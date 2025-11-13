ಮೇಡ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ: ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಲಗ್ಗೆಯಿಟ್ಟಿವೆ ಪಂಕ್ಚರ್ಗಳನ್ನು ಮೊದಲೇ ಪತ್ತೆ ಮಾಡುವ ಟೈರ್ಗಳು!
Digital Sensors Tyres: ಪಂಕ್ಚರ್ಗಳನ್ನು ಮೊದಲೇ ಪತ್ತೆ ಮಾಡುವ ಡಿಜಿಟಲ್ ಸೆನ್ಸಾರ್ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಟೈರ್ಗಳು ಈಗ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಲಗ್ಗೆಯಿಟ್ಟಿವೆ. ಇದು ಯಾವರೀತಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂಬುದರ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.
Published : November 13, 2025 at 3:15 PM IST
Digital Sensors Tyres: ಭಾರತದ ಪ್ರಮುಖ ಟೈರ್ ತಯಾರಕ ಜೆಕೆ ಟೈರ್ & ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ತನ್ನ ತಾಂತ್ರಿಕ ಪರಾಕ್ರಮವನ್ನು ಜಗತ್ತಿಗೆ ತೋರಿಸಿದೆ. ಆಟೋಮೋಟಿವ್ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ತರುವಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಮುಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿರುವ ಈ ಕಂಪನಿಯು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಡಿಜಿಟಲ್ ಸೆನ್ಸಾರ್ಗಳೊಂದಿಗೆ ತನ್ನ ಇತ್ತೀಚಿನ ಕಾರ್ ಟೈರ್ಗಳನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. ಇದು ಕೇವಲ ಹೊಸ ಉತ್ಪನ್ನವಲ್ಲ, ಆದರೆ, ಭವಿಷ್ಯದ ಚಲನಶೀಲತೆ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದತ್ತ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಹೆಜ್ಜೆಯಾಗಿದೆ.
ಈ ಹೊಸ ಟೈರ್ಗಳನ್ನು ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶದ ಪ್ಯಾನ್ಮೋರ್ನಲ್ಲಿರುವ ಜೆಕೆ ಟೈರ್ ಸ್ಥಾವರದಲ್ಲಿ ತಯಾರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್, ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಸುರಕ್ಷತಾ ಮಾನದಂಡಗಳ ಸಂಯೋಜನೆಯಾಗಿ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ.
Smarter. Safer. Sustainable. The Future of Mobility is Here.— JK Tyre (@JKTyreCorporate) November 10, 2025
JK Tyre proudly launches India’s first Embedded Smart Tyres, a breakthrough that integrates intelligence right at the core of performance.
Unveiled by our Chairman & Managing Director, Dr. Raghupati Singhania, this… pic.twitter.com/J0v1gRaZYc
ಕಂಪನಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಟೈರ್ಗಳು ಸಂಪರ್ಕಿತ ಚಲನಶೀಲತೆ ಪರಿಹಾರಗಳ ಭಾಗವಾಗಿದೆ. ಅಂದರೆ, ವಾಹನಗಳಿಂದ ಟೈರ್ಗಳವರೆಗಿನ ಸಂಪೂರ್ಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ಒಂದೇ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಇವು ಸಾಮಾನ್ಯ ಟೈರ್ಗಳಂತೆ ಅಲ್ಲ. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾದ ಸುಧಾರಿತ ಡಿಜಿಟಲ್ ಸೆನ್ಸಾರ್ಗಳ ಮೂಲಕ ಅವು ಎಲ್ಲಾ ಸಮಯದಲ್ಲೂ ವಾಹನದ ಸ್ಥಿತಿ ಮತ್ತು ಟೈರ್ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡುತ್ತವೆ. ಇದು ಕೇವಲ ಅನುಕೂಲಕ್ಕಾಗಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ರಸ್ತೆ ಸುರಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾದ ನಾವೀನ್ಯತೆಯಾಗಿದೆ.
ಈ ಟೈರ್ಗಳಲ್ಲಿರುವ ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಡಿಜಿಟಲ್ ಸೆನ್ಸಾರ್ಗು ಟೈರ್ ಒತ್ತಡ, ತಾಪಮಾನ ಮತ್ತು ಗಾಳಿಯ ಸೋರಿಕೆಯಂತಹ ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶಗಳನ್ನು ನೈಜ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡುತ್ತವೆ. ಟೈರ್ನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಅಸಹಜ ಬದಲಾವಣೆ ಪತ್ತೆಯಾದ ತಕ್ಷಣ ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ಚಾಲಕನಿಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯನ್ನು ಕಳುಹಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಚಾಲಕನಿಗೆ ಅಪಾಯದ ಚಿಹ್ನೆಗಳನ್ನು ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು ಮತ್ತು ತಕ್ಷಣ ಕ್ರಮ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ. ಸೆನ್ಸಾರ್ಗಳ ಮೂಲಕ ಟೈರ್ಗಳಿಂದ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ವಾಹನದಲ್ಲಿನ ಸಂಪರ್ಕಿತ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಕಳುಹಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಇದರಲ್ಲಿ ಸೆನ್ಸಾರ್ಗಳು ಚಾಲಕನಿಗೆ ಟೈರ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಮೂಲಕ ಸವಾರಿ ಸುರಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದಲ್ಲದೆ, ವಾಹನ ನಿರ್ವಹಣೆಯನ್ನು ಸುಲಭಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಜೆಕೆ ಟೈರ್ ಈಗಾಗಲೇ ಹೊಸ ಆವಿಷ್ಕಾರಗಳೊಂದಿಗೆ ಆಟೋಮೋಟಿವ್ ವಲಯದಲ್ಲಿ ತನ್ನನ್ನು ತಾನು ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಈ ಹೊಸ ಡಿಜಿಟಲ್ ಟೈರ್ಗಳು ಕಂಪನಿಯ ಸುರಕ್ಷತೆ ಮೊದಲು ಮತ್ತು ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಮೊಬಿಲಿಟಿ ತತ್ವಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ಸಹ ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುತ್ತವೆ. ಈ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ವಾಹನಗಳು ಮತ್ತು ಸಂಪರ್ಕಿತ ಕಾರುಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಂಯೋಜಿಸಲಾಗುವುದು.
ಕಂಪನಿಯ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಟೈರ್ಗಳನ್ನು ಬಾಳಿಕೆ ಬರುವಂತೆ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿನ ಇಂಧನ ದಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸಲು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ನಾವೀನ್ಯತೆಯಿಂದ ಜೆಕೆ ಟೈರ್ಸ್ ಸ್ಥಳೀಯ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮತ್ತು ಸ್ಥಳೀಯ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುವತ್ತ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಟ್ಟಿದೆ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ತಯಾರಾದ ಈ ಟೈರ್ಗಳು ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಮೊಬಿಲಿಟಿ ಪರಿಹಾರಗಳಿಗೆ ಮಾದರಿಯಾಗಲಿವೆ. ಆಟೋಮೋಟಿವ್ ಜಗತ್ತು ಪ್ರಸ್ತುತ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಡಿಜಿಟಲ್ ಏಕೀಕರಣದತ್ತ ಸಾಗುತ್ತಿದೆ.
ವಾಹನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ಈಗ ಸೆನ್ಸಾರ್ಗಳು, ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಡೇಟಾ ಮತ್ತು ಕ್ಲೌಡ್ - ಆಧಾರಿತ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತಿವೆ. ಈ ಹೊಸ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಟೈರ್ಗಳು ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಜೆಕೆ ಟೈರ್ ಡೀಲರ್ಶಿಪ್ಗಳ ಮೂಲಕ ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತವೆ. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ, ಅವು 14 ಇಂಚುಗಳಿಂದ 17 ಇಂಚುಗಳವರೆಗೆ ವಿವಿಧ ಗಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಮುಂದಿನ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಕಂಪನಿಯು ಅವುಗಳನ್ನು ಒರಿಜಿನಲ ಎಕ್ಯೂಪ್ಮೆಂಟ್ ತಯಾರಕರಿಗೆ (OEM ಗಳು) ನೀಡಲು ಯೋಜಿಸಿದೆ.
ಜೆಕೆ ಟೈರ್ಸ್ ಈಗಾಗಲೇ 2019 ರಲ್ಲಿ TREEL ಸೆನ್ಸಾರ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಆಧರಿಸಿದ ಕ್ಲೌಡ್-ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಟೈರ್ ಪ್ರೆಶರ್ ಮಾನಿಟರಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ (TPMS) ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿತ್ತು. ಆದರೆ ಈ ಬಾರಿ ಪರಿಚಯಿಸಲಾದ ಸೆನ್ಸಾರ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವು ಹೆಚ್ಚು ಮುಂದುವರಿದಿದೆ. ವಿಶಿಷ್ಟವಾಗಿ ಹಳೆಯ ಸೆನ್ಸಾರ್ಗಳನ್ನು ಟೈರ್ ಕವಾಟದ ಮೇಲೆ ಅಥವಾ ಹೊರಭಾಗದಲ್ಲಿ ಜೋಡಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಹೊಸ ಎಂಬೆಡೆಡ್ ಸೆನ್ಸಾರ್ ಟೈರ್ಗಳು ನೇರವಾಗಿ ಟೈರ್ ಒಳಗೆ ಸೆನ್ಸಾರ್ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ. ಇದು ಡೇಟಾವನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ನಿಖರ ಮತ್ತು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿಸುತ್ತದೆ.
