ಮಣ್ಣಿದ ಮಾದರಿ ತರಲು ಮಂಗಳನ ಚಂದ್ರನತ್ತ ನೌಕೆ ಉಡಾವಣೆ ಮಾಡಿದ ಜಪಾನ್!
ಮಾರ್ಷಿಯನ್ ಮೂನ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರೇಶನ್ ಎಂದು ಹೆಸರಿಸಲಾದ, 578 ಮಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ವೆಚ್ಚದ ಈ ಯೋಜನೆಯು 5 ಟನ್ ತೂಕದ ಬೃಹತ್ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ನೌಕೆಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ.
Published : October 20, 2026 at 10:41 AM IST
ಟೋಕಿಯೋ (ಜಪಾನ್): ಜಪಾನ್ನ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ನೌಕೆಯೊಂದು ಮಂಗಳಗ್ರಹದತ್ತ ಪ್ರಯಾಣ ನಡೆಸಿದ್ದು, ಅಲ್ಲಿರುವ ಚಂದ್ರನ ಅನ್ವೇಷಣೆ ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿನ ಮಾದರಿಗಳನ್ನು ಹೊತ್ತು ತರುವುದು ಈ ಬಾಹ್ಯಕಾಶಯಾನದ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿದೆ.
ಐದು ವರ್ಷಗಳ ಈ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗೆ ವಿಶ್ವದ ಐದು ಬಾಹ್ಯಕಾಶ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಜೊತೆಯಾಗಿದ್ದು, ಮಂಗಳನ ಎರಡು ಚಂದ್ರನಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿರುವ ಫೋಬೋಸ್ ಮೇಲೆ ರೋಬೋಟಿಕ್ ಪರಿಶೋಧಕ ಹಾಗೂ ರೋವರ್ ಒಂದನ್ನು ಇಳಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ ನಡೆಯಲಿದೆ.
ಜಪಾನ್ ಬಾಹ್ಯಕಾಶ ಅನ್ವೇಷಣಾ ಏಜೆನ್ಸಿ ಈ ಪ್ರಯತ್ನ ನಡೆಸಿದ್ದು, ತನೆಗಾಶಿಮಾ ದ್ವೀಪದಲ್ಲಿರುವ ದೇಶದ ಮುಖ್ಯ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ನಿಲ್ದಾಣದಿಂದ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ನೌಕೆಯನ್ನು ಉಡಾವಣೆ ಮಾಡಿದೆ. ಉಡಾವಣೆಗೊಂಡ ಒಂದು ಗಂಟೆಯ ನಂತರ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ನೌಕೆಯು ಯೋಜಿಸಿದಂತೆ ರಾಕೆಟ್ನ ಮೇಲಿನ ಹಂತದಿಂದ ಬೇರ್ಪಟ್ಟಿದ್ದು, ಈ ಯಶಸ್ಸು ಬಾಹ್ಯಕಾಶ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳ ಸಂತಸಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.
ಮಂಗಳನಲ್ಲಿರುವ ಚಂದ್ರನ ಮಾದರಿ ತರುವ ಪ್ರಯತ್ನವಾಗಿ ಈ ಹಿಂದೆ ನಾಸಾ ಕಳೆದ ಐವತ್ತು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ 9 ಬಾಹ್ಯಕಾಶ ನೌಕೆಗಳನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಕಳಿಸಿತ್ತು. ಚೀನಾ 2021ರಲ್ಲಿ ತನ್ನ ನೌಕೆ ಇಳಿಸಿದೆ. ಆದರೆ, ಯಾರೂ ಕೂಡ ಅದರ ಉಪಗ್ರಹವಾಗಿರುವ ಫೋಬೋಸ್ ಅಥವಾ ಡೀಮೋಸ್ ಮೇಲೆ ಇಳಿಯುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿಲ್ಲ.
ಈ ಪ್ರಯತ್ನ ಯಶಸ್ವಿಯಾದಲ್ಲಿ 2031ರ ವೇಳೆ ಫೋಬೋಸ್ನಿಂದ ಧೂಳು, ಮಣ್ಣು ಮತ್ತು ಕಲ್ಲನ್ನು ಭೂಮಿಗೆ ಹೊತ್ತು ತರಲಾಗುವುದು. ಇದೊಂದು ರೋಚಕ ಪ್ರಯಾಣವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಈ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿರುವ ನಾಸಾ ಖಭೌತವಿಜ್ಞಾನಿ ಟಾಮ್ ಸ್ಟ್ಯಾಟ್ಲರ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಈಗಾಗಲೇ ಎರಡು ಕ್ಷುದ್ರಗ್ರಹಗಳಿಂದ ಮಾದರಿಗಳನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಭೂಮಿಗೆ ತಂದಿರುವ ಕೀರ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.
ಫೋಬೋಸ್ ಎಂಬುದು ಗೋಳಾಕಾರದ ಅಸಮವಾದ ಮೇಲ್ಮೈ ಹೊಂದಿರುವ ಬಂಡೆಯಾಗಿದೆ. ಇದು ಸುಮಾರು 14 ಮೈಲುಗಳಷ್ಟು ಅಗಲವಿದೆ. ಇದರ ತುಣುಕುಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸುವುದರ ಮೂಲಕ ಮಂಗಳ ಗ್ರಹದ ಚಂದ್ರಗಳು ಮತ್ತು ಬಹುಶಃ ಇತರ ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿರುವ ಚಂದ್ರಗಳು ಹೇಗೆ ಉದ್ಭವಿಸಿದವು ಎಂಬುದನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ.
ಮಾರ್ಷಿಯನ್ ಮೂನ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರೇಶನ್ ಎಂದು ಹೆಸರಿಸಲಾದ, 578 ಮಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ವೆಚ್ಚದ ಈ ಯೋಜನೆಯು 5 ಟನ್ ತೂಕದ ಬೃಹತ್ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ನೌಕೆಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಇದು ಮುಂದಿನ ಬೇಸಿಗೆಯ ಅಂತ್ಯದ ವೇಳೆಗೆ ಮಂಗಳ ಗ್ರಹವನ್ನು ತಲುಪುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಈ ನೌಕೆಯು ಮಂಗಳ ಗ್ರಹದ ಸುತ್ತಲಿನ ಫೋಬೋಸ್ನ ಕಕ್ಷೆಯೊಂದಿಗೆ ತನ್ನ ಪಥವನ್ನು ಹೊಂದಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ತದನಂತರ, ಆಸ್ಟೆರಿಕ್ಸ್ ಕಾಮಿಕ್ನಲ್ಲಿ ಬರುವ ಐಡೆಫಿಕ್ಸ್ ಎಂಬ ಬಿಳಿ ನಾಯಿಯ ಹೆಸರನ್ನೇ ಇಡಲಾದ ಫ್ರೆಂಚ್-ಜರ್ಮನ್ ನಿರ್ಮಿತ ರೋವರ್ ಅನ್ನು ಹೊರಬಿಡುತ್ತದೆ.
ಐಡೆಫಿಕ್ಸ್, ಚಂದ್ರನ ಅಸಾಧಾರಣವಾದ ಕಡಿಮೆ ಗುರುತ್ವಾಕರ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲುವ ಮೊದಲು ಹಲವಾರು ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಪುಟಿಯುತ್ತಾ ಫೋಬೋಸ್ ಮೇಲೆ ತಾನಾಗಿಯೇ ಬೀಳುತ್ತದೆ.
ಈ ನಾಲ್ಕು ಚಕ್ರಗಳ ರೋವರ್ ಒಂದು ವೇಳೆ ತಲೆಕೆಳಗಾಗಿ ಬಿದ್ದರೂ ತಾನಾಗಿಯೇ ಸರಿಯಾದ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅದು ಮೃದುವಾದ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಹೂತುಹೋದರೆ ಅಥವಾ ಬಂಡೆಗಳ ನಡುವೆ ಸಿಕ್ಕಿಹಾಕಿಕೊಂಡರೆ ಆಗ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಕೈಮೀರಿ ಹೋಗಬಹುದು. ಇದು ಪ್ರತಿ ಸೆಕೆಂಡಿಗೆ ಕೇವಲ 1 ಮಿಲಿಮೀಟರ್ನಷ್ಟು ಅತ್ಯಂತ ನಿಧಾನಗತಿಯಲ್ಲಿ ಚಲಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಫ್ರೆಂಚ್ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಜೂಲಿಯನ್ ಬಾರೌಖ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
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