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ಜಿಯೋ ಪ್ರೈಮ್ ಮೆಂಬರ್​ಶಿಪ್: ಬೆಲೆ ಏರಿದ್ರೂ ಹಳೆಯ ದರದಲ್ಲೇ ರೀಚಾರ್ಜ್! ಏನೆಲ್ಲಾ ಪ್ರಯೋಜನಗಳಿವೆ?

Jio Prime Membership 2026: ರಿಲಯನ್ಸ್ ಜಿಯೋ ತನ್ನ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಜಿಯೋ ಪ್ರೈಮ್ ಮೆಂಬರ್​ಶಿಪ್ ತಂದಿದೆ.

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ಜಿಯೋ ಪ್ರೈಮ್ ಮೆಂಬರ್​ಶಿಪ್ (Photo Credit: Getty Images)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : August 18, 2026 at 10:01 AM IST

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Jio Prime Membership 2026: ಭಾರತೀಯ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಜಿಯೋ ಪ್ರೈಮ್ ಮೆಂಬರ್​ಶಿಪ್ (Jio Prime Membership) ತಂದಿದೆ ರಿಲಯನ್ಸ್ ಜಿಯೋ. ಸಂಸ್ಥೆಯ ಹೇಳಿಕೆಯ ಪ್ರಕಾರ, ಹೊಸ ಮೆಂಬರ್​ಶಿಪ್ ಮೂಲಕ ಗ್ರಾಹಕರು ಜಿಯೋನ ಪ್ರಿಪೇಡ್ ಮತ್ತು ಪೋಸ್ಟ್​ಪೇಡ್ ಪ್ಲಾನ್​ಗಳ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಒಂದು ವರ್ಷದವರೆಗೆ ‘ಲಾಕ್’ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಅಂದರೆ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಜಿಯೋ ಟ್ಯಾರಿಫ್ ಅಥವಾ ರೀಚಾರ್ಜ್ ಪ್ಲಾನ್​ಗಳ ಬೆಲೆ ಏರಿದರೂ ಪ್ರೈಮ್ ಸದಸ್ಯರು ತಮ್ಮ ಪ್ರಸ್ತುತ ಪ್ಲಾನ್​ ಅನ್ನು ಹಳೆಯ ಬೆಲೆಯಲ್ಲೇ ರೀಚಾರ್ಜ್ ಅಥವಾ ಬಿಲ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬಹುದು.

ಬೆಲೆ ನಿಶ್ಚಿತತೆಯ ಜೊತೆಗೆ ಜಿಯೋ ಪ್ರೈಮ್ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಕ್ಯಾಶ್​ಬ್ಯಾಕ್, ಪ್ರಯೋರಿಟಿ ಕಸ್ಟಮರ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮತ್ತು ಹೊಸ ಜಿಯೋ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಹಾಗೂ ಸರ್ವಿಸ್​ಗಳಿಗೆ ಅರ್ಲಿ ಆಕ್ಸೆಸ್‌ನಂತಹ ಹಲವು ಸೌಲಭ್ಯಗಳೂ ಇವೆ.

ಜಿಯೋ ಪ್ರೈಮ್ ಮೆಂಬರ್​ಶಿಪ್ ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟು?: ಜಿಯೋ ಪ್ರೈಮ್ ಮೆಂಬರ್​ಶಿಪ್ ಪಡೆಯಲು ಗ್ರಾಹಕರು ಒಟ್ಟಿಗೆ 300 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡಬೇಕು. ಪ್ರಸ್ತುತ ಜಿಯೋನ ಪ್ರಿಪೇಡ್ ಮತ್ತು ಪೋಸ್ಟ್​ಪೇಡ್ ಎರಡೂ ರೀತಿಯ ಗ್ರಾಹಕರು ಈ ಮೆಂಬರ್​ಶಿಪ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಇತರ ಯಾವುದೇ ಟೆಲಿಕಾಂ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಗ್ರಾಹಕರು ಕೂಡ ತಮ್ಮ ನಂಬರ್ ಅನ್ನು ಜಿಯೋಗೆ ಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಜಿಯೋ ಪ್ರೈಮ್ ಸದಸ್ಯರಾಗಬಹುದು ಎಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ತಿಳಿಸಿದೆ.

ವಿವರಮಾಹಿತಿ
ಬೆಲೆ300 ರೂಪಾಯಿ (ಒನ್​-ಟೈಮ್​)
ಬೆಲೆ ಖಾತರಿ5 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2027 ರವರೆಗೆ ಅದೇ ಬೆಲೆಗೆ ರೀಚಾರ್ಜ್ ಪ್ಲಾನ್
ಕ್ಯಾಶ್​ಬ್ಯಾಕ್ ಕೊಡುಗೆ300 ರೂಪಾಯಿ ಜಿಯೋಹೋಮ್/ಜಿಯೋಪಿಸಿ ವೋಚರ್ + 300 ರೂಪಾಯಿ ಜಿಯೋ ಸಿಮ್ ವೋಚರ್
ವಿಶೇಷ ಸವಲತ್ತುಪ್ರಯೋರಿಟಿ ಕಸ್ಟಮರ್ ಸಪೋರ್ಟ್
ಯಾರು ಸೇರಬಹುದು?ಪ್ರಸ್ತುತ ಮತ್ತು ಹೊಸ ಜಿಯೋ ಗ್ರಾಹಕರು
ಹೇಗೆ ಸೇರುವುದು?ಮೈಜಿಯೋ ಆ್ಯಪ್ (MyJio App), Jio.com, ಜಿಯೋ ಸ್ಟೋರ್​ಗಳು

ಬೆಲೆ ಲಾಕ್: ಜಿಯೋ ಪ್ರಕಾರ, ಪ್ರೈಮ್ ಮೆಂಬರ್​ಶಿಪ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ನಂತರ ಗ್ರಾಹಕರ ಪ್ರಸ್ತುತ ಪ್ರಿಪೇಡ್ ಅಥವಾ ಪೋಸ್ಟ್​ಪೇಡ್ ಪ್ಲಾನ್​ನ ಬೆಲೆ 5 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2027 ರವರೆಗೆ ಲಾಕ್ ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಅಂದರೆ ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಜಿಯೋನ ಪ್ರಿಪೇಡ್ ರೀಚಾರ್ಜ್ ಅಥವಾ ಪೋಸ್ಟ್​ಪೇಡ್ ಪ್ಲಾನ್ ಬೆಲೆ ಏರಿದರೂ ಪ್ರೈಮ್ ಸದಸ್ಯರು ತಮ್ಮ ಪ್ರಸ್ತುತ ಪ್ಲಾನ್​ಗೆ ಹೊಸ ಏರಿದ ಬೆಲೆ ಕೊಡಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಅದೇ ಬೆಲೆಗೆ ರೀಚಾರ್ಜ್ ಅಥವಾ ಬಿಲ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬಹುದು.

300 ರೂಪಾಯಿ ಮೆಂಬರ್​ಶಿಪ್​ನಲ್ಲಿ 300 ರೂಪಾಯಿ ಕ್ಯಾಶ್​ಬ್ಯಾಕ್: ಬೆಲೆಯನ್ನು ಲಾಕ್ ಮಾಡುವುದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಪ್ರೈಮ್ ಮೆಂಬರ್​ಶಿಪ್ ಜೊತೆಗೆ ಕ್ಯಾಶ್​ಬ್ಯಾಕ್ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನೂ ಜಿಯೋ (Jio) ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ಸಂಸ್ಥೆಯ ಪ್ರಕಾರ, ಸದಸ್ಯರು 300 ರೂಪಾಯಿಯ ಒಂದು ಕ್ಯಾಶ್​ಬ್ಯಾಕ್ ವೋಚರ್ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಹೊಸ ಜಿಯೋಹೋಮ್ (JioHome) ಅಥವಾ ಜಿಯೋಪಿಸಿ (JioPC) ಕನೆಕ್ಷನ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಈ ವೋಚರ್ ಬಳಸಬಹುದು.

ಇದರ ಜೊತೆಗೆ, ಸ್ನೇಹಿತ ಅಥವಾ ಕುಟುಂಬದ ಸದಸ್ಯರಿಗಾಗಿ ಹೊಸ ಜಿಯೋ ಸಿಮ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಸೇರಿಸಿದರೆ ಇನ್ನೂ 300 ರೂಪಾಯಿಯ ಕ್ಯಾಶ್​ಬ್ಯಾಕ್ ವೋಚರ್ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಅಂದರೆ ಮೆಂಬರ್​ಶಿಪ್ ಬೆಲೆ 300 ರೂಪಾಯಿ ಇದ್ದರೂ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಶ್​ಬ್ಯಾಕ್ ಮೂಲಕ ಅಷ್ಟೇ ಮೊತ್ತದ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಲಾಭ ಪಡೆಯಬಹುದು.

ಹೊಸ ಜಿಯೋ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್​ಗಳನ್ನು ಮೊದಲು ಬಳಸುವ ಅವಕಾಶ:

  • ಜಿಯೋ ಪ್ರೈಮ್ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಹೊಸ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್, ಸರ್ವಿಸ್ ಮತ್ತು ಟ್ರಯಲ್​ಗಳಿಗೆ ಅರ್ಲಿ ಆಕ್ಸೆಸ್ (Early Access) ವ್ಯವಸ್ಥೆಯೂ ಇದೆ. ಅಂದರೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಸೇವೆ ಅಥವಾ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ತಲುಪುವ ಮೊದಲೇ ಪ್ರೈಮ್ ಸದಸ್ಯರು ಅವುಗಳನ್ನು ಬಳಸುವ ಅಥವಾ ಪರೀಕ್ಷಿಸುವ ಅವಕಾಶ ಪಡೆಯಬಹುದು.
  • ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಸೇವೆ ಅಥವಾ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಲಾಂಚ್ ಆದಾಗ ಪ್ರೈಮ್ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಈ ರೀತಿಯ ಸೌಲಭ್ಯ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಜಿಯೋ ತಿಳಿಸಿದೆ.
  • ಪ್ರಯೋರಿಟಿ ಕಸ್ಟಮರ್ ಸಪೋರ್ಟ್: ಪ್ರೈಮ್ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಕಸ್ಟಮರ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇದೆ. ಸದಸ್ಯರ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಬೇಗ ಪರಿಹಾರ ನೀಡಲು ಒಂದು ಡೆಡಿಕೇಟೆಡ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಚಾನೆಲ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಕಸ್ಟಮರ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಜೊತೆಗೆ ಪ್ರೈಮ್ ಗ್ರಾಹಕರು ಪ್ರಯೋರಿಟಿ ಅಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್​ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ.
  • ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಜಿಯೋ ಪ್ರೈಮ್ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಇನ್ನೂ ಕೆಲವು ಮೆಂಬರ್-ಎಕ್ಸ್​ಕ್ಲೂಸಿವ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ಘೋಷಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ಹೇಳಿದೆ. ಆದರೆ ಆ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ಏನು ಎಂಬುದನ್ನು ಇನ್ನೂ ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿಸಿಲ್ಲ.

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TAGGED:

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