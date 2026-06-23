ವಿಶ್ವ ಮೋಟಾರ್ಸೈಕಲ್ ದಿನಕ್ಕಾಗಿ ಒಗ್ಗೂಡಿದ ಕ್ಲಾಸಿಕ್ ಲೆಜೆಂಡ್ಸ್! ಜಾವಾ, ಯೆಜ್ಡಿ, ಬಿಎಸ್ಎ ರೈಡರ್ಗಳಿಂದ ಭರ್ಜರಿ ಆಚರಣೆ
World Motorcycle Day: ಜಾವಾ, ಯೆಜ್ಡಿ ಮತ್ತು ಬಿಎಸ್ಎ ರೈಡರ್ಗಳು ಸೇರಿಕೊಂಡು ವಿಶ್ವ ಮೋಟಾರ್ಸೈಕಲ್ ದಿನ ಆಚರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
Published : June 23, 2026 at 2:57 PM IST
World Motorcycle Day: ಕ್ಲಾಸಿಕ್ ಲೆಜೆಂಡ್ಸ್ ಜಾವಾ, ಯೆಜ್ಡಿ ಮತ್ತು ಬಿಎಸ್ಎ ಸಮುದಾಯಗಳ ಸವಾರರನ್ನು ಒಟ್ಟುಗೂಡಿಸಿ ಮೋಟಾರ್ಸೈಕಲ್ ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ಸಹೋದರತ್ವ ಮತ್ತು ಮುಕ್ತ ರಸ್ತೆಯ ಚೈತನ್ಯವನ್ನು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಆಚರಿಸುವ ಮೂಲಕ ವಿಶ್ವ ಮೋಟಾರ್ಸೈಕಲ್ ದಿನವನ್ನು ಆಚರಿಸಿತು.
ವಿಶ್ವ ಮೋಟಾರ್ಸೈಕಲ್ ದಿನಾಚರಣೆ: ಜೂನ್ 21ರಂದು ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ಆಚರಿಸಲಾಗುವ ವಿಶ್ವ ಮೋಟಾರ್ಸೈಕಲ್ ದಿನವು ಫ್ರೀಡಂ, ಅಡ್ವೆಂಚರ್ ಮತ್ತು ಸವಾರರು ತಮ್ಮ ಮೋಟಾರ್ಸೈಕಲ್ಗಳೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವ ಆಳವಾದ ಸಂಪರ್ಕದ ಆಚರಣೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭವನ್ನು ಗುರುತಿಸಲು ಕ್ಲಾಸಿಕ್ ಲೆಜೆಂಡ್ಸ್ 19 ರಾಜ್ಯಗಳು ಮತ್ತು 59 ನಗರಗಳಲ್ಲಿ 2,000ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಸವಾರರನ್ನು ಒಟ್ಟುಗೂಡಿಸಿದ ನ್ಯಾಶನಲ್ವೈಡ್ ರೈಡ್ ಅನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಿತು. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವು ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ಗಳು, ಹಿನ್ನೆಲೆಗಳು ಮತ್ತು ತಲೆಮಾರುಗಳನ್ನು ಮೀರಿದ ಮೋಟಾರ್ಸೈಕ್ಲಿಂಗ್ನ ಹಂಚಿಕೆಯ ಉತ್ಸಾಹವನ್ನು ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸಿತು. ಇದು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿರುವ ಸವಾರಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುತ್ತದೆ.
ಗಾರ್ಡಿಯನ್ ಬೆಲ್ ಉಪಕ್ರಮ: ಆಚರಣೆಯ ಭಾಗವಾಗಿ ಕ್ಲಾಸಿಕ್ ಲೆಜೆಂಡ್ಸ್ ಗಾರ್ಡಿಯನ್ ಬೆಲ್ ಇನಿಶಿಯೇಟಿವ್ ಅನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿತು. ಇದು ಮೋಟಾರ್ಸೈಕ್ಲಿಂಗ್ನ ಅತ್ಯಂತ ಹಳೆಯ ಮತ್ತು ಅರ್ಥಪೂರ್ಣ ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾದ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.
ಜಾಗತಿಕ ಸವಾರಿ ಸಮುದಾಯಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಪ್ರಯಾಣಕ್ಕೂ ರಕ್ಷಣೆ, ಸದ್ಭಾವನೆ ಮತ್ತು ಒಡನಾಟದ ಸಂಕೇತವಾಗಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸಹ ಸವಾರ, ಸ್ನೇಹಿತ ಅಥವಾ ಪ್ರೀತಿಪಾತ್ರರಿಂದ ಗಾರ್ಡಿಯನ್ ಬೆಲ್ ಅನ್ನು ಉಡುಗೊರೆಯಾಗಿ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಈ ಉಪಕ್ರಮದ ಮೂಲಕ, ಸವಾರರು ಪರಸ್ಪರ ಗಾರ್ಡಿಯನ್ ಬೆಲ್ಗಳನ್ನು ವಿನಿಮಯ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಲಾಯಿತು. ಇದೂ ಸಹ ಮೋಟಾರ್ಸೈಕ್ಲಿಸ್ಟ್ಗಳನ್ನು ಹುಡುಕುವ ಮನೋಭಾವವನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಸವಾರಿ ಸಮುದಾಯದೊಳಗಿನ ಬಾಂಧವ್ಯವನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುತ್ತದೆ.
ಕ್ಲಾಸಿಕ್ ಲೆಜೆಂಡ್ಸ್ನ ಸಹ-ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ಅನುಪಮ್ ಥರೇಜಾ ಮಾತನಾಡಿ, "ಮೋಟಾರ್ಸೈಕ್ಲಿಂಗ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಯಂತ್ರಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನದಾಗಿದೆ. ಇದು ಜನರು ಹಂಚಿಕೊಂಡ ಅನುಭವಗಳು ಮತ್ತು ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ರೂಪುಗೊಳ್ಳುವ ಬಂಧಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಒತ್ತಿ ಹೇಳುತ್ತದೆ. ವಿಶ್ವ ಮೋಟಾರ್ಸೈಕಲ್ ದಿನವು ಆ ಮನೋಭಾವವನ್ನು ಆಚರಿಸಲು ನಮಗೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಗಾರ್ಡಿಯನ್ ಬೆಲ್ ಉಪಕ್ರಮದ ಮೂಲಕ ಸವಾರರು ಪರಸ್ಪರ ಗಮನಹರಿಸಲು ಮತ್ತು ಮೋಟಾರ್ಸೈಕ್ಲಿಂಗ್ ಅನ್ನು ವಿಶೇಷವಾಗಿಸುವ ಸಮುದಾಯದ ಪ್ರಜ್ಞೆಯನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಲು ನಾವು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸುತ್ತೇವೆ" ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ರೈಡಿಂಗ್ ಸಮುದಾಯವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುವುದು: ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಗಾರ್ಡಿಯನ್ ಬೆಲ್ಗಳನ್ನು ಸಹ ವಿತರಿಸಲಾಯಿತು. ಇದು ಭಾಗವಹಿಸುವವರು ಮೋಟಾರ್ಸೈಕಲ್ಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಪ್ರತಿ ಸವಾರಿಯನ್ನು ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾಗಿಸುವ ಜನರನ್ನು ಆಚರಿಸುವ ಈ ವಿಶಿಷ್ಟ ಸಂಪ್ರದಾಯದ ಭಾಗವಾಗಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ.
ವಿಶ್ವ ಮೋಟಾರ್ಸೈಕಲ್ ದಿನದ ಆಚರಣೆಯು ಕ್ಲಾಸಿಕ್ ಲೆಜೆಂಡ್ಸ್ ತನ್ನ ಅಲೆಮಾರಿ ಸಮುದಾಯವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲು ಮತ್ತು ರಸ್ತೆಯ ಮೇಲೆ ಮತ್ತು ಹೊರಗೆ ಉತ್ಸಾಹಿಗಳಿಗೆ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣ ಅನುಭವಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಲು ನಿರಂತರ ಬದ್ಧತೆಯನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುತ್ತದೆ. ಕಂಪನಿಯು ತನ್ನ ಸಮುದಾಯವನ್ನು ಕಥೆಗಳು, ಸ್ನೇಹ ಮತ್ತು ಸವಾರಿಯ ಹಂಚಿಕೆಯ ಪ್ರೀತಿಯ ಮೇಲೆ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಇದು ದೇಶಾದ್ಯಂತದ ಸವಾರರನ್ನು ಒಂದೇ ಸಾಮಾನ್ಯ ಉತ್ಸಾಹದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟುಗೂಡಿಸುತ್ತದೆ.
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