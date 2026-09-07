ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಜಾವಾ ಆಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಸ್ 42 ಬಾಬರ್ ಬೈಕ್ನ್ನು ಅನಾವರಣಗೊಳಿಸಿದ ಆನಂದ್ ಮಹೀಂದ್ರಾ!
Jawa All Stars 42 Bobber Launched: ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಜಾವಾ ಆಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಸ್ 42 ಬಾಬರ್ ಬೈಕ್ ಅನ್ನು ಆನಂದ್ ಮಹೀಂದ್ರಾ ಅವರು ಅನಾವರಣಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದರ ಬೆಲೆ, ಫೀಚರ್ಸ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ..
Published : September 7, 2026 at 9:16 AM IST
Jawa All Stars 42 Bobber Launched: ಜಾವಾ ಆಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಸ್ 42 ಬಾಬರ್ (Jawa All Stars 42 Bobber) ಅನ್ನು ಭಾರತದಲ್ಲಿ 2,08,942 ರೂಪಾಯಿ (ಎಕ್ಸ್ ಶೋರೂಮ್, ನವದೆಹಲಿ) ಬೆಲೆಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. ಮಹೀಂದ್ರಾ ಗ್ರೂಪ್ ಚೇರ್ಮನ್ ಆನಂದ್ ಮಹೀಂದ್ರಾ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಚೆಸ್ ಲೀಗ್ನಲ್ಲಿ (Global Chess League 2026) ಈ ಮೋಟಾರ್ಸೈಕಲ್ ಅನ್ನು ಅನಾವರಣಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಲಾಂಚ್ ಈ ಹಿಂದೆ Jawaದ ನಿಯೋ-ಕ್ಲಾಸಿಕ್ ಮಾಡೆಲ್ನಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬಂದ ಆಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಸ್ ಟ್ರಿಮ್ ಅನ್ನು 42 ಬಾಬರ್ಗೆ ವಿಸ್ತರಿಸುತ್ತದೆ. Jawa All Stars 42 Bobber ಯಾಂತ್ರಿಕವಾಗಿ ಬದಲಾಗದೆ ಉಳಿದಿದೆ ಮತ್ತು ಅಪ್ಡೇಟ್ನ ಭಾಗವಾಗಿ ಎರಡು ಹೊಸ ಬಣ್ಣದ ಆಯ್ಕೆಗಳನ್ನು ಪಡೆದಿದೆ.
ಬೆಲೆ ಮತ್ತು ಕಲರ್ ಆಪ್ಶನ್ಸ್: Jawa All Stars 42 Bobber ಐದು ಬಣ್ಣಗಳಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಅವುಗಳು ಮಿಸ್ಟಿಕ್ ಕಾಪರ್, ಜಾಸ್ಪರ್ ರೆಡ್, ಸಿಲ್ವರ್ ನೈಟ್, ಶ್ಯಾಡೋ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಮತ್ತು ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಮಿರರ್. ಶ್ಯಾಡೋ ಬ್ಲಾಕ್ ಮತ್ತು ಸಿಲ್ವರ್ ನೈಟ್ ಈ ಅಪ್ಡೇಟ್ಗೆ ಹೊಸದು. ಹಿಂದಿನ ಮೂನ್ಸ್ಟೋನ್ ವೈಟ್ ಮತ್ತು ರೆಡ್ ಶೀನ್ ಆಯ್ಕೆಗಳನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿದೆ.
|ವೇರಿಯಂಟ್
|ಎಕ್ಸ್-ಶೋರೂಮ್ ಬೆಲೆ (ನವದೆಹಲಿ)
|All Stars Mystic Copper
|Rs 2,08,942
|All Stars Jasper Red
|Rs 2,15,942
|All Stars Silver Knight
|Rs 2,15,942
|All Stars Shadow Black
|Rs 2,17,942
|All Stars Black Mirror
|Rs 2,19,942
Jawa All Stars 42 Bobber ಡಿಸೈನ್ ಮತ್ತು ಫೀಚರ್ಸ್: 42 Bobber ತನ್ನ ಕ್ಯಾಂಟಿಲಿವರ್ ಸೀಟ್, ಮಸ್ಕ್ಯುಲರ್ ಫ್ಯೂಯಲ್ ಟ್ಯಾಂಕ್, ವೈಡ್ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ಬಾರ್ ಮತ್ತು ಟ್ವಿನ್ ಎಕ್ಸಾಸ್ಟ್ ಲೇಔಟ್ ಅನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಜಾವಾ ಇದನ್ನು ಭಾರತದ ಮೊದಲ ಪರ್ಪಸ್-ಬಿಲ್ಟ್ ಬಾಬರ್ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಈ ಮೋಟಾರ್ಸೈಕಲ್ ಈ ವರ್ಷದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ Style Icon of the Year ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಗೆದ್ದಿದೆ.
Style that catches the eye.— Jawa Motorcycles (@jawamotorcycles) September 5, 2026
Character that leaves the mark.
India’s Most Loved Bobber.
Style Icon of the Year.
Now carrying the mark of JAWA ALL STARS.
STRIKE TWO: JAWA ALL STARS 42 BOBBER#JawaMotorcycles #JawaAlIStars #JawaAllStars42Bobber pic.twitter.com/JsU5yEOvmC
ಶ್ಯಾಡೋ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಮ್ಯಾಟ್ ಗ್ರೇ ಫಿನಿಶ್: ಹೊಸ ಶ್ಯಾಡೋ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಶೇಡ್ ಟ್ಯಾಂಕ್, ಸೈಡ್ ಪ್ಯಾನಲ್ ಮತ್ತು ಮಡ್ಗಾರ್ಡ್ಗಳಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಟ್ ಗ್ರೇ ಫಿನಿಶ್ ಬಳಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಟ್ಯಾಂಕ್ ಮೇಲೆ ದೊಡ್ಡ "42" ಗ್ರಾಫಿಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಸೈಡ್ ಪ್ಯಾನಲ್ಗಳಲ್ಲಿ All Stars ಬ್ರ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಹೊಂದಿದೆ. Silver Knight ಮ್ಯಾಟ್ ಸಿಲ್ವರ್ ಬೇಸ್ನೊಂದಿಗೆ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಮೇಲೆ ಚೆಸ್ಬೋರ್ಡ್-ಪ್ರೇರಿತ ಚೆಕ್ಕರ್ಡ್ ಗ್ರಾಫಿಕ್ಸ್ ಪಡೆದಿದೆ. ಈ ಮಾದರಿಯು ಮೋಟಾರ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಮತ್ತು ಚೆಸ್ ಎರಡಕ್ಕೂ ನಮನ ಎಂದು ಕಂಪನಿ ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಫೆಂಡರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಬ್ಲ್ಯೂ ಹೈಲೈಟ್ಗಳು, ಸೈಡ್ ಪ್ಯಾನಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಬ್ಲ್ಯೂ All Stars ಗ್ರಾಫಿಕ್ಸ್ ಇವೆ.
ಎಂಜಿನ್ ಮತ್ತು ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕೇಶನ್: Jawa All Stars 42 Bobber 334cc, ಸಿಂಗಲ್-ಸಿಲಿಂಡರ್, ಲಿಕ್ವಿಡ್-ಕೂಲ್ಡ್, DOHC ಎಂಜಿನ್ ಅನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿದೆ. 7,500rpmನಲ್ಲಿ 29.9 PS ಮತ್ತು 5,500rpmನಲ್ಲಿ 30.01 Nm ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತದೆ. ಪವರ್ 6-ಸ್ಪೀಡ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಂಟ್ ಮೆಶ್ ಗೇರ್ಬಾಕ್ಸ್ ಮೂಲಕ ಹೋಗುತ್ತದೆ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಫ್ಯೂಯಲ್ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಮತ್ತು 11:1 ಕಂಪ್ರೆಷನ್ ರೇಶಿಯೋ ಇದೆ.
ಸಸ್ಪೆನ್ಷನ್, ಬ್ರೇಕ್, ಟೈರ್, ತೂಕ: ಸಸ್ಪೆನ್ಷನ್ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ 35mm ಟೆಲಿಸ್ಕೋಪಿಕ್ ಫೋರ್ಕ್ ಮತ್ತು ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ 7-ಸ್ಟೆಪ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟಬಲ್ ಪ್ರೀಲೋಡ್ ಹೊಂದಿರುವ ಗ್ಯಾಸ್-ಫಿಲ್ಡ್ ಮೊನೊ-ಶಾಕ್ ಹೊಂದಿದೆ. ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ 280mm ಡಿಸ್ಕ್ ಮತ್ತು ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ 240mm ಡಿಸ್ಕ್, ಎರಡೂ ಡ್ಯುಯಲ್-ಚಾನೆಲ್ ABS ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಹೊಂದಿದೆ. ಫ್ರಂಟ್ ಟೈರ್ 100/90-18, 56H, ರಿಯರ್ 140/70 R17, 66H ಇದೆ. ಕೆರ್ಬ್ ತೂಕ 177kg, ಫ್ಯೂಯಲ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ 12.5 ಲೀಟರ್, ವೀಲ್ಬೇಸ್ 1,485mm, ಸೀಟ್ ಹೈಟ್ 740mm, ಗ್ರೌಂಡ್ ಕ್ಲಿಯರೆನ್ಸ್ 145mm ಇದೆ.
Strike Two: Jawa All Stars 42 Bobber.— Jawa Motorcycles (@jawamotorcycles) September 4, 2026
The mark has found its next icon. Mr. Anand Mahindra unveiled India’s Most Loved Bobber at Global Chess League in its All Stars expression.
Unmistakable silhouette.
Unmistakable character.
Presenting the Jawa All Stars 42 Bobber.… pic.twitter.com/ExeRaWXWBp
|ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್
|Jawa 42 Bobber
|ಎಂಜಿನ್ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ
|334cc
|ಎಂಜಿನ್ ವಿಧ
|ಸಿಂಗಲ್-ಸಿಲಿಂಡರ್, 4-ಸ್ಟ್ರೋಕ್, ಲಿಕ್ವಿಡ್-ಕೂಲ್ಡ್, DOHC
|ಗರಿಷ್ಠ ಪವರ್
|29.9 PS @ 7,500rpm
|ಗರಿಷ್ಠ ಟಾರ್ಕ್
|30.01 Nm @ 5,500rpm
|ಫ್ಯೂಯಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್
|ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಫ್ಯೂಯಲ್ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್
|ಕಂಪ್ರೆಷನ್ ರೇಶಿಯೋ
|11:1
|ಬೋರ್ x ಸ್ಟ್ರೋಕ್
|81mm x 65mm
|ಗೇರ್ಬಾಕ್ಸ್
|ಕಾನ್ಸ್ಟಂಟ್ ಮೆಶ್, 6-ಸ್ಪೀಡ್
|ಫ್ರೇಮ್
|ಡಬಲ್ ಕ್ರೇಡಲ್
|ಮುಂಭಾಗ ಸಸ್ಪೆನ್ಷನ್
|ಟೆಲಿಸ್ಕೋಪಿಕ್ ಫೋರ್ಕ್ಸ್, 35mm
|ಹಿಂಭಾಗ ಸಸ್ಪೆನ್ಷನ್
|ಮೊನೊ-ಶಾಕ್, ಗ್ಯಾಸ್-ಫಿಲ್ಡ್, 7-ಸ್ಟೆಪ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟಬಲ್ ಪ್ರೀಲೋಡ್
|ಮುಂಭಾಗ ಬ್ರೇಕ್
|280mm ಡಿಸ್ಕ್, ಡ್ಯುಯಲ್-ಚಾನೆಲ್ ABS
|ಹಿಂಭಾಗ ಬ್ರೇಕ್
|240mm ಡಿಸ್ಕ್, ಡ್ಯುಯಲ್-ಚಾನೆಲ್ ABS
|ಮುಂಭಾಗ ಟೈರ್
|100/90-18, 56H
|ಹಿಂಭಾಗ ಟೈರ್
|140/70 R17, 66H
|ಕೆರ್ಬ್ ತೂಕ
|177kg
|ಫ್ಯೂಯಲ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ
|12.5 ಲೀಟರ್
|ವೀಲ್ಬೇಸ್
|1,485mm
|ಸೀಟ್ ಎತ್ತರ
|740mm
|ಗ್ರೌಂಡ್ ಕ್ಲಿಯರೆನ್ಸ್
|145mm
ಆನಂದ್ ಮಹೀಂದ್ರಾ ಮಾತು: Jawa All Stars 42 Bobber ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ LCD ಕನ್ಸೋಲ್ ಪಡೆಯುತ್ತದೆ. ಡಿಜಿಟಲ್ ಸ್ಪೀಡೋಮೀಟರ್, ಟ್ಯಾಕೋಮೀಟರ್, ಫ್ಯೂಯಲ್ ಗೇಜ್ ಮತ್ತು ಟ್ರಿಪ್ ಮೀಟರ್ ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ಹ್ಯಾಂಡಲ್ಬಾರ್ನಲ್ಲಿ USB ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಪೋರ್ಟ್ ಕೂಡ ಇದೆ. ಮಹೀಂದ್ರಾ ಗ್ರೂಪ್ ಚೇರ್ಮನ್ ಆನಂದ್ ಮಹೀಂದ್ರಾ ಮಾತನಾಡಿ, "Global Chess League ವೈಯಕ್ತಿಕತೆ ಮತ್ತು ಸಾಮೂಹಿಕ ಉದ್ದೇಶ ಹೇಗೆ ಪಕ್ಕಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರಬಹುದು ಎಂಬುದನ್ನು ತೋರಿಸಿದೆ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಆಟಗಾರನು ತನ್ನದೇ ಆದ ಶೈಲಿಯೊಂದಿಗೆ ಬೋರ್ಡ್ ಅನ್ನು ಸಮೀಪಿಸುತ್ತಾನೆ. ಆದರೂ ತನ್ನಿಗಿಂತ ದೊಡ್ಡದಕ್ಕೆ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡುತ್ತಾನೆ. ಹೊಸ Jawa All Stars 42 Bobber ಇದೇ ರೀತಿಯ ಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಆಯ್ಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಹೊಂದಿರುವವರನ್ನು ಮತ್ತು ಚೆಸ್ಬೋರ್ಡ್ ಅಥವಾ ರಸ್ತೆಯ ಮೇಲೆ ಪ್ರತಿ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣ ನಡೆಯು ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವವರನ್ನು ಆಚರಿಸುತ್ತದೆ" ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
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