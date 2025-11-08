ETV Bharat / technology

ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಅಟ್ಲಾಸ್​ ಇಮೇಜ್​: ಇದು ಏಲಿಯನ್​ ಅಥವಾ ಕೇವಲ ಧೂಮಕೇತಾ?

Comet 3i Atlas Image: ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಉತ್ಸಾಹಿಗಳು ಮತ್ತು ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಬೆಳಕು ಚೆಲ್ಲಿರುವ ಈ ಫೋಟೋ ಸದ್ಯ ಎಲ್ಲೆಡೆ ಚರ್ಚಾಸ್ಪದವಾಗಿದೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿದೆ ಮಾಹಿತಿ.

SPACE NEWS COMET 3I ATLAS JAPAN SPACE AGENCY COMET 3I ATLAS IMAGE
ಅಟ್ಲಾಸ್​ ಇಮೇಜ್ (Photo Credit- JP X Account)
author img

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : November 8, 2025 at 1:40 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ರೋಹಿತ್​ ಕುಮಾರ್​

Comet 3i Atlas Image: ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲಾದ ಆಸಕ್ತಿದಾಯಕ ಚಿತ್ರವೊಂದು ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಉತ್ಸಾಹಿಗಳು ಮತ್ತು ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಉತ್ಸಾಹವನ್ನು ಹುಟ್ಟುಹಾಕುತ್ತಿದೆ. ಈ ಚಿತ್ರವು ಮೂರನೇ ಇಂಟರ್​ಸ್ಟೆಲ್ಲಾರ್​ ಧೂಮಕೇತು "3I/ATLAS" ನದ್ದಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ನಾಸಾ ಮತ್ತು ಯುರೋಪಿಯನ್ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಸಂಸ್ಥೆ (ESA) ಧೂಮಕೇತುವನ್ನು ಇಂಟರ್​ಸ್ಟೆಲ್ಲಾರ್ ವಸ್ತು ಎಂದು ವರ್ಗೀಕರಿಸಿದ್ದರೂ, ಈ ಚಿತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಅಧಿಕೃತ ಮಾಹಿತಿ ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲ.

ಈ ಚಿತ್ರ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂದಿದೆ?: ಜೆಪಿ ಎಂಬ ಬಳಕೆದಾರರು ತಮ್ಮ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ವೇದಿಕೆ "X" ನಲ್ಲಿ ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಈಗ ಅಂತರ್ಜಾಲದಲ್ಲಿ ಹರಿದಾಡುತ್ತಿದ್ದು, ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಉತ್ಸಾಹಿಗಳಲ್ಲಿ ಕುತೂಹಲವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತಿದೆ. ಇದು ಧೂಮಕೇತು 3I/ATLAS ನ 'Most Realistic' ಚಿತ್ರ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಇಮೇಜರಿ ಡಾಟಾ ಮತ್ತು ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಮ್​ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಜಪಾನಿನ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಸಂಸ್ಥೆ ರಚಿಸಿದೆ ಎಂದು ಸೇರಿಸಲಾಯಿತು.

"ಇಮೇಜರಿ ಮತ್ತು ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಮ್​ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಜಪಾನಿನ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಸಂಸ್ಥೆ "3I/ATLAS" ಸಂಭವನೀಯ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. ಇದು ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಈ ಧೂಮಕೇತುವಿನ ಅತ್ಯಂತ ವಾಸ್ತವಿಕ ಚಿತ್ರವಾಗಿದೆ."

ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಇದನ್ನು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ದೃಢೀಕರಿಸದಿದ್ದರೂ, ಈ ಧೂಮಕೇತುವಿನ ನಿಗೂಢ ಸ್ವರೂಪದ ಬಗ್ಗೆ ಕುತೂಹಲವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ. 2025ರಲ್ಲಿ, NASA ಮತ್ತು ESA ಈ ಧೂಮಕೇತುವನ್ನು ನಮ್ಮ ಸೌರವ್ಯೂಹದ ಗಡಿಯ ಹೊರಗಿನಿಂದ ಬಂದ ಮೂರನೇ ಇಂಟರ್​ಸ್ಟೆಲ್ಲಾರ್ ವಿಜಿಟರ್​ ಎಂದು ಗುರುತಿಸಿವೆ. ಇದರ ಆವಿಷ್ಕಾರ, ಮೂಲ ಮತ್ತು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಮಹತ್ವದ ಬಗ್ಗೆ ವ್ಯಾಪಕ ಚರ್ಚೆ ನಡೆದಿದೆ.

ಧೂಮಕೇತು 3I/ATLAS: ಈ "ಧೂಮಕೇತು 3I/ATLAS" ಜುಲೈ 1, 2025 ರಂದು ನಾಸಾದ ಅಸ್ಟ್ರಾಯ್ಡ್​ ಟೆರ್​ಸ್ಟ್ರೀಯಲ್​-ಇಂಫ್ಯಾಕ್ಟ್​ ಲಾಸ್ಟ್​ ಅಲರ್ಟ್​ ಸಿಸ್ಟಮ್​ (ATLAS) ದೂರದರ್ಶಕದಿಂದ ಕಂಡು ಹಿಡಿಯಲಾಯಿತು. ಚಿಲಿಯ ರಿಯೊ ಹರ್ಟಾಡೊದಲ್ಲಿರುವ ATLAS ದೂರದರ್ಶಕದಿಂದ ಈ ಆವಿಷ್ಕಾರ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ನಾಸಾದ ಸೆಂಟರ್​ ಫಾರ್​ ನಿಯರ್​ ಅರ್ಥ್​ ಅಜ್ಬೆಕ್ಟ್​ ಸ್ಟಡೀಸ್​ (CNEOS) ಪ್ರಕಾರ, ಧೂಮಕೇತುವಿನ ಕಕ್ಷೆಯು ಸೌರವ್ಯೂಹದ ಹೊರಗಿದ್ದು, ಇದನ್ನು ಇಂಟರ್​ಸ್ಟೆಲ್ಲಾರ್ ವಸ್ತುವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

ಇಂಟರ್​ಸ್ಟೆಲ್ಲಾರ್ ವಸ್ತುವು ಯಾವುದೇ ನಕ್ಷತ್ರಕ್ಕೆ ಗುರುತ್ವಾಕರ್ಷಣೆಯಿಂದ ಬಂಧಿಸಲ್ಪಡದ ಆಕಾಶ ವಸ್ತುವಾಗಿದೆ. ಅವು ನಮ್ಮ ಸೌರವ್ಯೂಹದ ಹೊರಗಿನಿಂದ ಬರುತ್ತವೆ. ಅಲ್ಪಾವಧಿಗೆ ಅದರ ಮೂಲಕ ಪ್ರಯಾಣಿಸುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ನಂತರ ಹಿಂತಿರುಗುತ್ತವೆ. ಇಂಟರ್​ಸ್ಟೆಲ್ಲಾರ್ ವಸ್ತುಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ಷುದ್ರಗ್ರಹಗಳು, ಧೂಮಕೇತುಗಳು ಅಥವಾ "ರೋಗ್" ಗ್ರಹಗಳು ಸೇರಿವೆ.

"3I/ATLAS" ಮೂರನೇ ಇಂಟರ್​ಸ್ಟೆಲ್ಲಾರ್ ವಿಜಿಟರ್​ ಎಂದು ನಾಸಾ ಘೋಷಿಸಿತು. ಹಿಂದಿನ ಎರಡು ಇಂಟರ್​ಸ್ಟೆಲ್ಲಾರ್ ವಿಜಿಟರ್​ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ಹಿಂದೆ ಎರಡು ಇತರ ಧೂಮಕೇತುಗಳನ್ನು ಕಂಡು ಹಿಡಿಯಲಾಗಿದೆ. ಅವು 2017 ರಲ್ಲಿ "1I/Aumuamua" ಮತ್ತು 2019 ರಲ್ಲಿ "2I/Borisov". ಅವುಗಳ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿರುವ 'I' ಅಕ್ಷರವು 'ಇಂಟರ್​ಸ್ಟೆಲ್ಲಾರ್' ಅನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಅವುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು ಆವಿಷ್ಕಾರದ ಕ್ರಮವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತವೆ.

ಇತ್ತೀಚಿನ "3I/ATLAS" ಧೂಮಕೇತುವಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, ಅದರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿರುವ ATLAS ಧೂಮಕೇತುಗಳು ಮತ್ತು ಕ್ಷುದ್ರಗ್ರಹಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಲು ನಾಸಾದ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್​ ಸಿಸ್ಟಮ್​ನಿಂದ ಬಂದಿದೆ. ಈ ಆವಿಷ್ಕಾರವು ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಪರಿಶೋಧನೆಯ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ತೆರೆದಿದೆ. ಈ ಧೂಮಕೇತು ಗಂಟೆಗೆ ಸುಮಾರು 2,10,000 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ವೇಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸುತ್ತಿದೆ. ಇದರರ್ಥ ಸೂರ್ಯನ ಗುರುತ್ವಾಕರ್ಷಣೆಯು ಅದನ್ನು ಸೆರೆಹಿಡಿದಿಲ್ಲ. ಇದು ಅಕ್ಟೋಬರ್ 30, 2025 ರಂದು ಸೂರ್ಯನ ಹತ್ತಿರ ಬಂದಿತು. ಈಗ ಈ ಧೂಮಕೇತು ಮತ್ತೆ ಸೌರವ್ಯೂಹದಿಂದ ಹೊರ ಪ್ರದೇಶಗಳ ಕಡೆಗೆ ಚಲಿಸುತ್ತಿದೆ.

ಇನ್ನು JAXA ಚಿತ್ರವು ಊಹಾತ್ಮಕವಾಗಿದ್ದು, ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯಿಂದ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಚಿತ್ರಗಳು ಚೀನಾ, ನಾಸಾ ಮತ್ತು ಭಾರತ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ದೃಢೀಕರಿಸಿದ್ದಾವೆ.

ಓದಿ: ಆಸ್ತಿ ಅಕ್ರಮ ತಡೆಯಲಿದೆ ಬ್ಲಾಕ್​ಚೈನ್​: ಅಧ್ಯಯನ ನಡೆಸಲು ಕಾನೂನು ಆಯೋಗಕ್ಕೆ ಸುಪ್ರೀಂಕೋರ್ಟ್​ ಸೂಚನೆ

TAGGED:

SPACE NEWS
COMET 3I ATLAS
JAPAN SPACE AGENCY
COMET 3I ATLAS IMAGE
COMET 3I ATLAS IMAGE

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ಭಾರತಕ್ಕೆ ಬರ್ತಿದೆ ರಿಯಲ್‌ಮಿ ಜಿಟಿ 8 ಪ್ರೊ: ಕೇವಲ 15 ನಿಮಿಷಗಳ ಚಾರ್ಜ್​ಗೆ ದಿನವಿಡೀ ಬಳಕೆ!

ನೀಟ್​-ಪಿಜಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಕೀ ಉತ್ತರ ಪ್ರಕಟಿಸುವ ನೀತಿ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿ: ಎನ್​​ಬಿಎಗೆ ಸುಪ್ರೀಂಕೋರ್ಟ್​ ಸೂಚನೆ

ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಡೆಂಗ್ಯೂ, ಚಿಕೂನ್‌ಗುನ್ಯಾ ಪ್ರಕರಣಗಳ ಹೆಚ್ಚಳ: ತಡೆಗಟ್ಟಲು ವೈದ್ಯರು ನೀಡಿದ ಸಲಹೆಗಳೇನು?

ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಕಾಶ್ಮೀರದ ವಾತಾವರಣ ಸೃಷ್ಟಿಸಿ ಕೇಸರಿ ಬೆಳೆದ ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರದ ಯುವ ಐಟಿ ಉದ್ಯೋಗಿ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.