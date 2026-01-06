ETV Bharat / technology

ಆನ್​ಲೈನ್​ನಲ್ಲೇ​ ಬೈಕ್ ಬುಕ್​​ ಮಾಡಿ! ಜಾವಾ ಯೆಜ್ಡಿ ಸೂಪರ್ ಆಫರ್ಸ್

Bikes Book in Online: ಜಾವಾ ಯೆಜ್ಡಿ ಮೋಟಾರ್‌ಸೈಕಲ್‌ಗಳು ಈಗ ಅಮೆಜಾನ್ ಮತ್ತು ಫ್ಲಿಪ್‌ಕಾರ್ಟ್​ನಂತಹ ಇ-ಕಾಮರ್ಸ್​ ಪ್ಲಾಟ್​ಫಾರ್ಮ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಈಗ ನೀವು ಬಿರಿಯಾನಿ ಆರ್ಡರ್​ ಮಾಡಿದಂತೆ ಬೈಕ್​ ಸಹ ಬುಕ್​​ ಮಾಡಬಹುದಾಗಿದೆ.

AMAZON AND FLIPKART JAWA YEZDI MOTORCYCLES JAWA YEZDI BIKES AVAILABLE ONLINE ONLINE SHOPPING
ಆನ್​ಲೈನ್​ನಲ್ಲೇ​ ಬೈಕ್ ಬುಕ್​​ ಮಾಡಿ! (Photo Credit: Jawa Yezdi Motorcycles)
By ETV Bharat Tech Team

Published : January 6, 2026 at 11:35 AM IST

Bikes Book in Online: ಬೈಕ್ ಖರೀದಿಸಲು ಶೋ ರೂಂಗಳಿಗೆ ಅಲೆಯುವ ದಿನಗಳು ಮುಗಿದಿವೆ. ನಿಮ್ಮ ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್‌ನಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಒಂದು ಕ್ಲಿಕ್‌ನಲ್ಲಿ ನೀವು ನೆಚ್ಚಿದ ಬೈಕ್ ಅನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಬಾಗಿಲಿಗೆ ತಲುಪಿಸುವ ಸಮಯ ಬಂದಿದೆ. ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಬೈಕ್ ತಯಾರಕ ಜಾವಾ ಯೆಜ್ಡಿ ಮೋಟಾರ್‌ಸೈಕಲ್ಸ್ ತನ್ನ ಮಾರಾಟದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಕ್ರಾಂತಿ ಮಾಡಿದೆ.

ಹೊಸದಾಗಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ 2025 ಯೆಜ್ಡಿ ಅಡ್ವೆಂಚರ್ ಮತ್ತು ರೋಡ್‌ಸ್ಟರ್ ಮಾದರಿಗಳು ಈಗ ಪ್ರಮುಖ ಇ-ಕಾಮರ್ಸ್ ದೈತ್ಯರಾದ ಅಮೆಜಾನ್ ಮತ್ತು ಫ್ಲಿಪ್‌ಕಾರ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯ. ನೀವು ಈಗ ಆನ್‌ಲೈನ್‌ನಲ್ಲಿ ಶಾಪಿಂಗ್ ಮಾಡುವಷ್ಟೇ ಸುಲಭವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ ಬೈಕ್ ಅನ್ನು ಬುಕ್ ಮಾಡಬಹುದು.

2026 ಜನವರಿ 5ರಂದು ಅಂದ್ರೆ ಸೋಮವಾರ ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಹೇಳಿಕೆಯ ಪ್ರಕಾರ, ಜಾವಾ ಯೆಜ್ಡಿ ತನ್ನ ಡಿಜಿಟಲ್ ನೆಟ್‌ವರ್ಕ್ ಅನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಬಲಪಡಿಸಿದೆ. ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಹಬ್ಬದ ಋತುವಿನಲ್ಲಿ ದಾಖಲೆಯ ಮಾರಾಟವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿದ ನಂತರ ಗ್ರಾಹಕರನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ತಲುಪಲು ಈ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಕಂಪನಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.

ಈ ಹಿಂದೆ ಶೋ ರೂಂಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತವಾಗಿದ್ದ 2025 ಯೆಜ್ಡಿ ಅಡ್ವೆಂಚರ್ ಮತ್ತು ರೋಡ್‌ಸ್ಟರ್ ಮಾದರಿಗಳನ್ನು ಈಗ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಯಾರಾದರೂ ಆನ್‌ಲೈನ್‌ನಲ್ಲಿ ಬುಕ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಫ್ಲಿಪ್‌ಕಾರ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಕ್ಲಾಸಿಕ್ ಬೈಕ್‌ಗಳನ್ನು ಲಿಸ್ಟ್​ ಮಾಡಿದ ಮೊದಲ ಕಂಪನಿಯಾಗುವ ಮೂಲಕ ಜಾವಾ ಯೆಜ್ಡಿ ಈಗಾಗಲೇ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದೆ.

ಆನ್‌ಲೈನ್‌ನಲ್ಲಿ ಬೈಕ್ ಬುಕ್ ಮಾಡುವುದು ತುಂಬಾ ಸುಲಭ. ಮೊದಲು ನೀವು ಅಮೆಜಾನ್ ಅಥವಾ ಫ್ಲಿಪ್‌ಕಾರ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಆಯ್ಕೆಯ ಮಾದರಿಯನ್ನು ಆರಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು ಎಕ್ಸ್-ಶೋರೂಂ ಬುಕಿಂಗ್ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಪಾವತಿಸಬೇಕು. ಅದರ ನಂತರ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ತಿರದ ಅಧಿಕೃತ ಡೀಲರ್ ನಿಮ್ಮ ಆರ್ಡರ್ ಅನ್ನು ದೃಢೀಕರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಡೀಲರ್ ಉಳಿದ ಆನ್-ರೋಡ್ ಪಾವತಿ, ನೋಂದಣಿ ಮತ್ತು ವಿಮಾ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಬೈಕ್ ಅನ್ನು ಶೋರೂಮ್‌ನಿಂದ ಡೆಲಿವರಿ ಪಡೆಯಬಹುದು. ಹೆಲ್ಮೆಟ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ಪರಿಕರಗಳನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಡೀಲರ್‌ನಿಂದ ಖರೀದಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಆನ್‌ಲೈನ್‌ನಲ್ಲಿ ಖರೀದಿಸುವವರಿಗೆ ಕಂಪನಿಯು ವಿಶೇಷ ಕೊಡುಗೆಗಳನ್ನು ಘೋಷಿಸಿದೆ.

ಅಮೆಜಾನ್: ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ರೂ. 6,500 ವರೆಗೆ ಕ್ಯಾಶ್‌ಬ್ಯಾಕ್, ಅಮೆಜಾನ್ ಪೇ ಐಸಿಐಸಿಐ ಕಾರ್ಡ್ ಹೊಂದಿರುವ ಪ್ರೈಮ್ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ 5% ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕ್ಯಾಶ್‌ಬ್ಯಾಕ್ ಮತ್ತು 6 ತಿಂಗಳವರೆಗೆ ನೋ-ಕಾಸ್ಟ್ ಇಎಂಐ ಸೌಲಭ್ಯ ಅನ್ನು ಒದಗಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಫ್ಲಿಪ್‌ಕಾರ್ಟ್: ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫರ್‌ಗಳ ಮೂಲಕ ರೂ. 10,000 ವರೆಗೆ ಮತ್ತು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ರೂ. 4,000 ವರೆಗೆ ಕ್ಯಾಶ್‌ಬ್ಯಾಕ್ ಪಡೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಈ ಆನ್‌ಲೈನ್ ಸೇವೆಗಳು ದೇಶಾದ್ಯಂತ 44 ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ.

ತೆಲುಗು ರಾಜ್ಯಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ.. ಹೈದರಾಬಾದ್, ಸಂಗರೆಡ್ಡಿ, ಮಹಬೂಬ್‌ನಗರ, ಕರೀಮ್‌ನಗರ, ತೆಲಂಗಾಣದ ನಿಜಾಮಾಬಾದ್. ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶದ ವಿಶಾಖಪಟ್ಟಣ ಮತ್ತು ಜೈಪುರ (ಒಡಿಶಾ ಗಡಿ ಪ್ರದೇಶ). ಈ ಸೇವೆಗಳು ದಕ್ಷಿಣ ಬೆಂಗಳೂರು ಮತ್ತು ಮಧುರೈನಂತಹ ಪ್ರಮುಖ ನಗರಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಲಭ್ಯವಿದೆ.

ಜಾವಾ ಯೆಜ್ಡಿ ತನ್ನ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಭರವಸೆ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ತಂದಿದೆ. ಇದು ಉದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಇದೇ ಮೊದಲು. ಎಲ್ಲಾ ಬೈಕ್‌ಗಳಿಗೆ 4 ವರ್ಷಗಳು ಅಥವಾ 50,000 ಕಿ.ಮೀ.ಗಳ ಪ್ರಮಾಣಿತ ವಾರೆಂಟ್​ ಅನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದನ್ನು 6 ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ವಿಸ್ತರಿಸಬಹುದು. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು ವರ್ಷದ ಉಚಿತ ರೋಡ್​ ಸೈಡ್​ ಅಸಿಸ್ಟನ್ಸ್​ (RSA) ಮತ್ತು 5 ವರ್ಷಗಳ AMC ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಅನ್ನು ಸಹ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ದುರಸ್ತಿ ವೆಚ್ಚದ ಒತ್ತಡವಿಲ್ಲದೆ ನೀವು ಬೈಕ್ ಅನ್ನು ಆನಂದಿಸಬಹುದು.

