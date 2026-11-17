ಭಾರತದ ಆಟೋಮೊಬೈಲ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಜೆಎಸ್ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಮೋಟಾರ್ಸ್ ಎಂಟ್ರಿ: ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಲಾಂಚ್, ಡಿ.4ಕ್ಕೆ ಮೊದಲ ಕಾರು!
JSW Motors Debut SUV: ಭಾರತೀಯ ಆಟೋಮೊಬೈಲ್ ವಲಯಕ್ಕೆ ಭರ್ಜರಿ ಪ್ರವೇಶ ನೀಡಲು ಸಜ್ಜಾಗಿರುವ ಜೆಎಸ್ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಮೋಟಾರ್ಸ್ ಮುಂದಿನ ತಿಂಗಳು ನಡೆಯಲಿರುವ ತನ್ನ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಅನಾವರಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೂ ಮುನ್ನವೇ ಅಧಿಕೃತ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ.
Published : November 17, 2026 at 10:10 AM IST
JSW Motors Debut SUV: ಭಾರತದ ಆಟೋಮೊಬೈಲ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಸಂಚಲನ ಸೃಷ್ಟಿಸಲು ಸಜ್ಜಾಗಿರುವ ಜೆಎಸ್ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಮೋಟಾರ್ಸ್ (JSW Motors) ತನ್ನ ಅಧಿಕೃತ ಪ್ರಯಾಣ ಆರಂಭಿಸುವ ಮೊದಲೇ ಮಹತ್ವದ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಟ್ಟಿದೆ. ಡಿಸೆಂಬರ್ 3 ಮತ್ತು 4 ರಂದು ನಡೆಯಲಿರುವ ಕಂಪನಿಯ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಅನಾವರಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಪೂರ್ವಭಾವಿಯಾಗಿ ಕಂಪನಿ ತನ್ನ ಅಧಿಕೃತ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಲಾಂಚ್ ಮಾಡಿದೆ.
ಈ ಎರಡು ದಿನಗಳ ಬೃಹತ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಭಾಗವಾಗಿ ಶುಕ್ರವಾರ ಡಿಸೆಂಬರ್ 4 ರಂದು ಜೆಎಸ್ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಮೋಟಾರ್ಸ್ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಮೊದಲ ಫ್ಲ್ಯಾಗ್ಶಿಪ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಎಸ್ಯುವಿಯನ್ನು (Flagship Production SUV) ಅನಾವರಣಗೊಳಿಸಲಿದೆ. ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಜನಪ್ರಿಯತೆ ಗಳಿಸಿರುವ 'ಜೆಟೂರ್ ಟಿ2' (Jetour T2) ಆಧಾರಿತ ಪ್ಲಗ್-ಇನ್ ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಎಸ್ಯುವಿಗೆ 'ಜೆಎಸ್ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಕಾಂಬ್ಯಾಟ್' (JSW Combat) ಎಂದು ಹೆಸರಿಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ (ಕಂಪನಿ ಈ ಹೆಸರನ್ನು ಇನ್ನೂ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ದೃಢಪಡಿಸಿಲ್ಲ).
ವಿನ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟಿರಬಹುದು?: ಜೆಎಸ್ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಮೋಟಾರ್ಸ್ನ ಈ ಚೊಚ್ಚಲ ಮಾದರಿಯು ಆಕರ್ಷಕ 'ಬಾಕ್ಸಿ ಡಿಸೈನ್' (Boxy Design) ಹೊಂದಿರುವ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಡಿ-ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ ಎಸ್ಯುವಿ (D-Segment SUV) ಆಗಿರಲಿದೆ. ಕಂಪನಿಯು ಈ ವರ್ಷದ ಆರಂಭದಲ್ಲೇ ಈ ಕಾರಿನ ವಿನ್ಯಾಸಕ್ಕಾಗಿ ಭಾರತೀಯ ಪೇಟೆಂಟ್ (Patent) ಪಡೆದುಕೊಂಡಿತ್ತು. ಕಳೆದ ಕೆಲವು ತಿಂಗಳುಗಳಿಂದ ದೇಶೀಯ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ಮುಚ್ಚಿದ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ (Closed Testing) ಹಲವು ಬಾರಿ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಒಳಗಾಗುತ್ತಿರುವುದು ಕಂಡುಬಂದಿದೆ.
ಕಂಪನಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿರುವ ಟೀಸರ್ಗಳು ಮತ್ತು ಸ್ಪೈ ಶಾಟ್ಗಳು ಈ ಎಸ್ಯುವಿಯ ಬಲಿಷ್ಠ ಬಾಕ್ಸಿ ಪ್ರಮಾಣ, ನೇರವಾದ ಹಾಗೂ ಆಕ್ರಮಣಕಾರಿ ಮುಂಭಾಗದ ನೋಟ (Aggressive Front Fascia) ಮತ್ತು ವಿಶಿಷ್ಟ ವಿನ್ಯಾಸವನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ತೋರಿಸುತ್ತವೆ. ಭಾರತೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಇದರ ಬೆಲೆ ಸುಮಾರು ₹40 ಲಕ್ಷ (ಎಕ್ಸ್-ಶೋರೂಂ) ಇರಬಹುದು ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಎಂಜಿನ್ ಮತ್ತು 1,200 ಕಿ.ಮೀ ಮೈಲೇಜ್ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ: ಈ ಹೊಸ ಎಸ್ಯುವಿಯ ಅತ್ಯಂತ ದೊಡ್ಡ ಶಕ್ತಿಯೆಂದರೆ ಇದರ ಪ್ಲಗ್-ಇನ್ ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಪವರ್ಟ್ರೇನ್ (Plug-in Hybrid Powertrain).
ಎಂಜಿನ್, ಪವರ್: 1.5-ಲೀಟರ್, 4-ಸಿಲಿಂಡರ್, ಡೈರೆಕ್ಟ್-ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಟರ್ಬೊ-ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಎಂಜಿನ್, ಎರಡು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಮೋಟಾರ್ಗಳು ಮತ್ತು 18.4kWh ಬ್ಯಾಟರಿ ಪ್ಯಾಕ್ ಒಳಗೊಂಡಿರಲಿದೆ. ಇವೆಲ್ಲವೂ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಸುಮಾರು 360hp ಗರಿಷ್ಠ ಶಕ್ತಿ (Power) ಮತ್ತು 610Nm ಟಾರ್ಕ್ ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತವೆ. ಈ ಪವರ್ಟ್ರೇನ್ 3-ಸ್ಪೀಡ್ ಡೆಡಿಕೇಟೆಡ್ ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಗೇರ್ಬಾಕ್ಸ್ನೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ.
ಬ್ಯಾಟರಿ, ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ವೇಗ: 18.4kWh ಬ್ಯಾಟರಿ ಪ್ಯಾಕ್ ಹೊಂದಿರುವ ಜಾಗತಿಕ-ಸ್ಪೆಕ್ T2 ಮಾದರಿಯು (NEDC ಮಾನದಂಡಗಳ ಪ್ರಕಾರ) ಕೇವಲ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಮೋಡ್ನಲ್ಲಿ 90 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ ಚಲಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹೊಂದಿದೆ. 6.6kW AC ಚಾರ್ಜರ್ ಬಳಸಿದರೆ ಬ್ಯಾಟರಿಯನ್ನು ಶೇ. 30 ರಿಂದ ಶೇ. 100 ರವರೆಗೆ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಲು ಸುಮಾರು 3 ಗಂಟೆ ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಅದೇ 50kW DC ಫಾಸ್ಟ್ ಚಾರ್ಜರ್ ಮೂಲಕ ಕೇವಲ 27 ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ಶೇ. 30 ರಿಂದ ಶೇ. 80 ರವರೆಗೆ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಬಹುದು.
ಒಟ್ಟು ರೇಂಜ್ (Combined Range): ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಎಂಜಿನ್ ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಟರಿ ಎರಡರ ಸಂಯೋಜನೆಯೊಂದಿಗೆ ಈ ಕಾರು ಬರೋಬ್ಬರಿ 1,200 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ ಪ್ರಯಾಣಿಸುವ (Combined Driving Range) ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹೊಂದಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ.
ಐಷಾರಾಮಿ ಒಳಾಂಗಣ ಮತ್ತು ಹೈಟೆಕ್ ಫೀಚರ್ಸ್: ಕಾರಿನ ಒಳಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಜೆಎಸ್ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಬ್ರ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಹೊರತುಪಡಿಸಿದರೆ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ T2 ಮಾದರಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ದೊಡ್ಡ ಬದಲಾವಣೆಗಳಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಡ್ಯಾಶ್ಬೋರ್ಡ್ ಅತ್ಯಂತ ಕ್ಲೀನ್ ಮತ್ತು ಆಧುನಿಕ ವಿನ್ಯಾಸವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.
ಬೃಹತ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಗಳು: 15.6-ಇಂಚಿನ ಟಚ್ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಇನ್ಫೋಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್, 10.6-ಇಂಚಿನ ಡಿಜಿಟಲ್ ಡ್ರೈವರ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮತ್ತು ಫೋರ್-ಸ್ಪೋಕ್ (Four-spoke) ಸ್ಟೀರಿಂಗ್ ವೀಲ್ ಇರಲಿದೆ.
ಸುರಕ್ಷತೆ ಮತ್ತು ಮನರಂಜನೆ: 12-ಸ್ಪೀಕರ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಸೌಂಡ್ ಸಿಸ್ಟಮ್, ಪನೋರಮಿಕ್ ಸನ್ರೂಫ್ ಮತ್ತು ಕಾರಿನ ಸುತ್ತಲಿನ ಹಾಗೂ ಕೆಳಭಾಗದ ದೃಶ್ಯವನ್ನೂ ತೋರಿಸುವ ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ 540-ಡಿಗ್ರಿ ಕ್ಯಾಮೆರಾ (360-ಡಿಗ್ರಿ ವ್ಯೂ + ಅಂಡರ್ಫ್ಲೋರ್ ವ್ಯೂ) ಇರಲಿದೆ.
ಆರಾಮದಾಯಕ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು: ಪವರ್-ಅಡ್ಜಸ್ಟಬಲ್ ಮತ್ತು ವೆಂಟಿಲೇಟೆಡ್ ಮುಂಭಾಗದ ಸೀಟುಗಳು, ಆಂಬಿಯೆಂಟ್ ಲೈಟಿಂಗ್ (Ambient Lighting) ಮತ್ತು ಅಡಾಪ್ಟಿವ್ ಕ್ರೂಸ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ (Adaptive Cruise Control) ನಂತಹ ಹೈಟೆಕ್ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನು ಇದು ಒಳಗೊಂಡಿರಲಿದೆ.
360hp ಭರ್ಜರಿ ಪವರ್, 1,200 ಕಿ.ಮೀ ದೀರ್ಘ ಪ್ರಯಾಣದ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಮತ್ತು ಐಷಾರಾಮಿ ಹೈಟೆಕ್ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತಿರುವ ಜೆಎಸ್ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಮೋಟಾರ್ಸ್ನ ಚೊಚ್ಚಲ ಎಸ್ಯುವಿ ಭಾರತದ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಎಸ್ಯುವಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಅಲೆ ಎಬ್ಬಿಸುವುದು ಖಚಿತ. ಡಿಸೆಂಬರ್ 4 ರಂದು ನಡೆಯಲಿರುವ ಅಧಿಕೃತ ಅನಾವರಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಕಾರಿನ ಅಸಲಿ ಹೆಸರು, ನಿಖರ ಬೆಲೆ ಮತ್ತು ಬುಕಿಂಗ್ ವಿವರಗಳು ಬಹಿರಂಗವಾಗಲಿದ್ದು, ಆಟೋಮೊಬೈಲ್ಪ್ರಿಯರು ಕಾತುರದಿಂದ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
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