ಹೊಸ ವರ್ಷದ ಉಡುಗೊರೆ ಕೊಟ್ಟ ಜಿಯೋ: ಕೈಗೆಟುಕುವ ದರದಲ್ಲಿ ಒಟಿಟಿ, ಎಐ, ಅನ್​ಲಿಮಿಟೆಡ್​ 5G ಡೇಟಾ!

Jio Happy New Year Plan 2026: ಹೊಸ ವರ್ಷದ ಮೊದಲು ಪ್ರಿಪೇಯ್ಡ್ ಬಳಕೆದಾರರಿಗಾಗಿ ಜಿಯೋ AI, OTT ಮತ್ತು ಅನ್​ಲಿಮಿಟೆಡ್​ 5G ಡೇಟಾದೊಂದಿಗೆ ಹೊಸ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. ಫುಲ್​ ಡಿಟೇಲ್ಸ್​ ಇಲ್ಲಿದೆ..

ಹೊಸ ವರ್ಷದ ಉಡುಗೊರೆ ನೀಡಿದ ಜಿಯೋ (Photo Credit: Jio)
By ETV Bharat Tech Team

Published : December 16, 2025 at 9:00 AM IST

2 Min Read
Jio Happy New Year Plan 2026: ಹೊಸ ವರ್ಷಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಜಿಯೋ ತನ್ನ ಪ್ರಿಪೇಯ್ಡ್ ಬಳಕೆದಾರರಿಗಾಗಿ ಹ್ಯಾಪಿ ನ್ಯೂ ಇಯರ್ 2026 ರೀಚಾರ್ಜ್ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. ಈ ವರ್ಷ, ಕಂಪನಿಯು ಡೇಟಾ ಮತ್ತು ಕಾಲ್​ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ AI ಮತ್ತು OTT ಮನರಂಜನೆಯ ಮೇಲೂ ಗಮನಹರಿಸಿದೆ. ಜಿಯೋ ಪ್ರಕಾರ ಈ ಹೊಸ ಯೋಜನೆಗಳು ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ತಡೆರಹಿತ ಸಂಪರ್ಕ, ಮನರಂಜನೆ ಮತ್ತು AI ಅನುಭವವನ್ನು ಒದಗಿಸಲು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಹ್ಯಾಪಿ ನ್ಯೂ ಇಯರ್ ಪ್ಲಾನ್​: ಜಿಯೋದ ಅತ್ಯಂತ ಗಮನಾರ್ಹ ಕೊಡುಗೆ ₹500 ಹ್ಯಾಪಿ ನ್ಯೂ ಇಯರ್ ಯೋಜನೆ. ಇದು 28 ದಿನಗಳ ಮಾನ್ಯತೆ ಮತ್ತು ದಿನಕ್ಕೆ 2GB ಡೇಟಾವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇದು ಅನಿಯಮಿತ 5G ಡೇಟಾ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ಸಹ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಅನ್​ಲಿಮಿಟೆಡ್​ ವಾಯ್ಸ​ ಕಾಲ್ಸ​ ಮತ್ತು ದಿನಕ್ಕೆ 100 SMS ಅನ್ನು ಸಹ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ.

OTT ಪ್ರಿಯರಿಗೆ ಈ ಯೋಜನೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಶಕ್ತಿಶಾಲಿಯಾಗಿದೆ. ಜಿಯೋ Lionsgate Play, Discovery Plus, Sun NXT, Kanchha Lannka, Planet Marathi, Chaupal, Hoichoi, FanCode, JioTV ಮತ್ತು JioAICloudಗೆ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.

ಜಿಯೋ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಯೋಜನೆಯು ಸುಮಾರು ₹35,100 ವೆಚ್ಚವಾಗುವ ಗೂಗಲ್ ಜೆಮಿನಿ ಪ್ರೊ AI ಗೆ 18 ತಿಂಗಳ ಉಚಿತ ಚಂದಾದಾರಿಕೆಯನ್ನು ಸಹ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಆದರೆ ಈ AI ಸೇವೆಯು 18 ವರ್ಷ ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ವಯಸ್ಸಿನ ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಲಭ್ಯವಿದೆ.

Annual Plan: ಜಿಯೋ ₹3,599 ಬೆಲೆಯ ಹೊಸ ವಾರ್ಷಿಕ ಪ್ರಿಪೇಯ್ಡ್ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. ಇದು ದಿನಕ್ಕೆ 2.5GB ಡೇಟಾ ಮತ್ತು ಅನ್​ಲಿಮಿಟೆಡ್​ 5G ಡೇಟಾವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಈ ಪ್ಲಾನ್​ ಸಂಪೂರ್ಣ 365 ದಿನಗಳ ಮಾನ್ಯತೆಯೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಇದು ಅನ್​ಲಿಮೆಟೆಡ್​ ಕಾಲ್ಸ್​, SMS, JioTV ಮತ್ತು JioAiCloud ಗೆ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ಸಹ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಈ ಯೋಜನೆಯು ಅದೇ 18 ತಿಂಗಳ Google Gemini Pro AI ಚಂದಾದಾರಿಕೆಯನ್ನು ಸಹ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ.

Flexi Data Add-On: ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಡೇಟಾ ಮತ್ತು OTT ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ಬಯಸುವವರಿಗೆ Jio ₹103 ಗೆ Flexi ಪ್ಯಾಕ್ ಅನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿದೆ. ಇದು 28 ದಿನಗಳ ಮಾನ್ಯತೆಯೊಂದಿಗೆ ಒಟ್ಟು 5GB ಡೇಟಾವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ವಿಶೇಷವೆಂದರೆ ಬಳಕೆದಾರರು ತಮ್ಮ ಆಯ್ಕೆಯ ಪ್ರಕಾರ OTT ಬಂಡಲ್ ಅನ್ನು ಸಹ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಬಹುದು.

