ಎನ್ವಿಡಿಯಾ ಚಿಪ್ ವಿವಾದಕ್ಕೆ ಬಿಗ್ ಟ್ವಿಸ್ಟ್: ಜೆನ್ಸನ್ ಹುವಾಂಗ್ ಗೆಳತಿ ಆಲಿಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಮೆಗಾಸ್ಪೀಡ್ ಕಂಪನಿಯಿಂದ ಮಹತ್ವದ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ
Nvidia Chip Controversy: ಜೆನ್ಸನ್ ಹುವಾಂಗ್ನೊಂದಿಗಿನ ಸಂಬಂಧ, ಚೀನಾಕ್ಕೆ ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ಎಐ ಚಿಪ್ಗಳನ್ನು ಸಾಗಿಸಿದ ಆರೋಪದ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಆಲಿಸ್ ಹುವಾಂಗ್ ಕಳೆದ ವರ್ಷವೇ ಕಂಪನಿ ತೊರೆದಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಸಿಂಗಾಪುರ ಮೂಲದ 'ಮೆಗಾಸ್ಪೀಡ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಶನಲ್' ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದೆ.
Published : November 16, 2026 at 8:02 AM IST
Nvidia Chip Controversy: ಜಾಗತಿಕ ಟೆಕ್ ಮತ್ತು ಸೆಮಿಕಂಡಕ್ಟರ್ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಸಂಚಲನ ಮೂಡಿಸಿರುವ ಎನ್ವಿಡಿಯಾ ಚಿಪ್ ವಿವಾದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಸಿಂಗಾಪುರ ಮೂಲದ ಕ್ಲೌಡ್ ಕಂಪ್ಯೂಟಿಂಗ್ ಸಂಸ್ಥೆ 'ಮೆಗಾಸ್ಪೀಡ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಶನಲ್' (Megaspeed International) ಭಾನುವಾರ ಮಹತ್ವದ ಅಧಿಕೃತ ಹೇಳಿಕೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. ಎನ್ವಿಡಿಯಾ ಕಂಪನಿಯ ಮಾಜಿ ಸಿಇಒ ಜೆನ್ಸನ್ ಹುವಾಂಗ್ ಅವರೊಂದಿಗಿನ ಆಪ್ತ ಸಂಬಂಧದಿಂದ ಅಮೆರಿಕದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಭದ್ರತಾ ವಲಯದಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ಆತಂಕ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ್ದ ಚೀನಾದ ಉದ್ಯಮಿ ಆಲಿಸ್ ಹುವಾಂಗ್ (Alice Huang) 2025ರ ಆಗಸ್ಟ್ 30ರಂದೇ ಕಂಪನಿಯಿಂದ ಹೊರನಡೆದಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಅವರಿಗೆ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಸ್ಥಾನಮಾನ ಅಥವಾ ಪಾತ್ರವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಮೆಗಾಸ್ಪೀಡ್ ತಿಳಿಸಿದೆ.
ಹೊರಗಿನ ವಕೀಲರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಆಂತರಿಕ ತನಿಖೆ: ಅಮೆರಿಕದ ಕಠಿಣ ರಫ್ತು ನಿರ್ಬಂಧಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿ ಚೀನಾದ ಕಂಪನಿಗಳಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಎನ್ವಿಡಿಯಾ ಎಐ ಚಿಪ್ಗಳನ್ನು ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ರವಾನಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂಬ ಗಂಭೀರ ಆರೋಪ ಮೆಗಾಸ್ಪೀಡ್ ಮೇಲಿದೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಸುದ್ದಿಸಂಸ್ಥೆ 'ಅಸೋಸಿಯೇಟೆಡ್ ಪ್ರೆಸ್'ಗೆ (AP) ಇಮೇಲ್ ಮೂಲಕ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿರುವ ಕಂಪನಿ, ತಾನು ಸಂಪೂರ್ಣ ಕಾನೂನುಬದ್ಧ ಮತ್ತು ನ್ಯಾಯಸಮ್ಮತ ವ್ಯವಹಾರ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದೆ. ಯಾವುದೇ ಪುರಾವೆಗಳಿಲ್ಲದ ಮಾಧ್ಯಮ ವರದಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತನಗೆ ಅರಿವಿದ್ದು, ಈ ಎಲ್ಲಾ ಆರೋಪಗಳ ಕುರಿತು ಸಮಗ್ರ ತನಿಖೆ ನಡೆಸಲು ಹೊರಗಿನ ಕಾನೂನು ಸಲಹೆಗಾರರನ್ನು ನೇಮಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಘೋಷಿಸಿದೆ. ಆದರೆ ಆಲಿಸ್ ಹುವಾಂಗ್ ಅವರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ವಿಚಾರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಲು ಕಂಪನಿ ನಿರಾಕರಿಸಿದೆ.
ಎನ್ವಿಡಿಯಾ ವಿರುದ್ಧ ಅಮೆರಿಕ ಖಜಾನೆ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಕೆಂಡಾಮಂಡಲ: ಈ ಪ್ರಕರಣದ ಕುರಿತು ಫಾಕ್ಸ್ ನ್ಯೂಸ್ನ 'ಸಂಡೇ ಫ್ಯೂಚರ್ಸ್' ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅಮೆರಿಕದ ಖಜಾನೆ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಸ್ಕಾಟ್ ಬೆಸೆಂಟ್, ಎನ್ವಿಡಿಯಾ ಆಡಳಿತ ವೈಖರಿಯ ವಿರುದ್ಧ ತೀವ್ರ ಅಸಮಾಧಾನ ಹೊರಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. "ಆಲಿಸ್ ಹುವಾಂಗ್ ಗೂಢಚಾರಿಯೇ ಅಥವಾ ಅಲ್ಲವೇ ಎಂಬುದು ನನಗೆ ಮುಖ್ಯವಲ್ಲ. ಆದರೆ, ಎನ್ವಿಡಿಯಾ ಕಂಪನಿಯು ಅಮೆರಿಕದ ರಫ್ತು ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಪಾಲಿಸಿದೆಯೇ ಎಂಬುದು ನನ್ನ ಮುಖ್ಯ ಕಳವಳ" ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಕೇವಲ ಕಂಪನಿಯ ಆದಾಯ ಮತ್ತು ಲಾಭವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಸಲುವಾಗಿ ಎನ್ವಿಡಿಯಾ ಇಂತಹ ಅಕ್ರಮ ಮಾರಾಟಗಳಿಗೆ ಒತ್ತಡ ಹೇರಿತ್ತೇ ಎಂಬ ಬಗ್ಗೆ ತನಿಖೆಯಾಗಬೇಕು ಎಂದು ಬೆಸೆಂಟ್ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಅಧೀನ ಅಧಿಕಾರಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದುವುದು ದೊಡ್ಡ ಸಮಸ್ಯೆ ಎಂದಿರುವ ಅವರು, ಎನ್ವಿಡಿಯಾ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯು ಕಂಪನಿಯ ಹೊರಗಿನಿಂದ ಹೊಸ ಸಿಇಒ ಅವರನ್ನು ನೇಮಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಬದಲಾವಣೆಯ ಅಗತ್ಯವಿದೆ ಎಂದು ಖಡಕ್ ಸಲಹೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವಿವಾದ ತೀವ್ರಗೊಂಡ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಜೆನ್ಸನ್ ಹುವಾಂಗ್ ಕಳೆದ ಗುರುವಾರ ತಮ್ಮ ಸಿಇಒ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ರಾಜೀನಾಮೆ ನೀಡಿದ್ದರು.
ಸಿಂಗಾಪುರ ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತು ಅಮೆರಿಕದ ನಿಲುವೇನು?: 2025ರ ಫೆಬ್ರವರಿಯಲ್ಲೇ ಮೆಗಾಸ್ಪೀಡ್ ವಿರುದ್ಧ ತನಿಖೆ ಆರಂಭಿಸಿದ್ದಾಗಿ ಸಿಂಗಾಪುರ ಸರ್ಕಾರ ಗುರುವಾರ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದೆ. ಸರ್ವರ್ಗಳ ಖರೀದಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಸುಳ್ಳು ಘೋಷಣೆಗಳನ್ನು (False Declarations) ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಆರೋಪದ ಮೇಲೆ ಈ ತನಿಖೆ ನಡೆದಿತ್ತು. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕಂಪನಿಯ ಸಿಇಒ ಮತ್ತು ಅಧ್ಯಕ್ಷೆಯಾಗಿದ್ದ ಆಲಿಸ್ ಹುವಾಂಗ್ ಅವರ ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಮುಟ್ಟುಗೋಲು ಹಾಕಿಕೊಂಡು ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಲಾಗಿತ್ತು. ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿನ ತಮ್ಮ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಮರೆಮಾಚಲು ಅವರು ತಪ್ಪು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಅನುಮಾನವಿದ್ದರೂ, ಅಪರಾಧ ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಲು ಸೂಕ್ತ ಸಾಕ್ಷ್ಯಗಳಿಲ್ಲದ ಕಾರಣ ಸಿಂಗಾಪುರ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತನಿಖೆ ಕೈಬಿಟ್ಟಿದ್ದರು.
ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ಎನ್ವಿಡಿಯಾದ ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಚಿಪ್ಗಳು ಚೀನಾಕ್ಕೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ಸಿಗುವಂತೆ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರಲು ಚೀನಾ ಸರ್ಕಾರವೇ ಆಲಿಸ್ ಹುವಾಂಗ್ ಅವರನ್ನು ಗೂಢಚಾರಿಯಾಗಿ ನೇಮಿಸಿತ್ತು ಎಂದು ಅಮೆರಿಕದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಶಂಕಿಸಿರುವುದಾಗಿ 'ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್ ಟೈಮ್ಸ್' ವರದಿ ಮಾಡಿದೆ. ಆದರೆ ಈ ಬಗ್ಗೆ ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಇಲಾಖೆ ಇನ್ನೂ ಯಾವುದೇ ಅಂತಿಮ ತೀರ್ಮಾನಕ್ಕೆ ಬಂದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಮತ್ತು ಅಟಾರ್ನಿ ಜನರಲ್ ಟಾಡ್ ಬ್ಲಾಂಚೆ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇತ್ತ ಚೀನಾ ಸರ್ಕಾರ ಈ ಎಲ್ಲಾ ಗೂಢಚರ್ಯೆ ಆರೋಪಗಳನ್ನು ಆಧಾರರಹಿತ ಎಂದು ಸಾರಾಸಗಟಾಗಿ ತಳ್ಳಿಹಾಕಿದೆ.
ಕಂಪನಿಯ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಮತ್ತು 90 ಪಟ್ಟು ಆಸ್ತಿ ಹೆಚ್ಚಳದ ರಹಸ್ಯ: ಮೆಗಾಸ್ಪೀಡ್ ಕಂಪನಿಯ ಹುಟ್ಟು ಮತ್ತು ಬೆಳವಣಿಗೆ ಕೂಡ ಹಲವು ಅನುಮಾನಗಳಿಗೆ ಎಡೆಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದೆ. 2015ರಲ್ಲಿ ಚೀನಾದ ವಿಡಿಯೋ ಗೇಮ್ ಡೆವಲಪರ್ ಕಂಪನಿಯ ವಿದೇಶಿ ಅಂಗಸಂಸ್ಥೆಯಾಗಿ '7ರೋಡ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಶನಲ್' (7Road International) ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಸಿಂಗಾಪುರದಲ್ಲಿ ಇದು ನೋಂದಣಿಯಾಗಿತ್ತು. 2023ರ ಮಾರ್ಚ್ನಲ್ಲಿ ಇದರ ಎಲ್ಲಾ ಷೇರುಗಳನ್ನು ಬ್ರಿಟಿಷ್ ವರ್ಜಿನ್ ಐಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಮೂಲದ 'ಹುವಾಂಗ್ ಲೆ ಲಿಮಿಟೆಡ್' ಕಂಪನಿಗೆ ವರ್ಗಾಯಿಸಿ, 'ಮೆಗಾಸ್ಪೀಡ್' ಎಂದು ಮರುನಾಮಕರಣ ಮಾಡಲಾಯಿತು (ಹುವಾಂಗ್ ಲೆ ಎಂಬುದು ಆಲಿಸ್ ಹುವಾಂಗ್ ಅವರ ಚೀನೀ ಹೆಸರು).
2023ರ ನವೆಂಬರ್ ವೇಳೆಗೆ ಆಲಿಸ್ ಹುವಾಂಗ್ ನಿರ್ದೇಶಕ ಸ್ಥಾನದಿಂದ ಕೆಳಗಿಳಿದು, ಸಿಂಗಾಪುರದ ಉದ್ಯಮಿ ಜೇಮ್ಸ್ ಟ್ಯಾನ್ (ಟ್ಯಾನ್ ಯೋಂಗ್ ಪಾಂಗ್) ಒಡೆತನದ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಷೇರುಗಳನ್ನು ವರ್ಗಾಯಿಸಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಕಾಗದಪತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಹೀಗಿದ್ದರೂ ದೈನಂದಿನ ವ್ಯವಹಾರಗಳಲ್ಲಿ ಆಲಿಸ್ ಹುವಾಂಗ್ ಅವರೇ ಈಗಲೂ ನಮ್ಮ ಬಾಸ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಮೆಗಾಸ್ಪೀಡ್ ಉದ್ಯೋಗಿಯೊಬ್ಬರು ಹೇಳಿರುವುದಾಗಿ ಶಾರ್ಟ್ ಸೆಲ್ಲರ್ ಸಂಸ್ಥೆ 'ಕಲ್ಪರ್ ರಿಸರ್ಚ್' (Culper Research) ತನ್ನ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ಬಾಂಬ್ ಸಿಡಿಸಿದೆ. ಅತ್ಯಂತ ಅಚ್ಚರಿಯ ಸಂಗತಿಯೆಂದರೆ, 2023ರ ಅಂತ್ಯದಿಂದ 2024ರ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಮೆಗಾಸ್ಪೀಡ್ ಕಂಪನಿಯ ಒಟ್ಟು ಆಸ್ತಿ 90 ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಸುಮಾರು 3 ಬಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ (ಅಂದಾಜು 25 ಸಾವಿರ ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ) ತಲುಪಿರುವುದು ಜಾಗತಿಕ ತನಿಖಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಹುಬ್ಬೇರಿಸಿದೆ.
ತನಿಖೆಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಹಕಾರ - ಜೇಮ್ಸ್ ಟ್ಯಾನ್: ಪ್ರಸ್ತುತ ಕಂಪನಿಯ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಾಗಿರುವ ಜೇಮ್ಸ್ ಟ್ಯಾನ್ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಗುರುವಾರ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಹೇಳಿಕೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿರುವ ಮೆಗಾಸ್ಪೀಡ್, ಅಮೆರಿಕದ ರಫ್ತು ನಿಯಂತ್ರಣ ಕಾನೂನುಗಳನ್ನು ತಾನು ಅತ್ಯಂತ ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸುವುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಅಮೆರಿಕದ ವಾಣಿಜ್ಯ ಇಲಾಖೆಯ ಕೈಗಾರಿಕೆ ಮತ್ತು ಭದ್ರತಾ ಬ್ಯೂರೋ (BIS) ನಡೆಸಿದ ತಪಾಸಣೆಗಳಿಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಹಕಾರ ನೀಡಲಾಗಿದ್ದು, ಮುಂದೆಯೂ ಅಮೆರಿಕದ ಎಲ್ಲಾ ತನಿಖಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಹಕರಿಸಲು ಸಿದ್ಧವಿರುವುದಾಗಿ ಕಂಪನಿ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದೆ.
ಜಗತ್ತಿನ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಎಐ ಚಿಪ್ ತಯಾರಕ ಸಂಸ್ಥೆ ಎನ್ವಿಡಿಯಾದ ಸಿಇಒ ತಲೆದಂಡಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾದ ಈ ಪ್ರಕರಣವು ಅಮೆರಿಕ ಮತ್ತು ಚೀನಾ ನಡುವಿನ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಸಮರವನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ತೀವ್ರಗೊಳಿಸಿದೆ. ಮೆಗಾಸ್ಪೀಡ್ ಕಂಪನಿ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ಆಂತರಿಕ ತನಿಖೆ ಮತ್ತು ಅಮೆರಿಕದ ಭದ್ರತಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಮುಂದಿನ ನಡೆಗಳು ಜಾಗತಿಕ ಸೆಮಿಕಂಡಕ್ಟರ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಲಿವೆ.
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