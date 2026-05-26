ದೇಶೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ 3 'ಬ್ರಹ್ಮಾಸ್ತ್ರ'ಗಳನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಿದೆ ಎಂಜಿ! ಯಾವುವು ಗೊತ್ತಾ?
JSW MG Motor Cars: ಜೆಎಸ್ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎಂಜಿ ಮೋಟಾರ್ ವರ್ಷಾಂತ್ಯದ ವೇಳೆಗೆ ಟೊಯೋಟಾ ಫಾರ್ಚೂನರ್ ಪ್ರತಿಸ್ಪರ್ಧಿ 'ಮೆಜೆಸ್ಟರ್' ಸೇರಿದಂತೆ 3 ಹೊಸ ಎಸ್ಯುವಿಗಳನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಿದೆ.
Published : May 26, 2026 at 11:32 AM IST
JSW MG Motor Cars: ಜೆಎಸ್ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎಂಜಿ ಮೋಟಾರ್ ಹೊಸ ತಂತ್ರದೊಂದಿಗೆ ಭಾರತೀಯ ಆಟೋಮೊಬೈಲ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಲಗ್ಗೆ ಇಡಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ. ಕಂಪನಿಯು ಮುಂಬರುವ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಎಸ್ಯುವಿ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಮತ್ತು ಹೈಬ್ರಿಡ್ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಮೂರು ಹೊಸ ಕಾರುಗಳನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲು ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ಸಿದ್ಧತೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದೆ. ಇವು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಪ್ರವೃತ್ತಿಗಳನ್ನು ಮರು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸಲು ಸಿದ್ಧವಾಗಿರುವ ಮಾದರಿಗಳಾಗಿವೆ.
ಎಂಜಿ ಮೆಜೆಸ್ಟರ್: ಎಂಜಿ ಮೆಜೆಸ್ಟರ್ ಎಂಜಿ ಮೋಟಾರ್ಸ್ನಿಂದ ಹೊರಹೊಮ್ಮಲಿರುವ ಅತ್ಯಂತ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಮತ್ತು ಬೃಹತ್ ಎಸ್ಯುವಿ ಆಗಲಿದೆ. ಈ ಹೊಸ ವಾಹನವು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಹಿಂದೆ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಮಾದರಿಯಾದ ಗ್ಲೋಸ್ಟರ್ ಬದಲಿಸಲು ಹೆಜ್ಜೆ ಹಾಕಲಿದೆ. ಆಟೋ ಎಕ್ಸ್ಪೋ 2025ರಲ್ಲಿ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಈ ಕಾರು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಆಕರ್ಷಿಸಿತು.
ಕಂಪನಿಯ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕ ಅನುರಾಗ್ ಮಲ್ಹೋತ್ರಾ ಮಾತನಾಡಿ, ಈ ವಾಹನವನ್ನು ಈ ತಿಂಗಳೇ ಅಂದ್ರೆ ಮೇ ನಲ್ಲಿಯೇ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಶೋರೂಮ್ಗಳಲ್ಲಿ ಪರಿಚಯಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಲುಕ್ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಮೆಜೆಸ್ಟರ್ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ, ಹೆಚ್ಚು ದೃಢವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅದರ ಹಿಂದಿನ ಗ್ಲೋಸ್ಟರ್ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಮಸ್ಕ್ಯುಲರ್ ಶೈಲಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಬಿಗ್ ಗ್ರಿಲ್, ಹೊಚ್ಚ ಹೊಸ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಹೆಡ್ಲ್ಯಾಂಪ್ಸ್ ಮತ್ತು ಅಗ್ರೆಸೀವ್ ಬಂಪರ್ ಹೊಂದಿರುವ ಇದರ ಮುಂಭಾಗದ ಪ್ರೊಫೈಲ್ ಕಾರಿಗೆ ಅಪಾರ ಉಪಸ್ಥಿತಿ ಮತ್ತು ಆಕರ್ಷಣೆಯ ಪ್ರಭಾವಲಯವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಈ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನು ಮೀರಿ ವಾಹನವು ಬೃಹತ್ 19-ಇಂಚಿನ ಅಲಾಯ್ ವೀಲ್ಸ್, ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ LED ಟೈಲ್ ಲೈಟ್ಗಳು ಮತ್ತು ದೃಢವಾದ ಸ್ಕಿಡ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಅನ್ನು ಸಹ ಹೊಂದಿದೆ.
ಇನ್ನು ಇಂಟೀರಿಯರ್ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬಂದ್ರೆ, ಗ್ರಾಹಕರ ಸೌಕರ್ಯಕ್ಕೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಲು ಡ್ಯಾಶ್ಬೋರ್ಡ್ ಅನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮರುವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಹೊಚ್ಚ ಹೊಸ, ಮಾರ್ಡನ್ ಲುಕ್ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಕ್ಯಾಬಿನ್ ಒಳಗೆ 12.3-ಇಂಚಿನ ಡಿಜಿಟಲ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರುಮೆಂಟ್ ಕ್ಲಸ್ಟರ್ ಮತ್ತು ಅಷ್ಟೇ ದೊಡ್ಡ ಟಚ್ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಇನ್ಫೋಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅನ್ನು ಒಂದೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಇರಿಸಲಾಗಿದೆ. ವಾಹನವು ಎರಡು ವೈರ್ಲೆಸ್ ಚಾರ್ಜರ್ಗಳು, ವೆಂಟಿಲೇಷನ್, ಹೀಟಿಂಗ್ ಆಪ್ಶನ್ಸ್ ಇರುವ ಸೀಟ್ಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಚಾಲಕನ ಸೀಟ್ ಮತ್ತು ಮುಂಭಾಗದ ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಆಸನವು 8-ಪಾಯಿಂಟ್ ಮಸಾಜ್ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯದೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಪ್ರಯಾಣವು ಎಷ್ಟೇ ದೀರ್ಘವಾಗಿದ್ದರೂ ದೇಹದ ನೋವುಗಳು ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.
ಈ ಕಾರನ್ನು ಕೇವಲ ನಗರದ ರಸ್ತೆಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಕಾಡುಗಳು, ಬೆಟ್ಟಗಳು ಮತ್ತು ಕೆಸರುಮಯ ಹಾದಿಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಪವರ್ ಪೂರೈಸಲು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಹಿಂದಿನ ಮಾದರಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಇದರ ಆಫ್-ರೋಡಿಂಗ್ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳನ್ನು ಮುಂದಿನ ಹಂತಕ್ಕೆ ಏರಿಸಲಾಗಿದೆ. ವಾಹನವು ಲೋ-ರೇಂಜ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಕೇಸ್ ಜೊತೆ ಫ್ರಂಟ್, ಸೆಂಟರ್ ಮತ್ತು ರಿಯರ್ ಎಂಬ ಮೂರು ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ಲಾಕಿಂಗ್ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯಲ್ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಈ ಸಂರಚನೆಯು ಕಾರು ಕೆಸರು ಅಥವಾ ದಪ್ಪ ಮಣ್ಣಿನಂತಹ ಅತ್ಯಂತ ಸವಾಲಿನ ಭೂಪ್ರದೇಶದಿಂದಲೂ ಸುಲಭವಾಗಿ ಹೊರಬರಬಹುದು ಎಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು 2.0-ಲೀಟರ್ ಟ್ವಿನ್-ಟರ್ಬೊ ಡೀಸೆಲ್ ಎಂಜಿನ್ನಿಂದ ನಿಯಂತ್ರಿಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ದೃಢವಾದ 8-ಸ್ಪೀಡ್ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಗೇರ್ಬಾಕ್ಸ್ಗೆ ಜೋಡಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಎಂಜಿ ಸ್ಟಾರ್ಲೈಟ್ ಆಧಾರಿತ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಎಸ್ಯುವಿ: ತನ್ನ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ವಾಹನ ಪೋರ್ಟ್ಫೋಲಿಯೊವನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಬಲಪಡಿಸಲು ಎಂಜಿ ಮೋಟಾರ್ ಈ ವರ್ಷದ ಅಂತ್ಯದ ವೇಳೆಗೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಹೊಚ್ಚಹೊಸ, ಸಂಪೂರ್ಣ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಎಸ್ಯುವಿಯನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲು ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಈ ವಾಹನವನ್ನು ದೇಶೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಾಗಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದು ವುಲಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಲೈಟ್ 560 ಮಾದರಿಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. ಇದು ಈಗಾಗಲೇ ಚೀನಾದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಕಂಡಿದೆ. ಭಾರತಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದ ನಂತರ ಈ ಕಾರು ಟಾಟಾ ಸಫಾರಿ ಇವಿ ಮತ್ತು ಮಹೀಂದ್ರಾದ ಮುಂಬರುವ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಎಸ್ಯುವಿಗಳಿಗೆ ತೀವ್ರ ಸ್ಪರ್ಧೆಯನ್ನು ಒಡ್ಡುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ.
ಭಾರತೀಯ ಕುಟುಂಬಗಳ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಲು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾದ ಈ ಹೊಸ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಎಸ್ಯುವಿಯನ್ನು ಎರಡು ವಿಭಿನ್ನ ಆಸನ ಸಂರಚನೆಗಳೊಂದಿಗೆ ನೀಡಲಾಗುವುದು. ಒಂದು 5-ಸೀಟರ್, ಮತ್ತೊಂದು 7-ಸೀಟರ್ ಹೊಂದಿದೆ. ಇದು MGಯ i-SMART ಕನಕ್ಟೆಡ್ ಕಾರು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ, ಪನೋರಮಿಕ್ ಸನ್ರೂಫ್ ಮತ್ತು ಸುಧಾರಿತ ಸುರಕ್ಷತಾ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಲೆಗ್ರೂಮ್ ಮತ್ತು ಬೂಟ್ ಸ್ಥಳವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ. ಬ್ಯಾಟರಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯು ಸಿಂಗಲ್ ಚಾರ್ಜ್ನಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 450 ರಿಂದ 500 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಗಳವರೆಗೆ ಇರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಎಂಜಿಯ ಹೊಸ ಹೈಬ್ರಿಡ್ SUV: ಪ್ರಸ್ತುತ ಏರುತ್ತಿರುವ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಮತ್ತು ಡೀಸೆಲ್ ಬೆಲೆಗಳಿಂದ ನಿರಾಶೆಗೊಂಡಿರುವ ದೇಶದ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಸ್ಪಂದಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಹೊಚ್ಚ ಹೊಸ ಹೈಬ್ರಿಡ್ SUV ಯನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ. ಈ ವಾಹನವನ್ನು ವುಲಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಲೈಟ್ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ನಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗುವುದು. ಈ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಸುಧಾರಿತ ಪ್ಲಗ್-ಇನ್ ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ವೆಹಿಕಲ್ (PHEV) ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವು ಹೊಂದಿದ್ದು, ಮೈಲೇಜ್ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಮಾನದಂಡಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿಸುವುದು ಖಚಿತ.
ಈ ಹೈಬ್ರಿಡ್ ವಾಹನದ ಅಸಲಿ ಹೈಲೈಟ್ ಅದರ ಪವರ್ಟ್ರೇನ್ನಲ್ಲಿದೆ: ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಎಂಜಿನ್ ಜೊತೆಗೆ ಇದು ಶಕ್ತಿಯುತ ಬ್ಯಾಟರಿ ಮತ್ತು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಮೋಟರ್ ಹೊಂದಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಚೀನಾದಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟವಾಗುವ ಮಾದರಿಯ ಮಾಹಿತಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ವಾಹನವು ಒಂದೇ ಒಂದು ಹನಿ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಅನ್ನು ಬಳಸದೆ ಬ್ಯಾಟರಿಯಿಂದ ಮಾತ್ರ ಚಾಲಿತ (ಪ್ಯೂರ್ EV ಮೋಡ್ನಲ್ಲಿ) 125 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಗಳ ಮೈಲೇಜ್ ನೀಡುತ್ತದೆ.
ಇದರರ್ಥ ಕಚೇರಿ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ದೈನಂದಿನ ಪ್ರಯಾಣಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಹನಿ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಕೂಡ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ನೀವು ದೀರ್ಘ ಪ್ರಯಾಣವನ್ನು ಕೈಗೊಂಡಾಗ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಎಂಜಿನ್ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದಿಂದಾಗಿ ವಾಹನವು ಲೀಟರ್ಗೆ ಸರಿಸುಮಾರು 35 ರಿಂದ 40 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಮೈಲೇಜ್ ನೀಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ ಎಂದು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ತಜ್ಞರು ಸೂಚಿಸುತ್ತಾರೆ.
