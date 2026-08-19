ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಜೀಪ್ ಕಾಂಪಾಸ್ ಆ್ಯನಿವರ್ಸರಿ ಎಡಿಷನ್ ಲಾಂಚ್: ಕೇವಲ 85 ಯುನಿಟ್ಗಳಿಗೆ ಸೀಮಿತ!
Jeep Compass 85th Anniversary Edition: ಅಮೆರಿಕನ್ ಎಸ್ಯುವಿ ಸ್ಪೆಷಲಿಸ್ಟ್ ಜೀಪ್ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಕಾಂಪಾಸ್ 85th ಆ್ಯನಿವರ್ಸರಿ ಎಡಿಷನ್ ಲಾಂಚ್ ಮಾಡಿದೆ. ಇದರ ಬೆಲೆ ಮತ್ತು ಫೀಚರ್ಸ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ.
Published : August 19, 2026 at 9:04 AM IST
Jeep Compass 85th Anniversary Edition: ಅಮೆರಿಕನ್ ಎಸ್ಯುವಿ ತಯಾರಕ ಕಂಪನಿ ಜೀಪ್ ತನ್ನ 85ನೇ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವವನ್ನು ಆಚರಿಸಲು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಆವೃತ್ತಿಯಾದ Compass 85th Anniversary Edition ಪರಿಚಯಿಸಿದೆ. ಈ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಎಡಿಷನ್ ಎಸ್ಯುವಿಯ ಎಕ್ಸ್ ಶೋರೂಂ ಬೆಲೆ 26.70 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ. ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ 85 ವರ್ಷ ಪೂರೈಸಿದ ಸಂಭ್ರಮದಲ್ಲಿ ಈ ವಾಹನವನ್ನು ಕೇವಲ 85 ಯುನಿಟ್ಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಪ್ರಸ್ತುತ ಮಾರಾಟದಲ್ಲಿರುವ Model S (O) ವೇರಿಯಂಟ್ ಆಧರಿಸಿದ್ದು, ಬುಕಿಂಗ್ ಅನ್ನು ದೇಶದಾದ್ಯಂತ ಇರುವ ಜೀಪ್ ಡೀಲರ್ಶಿಪ್ಗಳು ಮತ್ತು ಕಂಪನಿಯ ಅಧಿಕೃತ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಮೂಲಕ ಮಾಡಬಹುದು.
ಹೊರಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಟಚ್ ಮಾತ್ರ: Jeep Compass 85th Anniversary Editionನ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ. ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಹೊರ ಮತ್ತು ಒಳ ಡಿಸೈನ್ಗೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿವೆ. ಹೊರಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಡೋರ್ಸ್, ಟೈಲ್ಗೇಟ್ ಮತ್ತು ಫೋರ್ ವೀಲ್ ಸೆಂಟರ್ ಕ್ಯಾಪ್ಗಳ ಮೇಲೆ '85' ಆ್ಯನಿವರ್ಸರಿ ಡೆಕಾಲ್ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಈ ವಿಶೇಷ ಆವೃತ್ತಿಗೆ ಗ್ಲಾಸ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಫಿನಿಶ್ನ 18 ಇಂಚಿನ ಅಲಾಯ್ ವೀಲ್ಗಳನ್ನು ಕೊಡಲಾಗಿದೆ.
ಉಳಿದಂತೆ LED ಹೆಡ್ಲ್ಯಾಂಪ್, ಐಬ್ರೋ ಆಕಾರದ LED ಡೇಟೈಮ್ ರನ್ನಿಂಗ್ ಲ್ಯಾಂಪ್, ಜೀಪ್ನ ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ಏಳು ಸ್ಲಾಟ್ಗಳ ಗ್ರಿಲ್ ಮತ್ತು ಎಲ್ಇಡಿ ಫಾಗ್ ಲ್ಯಾಂಪ್ಗಳು ಮೊದಲಿನಂತೆಯೇ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತವೆ. ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿಯೂ LED ಟೈಲ್ ಲ್ಯಾಂಪ್ ಮತ್ತು LED ರಿಯರ್ ಫಾಗ್ ಲ್ಯಾಂಪ್ ಇದೆ. ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಈ ಕಾರ್ನ ಲುಕ್ Model S (O) ನಂತೆಯೇ ಇದ್ದು, ಆ್ಯನಿವರ್ಸರಿ ಡೆಕಾಲ್ ಮತ್ತು ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ವೀಲ್ಗಳಿಂದಾಗಿ ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಭಿನ್ನವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತದೆ.
ಒಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಗೋಲ್ಡ್ ಆಕ್ಸೆಂಟ್ನ ಲಗ್ಜುರಿ: ಒಳಗೆ ಹೋದರೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಆಲ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಕ್ಯಾಬಿನ್ ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಥೀಮ್ಗೆ Mayan Gold ಬಣ್ಣದ ಆಕ್ಸೆಂಟ್ಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಅನುಭವ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಸೀಟ್ಗಳು ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಲೆದರೆಟ್ನಿಂದ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದು, ಅವುಗಳ ಮೇಲೆ ಗೋಲ್ಡ್ ಬಣ್ಣದ ಹೊಲಿಗೆ ಇದೆ. ಅದೇ ಗೋಲ್ಡ್ ಬಣ್ಣವನ್ನು ಆಂಬಿಯೆಂಟ್ ಲೈಟಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಪನೋರಮಿಕ್ ಸನ್ರೂಫ್ ಸುತ್ತಲಿನ ಇಲ್ಯುಮಿನೇಷನ್ಗಾಗಿ ಬಳಸಲಾಗಿದೆ.
ಫೀಚರ್ಗಳ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಇದು ಟಾಪ್ ಎಂಡ್ Model S (O) ಗೆ ಸಮನಾಗಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಪವರ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮತ್ತು ವೆಂಟಿಲೇಟೆಡ್ ಫ್ರಂಟ್ ಸೀಟ್ಗಳು, ಮೆಮೊರಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ಹೊಂದಿರುವ ಡ್ರೈವರ್ ಸೀಟ್, 10.1 ಇಂಚಿನ ಟಚ್ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಇನ್ಫೋಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್, ಒಂಬತ್ತು ಸ್ಪೀಕರ್ಗಳ Alpine ಆಡಿಯೋ ಸಿಸ್ಟಮ್, ಡ್ಯುಯಲ್ ಝೋನ್ ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮತ್ತು ವೈರ್ಲೆಸ್ ಫೋನ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಆಗಿ ಬರುತ್ತವೆ.
ಇದರ ಜೊತೆಗೆ Jeep ಒಂದು 85th Anniversary AXS ಆಕ್ಸೆಸರಿ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಅನ್ನು ಸಹ ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಪನೋರಮಿಕ್ ಸನ್ರೂಫ್ಗೆ ಇಲ್ಯುಮಿನೇಟೆಡ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್, ಡಿಜಿಟಲ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ರಿಯರ್ ವ್ಯೂ ಮಿರರ್ ಮತ್ತು ಮುಂಭಾಗ ಹಾಗೂ ಹಿಂಭಾಗದ ಡ್ಯಾಶ್ಕ್ಯಾಮ್ ಇರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಈ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ನ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಇನ್ನೂ ಕಂಪನಿ ಪ್ರಕಟಿಸಿಲ್ಲ.
ಎಂಜಿನ್ ಮತ್ತು ಡ್ರೈವ್ ಆಪ್ಷನ್ಸ್: Compass 85th Anniversary Edition ನಲ್ಲಿ 2.0 ಲೀಟರ್ ಡೀಸೆಲ್ ಎಂಜಿನ್ ಇದೆ. ಈ ಎಂಜಿನ್ 170hp ಪವರ್ ಮತ್ತು 350Nm ಟಾರ್ಕ್ ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತದೆ. ಗೇರ್ಬಾಕ್ಸ್ ಆಯ್ಕೆಯಲ್ಲಿ ಆರು ಸ್ಪೀಡ್ ಮ್ಯಾನ್ಯುವಲ್ ಮತ್ತು ಒಂಬತ್ತು ಸ್ಪೀಡ್ ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಇದೆ. ಒಂಬತ್ತು ಸ್ಪೀಡ್ ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಚಕ್ರಗಳಿಗೂ ಪವರ್ ಹೋಗುವ ಫೋರ್ ವೀಲ್ ಡ್ರೈವ್ ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಪಡೆಯಬಹುದು. ಸವಾರಿಯ ಗುಣಮಟ್ಟಕ್ಕಾಗಿ ಈ SUV ನಲ್ಲಿ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ರಿಯರ್ ಸಸ್ಪೆನ್ಷನ್ ಮತ್ತು Frequency Selective Damping ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ.
ಕೇವಲ 85 ಯುನಿಟ್ಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಈ Compass 85th Anniversary Edition Jeep ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಮತ್ತು ಕಲೆಕ್ಟರ್ಸ್ಗೆ ವಿಶೇಷ ಆಕರ್ಷಣೆಯಾಗಿದೆ. ಹೊರಗೆ ಸಬ್ಟಲ್ ಬ್ಯಾಡ್ಜಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಒಳಗೆ ಗೋಲ್ಡ್ ಟಚ್ನೊಂದಿಗೆ ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯ Compass ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ಆಗಿ ನಿಲ್ಲುತ್ತದೆ.
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