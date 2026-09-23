ಜೆಎಸ್ಡಬ್ಲ್ಯೂಯಿಂದ ಹೊಸ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ AMPSTAR!: ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಬಸ್, ಟ್ರಕ್ ತಯಾರಿಕೆಗೆ ಎಂಟ್ರಿ, 60 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಫುಲ್ ಚಾರ್ಜ್!
AMPSTAR Electric Bus Truck: JSW ಗ್ರೂಪ್ AMPSTAR ಹೊಸ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಲಾಂಚ್ ಮಾಡಿದ್ದು, ವಾರ್ಷಿಕ 15,000 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಬಸ್ ಮತ್ತು ಟ್ರಕ್ ತಯಾರಿಸಲಿದೆ. ಇವು 60 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಫುಲ್ ಚಾರ್ಜ್ ಆಗಲಿದೆ.
Published : September 23, 2026 at 1:54 PM IST
AMPSTAR Electric Bus Truck: JSW ಗ್ರೂಪ್ನ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ವೆಹಿಕಲ್ ಕಂಪನಿ ಜೆಎಸ್ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಗ್ರೀನ್ಟೆಕ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ AMPSTAR ಎಂಬ ಹೊಸ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಅನ್ನು ಲಾಂಚ್ ಮಾಡಿದ್ದು, ಇದು ಭಾರತೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಬಸ್ಗಳು ಮತ್ತು ಟ್ರಕ್ಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸಲಿದೆ. ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು 22 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2026 ರಂದು ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಯಿತು. JSW ಗ್ರೂಪ್ ತನ್ನ AMPSTAR ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಅಡಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಗಾಡಿಗಳ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಮಾಡಲಿದೆ. ಇವುಗಳ ಪ್ರೊಡಕ್ಟ್ಗಳು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಛತ್ರಪತಿ ಸಂಭಾಜಿನಗರದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಲಿವೆ.
150kW ನಿಂದ 500kW ಪವರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಗಾಡಿಗಳು: ಮಾಹಿತಿ ಪ್ರಕಾರ AMPSTAR 150 kW ನಿಂದ 500 kW ವರೆಗಿನ ಪವರ್ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಗಾಡಿಗಳನ್ನು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಇಳಿಸಲಿದೆ. ಗ್ರಾಹಕರು ನೇರ ಖರೀದಿ, ಲೀಸಿಂಗ್, 'ಬ್ಯಾಟರಿ ಆಸ್ ಎ ಸರ್ವಿಸ್' (BaaS) ಮತ್ತು ಓನರ್ಶಿಪ್ ಹಾಗು ಆಪರೇಟಿಂಗ್ನ ಇತರ ಮಾಡೆಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಗಾಡಿಗಳ ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು. ಕಂಪನಿ ತನ್ನ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಮೊಬಿಲಿಟಿ ಸರ್ವಿಸ್ ಅಡಿ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್, ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್, ಫೈನಾನ್ಸಿಂಗ್ ಆಪ್ಷನ್ ಮತ್ತು ಮಾರಾಟದ ನಂತರದ ಸರ್ವಿಸ್ ಕೂಡ ನೀಡಲಿದೆ.
ವಾರ್ಷಿಕ 15,000 ಬಸ್, ಟ್ರಕ್ ತಯಾರಿಕಾ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ: ಕಂಪನಿ ತನ್ನ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಬಸ್ಗಳು ಮತ್ತು ಟ್ರಕ್ಗಳನ್ನು ಛತ್ರಪತಿ ಸಂಭಾಜಿನಗರದ AURIC ನಲ್ಲಿ ಜೆಎಸ್ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಗ್ರೀನ್ಟೆಕ್ನ 90 ಎಕರೆ ಫೆಸಿಲಿಟಿಯಲ್ಲಿ ತಯಾರಿಸಲಿದೆ. ಈ ಪ್ಲಾಂಟ್ನ ವಾರ್ಷಿಕ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ 15,000 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಬಸ್ ಮತ್ತು ಟ್ರಕ್ ಆಗಿರಲಿದೆ. ಜೆಎಸ್ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಗ್ರೀನ್ಟೆಕ್ ಪ್ರಕಾರ ಈ ಫೆಸಿಲಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಬಸ್ ತಯಾರಿಸಲು ಭಾರತದ ಮೊದಲ ಪ್ರೀ-ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಮತ್ತು ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋ-ಡಿಪೋಸಿಶನ್ (PT-ED) ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಇರಲಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಆಟೋಮೇಟೆಡ್ ಟ್ರಕ್-ಕ್ಯಾಬಿನ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಲೈನ್ ಮತ್ತು ಇಂಟಿಗ್ರೇಟೆಡ್ ಬ್ಯಾಟರಿ ಇಕೋಸಿಸ್ಟಮ್ ಕೂಡ ಸೇರಿರಲಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ.
60 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ 0-100% ಚಾರ್ಜ್, ಡ್ಯುಯಲ್ - ಕೂಲಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಟರಿ: ಕಂಪನಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಡ್ರೈವ್ಟ್ರೇನ್ನ ಬೇಸಿಕ್ ಲಾಜಿಕ್, ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಮತ್ತು ಅಲ್ಗಾರಿದಮ್ ಅನ್ನು ತಾನೇ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಿದೆ. ಕಂಪನಿ ಹೇಳುವ ಪ್ರಕಾರ ಇದರಿಂದ ಗಾಡಿಗಳನ್ನು ಗ್ರಾಹಕರ ಅಗತ್ಯಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಕಾನ್ಫಿಗರ್ ಮಾಡಬಹುದು. AMPSTAR ಗಾಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಡ್ಯುಯಲ್ -ಕೂಲಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಟರಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಮತ್ತು ದೃಢವಾದ ಮೊನೊಕಾಕ್ ಚಾಸಿಸ್ ಬಳಸಲಾಗುವುದು.
ಕಂಪನಿ ಹೇಳಿದ ಪ್ರಕಾರ ಅದರ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಬಸ್ಗಳು 60 ನಿಮಿಷಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ 0 ರಿಂದ 100 ಪ್ರತಿಶತದವರೆಗೆ ಚಾರ್ಜ್ ಆಗಬಹುದು. ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಲಾಂಚ್ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ JSW ಗ್ರೂಪ್ ಚೇರ್ಮನ್ ಮತ್ತು ಮ್ಯಾನೇಜಿಂಗ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಸಜ್ಜನ್ ಜಿಂದಾಲ್ ಕಂಪನಿಯ ಉದ್ದೇಶ ಆಮದು ಮಾಡಿದ ತೈಲದ ಮೇಲೆ ಭಾರತದ ಅವಲಂಬನೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ವೆಹಿಕಲ್ ತಯಾರಿಸುವುದು ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
"ನಾವು 90 ಪ್ರತಿಶತ ತೈಲವನ್ನು ಆಮದು ಮಾಡುತ್ತೇವೆ ಮತ್ತು ಬೆಲೆಗಳ ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಯಾವುದೇ ನಿಯಂತ್ರಣವಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿಯೇ ನಾವು ಏನಾದರೂ ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿ ಮಾಡಲು ಬಯಸುತ್ತೇವೆ. ನಮಗೆ ಆತ್ಮನಿರ್ಭರರಾಗಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುವ ಏನಾದರೂ ಬೇಕು" ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.
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