ಹೊಸ ವರ್ಷದ ಉಡುಗೊರೆ ಕೊಟ್ಟ ಜಿಯೋ: ಕೈಗೆಟುಕುವ ದರದಲ್ಲಿ ಒಟಿಟಿ, ಎಐ, ಅನ್ಲಿಮಿಟೆಡ್ 5G ಡೇಟಾ!
Jio Happy New Year Plan 2026: ಹೊಸ ವರ್ಷದ ಮೊದಲು ಪ್ರಿಪೇಯ್ಡ್ ಬಳಕೆದಾರರಿಗಾಗಿ ಜಿಯೋ AI, OTT ಮತ್ತು ಅನ್ಲಿಮಿಟೆಡ್ 5G ಡೇಟಾದೊಂದಿಗೆ ಹೊಸ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. ಫುಲ್ ಡಿಟೇಲ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿದೆ..
Published : December 16, 2025 at 9:00 AM IST
Jio Happy New Year Plan 2026: ಹೊಸ ವರ್ಷಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಜಿಯೋ ತನ್ನ ಪ್ರಿಪೇಯ್ಡ್ ಬಳಕೆದಾರರಿಗಾಗಿ ಹ್ಯಾಪಿ ನ್ಯೂ ಇಯರ್ 2026 ರೀಚಾರ್ಜ್ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. ಈ ವರ್ಷ, ಕಂಪನಿಯು ಡೇಟಾ ಮತ್ತು ಕಾಲ್ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ AI ಮತ್ತು OTT ಮನರಂಜನೆಯ ಮೇಲೂ ಗಮನಹರಿಸಿದೆ. ಜಿಯೋ ಪ್ರಕಾರ ಈ ಹೊಸ ಯೋಜನೆಗಳು ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ತಡೆರಹಿತ ಸಂಪರ್ಕ, ಮನರಂಜನೆ ಮತ್ತು AI ಅನುಭವವನ್ನು ಒದಗಿಸಲು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಹ್ಯಾಪಿ ನ್ಯೂ ಇಯರ್ ಪ್ಲಾನ್: ಜಿಯೋದ ಅತ್ಯಂತ ಗಮನಾರ್ಹ ಕೊಡುಗೆ ₹500 ಹ್ಯಾಪಿ ನ್ಯೂ ಇಯರ್ ಯೋಜನೆ. ಇದು 28 ದಿನಗಳ ಮಾನ್ಯತೆ ಮತ್ತು ದಿನಕ್ಕೆ 2GB ಡೇಟಾವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇದು ಅನಿಯಮಿತ 5G ಡೇಟಾ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ಸಹ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಅನ್ಲಿಮಿಟೆಡ್ ವಾಯ್ಸ ಕಾಲ್ಸ ಮತ್ತು ದಿನಕ್ಕೆ 100 SMS ಅನ್ನು ಸಹ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ.
OTT ಪ್ರಿಯರಿಗೆ ಈ ಯೋಜನೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಶಕ್ತಿಶಾಲಿಯಾಗಿದೆ. ಜಿಯೋ Lionsgate Play, Discovery Plus, Sun NXT, Kanchha Lannka, Planet Marathi, Chaupal, Hoichoi, FanCode, JioTV ಮತ್ತು JioAICloudಗೆ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.
ಜಿಯೋ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಯೋಜನೆಯು ಸುಮಾರು ₹35,100 ವೆಚ್ಚವಾಗುವ ಗೂಗಲ್ ಜೆಮಿನಿ ಪ್ರೊ AI ಗೆ 18 ತಿಂಗಳ ಉಚಿತ ಚಂದಾದಾರಿಕೆಯನ್ನು ಸಹ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಆದರೆ ಈ AI ಸೇವೆಯು 18 ವರ್ಷ ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ವಯಸ್ಸಿನ ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಲಭ್ಯವಿದೆ.
Annual Plan: ಜಿಯೋ ₹3,599 ಬೆಲೆಯ ಹೊಸ ವಾರ್ಷಿಕ ಪ್ರಿಪೇಯ್ಡ್ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. ಇದು ದಿನಕ್ಕೆ 2.5GB ಡೇಟಾ ಮತ್ತು ಅನ್ಲಿಮಿಟೆಡ್ 5G ಡೇಟಾವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಈ ಪ್ಲಾನ್ ಸಂಪೂರ್ಣ 365 ದಿನಗಳ ಮಾನ್ಯತೆಯೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಇದು ಅನ್ಲಿಮೆಟೆಡ್ ಕಾಲ್ಸ್, SMS, JioTV ಮತ್ತು JioAiCloud ಗೆ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ಸಹ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಈ ಯೋಜನೆಯು ಅದೇ 18 ತಿಂಗಳ Google Gemini Pro AI ಚಂದಾದಾರಿಕೆಯನ್ನು ಸಹ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ.
Flexi Data Add-On: ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಡೇಟಾ ಮತ್ತು OTT ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ಬಯಸುವವರಿಗೆ Jio ₹103 ಗೆ Flexi ಪ್ಯಾಕ್ ಅನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿದೆ. ಇದು 28 ದಿನಗಳ ಮಾನ್ಯತೆಯೊಂದಿಗೆ ಒಟ್ಟು 5GB ಡೇಟಾವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ವಿಶೇಷವೆಂದರೆ ಬಳಕೆದಾರರು ತಮ್ಮ ಆಯ್ಕೆಯ ಪ್ರಕಾರ OTT ಬಂಡಲ್ ಅನ್ನು ಸಹ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಬಹುದು.
