ETV Bharat / technology

ರೆಟ್ರೋ ಲುಕ್‌ಗೆ ಹೊಸ ಸ್ವಾಗ್! ಐದು ಕಲರ್​ನಲ್ಲಿ ಜಾವಾ 42 ಆಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಸ್ ಲಾಂಚ್! ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾ?

Jawa 42 All Stars Launch: ಜಾವಾ 42 ಆಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಸ್ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದ್ದು, ಐದು ಹೊಸ ಬಣ್ಣಗಳು ಮತ್ತು ಅಗಲವಾದ ಟೈರ್‌ಗಳೊಂದಿಗೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಕಾಲಿಟ್ಟಿದೆ.

JAWA 42 ALL STARS COLOURS JAWA 42 ALL STARS BOOKING JAWA 42 ALL STARS FEATURES JAWA 42 ALL STARS PRICE
ಐದು ಕಲರ್​ನಲ್ಲಿ ಜಾವಾ 42 ಆಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಸ್ ಲಾಂಚ್ (Photo Credit: Jawa Yezdi Motorcycles)
author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : September 11, 2026 at 10:26 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

Jawa 42 All Stars Launch: ಜಾವಾ ಯಜ್ದಿ ಮೋಟಾರ್‌ಸೈಕಲ್ಸ್ ಕಂಪನಿಯು ತನ್ನ ಜನಪ್ರಿಯ ಮಾಡರ್ನ್ ಕ್ಲಾಸಿಕ್ ಬೈಕ್ ಜಾವಾ 42ನ ಹೊಸ ಅವತಾರವಾದ ಜಾವಾ 42 ಆಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಸ್ ಅನ್ನು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. ಈ ಹೊಸ ಆವೃತ್ತಿಯ ಆರಂಭಿಕ ಬೆಲೆ 1,84,942 ರೂಪಾಯಿ (ಎಕ್ಸ್-ಶೋರೂಂ, ದೆಹಲಿ) ಆಗಿದೆ. ಈ ಬಿಡುಗಡೆಯೊಂದಿಗೆ ಕಂಪನಿಯ ಆಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಸ್ ರೇಂಜ್​ ಸಂಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಇದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ಕಂಪನಿಯು 42 FJ ಮತ್ತು 42 ಬಾಬರ್ ಮಾದರಿಗಳನ್ನು ಆಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಸ್ ರೇಂಜ್​ನಲ್ಲಿ ಪರಿಚಯಿಸಿತ್ತು. ಹೊಸ ಜಾವಾ 42 ಆಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಸ್ ಬೈಕ್‌ಗೆ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಇರುವ ಎಲ್ಲಾ ಜಾವಾ ಡೀಲರ್‌ಶಿಪ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಬುಕಿಂಗ್ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ.

ಬೆಲೆ ಮತ್ತು ಹೊಸ ಕಲರ್​ ಆಪ್ಶನ್ಸ್​: ಜಾವಾ 42 ಆಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಸ್ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಒಟ್ಟು ಆರು ಬಣ್ಣಗಳ ಆಯ್ಕೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಐದು ಸಂಪೂರ್ಣ ಹೊಸ ಬಣ್ಣಗಳು ಸೇರಿವೆ. ಹೊಸ ಬಣ್ಣಗಳೆಂದರೆ ಆಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಸ್ ಐವರಿ, ಆಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಸ್ ನೆಬ್ಯುಲಾ ಬ್ಲೂ, ಆಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಸ್ ಮಾಸ್ ಗ್ರೇ, ಆಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಸ್ ಬ್ಯಾಟಲ್ ಗ್ರೀನ್ ಮತ್ತು ಆಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಸ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಇದ್ದ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಅಂಡ್ ಐವರಿ ಡ್ಯುಯಲ್-ಟೋನ್ ಬಣ್ಣವು ಎಂಟ್ರಿ ಲೆವೆಲ್ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿ ಮುಂದುವರಿಯಲಿದೆ.

ಬೆಲೆ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ, ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಅಂಡ್ ಐವರಿ ಡ್ಯುಯಲ್-ಟೋನ್ ಬಣ್ಣದ ಬೆಲೆ 1,79,942 ರೂಪಾಯಿ ಆಗಿದೆ. ಆಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಸ್ ಐವರಿ ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ 1,84,942 ರೂಪಾಯಿ ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ನೆಬ್ಯುಲಾ ಬ್ಲೂ, ಮಾಸ್ ಗ್ರೇ ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಟಲ್ ಗ್ರೀನ್ ಈ ಮೂರು ಬಣ್ಣಗಳಿಗೆ 1,86,942 ರೂಪಾಯಿ ಬೆಲೆ ಇದೆ. ಟಾಪ್ ಎಂಡ್ ಮಾದರಿಯಾದ ಆಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಸ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಬಣ್ಣದ ಬೆಲೆ 1,89,942 ರೂಪಾಯಿ ಆಗಿದೆ.

ವಿನ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ಬೈಕ್​ ಪಾರ್ಟ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಬದಲಾವಣೆಗಳು: ವಿನ್ಯಾಸದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಜಾವಾ 42 ತನ್ನ ಮೂಲ ರೆಟ್ರೋ ಗುರುತನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಪರಿಚಿತ ಟಿಯರ್‌ಡ್ರಾಪ್ ಆಕಾರದ ಫ್ಯೂಯಲ್ ಟ್ಯಾಂಕ್, ರೌಂಡ್​ ಎಲ್‌ಇಡಿ ಹೆಡ್‌ಲೈಟ್ ಮತ್ತು ಸಿಂಗಲ್-ಪೀಸ್ ಬೆಂಚ್ ಸೀಟ್ ಹಾಗೆಯೇ ಮುಂದುವರಿದಿದೆ. ಹಿಂಬದಿಯ ಚಕ್ರದ ಎರಡೂ ಬದಿಗಳಲ್ಲಿ ಇರುವ ಟ್ವಿನ್ ಎಕ್ಸಾಸ್ಟ್ ಪೈಪ್‌ಗಳು ಬೈಕ್‌ನ ಕ್ಲಾಸಿಕ್ ಸಿಲೂಯೆಟ್‌ಗೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಮೆರುಗು ನೀಡುತ್ತವೆ.

ಆದರೆ ಈ ಬಾರಿ ಪ್ರಮುಖ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಿರುವುದು ವೀಲ್ಸ್​ ಮತ್ತು ಟೈರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ. ಹೊಸದಾಗಿ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾದ ಅಲಾಯ್ ವೀಲ್‌ಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಅಗಲವಾದ ಟೈರ್‌ಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ 100/90-18 ಸೈಜ್‌ನ ಟೈರ್ ಮತ್ತು ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ 150/70-17 ಸೈಜ್‌ನ ಟೈರ್ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಬೈಕ್‌ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ರೋಡ್ ಗ್ರಿಪ್ ಮತ್ತು ಸ್ಥಿರತೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.

ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್​ನಲ್ಲಿ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ 280 ಎಂಎಂ ಡಿಸ್ಕ್ ಬ್ರೇಕ್ ಮತ್ತು ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ 240 ಎಂಎಂ ಡಿಸ್ಕ್ ಬ್ರೇಕ್ ನೀಡಲಾಗಿದ್ದು, ಸುರಕ್ಷತೆಗಾಗಿ ಡ್ಯುಯಲ್-ಚಾನೆಲ್ ಎಬಿಎಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಆಗಿ ಬರುತ್ತದೆ. ಬೈಕ್‌ನ ಅಡಿಪಾಯವು ಡಬಲ್ ಕ್ರೇಡಲ್ ಫ್ರೇಮ್ ಆಗಿದ್ದು, ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ 35 ಎಂಎಂ ಟೆಲಿಸ್ಕೋಪಿಕ್ ಫೋರ್ಕ್ ಮತ್ತು ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರೀಲೋಡ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡಬಹುದಾದ ಟ್ವಿನ್ ಶಾಕ್ ಅಬ್ಸಾರ್ಬರ್ ಸಸ್ಪೆನ್ಷನ್ ಇದೆ. ಬೈಕ್ 173 ಎಂಎಂ ಗ್ರೌಂಡ್ ಕ್ಲಿಯರೆನ್ಸ್ ಮತ್ತು 795 ಎಂಎಂ ಸೀಟ್ ಹೈಟ್ ಹೊಂದಿದ್ದು, 18 ಇಂಚು ಮುಂಭಾಗ ಮತ್ತು 17 ಇಂಚು ಹಿಂಭಾಗದ ಚಕ್ರಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.

ಎಂಜಿನ್, ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ ಮತ್ತು ಮಾರ್ಡನ್​ ಫೀಚರ್ಸ್: ಎಂಜಿನ್ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ. ಅದೇ ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ 294.7 ಸಿಸಿ, ಸಿಂಗಲ್-ಸಿಲಿಂಡರ್, ಲಿಕ್ವಿಡ್-ಕೂಲ್ಡ್, ಡಿಒಹೆಚ್‌ಸಿ ಎಂಜಿನ್ ಮುಂದುವರಿದಿದೆ. ಈ ಎಂಜಿನ್ 7,950 ಆರ್‌ಪಿಎಂನಲ್ಲಿ 27.19 ಪಿಎಸ್ ಪವರ್ ಮತ್ತು 6,000 ಆರ್‌ಪಿಎಂನಲ್ಲಿ 26.3 ಎನ್‌ಎಂ ಟಾರ್ಕ್ ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತದೆ. ಇದಕ್ಕೆ 6-ಸ್ಪೀಡ್ ಗೇರ್‌ಬಾಕ್ಸ್ ಜೋಡಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಫ್ಯೂಯಲ್ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಮತ್ತು 11:1 ಕಂಪ್ರೆಷನ್ ರೇಶಿಯೋ ಹೊಂದಿದೆ.

ಬೈಕ್ 13.2 ಲೀಟರ್ ಫ್ಯೂಯಲ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹೊಂದಿದ್ದು, 175 ಕೆಜಿ ಕರ್ಬ್ ವೇಟ್ ಮತ್ತು 1,369 ಎಂಎಂ ವೀಲ್‌ಬೇಸ್ ಹೊಂದಿದೆ. ಆಧುನಿಕ ಫೀಚರ್ಸ್‌ಗಳಾಗಿ ವೃತ್ತಾಕಾರದ ಎಲ್‌ಸಿಡಿ ಇನ್‌ಸ್ಟ್ರುಮೆಂಟ್ ಕ್ಲಸ್ಟರ್ ನೀಡಲಾಗಿದ್ದು, ಇದರಲ್ಲಿ ಸ್ಪೀಡ್, ಆರ್‌ಪಿಎಂ, ಫ್ಯೂಯಲ್ ಲೆವೆಲ್ ಮತ್ತು ಟ್ರಿಪ್ ಮಾಹಿತಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ. ಹ್ಯಾಂಡಲ್‌ಬಾರ್ ಮೇಲೆ ಮೊಬೈಲ್ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಲು ಯುಎಸ್‌ಬಿ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಪೋರ್ಟ್ ಕೂಡ ಇದೆ.

ಕಂಪನಿಯು ಈ ಬೈಕ್‌ಗೆ 4 ವರ್ಷ ಅಥವಾ 50,000 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ವಾರಂಟಿ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದು, ಇದನ್ನು 6 ವರ್ಷದವರೆಗೆ ವಿಸ್ತರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಜೊತೆಗೆ 8 ವರ್ಷದವರೆಗೆ ರೋಡ್‌ಸೈಡ್ ಅಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಸೌಲಭ್ಯವೂ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಬೈಕ್ ರಾಯಲ್ ಎನ್‌ಫೀಲ್ಡ್ ಹಂಟರ್ 350, ಮೆಟಿಯೋರ್ 350 ಮತ್ತು ಕ್ಲಾಸಿಕ್ 350 ಮಾದರಿಗಳಿಗೆ ನೇರ ಸ್ಪರ್ಧೆ ನೀಡಲಿದೆ.

ಓದಿ: ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಜಾವಾ ಆಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಸ್ 42 ಬಾಬರ್ ಬೈಕ್​ನ್ನು ಅನಾವರಣಗೊಳಿಸಿದ ಆನಂದ್ ಮಹೀಂದ್ರಾ!

TAGGED:

JAWA 42 ALL STARS COLOURS
JAWA 42 ALL STARS BOOKING
JAWA 42 ALL STARS FEATURES
JAWA 42 ALL STARS PRICE
JAWA 42 ALL STARS LAUNCH

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.