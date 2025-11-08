ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಅಟ್ಲಾಸ್ ಇಮೇಜ್: ಇದು ಏಲಿಯನ್ ಅಥವಾ ಕೇವಲ ಧೂಮಕೇತಾ?
Comet 3i Atlas Image: ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಉತ್ಸಾಹಿಗಳು ಮತ್ತು ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಬೆಳಕು ಚೆಲ್ಲಿರುವ ಈ ಫೋಟೋ ಸದ್ಯ ಎಲ್ಲೆಡೆ ಚರ್ಚಾಸ್ಪದವಾಗಿದೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿದೆ ಮಾಹಿತಿ.
Published : November 8, 2025 at 1:40 PM IST
ರೋಹಿತ್ ಕುಮಾರ್
Comet 3i Atlas Image: ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲಾದ ಆಸಕ್ತಿದಾಯಕ ಚಿತ್ರವೊಂದು ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಉತ್ಸಾಹಿಗಳು ಮತ್ತು ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಉತ್ಸಾಹವನ್ನು ಹುಟ್ಟುಹಾಕುತ್ತಿದೆ. ಈ ಚಿತ್ರವು ಮೂರನೇ ಇಂಟರ್ಸ್ಟೆಲ್ಲಾರ್ ಧೂಮಕೇತು "3I/ATLAS" ನದ್ದಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ನಾಸಾ ಮತ್ತು ಯುರೋಪಿಯನ್ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಸಂಸ್ಥೆ (ESA) ಧೂಮಕೇತುವನ್ನು ಇಂಟರ್ಸ್ಟೆಲ್ಲಾರ್ ವಸ್ತು ಎಂದು ವರ್ಗೀಕರಿಸಿದ್ದರೂ, ಈ ಚಿತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಅಧಿಕೃತ ಮಾಹಿತಿ ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲ.
ಈ ಚಿತ್ರ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂದಿದೆ?: ಜೆಪಿ ಎಂಬ ಬಳಕೆದಾರರು ತಮ್ಮ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ವೇದಿಕೆ "X" ನಲ್ಲಿ ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಈಗ ಅಂತರ್ಜಾಲದಲ್ಲಿ ಹರಿದಾಡುತ್ತಿದ್ದು, ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಉತ್ಸಾಹಿಗಳಲ್ಲಿ ಕುತೂಹಲವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತಿದೆ. ಇದು ಧೂಮಕೇತು 3I/ATLAS ನ 'Most Realistic' ಚಿತ್ರ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಇಮೇಜರಿ ಡಾಟಾ ಮತ್ತು ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಮ್ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಜಪಾನಿನ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಸಂಸ್ಥೆ ರಚಿಸಿದೆ ಎಂದು ಸೇರಿಸಲಾಯಿತು.
Tianwen-1 Mars orbiter successfully observed the interstellar object 3I/ATLAS in early October at a distance of ~29 million km, CNSA has just announced. https://t.co/3hOObkuZV1 https://t.co/HuV7TRFYzf pic.twitter.com/oHiS1dvNte— Andrew Jones (@AJ_FI) November 6, 2025
"ಇಮೇಜರಿ ಮತ್ತು ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಮ್ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಜಪಾನಿನ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಸಂಸ್ಥೆ "3I/ATLAS" ಸಂಭವನೀಯ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. ಇದು ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಈ ಧೂಮಕೇತುವಿನ ಅತ್ಯಂತ ವಾಸ್ತವಿಕ ಚಿತ್ರವಾಗಿದೆ."
ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಇದನ್ನು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ದೃಢೀಕರಿಸದಿದ್ದರೂ, ಈ ಧೂಮಕೇತುವಿನ ನಿಗೂಢ ಸ್ವರೂಪದ ಬಗ್ಗೆ ಕುತೂಹಲವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ. 2025ರಲ್ಲಿ, NASA ಮತ್ತು ESA ಈ ಧೂಮಕೇತುವನ್ನು ನಮ್ಮ ಸೌರವ್ಯೂಹದ ಗಡಿಯ ಹೊರಗಿನಿಂದ ಬಂದ ಮೂರನೇ ಇಂಟರ್ಸ್ಟೆಲ್ಲಾರ್ ವಿಜಿಟರ್ ಎಂದು ಗುರುತಿಸಿವೆ. ಇದರ ಆವಿಷ್ಕಾರ, ಮೂಲ ಮತ್ತು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಮಹತ್ವದ ಬಗ್ಗೆ ವ್ಯಾಪಕ ಚರ್ಚೆ ನಡೆದಿದೆ.
BREAKING🚨: The mysterious interstellar object known as 3I/ATLAS, currently hidden behind the sun.. will reappear within days, and what happens next could change everything.— Pesquisador ! ☄️🪐🗿 (@ospensadorestt) October 29, 2025
Scientists believe it’s a comet... but some, including Harvard’s Avi Loeb, say its strange movements and… pic.twitter.com/tNWlHST4oe
ಧೂಮಕೇತು 3I/ATLAS: ಈ "ಧೂಮಕೇತು 3I/ATLAS" ಜುಲೈ 1, 2025 ರಂದು ನಾಸಾದ ಅಸ್ಟ್ರಾಯ್ಡ್ ಟೆರ್ಸ್ಟ್ರೀಯಲ್-ಇಂಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಅಲರ್ಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ (ATLAS) ದೂರದರ್ಶಕದಿಂದ ಕಂಡು ಹಿಡಿಯಲಾಯಿತು. ಚಿಲಿಯ ರಿಯೊ ಹರ್ಟಾಡೊದಲ್ಲಿರುವ ATLAS ದೂರದರ್ಶಕದಿಂದ ಈ ಆವಿಷ್ಕಾರ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ನಾಸಾದ ಸೆಂಟರ್ ಫಾರ್ ನಿಯರ್ ಅರ್ಥ್ ಅಜ್ಬೆಕ್ಟ್ ಸ್ಟಡೀಸ್ (CNEOS) ಪ್ರಕಾರ, ಧೂಮಕೇತುವಿನ ಕಕ್ಷೆಯು ಸೌರವ್ಯೂಹದ ಹೊರಗಿದ್ದು, ಇದನ್ನು ಇಂಟರ್ಸ್ಟೆಲ್ಲಾರ್ ವಸ್ತುವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಇಂಟರ್ಸ್ಟೆಲ್ಲಾರ್ ವಸ್ತುವು ಯಾವುದೇ ನಕ್ಷತ್ರಕ್ಕೆ ಗುರುತ್ವಾಕರ್ಷಣೆಯಿಂದ ಬಂಧಿಸಲ್ಪಡದ ಆಕಾಶ ವಸ್ತುವಾಗಿದೆ. ಅವು ನಮ್ಮ ಸೌರವ್ಯೂಹದ ಹೊರಗಿನಿಂದ ಬರುತ್ತವೆ. ಅಲ್ಪಾವಧಿಗೆ ಅದರ ಮೂಲಕ ಪ್ರಯಾಣಿಸುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ನಂತರ ಹಿಂತಿರುಗುತ್ತವೆ. ಇಂಟರ್ಸ್ಟೆಲ್ಲಾರ್ ವಸ್ತುಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ಷುದ್ರಗ್ರಹಗಳು, ಧೂಮಕೇತುಗಳು ಅಥವಾ "ರೋಗ್" ಗ್ರಹಗಳು ಸೇರಿವೆ.
"3I/ATLAS" ಮೂರನೇ ಇಂಟರ್ಸ್ಟೆಲ್ಲಾರ್ ವಿಜಿಟರ್ ಎಂದು ನಾಸಾ ಘೋಷಿಸಿತು. ಹಿಂದಿನ ಎರಡು ಇಂಟರ್ಸ್ಟೆಲ್ಲಾರ್ ವಿಜಿಟರ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ಹಿಂದೆ ಎರಡು ಇತರ ಧೂಮಕೇತುಗಳನ್ನು ಕಂಡು ಹಿಡಿಯಲಾಗಿದೆ. ಅವು 2017 ರಲ್ಲಿ "1I/Aumuamua" ಮತ್ತು 2019 ರಲ್ಲಿ "2I/Borisov". ಅವುಗಳ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿರುವ 'I' ಅಕ್ಷರವು 'ಇಂಟರ್ಸ್ಟೆಲ್ಲಾರ್' ಅನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಅವುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು ಆವಿಷ್ಕಾರದ ಕ್ರಮವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತವೆ.
ಇತ್ತೀಚಿನ "3I/ATLAS" ಧೂಮಕೇತುವಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, ಅದರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿರುವ ATLAS ಧೂಮಕೇತುಗಳು ಮತ್ತು ಕ್ಷುದ್ರಗ್ರಹಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಲು ನಾಸಾದ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ನಿಂದ ಬಂದಿದೆ. ಈ ಆವಿಷ್ಕಾರವು ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಪರಿಶೋಧನೆಯ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ತೆರೆದಿದೆ. ಈ ಧೂಮಕೇತು ಗಂಟೆಗೆ ಸುಮಾರು 2,10,000 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ವೇಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸುತ್ತಿದೆ. ಇದರರ್ಥ ಸೂರ್ಯನ ಗುರುತ್ವಾಕರ್ಷಣೆಯು ಅದನ್ನು ಸೆರೆಹಿಡಿದಿಲ್ಲ. ಇದು ಅಕ್ಟೋಬರ್ 30, 2025 ರಂದು ಸೂರ್ಯನ ಹತ್ತಿರ ಬಂದಿತು. ಈಗ ಈ ಧೂಮಕೇತು ಮತ್ತೆ ಸೌರವ್ಯೂಹದಿಂದ ಹೊರ ಪ್ರದೇಶಗಳ ಕಡೆಗೆ ಚಲಿಸುತ್ತಿದೆ.
ಇನ್ನು JAXA ಚಿತ್ರವು ಊಹಾತ್ಮಕವಾಗಿದ್ದು, ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯಿಂದ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಚಿತ್ರಗಳು ಚೀನಾ, ನಾಸಾ ಮತ್ತು ಭಾರತ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ದೃಢೀಕರಿಸಿದ್ದಾವೆ.
