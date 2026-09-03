10 ವರ್ಷ ಹಿಂದೆಯೇ ಮೋದಿ AI ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದರು: ಪ್ರಧಾನಿ ಮಾತು ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡ ಎನ್ವಿಡಿಯಾ ಸಿಇಒ
Jensen Huang PM Modi AI Talk: AI ಅವಕಾಶ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಭಾರತ ವೇಗವಾಗಿ ಚಲಿಸಬೇಕು. 10 ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆಯೇ ಮೋದಿ AI ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದರು ಎಂದು ಎನ್ವಿಡಿಯಾ ಸಿಇಒ ಪ್ರಧಾನಿ ಮಾತುಗಳನ್ನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
Published : September 3, 2026 at 7:37 AM IST
Jensen Huang PM Modi AI Talk: ಭಾರತವು ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆ (AI) ನೀಡುವ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಲು ವೇಗವಾಗಿ ಚಲಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಎನ್ವಿಡಿಯಾ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಜೆನ್ಸನ್ ಹುವಾಂಗ್ (Jensen Huang) ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ದೇಶವನ್ನು ವಿಶ್ವದ ಪ್ರಮುಖ ಮಾಹಿತಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಶಕ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದೆಂದು ಬಣ್ಣಿಸಿ, ತನ್ನ ಕಂಪನಿಗಳು ಮತ್ತು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಅಪ್ಗಳು ದೇಶೀಯ AI ಆರ್ಥಿಕತೆಯನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲು ಅವರು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.
AI ವೇಗವಾಗಿ ಚಲಿಸುತ್ತಿದೆ, ಪ್ರತಿ ದೇಶವೂ ವೇಗವಾಗಿ ಚಲಿಸಬೇಕು: AI ವೇಗವಾಗಿ ಚಲಿಸುತ್ತಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಪ್ರತಿ ದೇಶವೂ ವೇಗವಾಗಿ ಚಲಿಸಬೇಕು. AI ಏರಿಕೆಯು ಹೊಸ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ವೇದಿಕೆಯ ಆರಂಭವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ತನ್ನ ಸ್ಥಾಪಿತ IT ಉದ್ಯಮದ ಬಲದ ಮೇಲೆ ನಿರ್ಮಿಸಲು ಭಾರತಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತದೆ. ಭಾರತವು ವಿಶ್ವದ ಪ್ರಮುಖ IT ಉದ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಇದು ಹೊಸ IT ವೇದಿಕೆಯ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹುವಾಂಗ್ ಅವರು ಜಿ20 ನಾವೀನ್ಯತೆ ಸಚಿವರ ಸಭೆಯ (G20 Innovation Ministerial) ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಧ್ಯಮದವರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
‘10 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆಯೇ ಮೋದಿ AI ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದನ್ನು ನೋಡಿದ್ದೆ’: ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರೊಂದಿಗಿನ ಆರಂಭಿಕ ಸಂಭಾಷಣೆಯನ್ನು ಹುವಾಂಗ್ ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ದಶಕದ ಹಿಂದೆ ಮೋದಿ ಜಿ ಅವರನ್ನು ನೋಡುವ ಮತ್ತು AI ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುವುದನ್ನು ಕೇಳುವ ಪ್ರಯೋಜನ ನನಗೆ ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು ಎಂದು ಅವರು ಮಾಧ್ಯಮಕ್ಕೆ ತಿಳಿಸಿದರು.
ಸ್ಥಳೀಯ ಕಂಪನಿಗಳು ಮತ್ತು ಸ್ಥಳೀಯ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಅಪ್ಗಳು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಲಾಭ ಪಡೆಯುವುದನ್ನು, ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡುವುದನ್ನು ಮತ್ತು ಅದರೊಂದಿಗೆ ಸ್ಥಳೀಯ AI ಆರ್ಥಿಕತೆಯನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುವುದನ್ನು ನೋಡಲು ನಾನು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ತುಂಬಾ ಉತ್ಸುಕನಾಗಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ಹುವಾಂಗ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಎನ್ವಿಡಿಯಾ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು AI ಉತ್ಪಾದಕ ಆರ್ಥಿಕ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯವಾಗಿದೆ. ಯುನೈಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಸಂಪೂರ್ಣ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಸ್ಟಾಕ್ ಅನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುವ ಮೂಲಕ ಮುನ್ನಡೆಸಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಿದ್ದರೂ ಇತರ ದೇಶಗಳು ತಮ್ಮದೇ ಆದ AI ಆರ್ಥಿಕತೆಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲು ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಘಟಕಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಬೇಕು ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಕಾಲ್ಪನಿಕ ಹಾನಿಯನ್ನಲ್ಲ, ನಿಜವಾದ ಹಾನಿಯನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಿ: AI ಮತ್ತು ನಾವೀನ್ಯತೆಯನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವ ನಿಯಮಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿದಾಗ, ಇನ್ನೂ ಸಂಭವಿಸದ ಅಪಾಯಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸುವುದರ ವಿರುದ್ಧ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದ ಅವರು, ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವು ಪ್ರಸ್ತುತ ತನ್ನ ರಚನಾತ್ಮಕ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ. ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಮತ್ತು ನಿಜವಾದ ಹಾನಿಯನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಸೈದ್ಧಾಂತಿಕ ಮತ್ತು ಕಾಲ್ಪನಿಕ ಹಾನಿಯನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಬಾರದು ಎಂಬುದು ನನ್ನ ಸಲಹೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಮುಂದುವರಿಯಬೇಕು. ಹೆಚ್ಚು ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ಸುರಕ್ಷಿತ, ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚು ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಬಹುದು ಎಂದು ಅವರು ವಾದಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕಳೆದ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಆಟೋಮೊಬೈಲ್ ಸುರಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿನ ಸುಧಾರಣೆಗಳಿಗೆ AI ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಅವರು ಹೋಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇಂದು ಕಾರುಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿವೆ. ಏಕೆಂದರೆ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವು 100 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದಿನ ಕಾರುಗಳಿಗಿಂತ ಉತ್ತಮವಾಗಿದೆ. ನಾವು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಮುಂದುವರಿದಂತೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹುವಾಂಗ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
AI ಉದ್ಯೋಗಗಳನ್ನು ನಾಶ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ: AI ಉದ್ಯೋಗಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಭಯವನ್ನು Nvidia CEO ತಳ್ಳಿಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲಾ ಉದ್ಯೋಗಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಕಲ್ಪನೆಯು ಕೇವಲ ಅಸಂಬದ್ಧವಾಗಿದೆ ಎಂದು US ವಾಣಿಜ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಹೊವಾರ್ಡ್ ಲುಟ್ನಿಕ್ ಅವರೊಂದಿಗಿನ ಚರ್ಚೆಯಲ್ಲಿ ಹುವಾಂಗ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಲವು ಕೌಶಲ್ಯಗಳು ಬದಲಾಗುತ್ತವೆಯಾದರೂ ಉದ್ಯೋಗಗಳನ್ನು ಅವುಗಳ ಉದ್ದೇಶ, ಸಂದರ್ಭ ಮತ್ತು ಅರ್ಥದಿಂದ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆ ಕೌಶಲ್ಯಗಳು AI ನಿಂದ ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ, ಕಾರ್ಯಗಳು ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ, ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಉದ್ಯೋಗದ ಉದ್ದೇಶ ಉಳಿಯುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಸೂಪರ್ಚಾರ್ಜ್ ಆಗುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ನಾನು ಭಾವಿಸುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.
ಪ್ರಪಂಚವು ಮುಂದಿನ ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಆರ್ಟಿಫಿಶಿಯಲ್ ಜನರಲ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಸಾಧಿಸಬಹುದು ಎಂದು Huang ಭವಿಷ್ಯ ನುಡಿದಿದ್ದಾರೆ. AI ಅನ್ನು ಐದು-ಪದರದ ಕೇಕ್ ಎಂದು ಅವರು ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ಶಕ್ತಿ, ಚಿಪ್ಗಳು, ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ, ಮಾದರಿಗಳು ಮತ್ತು ಡೇಟಾ ಮತ್ತು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಅಮೆರಿಕ ಈ ವರ್ಷ AI ಮೂಲಸೌಕರ್ಯದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 1 ಟ್ರಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ದೇಶಕ್ಕೆ ಅತ್ಯಂತ ಕೆಟ್ಟ ಪರಿಣಾಮವೆಂದರೆ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಲಾಭವನ್ನು ಪಡೆಯದಿರುವುದು, ಹಿಂದೆ ಉಳಿಯುವುದು ಎಂದು ಹುವಾಂಗ್ ಅವರು ಎಚ್ಚರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಜಗತ್ತಿನ ಅತ್ಯಂತ ಮೌಲ್ಯಯುತ AI ಚಿಪ್ ಕಂಪನಿ: ಎನ್ವಿಡಿಯಾ (Nvidia Corporation) ಇಂದು ಜಗತ್ತಿನ ಅತ್ಯಂತ ಮೌಲ್ಯಯುತ ಮತ್ತು ಪ್ರಭಾವಶಾಲಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಕಂಪನಿಯಾಗಿದೆ. ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆ (AI) ಕ್ರಾಂತಿಯ ಹೃದಯಭಾಗದಲ್ಲಿ ಈ ಕಂಪನಿ ಇದೆ. 1993 ರಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪನೆಯಾದ ಈ ಕಂಪನಿ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಗೇಮಿಂಗ್ ಗ್ರಾಫಿಕ್ಸ್ ಕಾರ್ಡ್ಗಳಿಗೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿತ್ತು, ಆದರೆ ಇಂದು AIಗೆ ಬೇಕಾದ ಚಿಪ್ಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸುವಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವದ ನಂ.1 ಕಂಪನಿಯಾಗಿದೆ.
ಜೆನ್ಸನ್ ಹುವಾಂಗ್ AI ಕುರಿತು ಹೇಳಿದ್ದೇನು?
|ವಿಷಯ
|ವಿವರ
|ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿದ ಸ್ಥಳ
|G20 Innovation Ministerial
|ಭಾರತದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿಕೆ
|ಭಾರತ ವಿಶ್ವದ ಪ್ರಮುಖ IT ಶಕ್ತಿ, AI ಹೊಸ IT ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್, 10 ವರ್ಷ ಹಿಂದೆಯೇ ಮೋದಿ ಜಿ AI ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದನ್ನು ನೋಡಿದ್ದೆ, ಸ್ಥಳೀಯ ಕಂಪನಿಗಳು ಮತ್ತು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಅಪ್ಗಳು AI ಆರ್ಥಿಕತೆ ಕಟ್ಟಬೇಕು
|AI ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗ
|AI ಎಲ್ಲಾ ಉದ್ಯೋಗಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕುತ್ತದೆ ಎಂಬುದು ಅಸಂಬದ್ಧ, ಕಾರ್ಯಗಳು ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ, ಆದರೆ ಉದ್ಯೋಗದ ಉದ್ದೇಶ ಉಳಿಯುತ್ತದೆ, ಎಲ್ಲರೂ ಸೂಪರ್ಚಾರ್ಜ್ ಆಗುತ್ತಾರೆ
|ನಿಯಂತ್ರಣದ ಬಗ್ಗೆ
|ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ರಚನಾತ್ಮಕ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ, ಕಾಲ್ಪನಿಕ ಮತ್ತು ಸೈದ್ಧಾಂತಿಕ ಹಾನಿಯನ್ನಲ್ಲ, ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಮತ್ತು ನಿಜವಾದ ಹಾನಿಯನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಿ, ಕಾರುಗಳಂತೆ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಮುಂದುವರಿದಂತೆ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗುತ್ತದೆ
|AI ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ
|AI ಐದು ಪದರದ ಕೇಕ್ - ಶಕ್ತಿ, ಚಿಪ್ಗಳು, ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ, ಮಾದರಿಗಳು, ಡೇಟಾ ಮತ್ತು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಗಳು, ಅಮೆರಿಕ ಈ ವರ್ಷ 1 ಟ್ರಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ಹೂಡಿಕೆ, ಹಿಂದೆ ಉಳಿಯುವುದು ಅತ್ಯಂತ ಕೆಟ್ಟ ಪರಿಣಾಮ
|Nvidia ಬಗ್ಗೆ
|1993 ರಲ್ಲಿ Jensen Huang, Chris Malachowsky, Curtis Priem ಅವರಿಂದ ಸ್ಥಾಪನೆ, ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಗೇಮಿಂಗ್ GPU ಗೆ ಹೆಸರುವಾಸಿ, ಈಗ AI ತರಬೇತಿ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗೆ ಕೇಂದ್ರ
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