ದೇಶೀಯ ಆಟೋಮೊಬೈಲ್​ ವಲಯಕ್ಕೆ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟ JSW ಮೋಟಾರ್ಸ್: ಹೇಗಿದೆ ಗೊತ್ತಾ ಪಟ್ರೋಲ್​ ಕಂ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್​ ವೆಹಿಕಲ್​!?

JSW Motors Enters Automobile Sector: JSW ಗ್ರೂಪ್ ಜೊತೆಗಿನ ವಿಲೀನದ ನಂತರ MG ಮೋಟಾರ್ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕಾರುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಚಾರ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿರುವ MG EVಗಳು ಗ್ರಾಹಕರ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿವೆ. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸದ್ದು ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಈ ಪಾಲುದಾರಿಕೆಯು ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಆಟೋಮೊಬೈಲ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಹೊಸ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳಿವೆ. ಅಂತಹ ಸಮಯದಲ್ಲಿ JSW ಗ್ರೂಪ್ ಮತ್ತೊಂದು ಸಂಚಲನ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಅಚ್ಚರಿಗೊಳಿಸಿದೆ. ಅಂದರೆ JSW ಮೋಟಾರ್ಸ್ ಎಂಬ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಆಟೋಮೊಬೈಲ್ ಕಂಪನಿಯ ಸ್ಥಾಪನೆಯನ್ನು ಘೋಷಿಸಿದೆ. ಭಾರತೀಯ ಪ್ರಯಾಣಿಕ ವಾಹನ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಿರುವ JSW ಮೋಟಾರ್ಸ್ ಅತ್ಯಂತ ಸೊಗಸಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ಘೋಷಿಸಿದೆ.

ದೇಶದ ಪ್ರಮುಖ ವ್ಯಾಪಾರ ಪತ್ರಿಕೆಯಾದ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಟೈಮ್ಸ್​ನ ಮೊದಲ ಪುಟದಲ್ಲಿ ಜಾಹೀರಾತಿನೊಂದಿಗೆ ಆಟೋಮೊಬೈಲ್ ವಲಯಕ್ಕೆ ತನ್ನ ಅಧಿಕೃತ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ಘೋಷಿಸಿತು. ಈ ಜಾಹೀರಾತು ಕತ್ತಲೆಯ ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸಲಾದ SUVಯ ಸಿಲೂಯೆಟ್ ಅನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ಅದರ ಮೇಲೆ "ಭವಿಷ್ಯವು ಕರೆಯುತ್ತಿದೆ. ನೀವು ಪ್ರಯಾಣಕ್ಕೆ ಸೇರುತ್ತೀರಾ?" ಎಂಬ ಆಕರ್ಷಕ ಟ್ಯಾಗ್‌ಲೈನ್ ಇದೆ. ಈ ಒಂದೇ ಸಾಲಿನೊಂದಿಗೆ ಕಂಪನಿಯು ತನ್ನ ದೃಷ್ಟಿಕೋನವನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದೆ.

ಈ ಜಾಹೀರಾತಿನ ಮೂಲಕ JSW ಮೋಟಾರ್ಸ್ ತನ್ನ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಪರಿಚಯಿಸುವುದಲ್ಲದೇ, ಡೀಲರ್ ಪಾಲುದಾರರನ್ನು ತನ್ನ ಪ್ರಯಾಣದಲ್ಲಿ ಪಾಲುದಾರರಾಗಲು ಆಹ್ವಾನಿಸುತ್ತಿದೆ. ಮೊದಲ ಕಾರನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಮೊದಲು ಕಂಪನಿಯು ತನ್ನ ರಿಟೇಲ್​ ಜಾಲವನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಲು ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಇದು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಆಸಕ್ತ ಡೀಲರ್‌ಗಳು ಮಾರ್ಚ್ 11, 2026 ರೊಳಗೆ ಜಾಹೀರಾತಿನಲ್ಲಿರುವ QR ಕೋಡ್ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡಲು ಮತ್ತು ತಮ್ಮ ಆಸಕ್ತಿಯನ್ನು ನೋಂದಾಯಿಸಲು ಕೇಳಲಾಗಿದೆ.

ಇದು ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಜಾಹೀರಾತು ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿಯೂ ತನ್ನ ಬಿಡುಗಡೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆ ಎಂದು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. JSW ಮೋಟಾರ್ಸ್‌ನಿಂದ ಬರುವ ಮೊದಲ ಮಾದರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಇದು Jetour T2 i-DM ಆಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಪ್ಲಗ್-ಇನ್ ಹೈಬ್ರಿಡ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ SUV ಆಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂಬುದು ಗಮನಾರ್ಹ. ಅಂದರೆ ಇದು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್​ ಆಗುವ ಬದಲು ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಎಂಜಿನ್ ಮತ್ತು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಮೋಟಾರ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಸಂಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವ ಪವರ್‌ಟ್ರೇನ್ ಹೊಂದಿರುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.

ಈ ಮಾದರಿಯ ಮೂಲಕ JSW ಮೋಟಾರ್ಸ್ ಭಾರತೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರೀಮಿಯಂ, ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಆಧಾರಿತ ವಾಹನಗಳ ಮೇಲೆ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸಲಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ. ಈ ವರ್ಷದ ದೀಪಾವಳಿಯ ವೇಳೆಗೆ ಇದನ್ನು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗುವುದು. ಜೆಟೂರ್ T2 i-DM ಭಾರತೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರೀಮಿಯಂ SUV ಆಗಿ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆಯುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಇದರ ಅಂದಾಜು ಬೆಲೆ ಸುಮಾರು 45 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಾಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ, ಪ್ಲಗ್-ಇನ್ ಹೈಬ್ರಿಡ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಐಷಾರಾಮಿ ಕಾರು ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ.

ಗಾತ್ರದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಈ SUV ತುಂಬಾ ದೊಡ್ಡದಾಗಿದೆ. ಇದರ ಉದ್ದ 4,785 mm, ಅಗಲ 2,006 mm ಮತ್ತು ಎತ್ತರ 1,875 mm ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಇದು 2,800 mm ವೀಲ್‌ಬೇಸ್ ಹೊಂದಿರುವುದರಿಂದ ಒಳಗೆ ವಿಶಾಲವಾದ ಕ್ಯಾಬಿನ್ ಸ್ಥಳವನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಈ SUV ಕುಟುಂಬ ಪ್ರವಾಸಗಳು ಮತ್ತು ದೀರ್ಘ ಡ್ರೈವ್‌ಗಳಿಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಲೆಗ್‌ರೂಮ್ ಮತ್ತು ಹೆಡ್‌ರೂಮ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಪವರ್‌ಟ್ರೇನ್‌ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ, ಇದು 1.5-ಲೀಟರ್ ಪ್ಲಗ್-ಇನ್ ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಎಂಜಿನ್‌ನಿಂದ ಚಾಲಿತವಾಗಲಿದೆ. ಈ ಎಂಜಿನ್ ಅನ್ನು 3-ಸ್ಪೀಡ್ ಡೆಡಿಕೇಟೆಡ್ ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್‌ಮಿಷನ್ (DHT) ಗೆ ಜೋಡಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಇದು 156 bhp ಪವರ್ ಮತ್ತು 220 Nm ಪೀಕ್ ಟಾರ್ಕ್ ಅನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸಬಹುದು. ಈ ಸೆಟಪ್ ನಗರ ಪ್ರಯಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಸುಗಮ ಚಾಲನೆ ಮತ್ತು ಹೆದ್ದಾರಿಗಳಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು 26.7 kWh ಬ್ಯಾಟರಿ ಪ್ಯಾಕ್‌ನಿಂದ ಚಾಲಿತವಾಗಲಿದೆ.

ಈ ಬ್ಯಾಟರಿಯು EV ಮೋಡ್‌ನಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 130 ಕಿಮೀ ರೇಂಜ್​ ಒದಗಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರರ್ಥ ದೈನಂದಿನ ನಗರ ಪ್ರಯಾಣಕ್ಕಾಗಿ ಇದನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿದ್ಯುತ್ ಮೋಡ್‌ನಲ್ಲಿ ಬಳಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಎಂಜಿನ್ ದೀರ್ಘ ಪ್ರಯಾಣದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸಪೋರ್ಟ್​ ನೀಡುವುದರಿಂದ, ರೇಂಜ್​ ಒತ್ತಡವೂ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಫಾಸ್ಟ್​ ಚಾರ್ಜರ್ ಬಳಸಿದರೆ ಸುಮಾರು 30 ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ಶೇ 30 ರಿಂದ ಶೇ 80ರ ವರೆಗೆ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಬಹುದು.

