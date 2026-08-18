ಜಿಯೋ ಪ್ರೈಮ್ ಮೆಂಬರ್ಶಿಪ್: ಬೆಲೆ ಏರಿದ್ರೂ ಹಳೆಯ ದರದಲ್ಲೇ ರೀಚಾರ್ಜ್! ಏನೆಲ್ಲಾ ಪ್ರಯೋಜನಗಳಿವೆ?
Jio Prime Membership 2026: ರಿಲಯನ್ಸ್ ಜಿಯೋ ತನ್ನ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಜಿಯೋ ಪ್ರೈಮ್ ಮೆಂಬರ್ಶಿಪ್ ತಂದಿದೆ.
Published : August 18, 2026 at 10:01 AM IST
Jio Prime Membership 2026: ಭಾರತೀಯ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಜಿಯೋ ಪ್ರೈಮ್ ಮೆಂಬರ್ಶಿಪ್ (Jio Prime Membership) ತಂದಿದೆ ರಿಲಯನ್ಸ್ ಜಿಯೋ. ಸಂಸ್ಥೆಯ ಹೇಳಿಕೆಯ ಪ್ರಕಾರ, ಹೊಸ ಮೆಂಬರ್ಶಿಪ್ ಮೂಲಕ ಗ್ರಾಹಕರು ಜಿಯೋನ ಪ್ರಿಪೇಡ್ ಮತ್ತು ಪೋಸ್ಟ್ಪೇಡ್ ಪ್ಲಾನ್ಗಳ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಒಂದು ವರ್ಷದವರೆಗೆ ‘ಲಾಕ್’ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಅಂದರೆ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಜಿಯೋ ಟ್ಯಾರಿಫ್ ಅಥವಾ ರೀಚಾರ್ಜ್ ಪ್ಲಾನ್ಗಳ ಬೆಲೆ ಏರಿದರೂ ಪ್ರೈಮ್ ಸದಸ್ಯರು ತಮ್ಮ ಪ್ರಸ್ತುತ ಪ್ಲಾನ್ ಅನ್ನು ಹಳೆಯ ಬೆಲೆಯಲ್ಲೇ ರೀಚಾರ್ಜ್ ಅಥವಾ ಬಿಲ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬಹುದು.
ಬೆಲೆ ನಿಶ್ಚಿತತೆಯ ಜೊತೆಗೆ ಜಿಯೋ ಪ್ರೈಮ್ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಕ್ಯಾಶ್ಬ್ಯಾಕ್, ಪ್ರಯೋರಿಟಿ ಕಸ್ಟಮರ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮತ್ತು ಹೊಸ ಜಿಯೋ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಹಾಗೂ ಸರ್ವಿಸ್ಗಳಿಗೆ ಅರ್ಲಿ ಆಕ್ಸೆಸ್ನಂತಹ ಹಲವು ಸೌಲಭ್ಯಗಳೂ ಇವೆ.
ಜಿಯೋ ಪ್ರೈಮ್ ಮೆಂಬರ್ಶಿಪ್ ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟು?: ಜಿಯೋ ಪ್ರೈಮ್ ಮೆಂಬರ್ಶಿಪ್ ಪಡೆಯಲು ಗ್ರಾಹಕರು ಒಟ್ಟಿಗೆ 300 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡಬೇಕು. ಪ್ರಸ್ತುತ ಜಿಯೋನ ಪ್ರಿಪೇಡ್ ಮತ್ತು ಪೋಸ್ಟ್ಪೇಡ್ ಎರಡೂ ರೀತಿಯ ಗ್ರಾಹಕರು ಈ ಮೆಂಬರ್ಶಿಪ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಇತರ ಯಾವುದೇ ಟೆಲಿಕಾಂ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಗ್ರಾಹಕರು ಕೂಡ ತಮ್ಮ ನಂಬರ್ ಅನ್ನು ಜಿಯೋಗೆ ಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಜಿಯೋ ಪ್ರೈಮ್ ಸದಸ್ಯರಾಗಬಹುದು ಎಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ತಿಳಿಸಿದೆ.
|ವಿವರ
|ಮಾಹಿತಿ
|ಬೆಲೆ
|300 ರೂಪಾಯಿ (ಒನ್-ಟೈಮ್)
|ಬೆಲೆ ಖಾತರಿ
|5 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2027 ರವರೆಗೆ ಅದೇ ಬೆಲೆಗೆ ರೀಚಾರ್ಜ್ ಪ್ಲಾನ್
|ಕ್ಯಾಶ್ಬ್ಯಾಕ್ ಕೊಡುಗೆ
|300 ರೂಪಾಯಿ ಜಿಯೋಹೋಮ್/ಜಿಯೋಪಿಸಿ ವೋಚರ್ + 300 ರೂಪಾಯಿ ಜಿಯೋ ಸಿಮ್ ವೋಚರ್
|ವಿಶೇಷ ಸವಲತ್ತು
|ಪ್ರಯೋರಿಟಿ ಕಸ್ಟಮರ್ ಸಪೋರ್ಟ್
|ಯಾರು ಸೇರಬಹುದು?
|ಪ್ರಸ್ತುತ ಮತ್ತು ಹೊಸ ಜಿಯೋ ಗ್ರಾಹಕರು
|ಹೇಗೆ ಸೇರುವುದು?
|ಮೈಜಿಯೋ ಆ್ಯಪ್ (MyJio App), Jio.com, ಜಿಯೋ ಸ್ಟೋರ್ಗಳು
ಬೆಲೆ ಲಾಕ್: ಜಿಯೋ ಪ್ರಕಾರ, ಪ್ರೈಮ್ ಮೆಂಬರ್ಶಿಪ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ನಂತರ ಗ್ರಾಹಕರ ಪ್ರಸ್ತುತ ಪ್ರಿಪೇಡ್ ಅಥವಾ ಪೋಸ್ಟ್ಪೇಡ್ ಪ್ಲಾನ್ನ ಬೆಲೆ 5 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2027 ರವರೆಗೆ ಲಾಕ್ ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಅಂದರೆ ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಜಿಯೋನ ಪ್ರಿಪೇಡ್ ರೀಚಾರ್ಜ್ ಅಥವಾ ಪೋಸ್ಟ್ಪೇಡ್ ಪ್ಲಾನ್ ಬೆಲೆ ಏರಿದರೂ ಪ್ರೈಮ್ ಸದಸ್ಯರು ತಮ್ಮ ಪ್ರಸ್ತುತ ಪ್ಲಾನ್ಗೆ ಹೊಸ ಏರಿದ ಬೆಲೆ ಕೊಡಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಅದೇ ಬೆಲೆಗೆ ರೀಚಾರ್ಜ್ ಅಥವಾ ಬಿಲ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬಹುದು.
300 ರೂಪಾಯಿ ಮೆಂಬರ್ಶಿಪ್ನಲ್ಲಿ 300 ರೂಪಾಯಿ ಕ್ಯಾಶ್ಬ್ಯಾಕ್: ಬೆಲೆಯನ್ನು ಲಾಕ್ ಮಾಡುವುದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಪ್ರೈಮ್ ಮೆಂಬರ್ಶಿಪ್ ಜೊತೆಗೆ ಕ್ಯಾಶ್ಬ್ಯಾಕ್ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನೂ ಜಿಯೋ (Jio) ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ಸಂಸ್ಥೆಯ ಪ್ರಕಾರ, ಸದಸ್ಯರು 300 ರೂಪಾಯಿಯ ಒಂದು ಕ್ಯಾಶ್ಬ್ಯಾಕ್ ವೋಚರ್ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಹೊಸ ಜಿಯೋಹೋಮ್ (JioHome) ಅಥವಾ ಜಿಯೋಪಿಸಿ (JioPC) ಕನೆಕ್ಷನ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಈ ವೋಚರ್ ಬಳಸಬಹುದು.
ಇದರ ಜೊತೆಗೆ, ಸ್ನೇಹಿತ ಅಥವಾ ಕುಟುಂಬದ ಸದಸ್ಯರಿಗಾಗಿ ಹೊಸ ಜಿಯೋ ಸಿಮ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಸೇರಿಸಿದರೆ ಇನ್ನೂ 300 ರೂಪಾಯಿಯ ಕ್ಯಾಶ್ಬ್ಯಾಕ್ ವೋಚರ್ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಅಂದರೆ ಮೆಂಬರ್ಶಿಪ್ ಬೆಲೆ 300 ರೂಪಾಯಿ ಇದ್ದರೂ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಶ್ಬ್ಯಾಕ್ ಮೂಲಕ ಅಷ್ಟೇ ಮೊತ್ತದ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಲಾಭ ಪಡೆಯಬಹುದು.
ಹೊಸ ಜಿಯೋ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಗಳನ್ನು ಮೊದಲು ಬಳಸುವ ಅವಕಾಶ:
- ಜಿಯೋ ಪ್ರೈಮ್ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಹೊಸ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್, ಸರ್ವಿಸ್ ಮತ್ತು ಟ್ರಯಲ್ಗಳಿಗೆ ಅರ್ಲಿ ಆಕ್ಸೆಸ್ (Early Access) ವ್ಯವಸ್ಥೆಯೂ ಇದೆ. ಅಂದರೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಸೇವೆ ಅಥವಾ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ತಲುಪುವ ಮೊದಲೇ ಪ್ರೈಮ್ ಸದಸ್ಯರು ಅವುಗಳನ್ನು ಬಳಸುವ ಅಥವಾ ಪರೀಕ್ಷಿಸುವ ಅವಕಾಶ ಪಡೆಯಬಹುದು.
- ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಸೇವೆ ಅಥವಾ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಲಾಂಚ್ ಆದಾಗ ಪ್ರೈಮ್ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಈ ರೀತಿಯ ಸೌಲಭ್ಯ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಜಿಯೋ ತಿಳಿಸಿದೆ.
- ಪ್ರಯೋರಿಟಿ ಕಸ್ಟಮರ್ ಸಪೋರ್ಟ್: ಪ್ರೈಮ್ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಕಸ್ಟಮರ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇದೆ. ಸದಸ್ಯರ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಬೇಗ ಪರಿಹಾರ ನೀಡಲು ಒಂದು ಡೆಡಿಕೇಟೆಡ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಚಾನೆಲ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಕಸ್ಟಮರ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಜೊತೆಗೆ ಪ್ರೈಮ್ ಗ್ರಾಹಕರು ಪ್ರಯೋರಿಟಿ ಅಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ.
- ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಜಿಯೋ ಪ್ರೈಮ್ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಇನ್ನೂ ಕೆಲವು ಮೆಂಬರ್-ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ಘೋಷಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ಹೇಳಿದೆ. ಆದರೆ ಆ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ಏನು ಎಂಬುದನ್ನು ಇನ್ನೂ ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿಸಿಲ್ಲ.
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