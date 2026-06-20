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ತಿಂಗಳಿಗೆ 45 ಕೋಟಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಯೂಸರ್ಸ್​ ಬಳಕೆ: ಭಾರತದ ಅತೀ ದೊಡ್ಡ ಪ್ಲಾಟ್​ಫಾರ್ಮ್​ ಆದ ಜಿಯೋಸ್ಟಾರ್!

Reliance AGM 2026: ಜಿಯೋಹಾಟ್‌ಸ್ಟಾರ್ ಭಾರತದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ವೇದಿಕೆಯಾಗಿದ್ದು, ಮಾಸಿಕ 45 ಕೋಟಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್​ ಬಳಕೆದಾರರನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿವರ ಇಲ್ಲಿದೆ..

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ಜಿಯೋಸ್ಟಾರ್ (Photo Credit: X/JioHotstar)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : June 20, 2026 at 8:02 AM IST

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Reliance AGM 2026: ರಿಲಯನ್ಸ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ (RIL) ಶುಕ್ರವಾರ ತನ್ನ 49ನೇ ವಾರ್ಷಿಕ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಭೆಯನ್ನು (AGM) ನಡೆಸಿತು. ಇನ್ನು ಜಿಯೋಹಾಟ್‌ಸ್ಟಾರ್ ಭಾರತದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ವೇದಿಕೆಯಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದೆ. ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ರಿಲಯನ್ಸ್ ಜಿಯೋ ಇನ್ಫೋಕಾಮ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ (RJIL) ನ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮತ್ತು ಜಿಯೋ ಪ್ಲಾಟ್‌ಫಾರ್ಮ್‌ಗಳ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕ ಆಕಾಶ್ ಅಂಬಾನಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ರಿಲಯನ್ಸ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್‌ನ (RIL) 49ನೇ ವಾರ್ಷಿಕ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, 2025-26 ರ ಆರ್ಥಿಕ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಜಿಯೋಹಾಟ್‌ಸ್ಟಾರ್ 45.1 ಕೋಟಿ ಮಾಸಿಕ ಸಕ್ರಿಯ ಬಳಕೆದಾರರನ್ನು (MAU) ಹೊಂದಿದೆ ಎಂದು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದರು. ಈ ಮೈಲಿಗಲ್ಲಿನೊಂದಿಗೆ ಜಿಯೋಹಾಟ್‌ಸ್ಟಾರ್ ವಿಶ್ವದ ಅಗ್ರ OTT ಪ್ಲಾಟ್‌ಫಾರ್ಮ್‌ಗಳ ಶ್ರೇಣಿಗೆ ಸೇರಿದೆ.

ಜಿಯೋಹಾಟ್‌ಸ್ಟಾರ್‌ಗಾಗಿ 'ಕಂಟೆಂಟ್​ ಕಾಮರ್ಸ್​' ಮಾಡೆಲ್​ ಅನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಆಕಾಶ್ ಅಂಬಾನಿ ವಿವರಿಸಿದರು. ಇದು ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಸಮಗ್ರ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಬಳಕೆದಾರರ ಆದ್ಯತೆಯ ಕಂಟೆಂಟ್​ ವೀಕ್ಷಿಸುವಾಗ ಶಾಪಿಂಗ್ ಮಾಡಲು ಅನುಮತಿಸುತ್ತದೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ: ಬಳಕೆದಾರರು ಐಪಿಎಲ್ ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಲೈವ್-ಸ್ಟ್ರೀಮಿಂಗ್ ಮಾಡುವಾಗ ಸ್ವಿಗ್ಗಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮೂಲಕ ಆಹಾರವನ್ನು ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡಬಹುದಾಗಿದೆ.

ವ್ಯೂವರ್​ಶಿಪ್ನಲ್ಲಿ​ ನಂಬರ್ 1: ಜಿಯೋಹಾಟ್‌ಸ್ಟಾರ್‌ನ ಲೈವ್-ಸ್ಟ್ರೀಮಿಂಗ್ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳು ಜಾಗತಿಕ ಮಾನದಂಡಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿಸುತ್ತಿವೆ. ಜಿಯೋಹಾಟ್‌ಸ್ಟಾರ್‌ನಲ್ಲಿ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ ಫೈನಲ್‌ನ ನೇರ ಪ್ರಸಾರವನ್ನು 72.5 ಮಿಲಿಯನ್ ಬಳಕೆದಾರರು ವೀಕ್ಷಿಸಿದ್ದು, ಇದು ವಿಶ್ವ ದಾಖಲೆಯಾಗಿದೆ. ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡ ಐಪಿಎಲ್ ಋತುವಿನಲ್ಲಿ ವೇದಿಕೆಯು ಸುಮಾರು 700 ಮಿಲಿಯನ್ ವೀಕ್ಷಕರನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸಿದೆ ಎಂದು ಆಕಾಶ್ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ದೂರದರ್ಶನ ಮನರಂಜನಾ ವಲಯದಲ್ಲೂ ರಿಲಯನ್ಸ್ ತನ್ನ ಪ್ರಾಬಲ್ಯವನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಜಿಯೋಸ್ಟಾರ್ 34.7% ವೀಕ್ಷಕರ ಪಾಲನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಕಂಪನಿಯ ನೆಟ್‌ವರ್ಕ್ ವಿವಿಧ ಭಾಷೆಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರಕಾರಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿದಿನ 389 ಮಿಲಿಯನ್ ವೀಕ್ಷಕರನ್ನು ತಲುಪುತ್ತದೆ.

ಜಿಯೋಸ್ಟಾರ್ ಲಾಭದಾಯಕ: ರಿಲಯನ್ಸ್ ಒಡೆತನದ ಮಾಧ್ಯಮ ವ್ಯವಹಾರವಾದ ಜಿಯೋಸ್ಟಾರ್ 2026ರ ಆರ್ಥಿಕ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದೆ ಎಂದು ಆಕಾಶ್ ಅಂಬಾನಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಜಿಯೋ ಸ್ಟುಡಿಯೋಸ್ ಮತ್ತು ನೆಟ್‌ವರ್ಕ್ 18 ಅನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ಇದು ದೇಶದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಮಾಧ್ಯಮ ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತದೆ. ಕಳೆದ ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ರಿಲಯನ್ಸ್‌ನ ಸಂಯೋಜಿತ ಮಾಧ್ಯಮ ವ್ಯವಹಾರವು ₹34,917 ಕೋಟಿ ಆದಾಯವನ್ನು ಗಳಿಸಿದೆ. ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ, ಕಂಪನಿಯು ₹5,842 ಕೋಟಿ EBITDA ಮತ್ತು ₹3,434 ಕೋಟಿ ನಿವ್ವಳ ಲಾಭವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿದೆ.

ಓದಿ: ಮಸ್ಕ್ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಅಂಬಾನಿ ಎಂಟ್ರಿ: ಸ್ಪೇಸ್​ಗೆ 1,650 ಉಪಗ್ರಹ ಕಳುಹಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಜಿಯೋ ಸಜ್ಜು!

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