ರಾಜೀನಾಮೆಯ ನಂತರವೂ ತಪ್ಪದ ಸಂಕಷ್ಟ: ಜೆನ್ಸನ್ ಹುವಾಂಗ್ನ ಮತ್ತೊಂದು ಸಂಬಂಧದ ವಿಷಯ ಹೊರಹಾಕಿದ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಸುದ್ದಿಸಂಸ್ಥೆ!
Jensen Huang Second Relationship: ಎನ್ವಿಡಿಯಾ ಸಿಇಒ ಹುದ್ದೆಗೆ ರಾಜೀನಾಮೆ ನೀಡಿದ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಜೆನ್ಸನ್ ಹುವಾಂಗ್ ಅವರ ವಿವಾದ ಮತ್ತಷ್ಟು ಆಳವಾಗಿದ್ದು, ಅವರು ಕಂಪನಿಯ ಎರಡನೇ ಉದ್ಯೋಗಿಯೊಂದಿಗೂ ಆತ್ಮೀಯ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿದ್ದರು ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ.
Published : November 13, 2026 at 2:46 PM IST
Jensen Huang Second Nvidia Employee Relationship: ಜಾಗತಿಕ ಸೆಮಿಕಂಡಕ್ಟರ್ ದೈತ್ಯ ಎನ್ವಿಡಿಯಾ ಸಹ-ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ಜೆನ್ಸನ್ ಹುವಾಂಗ್ ಅವರ ಸುತ್ತಲಿನ ವಿವಾದವು ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಆಳವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಎರಡು ವಿವಾಹೇತರ ಸಂಬಂಧಗಳ ವರದಿಗಳ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಸಿಇಒ ಹುದ್ದೆಗೆ ರಾಜೀನಾಮೆ ನೀಡಿದ್ದ ಜೆನ್ಸನ್ ಹುವಾಂಗ್ ಅವರು, ಕಂಪನಿಯ ಮತ್ತೊಬ್ಬ (ಎರಡನೇ) ಉದ್ಯೋಗಿಯೊಂದಿಗೂ ಆತ್ಮೀಯ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿದ್ದರು ಎಂಬ ಹೊಸ ಸ್ಫೋಟಕ ಮಾಹಿತಿ ಹೊರಬಿದ್ದಿದೆ.
ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಸುದ್ದಿಸಂಸ್ಥೆ ರಾಯಿಟರ್ಸ್ (Reuters) ಈ ಕುರಿತು ವರದಿ ಮಾಡಿದ್ದು, ಮಾಜಿ ಸಿಇಒ ಅವರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ನಡವಳಿಕೆ ಮತ್ತು ಟೆಕ್ ದೈತ್ಯ ಕಂಪನಿಯ ಮೇಲಿನ ಅದರ ಪರಿಣಾಮಗಳ ಕುರಿತು ತೀವ್ರ ಪರಿಶೀಲನೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ವಿಷಯ ತಿಳಿದಿರುವ ಇಬ್ಬರು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿ ರಾಯಿಟರ್ಸ್ ವರದಿ ಮಾಡಿರುವ ಪ್ರಕಾರ, ಹುವಾಂಗ್ ಅವರು ಕಂಪನಿಯ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಉದ್ಯೋಗಿಯೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿದ್ದರು ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕಂಪನಿಯ ನಾಯಕತ್ವದ ಬಗ್ಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ತೀವ್ರ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ನಡುವೆಯೇ ಈ ಹೊಸ ವಿಚಾರ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ.
ಈಗಾಗಲೇ ಬಯಲಾಗಿದ್ದ ಎರಡು ಪ್ರಮುಖ ಸಂಬಂಧಗಳ ವಿವರ: 'ದಿ ವಾಲ್ ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ಜರ್ನಲ್' (The Wall Street Journal) ಮತ್ತು 'ದಿ ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್ ಟೈಮ್ಸ್' (The New York Times) ನ ಹಿಂದಿನ ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಜೆನ್ಸನ್ ಹುವಾಂಗ್ ಅವರ ಈ ಹಿಂದಿನ ಎರಡು ಸಂಬಂಧಗಳ ವಿವರ ಹೀಗಿದೆ.
- ಎನ್ವಿಡಿಯಾ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷೆ ಕಿಂಬರ್ಲಿ ಪೊವೆಲ್: ದಿ ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್ ಟೈಮ್ಸ್ ವರದಿಯಂತೆ, ಹುವಾಂಗ್ ಅವರು ತಮಗೇ ವರದಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಎನ್ವಿಡಿಯಾದ ಹೆಲ್ತ್ಕೇರ್ ವಿಭಾಗದ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷೆ ಕಿಂಬರ್ಲಿ ಪೊವೆಲ್ (Kimberly Powell) ಅವರೊಂದಿಗೆ ವಿವಾಹೇತರ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿದ್ದರು. ಮಾರ್ಚ್ ತಿಂಗಳಿನಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಲಿಫೋರ್ನಿಯಾದ ಸ್ಯಾನ್ ಜೋಸ್ನ ಹೋಟೆಲ್ ಒಂದರಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಎನ್ವಿಡಿಯಾ ಸಮ್ಮೇಳನದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇವರಿಬ್ಬರೂ ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ವರ್ತಿಸುತ್ತಿರುವುದು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಸೆರೆಯಾಗಿತ್ತು ಎಂದು ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಐವರು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. 48 ವರ್ಷದ ಪೊವೆಲ್ 2008 ರಲ್ಲಿ ಎನ್ವಿಡಿಯಾ ಸೇರಿದ್ದು, ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ (ವಿಶೇಷವಾಗಿ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಇಮೇಜಿಂಗ್ ಸಾಧನಗಳಿಗೆ) ಕಂಪನಿಯ ಚಿಪ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
- ಚೀನಾ ಗುಪ್ತಚರ ನಂಟಿನ ಶಂಕೆಯ ಆಲಿಸ್ ಹುವಾಂಗ್: ಎನ್ವಿಡಿಯಾದ ಪ್ರಮುಖ ಗ್ರಾಹಕ ಸಂಸ್ಥೆಯಾದ ಸಿಂಗಾಪುರ ಮೂಲದ ಡೇಟಾ ಕಂಪನಿ 'ಮೆಗಾಸ್ಪೀಡ್' (Megaspeed) ಜೊತೆ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಚೀನಾದ ಮಹಿಳಾ ಉದ್ಯಮಿ ಆಲಿಸ್ ಹುವಾಂಗ್ (Alice Huang) ಅವರೊಂದಿಗಿನ ಸಂಬಂಧವು ವಿವಾದಕ್ಕೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಭದ್ರತೆಯ ಆಯಾಮವನ್ನು ನೀಡಿದೆ. ಆಲಿಸ್ ಹುವಾಂಗ್ ಅವರಿಗೆ ಚೀನಾದ ಗುಪ್ತಚರ ಸೇವೆಗಳೊಂದಿಗೆ (Chinese intelligence services) ನಂಟಿದೆ ಎಂದು ಅಮೆರಿಕದ ಗುಪ್ತಚರ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಶಂಕಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಎನ್ವಿಡಿಯಾ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಬರೆದ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ಜೆನ್ಸನ್ ಹುವಾಂಗ್ ಅವರು ಆಲಿಸ್ ಹುವಾಂಗ್ ಅವರೊಂದಿಗಿನ ಸಂಬಂಧವನ್ನೇ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿ, ತಮ್ಮ ಪತ್ನಿಗೆ ದ್ರೋಹ ಬಗೆದಿರುವುದಾಗಿ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡು ಕ್ಷಮೆಯಾಚಿಸಿದ್ದರು ಎಂದು ವಾಲ್ ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ಜರ್ನಲ್ ವರದಿ ಮಾಡಿದೆ.
ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಗವರ್ನೆನ್ಸ್ ಮತ್ತು ನಾಯಕತ್ವದ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚಿದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು: 1993 ರಲ್ಲಿ ಎನ್ವಿಡಿಯಾವನ್ನು ಸಹ-ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ ಜೆನ್ಸನ್ ಹುವಾಂಗ್, ಕಂಪನಿಯನ್ನು ವಿಶ್ವದ ಅಗ್ರಗಣ್ಯ ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆ (AI) ಚಿಪ್ ಪೂರೈಕೆದಾರರನ್ನಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಿ ಜಾಗತಿಕ ಎಐ ಉದ್ಯಮದ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಮುಖ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ಇದೀಗ ಎರಡನೇ ಉದ್ಯೋಗಿಯೊಂದಿಗಿನ ಸಂಬಂಧವೂ ಬಹಿರಂಗವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಕಂಪನಿಯೊಳಗಿನ ಕಾರ್ಯಸ್ಥಳದ ನಡವಳಿಕೆ (Workplace conduct), ವರದಿ ಮಾಡಲಾದ ಸಂಬಂಧಗಳು ಮತ್ತು ಎನ್ವಿಡಿಯಾದ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಆಡಳಿತದ (Corporate governance) ಮೇಲಿನ ಸಂಭಾವ್ಯ ಪರಿಣಾಮಗಳ ಕುರಿತು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಮತ್ತಷ್ಟು ತೀವ್ರಗೊಂಡಿವೆ.
ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಜೆನ್ಸನ್ ಹುವಾಂಗ್ ಅವರ ರಾಜೀನಾಮೆಯೊಂದಿಗೆ ವಿವಾದ ತಣ್ಣಗಾಗಬಹುದು ಎಂದು ಭಾವಿಸಿದ್ದ ಎನ್ವಿಡಿಯಾ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಗೆ ರಾಯಿಟರ್ಸ್ನ ಈ ಹೊಸ ವರದಿ ಮತ್ತೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಆಘಾತ ನೀಡಿದೆ. ಒಂದರ ಹಿಂದೆ ಒಂದರಂತೆ ಹೊರಬರುತ್ತಿರುವ ಆಂತರಿಕ ಸಂಬಂಧಗಳ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಕಂಪನಿಯ ಆಂತರಿಕ ನಿಯಮಗಳ ಪಾಲನೆ ಮತ್ತು ಪಾರದರ್ಶಕತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಹೂಡಿಕೆದಾರರಲ್ಲಿ ಗಂಭೀರ ಕಳವಳ ಮೂಡಿಸಿವೆ.
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