ಬ್ಲೂ ಆರಿಜಿನ್ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಸಾಧನೆ! ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಮಂಗಳನತ್ತ ಸಾಗಿದ ನಾಸಾದ ಎಸ್ಕೇಪ್ಡ್ ಮಿಷನ್
NASA Mars Mission: ಬ್ಲೂ ಆರಿಜಿನ್ ತನ್ನ ನ್ಯೂ ಗ್ಲೆನ್ ರಾಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಉಡಾವಣೆ ಮಾಡಿತು.
Published : November 14, 2025 at 12:42 PM IST
NASA Mars Mission: ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ರಾಕೆಟ್ ಕಂಪನಿ ಬ್ಲೂ ಆರಿಜಿನ್ ಗುರುವಾರ ಪ್ರಮುಖ ಯಶಸ್ಸು ಸಾಧಿಸಿತು. ತನ್ನ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ರಾಕೆಟ್ ನ್ಯೂ ಗ್ಲೆನ್ ಅನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಉಡಾವಣೆ ಮಾಡಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ನಾಸಾ ಎರಡು ಮಂಗಳ ಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ನೌಕೆಗಳನ್ನು ಸಾಗಿಸಿದೆ. ಅತ್ಯಂತ ಮಹತ್ವದ ಘಟನೆಯೆಂದರೆ, ಬೂಸ್ಟರ್ ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ರಾಕೆಟ್ನ ಕೆಳಗಿನ ಭಾಗವು ಉಡಾವಣೆಯ ನಂತರ ಭೂಮಿಗೆ ಹಿಂತಿರುಗಿತು. ಬ್ಲೂ ಆರಿಜಿನ್ ಈ ಬೂಸ್ಟರ್ ಅನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಇಳಿಸಿತು.
ಕಳೆದ ಕೆಲವು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಟ್ಟ ಹವಾಮಾನದಿಂದಾಗಿ ಉಡಾವಣೆ ವಿಳಂಬವಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಗುರುವಾರ ರಾಕೆಟ್ ಉಡಾವಣೆಯಾದಾಗ ಕಂಪನಿಯು ತನ್ನ ಬೂಸ್ಟರ್ ಅನ್ನು ಮರುಬಳಕೆಗಾಗಿ ಉಳಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತು. ಗುರುವಾರಕ್ಕೆ ಮೊದಲು ಎಲೋನ್ ಮಸ್ಕ್ ಅವರ ಕಂಪನಿ ಸ್ಪೇಸ್ಎಕ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ತನ್ನ ದೊಡ್ಡ ರಾಕೆಟ್ಗಳೊಂದಿಗೆ ಇದನ್ನು ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತು. ಇದರರ್ಥ ಬ್ಲೂ ಆರಿಜಿನ್ ಈಗ ದುಬಾರಿ ರಾಕೆಟ್ ಘಟಕವನ್ನು ಮರುಬಳಕೆ ಮಾಡುವ ಎರಡನೇ ಕಂಪನಿಯಾಗಿದೆ.
After a successful launch on @blueorigin’s New Glenn rocket, our ESCAPADE mission has begun its journey - ultimately destined for Mars. The twin spacecraft will orbit the Red Planet, investigating how the solar wind stripped its atmosphere. https://t.co/URspHkGcLx pic.twitter.com/sMahZAN2Ov— NASA (@NASA) November 14, 2025
ಕೆಟ್ಟ ಹವಾಮಾನದಿಂದಾಗಿ ಉಡಾವಣೆ ಮುಂದೂಡಿಕೆ: ಮಂಗಳ ಗ್ರಹ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯನ್ನು ನವೆಂಬರ್ 9ರಂದು (ಯುಎಸ್ ಸಮಯ) ಉಡಾವಣೆ ಮಾಡಲು ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಕ್ಯುಮುಲಸ್ ಮೋಡದ ನಿಯಮದಿಂದಾಗಿ ಮತ್ತು ಸುರಕ್ಷತಾ ಕಾರಣಗಳಿಗಾಗಿ ಉಡಾವಣೆಯನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸಬೇಕಾಯಿತು. ಕೆಟ್ಟ ಹವಾಮಾನ ಮತ್ತು ಸೌರ ಬಿರುಗಾಳಿಗಳು ಉಡಾವಣೆಯನ್ನು ಸುಮಾರು ನಾಲ್ಕು ದಿನಗಳವರೆಗೆ ವಿಳಂಬಗೊಳಿಸಿದವು. ಯಶಸ್ವಿ ಬೂಸ್ಟರ್ ಲ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ನಂತರ ಕಂಪನಿಯ ಉದ್ಯೋಗಿಯೊಬ್ಬರು "ಮುಂದಿನ ನಿಲ್ದಾಣ, ಚಂದ್ರ" ಎಂದು ಕೂಗಿದರು. ಯಶಸ್ವಿ ಉಡಾವಣೆ ಮತ್ತು ಬೂಸ್ಟರ್ ಲ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಕಂಪನಿಯ ಕಾರ್ಮಿಕರಲ್ಲಿ ಉತ್ಸಾಹದ ಅಲೆಯನ್ನು ತಂದಿತು. ಅವರು ಹಗಲಿರುಳು ಅವಿಶ್ರಾಂತವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು.
ಎಸ್ಕೇಪ್ಡ್ ಮಿಷನ್ನಲ್ಲಿ ಕಳುಹಿಸುವುದೇನು?:
- ಈ ಮಿಷನ್ನ ಮೂಲ ಉದ್ದೇಶ ನಾಸಾದ ಎಸ್ಕೇಪ್ಡ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಂ ಆಗಿದೆ. ಇದು ಎರಡು ಸಣ್ಣ ಉಪಗ್ರಹಗಳನ್ನು (ಬ್ಲ್ಯು ಮತ್ತು ಗೋಲ್ಡ್) ಮಂಗಳ ಕಕ್ಷೆಗೆ ಕಳುಹಿಸುತ್ತಿದೆ.
- ಅವು ವಯಾಸ್ಯಾಟ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಪೇಲೋಡ್ ಅನ್ನು ಹೊತ್ತೊಯ್ಯುತ್ತವೆ. ಇದು ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಸಂವಹನ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತದೆ.
- ಈ ಉಪಗ್ರಹಗಳನ್ನು ರಾಕೆಟ್ ಲ್ಯಾಬ್ ನಿರ್ಮಿಸಿದೆ ಮತ್ತು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಉಪಕರಣಗಳನ್ನು ಬರ್ಕ್ಲಿಯ ಕ್ಯಾಲಿಫೋರ್ನಿಯಾ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯವು ಒದಗಿಸಿದೆ.
ಮಿಷನ್ ಉದ್ದೇಶ ಮತ್ತು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು:
- ಸೂರ್ಯನಿಂದ ಬರುವ ಸೌರ ಮಾರುತಗಳು ಮಂಗಳ ಗ್ರಹದ ಕಾಂತಕ್ಷೇತ್ರ ಮತ್ತು ಅದರ ಅತ್ಯಂತ ತೆಳುವಾದ ವಾತಾವರಣದ ಮೇಲೆ ಹೇಗೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಎಸ್ಕೇಪ್ಡ್ ಮಿಷನ್ನ ಗುರಿಯಾಗಿದೆ.
- ಎರಡೂ ಉಪಗ್ರಹಗಳು ಸುಮಾರು 11 ತಿಂಗಳ ಕಾಲ ಮಂಗಳ ಗ್ರಹದ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಹವಾಮಾನವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುತ್ತವೆ. ಈ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಮಾಹಿತಿಯು ಮಂಗಳ ಗ್ರಹದ ವಾತಾವರಣದ ವಿಕಾಸವನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುವುದಲ್ಲದೆ, ಭವಿಷ್ಯದ ಮಾನವ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳನ್ನು ಯೋಜಿಸುವಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತದೆ.
- ಇದು ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಪರಿಶೋಧನೆಯಲ್ಲಿ ಬ್ಲೂ ಆರಿಜಿನ್ನ ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ.
ಬ್ಲೂ ಆರಿಜಿನ್ನ ಸಿದ್ಧತೆಗಳು ಮತ್ತು ಭವಿಷ್ಯದ ಯೋಜನೆಗಳು:
- ಸ್ಪೇಸ್ಎಕ್ಸ್ಗಿಂತ ಹಿಂದುಳಿದ ನಂತರ ಬ್ಲೂ ಆರಿಜಿನ್ ಈಗ ದೊಡ್ಡ ರಾಕೆಟ್ಗಳು ಮತ್ತು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳತ್ತ ವೇಗವಾಗಿ ಮುನ್ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ.
- ನ್ಯೂ ಗ್ಲೆನ್ನಂತಹ ಭಾರವಾದ ರಾಕೆಟ್ಗಳಿಗಾಗಿ ಕಂಪನಿಯು ಶತಕೋಟಿ ಡಾಲರ್ಗಳನ್ನು ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದೆ. ಬ್ಲೂ ಆರಿಜಿನ್ ನಾಸಾಕ್ಕಾಗಿ ಚಂದ್ರನ ಲ್ಯಾಂಡರ್, ಎಂಜಿನ್ ಪೂರೈಕೆ ಮತ್ತು ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ನಿಲ್ದಾಣ ಯೋಜನೆಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ.
- ಸ್ಪೇಸ್ಎಕ್ಸ್ ಬಹಳ ಮುಂದಿದ್ದರೂ ಈ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯನ್ನು ಬ್ಲೂ ಆರಿಜಿನ್ಗೆ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಹೆಜ್ಜೆ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ.
