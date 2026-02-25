ಡಿಮ್ಯಾಂಡಪ್ಪೋ ಡಿಮ್ಯಾಂಡು; 85 ವರ್ಷದ ಹಳೆಯ ಮಿಲಿಟರಿ ಜೀಪ್ ಮತ್ತೆ ಭಾರತೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಲಗ್ಗೆ
Jeep Brings Back Old Model: ಜೀಪ್ ಭಾರತಕ್ಕೆ ರಾಂಗ್ಲರ್ ವಿಲ್ಲಿಸ್ 41 ಸ್ಪೇಷಲ್ ಎಡಿಷನ್ ಮರಳಿ ತಂದಿದೆ. ಇದರ ಬೆಲೆ ಮತ್ತು ಫೀಚರ್ಸ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರ ವಿವರಗಳು ಇಂತಿವೆ.
Published : February 25, 2026 at 10:03 AM IST
Jeep Brings Back Old Model: ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಐಷಾರಾಮಿ ಆಫ್-ರೋಡ್ ವಾಹನಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸುವ ಮೂಲಕ ಗುರುತಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಜೀಪ್ ಕಂಪನಿಯು ತನ್ನ ಐಕಾನಿಕ್ ಮಾದರಿಯೊಂದಿಗೆ ಭಾರತೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸದ್ದು ಮಾಡಿದೆ. ಅಡ್ವೆಂಚರ್ ಪ್ರಿಯರಿಗಾಗಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾದ ಜೀಪ್ ರಾಂಗ್ಲರ್ ವಿಲ್ಲಿಸ್ 41 ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಎಡಿಷನ್ (Jeep Wrangler Willys 41 Limited Edition) ಅನ್ನು ಕಂಪನಿಯು ಮತ್ತೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ.
ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಆವೃತ್ತಿಯಲ್ಲ, ಆದರೆ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ಸ್ಮರಿಸುವ ವಿಶೇಷ ಅವತಾರ. 2025ರಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಮೊದಲು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಈ ಸೀಮಿತ ಆವೃತ್ತಿಯು ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಅದ್ಭುತ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಪಡೆಯಿತು. ಸೀಮಿತ ಘಟಕಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಲಭ್ಯವಾಗುವಂತೆ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದರೂ, ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ 7 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅವೆಲ್ಲವೂ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮಾರಾಟವಾದವು. ಈ ಬಾರಿ ಕೇವಲ 41 ಯುನಿಟ್ಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಹೊರತರುತ್ತಿದೆ ಕಂಪನಿ.
ಮೊದಲ ಬ್ಯಾಚ್ನಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲ ಕಾರುಗಳು ದಾಖಲೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟವಾದ ಕಾರಣ, ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದ ನಂತರ ಕಂಪನಿಯು ಈ ಐಕಾನಿಕ್ ಆವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಮತ್ತೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ತರಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿತು. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸೀಮಿತ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಾಗುವಂತೆ ಮಾಡಲಾದ ಈ ಮಾದರಿಯು ಸಾಹಸ ಪ್ರಿಯರು ಮತ್ತು ಜೀಪ್ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಅವಕಾಶವಾಗಿದೆ.
ಮಿಲಿಟರಿ ಇತಿಹಾಸದಿಂದ ಪ್ರೇರಿತವಾದ ಈ ಆವೃತ್ತಿಯು ಇಂದಿನ ಆಧುನಿಕ ಸಾಹಸಿಗರ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಲು ಮತ್ತು ಕ್ಲಾಸಿಕ್ ವಿನ್ಯಾಸ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಂಡು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸುಮಾರು 85 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಜೀಪ್ ಎಸ್ಯುವಿಗಳು ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ವಿಶೇಷ ಖ್ಯಾತಿಯನ್ನು ಗಳಿಸಿವೆ. ಒರಟು ರಸ್ತೆಗಳಿಂದ ಪರ್ವತ ಪ್ರದೇಶ ಮತ್ತು ಮರುಭೂಮಿ ಮಾರ್ಗಗಳವರೆಗೆ ಎಲ್ಲಿಯಾದರೂ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸದಿಂದ ಪ್ರಯಾಣಿಸುವ ಆಫ್ - ರೋಡ್ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವು ಜೀಪ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ಗೆ ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ಗೌರವವನ್ನು ತಂದಿದೆ.
ರಾಂಗ್ಲರ್ ವಿಲ್ಲಿಸ್ 41 ಆವೃತ್ತಿಯಲ್ಲೂ ಅದೇ ಪರಂಪರೆ ಮುಂದುವರೆದಿದೆ. ಬಲವಾದ ರಚನೆ, ಸುಧಾರಿತ 4x4 ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ, ಆಧುನಿಕ ಸುರಕ್ಷತಾ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಕ್ಯಾಬಿನ್ ಅನುಭವವು ಸಂಪೂರ್ಣ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಅನ್ನು ರೂಪಿಸಲು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಈ ಮಾದರಿಯು ಕ್ಲಾಸಿಕ್ ಮತ್ತು ಸಮಕಾಲೀನ ನಡುವೆ ಸಮತೋಲನವನ್ನು ಸಾಧಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಹಳೆಯ ಮಿಲಿಟರಿ ನೋಟಕ್ಕೆ ಆಧುನಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಸೇರಿಸುತ್ತದೆ. ಜೀಪ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ನಿರಂತರವಾಗಿ ನಾವೀನ್ಯತೆಗೆ ಬದ್ಧತೆಯೊಂದಿಗೆ ವಿಕಸನಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ.
ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಭಾರತೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ರೂ.73.24 ಲಕ್ಷ ಆರಂಭಿಕ ಬೆಲೆಗೆ ಇದನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸೀಮಿತ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದ್ದ ವಿಶೇಷ ಆವೃತ್ತಿಯು ಉತ್ತಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಪಡೆಯಿತು. ಈಗ MY2026 ಆವೃತ್ತಿಯಾಗಿ ಮರಳಿರುವ ಮಾದರಿಯ ಬೆಲೆ ರೂ. 70.31 ಲಕ್ಷ. ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಯ ಹೊರತಾಗಿಯೂ ಇದು ಇನ್ನೂ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಸೀಮಿತ ಆವೃತ್ತಿಯ SUV ಆಗಿ ಉಳಿದಿದೆ.
ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಕೆಲವೇ ಘಟಕಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದರೂ, ಈ ಬಾರಿ ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಹೆಚ್ಚಿನ ಘಟಕಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಈ ವಿಶೇಷ ಆವೃತ್ತಿಯು 2.0-ಲೀಟರ್ ಟರ್ಬೊ-ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಎಂಜಿನ್ನೊಂದಿಗೆ ಸಜ್ಜುಗೊಂಡಿದೆ. ಈ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಎಂಜಿನ್ ಗರಿಷ್ಠ 272 ಅಶ್ವಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು 400 Nm ಟಾರ್ಕ್ ಅನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತದೆ. 8-ಸ್ಪೀಡ್ ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್ ಮತ್ತು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ 4x4 ಡ್ರೈವ್ ಲೇಔಟ್ನೊಂದಿಗೆ ಸೇರಿಕೊಂಡು, ಇದು ಕಠಿಣ ಆಫ್-ರೋಡ್ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.
ಜೀಪ್ ರಾಂಗ್ಲರ್ ವಿಲ್ಲಿಸ್ 41 ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಆವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ರೂ. 2 ಲಕ್ಷ ಮೌಲ್ಯದ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಪರಿಕರಗಳು ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಪವರ್ಡ್ ಸೈಡ್ ಸ್ಟೆಪ್ಗಳು, ಹೊಸ ಇಂಟೀರಿಯರ್ ಗ್ರಾಬ್ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ಗಳು, ಎಲ್ಲ ಹವಾಮಾನಕ್ಕೂ ಸೂಕ್ತವಾದ ಫ್ಲೋರ್ ಮ್ಯಾಟ್ಗಳು, ಮುಂಭಾಗ ಮತ್ತು ಹಿಂಭಾಗದ ಡ್ಯಾಶ್ಕ್ಯಾಮ್ಗಳು ಸೇರಿವೆ. ಇದಲ್ಲದೇ ಇಂಟಿಗ್ರೇಟೆಡ್ ಸೈಡ್ ಲ್ಯಾಡರ್ ಹೊಂದಿರುವ ರೂಫ್ ಕ್ಯಾರಿಯರ್ ಮತ್ತು ಸನ್ರೈಡರ್ ರೂಫ್ಟಾಪ್ನಂತಹ ಆಪ್ಶನ್ ಪರಿಕರಗಳನ್ನು ರೂ. 3.6 ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ ಪಡೆಯಬಹುದು.
