳ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಇದು 13MP ಡ್ಯುಯಲ್ ರಿಯರ್​ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಸೆಟಪ್ ಹೊಂದಿದೆ. 'ಮೇಡ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ' ಟ್ಯಾಗ್ ಹೊಂದಿರುವ ಈ ಫೋನ್ ಬಜೆಟ್ ಸ್ನೇಹಿ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತಿದೆ. ಇದರ ಬೆಲೆ ಸುಮಾರು ₹8,000 ರಿಂದ ₹10,000 ರ ನಡುವೆ ಇರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ.

2. ಮೊಟೊರೊಲಾ ಎಡ್ಜ್ 70 ಪ್ರೊ+: ಲೆನೊವೊ ಒಡೆತನದ ಮೊಟೊರೊಲಾ ಜೂನ್ 4 ರಂದು ಭಾರತದಲ್ಲಿ "ಎಡ್ಜ್ 70 ಪ್ರೊ+" ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ. ಈ ಸಾಧನವು 6.8-ಇಂಚಿನ AMOLED ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇದು 2772x1272 ರೆಸಲ್ಯೂಶನ್, 144Hz ರಿಫ್ರೆಶ್ ರೇಟ್​, HDR10+ ಸಪೋರ್ಟ್​ ಮತ್ತು 5,200 ನಿಟ್ಸ್​ ಪೀಕ್​ ಬ್ರೈಟ್​ನೆಸ್​ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇದಲ್ಲದೇ ಈ ಫೋನ್ ಪ್ಯಾಂಟೋನ್ ವ್ಯಾಲಿಡೆಟೆಡ್​ ಕಲರ್ಸ್​, ವಾಟರ್ ಟಚ್ ಟೆಕ್ನಾಲಾಜಿ ಮತ್ತು SGS ಪ್ರಮಾಣೀಕರಣವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇದರರ್ಥ ಇದರ ಬಣ್ಣಗಳು ಒರಿಜಿನಲ್​ ಆಗಿ ಕಾಣುತ್ತವೆ. ಒದ್ದೆಯಾದ ಕೈಗಳಿಂದ ಕೂಡ ನೀವು ಸ್ಕ್ರೀನ್​ ಅನ್ನು ಬಳಸಬಹುದಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಗುಣಮಟ್ಟದ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ರಾಜಿಗಳಿಲ್ಲ.

3. Xiaomi 17T: ಈ ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್ ಜೂನ್ 4 ರಂದು ಭಾರತೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಲಿದೆ. ಈ ಮುಂಬರುವ ಹ್ಯಾಂಡ್‌ಸೆಟ್ ಮೀಡಿಯಾ ಟೆಕ್ ಡೈಮೆನ್ಸಿಟಿ 8500 ಅಲ್ಟ್ರಾ ಪ್ರೊಸೆಸರ್‌ನಿಂದ ನಿಯಂತ್ರಿಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. ಇದರ ಎದ್ದು ಕಾಣುವ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯ ಎಂದರೆ 67W ಫಾಸ್ಟ್​ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಸಪೋರ್ಟ್​ನೊಂದಿಗೆ ಬಿಗ್​ 6,500mAh ಬ್ಯಾಟರಿ ಜೊತೆಗೆ 5x ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಜೂಮ್ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವಿರುವ ಲೈಕಾ-ಟ್ಯೂನ್ಡ್ ಟ್ರಿಪಲ್ ರಿಯರ್ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಮತ್ತು ಫೋನ್‌ನ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ TUV ರೈನ್‌ಲ್ಯಾಂಡ್ ಪ್ರಮಾಣೀಕರಣವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.

4. ರೆಡ್‌ಮಿ ಟರ್ಬೊ 5, ರೆಡ್‌ಮಿ 17 5G: ಈ ಸಾಧನಗಳ ಬಿಡುಗಡೆ ದಿನಾಂಕವನ್ನು ರೆಡ್ಮಿ ಇನ್ನೂ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಅವು ಜೂನ್ 18 ರಂದು ಭಾರತೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಬಹುದು ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪ್ರಮುಖ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ "ರೆಡ್ಮಿ ಟರ್ಬೊ 5" ಮಾದರಿಯು ಡೈಮೆನ್ಸಿಟಿ 8500 ಅಲ್ಟ್ರಾ ಚಿಪ್‌ಸೆಟ್, 100W ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಬೆಂಬಲದೊಂದಿಗೆ ಬಿಗ್​ 7,560mAh ಬ್ಯಾಟರಿ, 6.59-ಇಂಚಿನ 120Hz AMOLED ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮತ್ತು 50MP OIS ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಇದರ ಬೆಲೆ ₹27,999 ಮತ್ತು ₹33,999 ರ ನಡುವೆ ಇರುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ "ರೆಡ್ಮಿ 17 5G" ಮಾದರಿಯು ಸ್ನಾಪ್‌ಡ್ರಾಗನ್ 4-ಸೀರಿಸ್​ ಪ್ರೊಸೆಸರ್, 7,000mAh ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಬ್ಯಾಟರಿ ಮತ್ತು 50MP ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ಹೆಚ್ಚು ಕೈಗೆಟುಕುವ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ.

5. iQOO Z11 5G: "iQOO Z11 5G" ಜೂನ್ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಇದು 6.83-ಇಂಚಿನ 165Hz AMOLED ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ, ಸ್ನಾಪ್‌ಡ್ರಾಗನ್ 7s Gen 4 ಪ್ರೊಸೆಸರ್, 90W ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಬೆಂಬಲದೊಂದಿಗೆ ಬಿಗ್​ 9,020mAh ಬ್ಯಾಟರಿ, 50MP ಸೋನಿ IMX882 OIS ಮೇನ್​ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಮತ್ತು 32MP ಸೆಲ್ಫಿ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಇದರ ಬೆಲೆ ₹25,000 ರಿಂದ ₹30,000 ರವರೆಗೆ ಇರಬಹುದು.

6. ಒಪ್ಪೋ ರೆನೋ 16 ಸೀರಿಸ್​: ಮುಂಬರುವ "ಒಪ್ಪೋ ರೆನೋ 16" ಸೀರಿಸ್​ ಈ ತಿಂಗಳು ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಮೂರು ಮಾದರಿಗಳಿವೆ. ಅವುಗಳು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್, ಪ್ರೊ ಮತ್ತು ಪ್ರೊ ಮಿನಿ. ಈ ಸೀರಿಸ್​ 200MP ಮುಖ್ಯ ಕ್ಯಾಮೆರಾ, ಡೈಮೆನ್ಸಿಟಿ 8550 ಅಥವಾ 9500s ಚಿಪ್‌ಸೆಟ್‌ಗಳು ಮತ್ತು 6,700mAh ನಿಂದ 7,000mAh ವರೆಗಿನ ಬ್ಯಾಟರಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಬರಲಿದೆ. ಇದರ ಬೆಲೆ ₹30,000 ರಿಂದ ₹40,000 ರವರೆಗೆ ಇರುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.

ಇನ್ನು ಹಲವಾರು ಲಾಂಚ್​ ನಿರೀಕ್ಷೆ: ಮುಂದಿನ ವಾರಗಳಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಇತರ ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್‌ಗಳು ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಈ ಲಿಸ್ಟ್​ನಲ್ಲಿ "ಟೆಕ್ನೋ ಪೋವಾ 8" (₹18,999 ರಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ) ಮತ್ತು "ವಿವೋ ಟಿ5 ಲೈಟ್" (₹15,000 ಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ) ಸೇರಿವೆ. ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ಡೈಮೆನ್ಸಿಟಿ 7400+ AI ಪ್ರೊಸೆಸರ್ ಹೊಂದಿರುವ "ರಿಯಲ್‌ಮಿ ಪಿ4ಆರ್" ಸಹ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಬಹುದು. ಅದೇ ರೀತಿ ಸ್ಯಾಮ್‌ಸಂಗ್‌ನ "ಗ್ಯಾಲಕ್ಸಿ ಎಂ47" ಮತ್ತು "ಎ27" ಮಾದರಿಗಳು ಸಹ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಇವುಗಳ ಕುರಿತು ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಹೊರಬಿದ್ದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಅವುಗಳ ವಿಶೇಷಣಗಳು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಬಹಿರಂಗಗೊಳ್ಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.

ಓದಿ: ಪೆಟ್ರೋಲ್​, ಚಾರ್ಜ್​ಗೆ ಬೇಡ ಟೆನ್ಶನ್​: ನಿತಿನ್​ ಗಡ್ಕರಿಯಿಂದ ನಾಳೆ ಹೊಸ ಅದ್ಭುತ ಲಾಂಚ್​ಗೆ ಹೀರೋ ಸಿದ್ಧ!

TAGGED:

OPPO RENO 16 SERIES
JUNE 2026 PHONE LAUCNHES
MOTOROLA EDGE 70 PRO PLUS
SMARTPHONE LAUNCHES IN JUNE 2026
UPCOMING SMARTPHONES 2026

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.