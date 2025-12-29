ETV Bharat / technology

ಜಾಗ್ವಾರ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ರೋವರ್​ನಿಂದ ಎರಡು ಕಾರುಗಳು ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ಸಜ್ಜು: ಲಾಂಚ್​ ಯಾವಾಗ ಗೊತ್ತಾ?

Jaguar Land Rover Upcoming Cars: ಜಾಗ್ವಾರ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ರೋವರ್ 2026ರಲ್ಲಿ ಎರಡು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ವಾಹನಗಳನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಿದೆ. ಅವುಗಳ ಬೆಲೆ ಮತ್ತು ಫೀಚರ್ಸ್​ ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರೆ ವಿವರ ಇಲ್ಲಿದೆ..

ಜಾಗ್ವಾರ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ರೋವರ್​ನಿಂದ ಎರಡು ಕಾರುಗಳು ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ಸಜ್ಜು (Photo Credit- Jaguar Land Rover)
By ETV Bharat Tech Team

Published : December 29, 2025 at 1:36 PM IST

Jaguar Land Rover Upcoming Cars: ಐಷಾರಾಮಿ SUV ತಯಾರಕ ಜಾಗ್ವಾರ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ರೋವರ್ ಪ್ರಸ್ತುತ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಎಲ್ಲಾ ಮಾದರಿಗಳನ್ನು ಆಂತರಿಕ ದಹನಕಾರಿ ಎಂಜಿನ್‌ಗಳೊಂದಿಗೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಆದರೆ 2026 ರಲ್ಲಿ ಅದು ಬದಲಾಗಬಹುದು, ಏಕೆಂದರೆ ಕಂಪನಿಯು 2026 ರಲ್ಲಿ ಎರಡು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ವಾಹನಗಳನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲು ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ರೇಂಜ್ ರೋವರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಮತ್ತು ಜಾಗ್ವಾರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ 4-ಡೋರ್ GT ಸೇರಿವೆ. ಇದು ಜಾಗ್ವಾರ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ರೋವರ್‌ನ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಐಷಾರಾಮಿ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಮರು-ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ.

1. 2026 ರೇಂಜ್ ರೋವರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್: ಸುದೀರ್ಘ ನಿರೀಕ್ಷಣ ನಂತರ ಸಂಪೂರ್ಣ-ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ರೇಂಜ್ ರೋವರ್ ಅಂತಿಮವಾಗಿ 2026ರಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದೆ. ಇದು 118 kWh NMC ಬ್ಯಾಟರಿ ಮತ್ತು ಡ್ಯುಯಲ್ ಮೋಟಾರ್‌ಗಳನ್ನು ಬಳಸುತ್ತದೆ. ಪ್ರತಿ ಆಕ್ಸಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಒಂದು. ಇದು ಒಟ್ಟು 550 hp ಪವರ್ ಮತ್ತು 850 Nm ಟಾರ್ಕ್ ಅನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. 800V ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಚರ್ 350kW ವರೆಗೆ ವೇಗವನ್ನು ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಲು ಅನುಮತಿಸುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಇನ್ನೂ ಹೋಮೋಲೋಗೇಟ್ ಮಾಡಲಾಗಿಲ್ಲವಾದರೂ ರೇಂಜ್ ರೋವರ್ 530 ಕಿ.ಮೀ WLTP ಶ್ರೇಣಿಯನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ವಿನ್ಯಾಸದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ, ಇದು ಅದರ ICE (ಆಂತರಿಕ ದಹನಕಾರಿ ಎಂಜಿನ್) ಆವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಹೋಲುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ಪ್ರತ್ಯೇಕಿಸಲು ಗ್ರಿಲ್‌ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.

ಜಾಗ್ವಾರ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ರೋವರ್​ನಿಂದ ಎರಡು ಕಾರುಗಳು (Photo Credit- Jaguar Land Rover)

ಕ್ಯಾಬಿನ್‌ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, ಅದು ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಒಂದೇ ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಜಾಗ್ವಾರ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ರೋವರ್ BEV (ಬ್ಯಾಟರಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ವೆಹಿಕಲ್) ಪವರ್‌ಟ್ರೇನ್ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಅಥವಾ ಲಗೇಜ್ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಿಯಾಗದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಂಡಿದೆ. ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಮತ್ತು ಲಾಂಗ್-ವೀಲ್‌ಬೇಸ್ ಎರಡೂ ಆವೃತ್ತಿಗಳನ್ನು ಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ಫ್ಲ್ಯಾಗ್‌ಶಿಪ್ ರೇಂಜ್ ರೋವರ್ SV ಕೆಲವು ವಿಶೇಷ ಆವೃತ್ತಿಗಳನ್ನು ಸಹ ಪಡೆಯಲಿದೆ. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗದ SV ಅಲ್ಟ್ರಾ ಜೊತೆಗೆ ಬೆರಗುಗೊಳಿಸುವ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್​ ಆವೃತ್ತಿಯೂ ಸೇರಿದೆ.

ಚಿಕ್ಕ ರೇಂಜ್ ರೋವರ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ SV ಕನಿಷ್ಠ ಎರಡು ವಿಶೇಷ ಆವೃತ್ತಿಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲಿದೆ. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಎಡಿಷನ್ ಮತ್ತು ಹಗುರವಾದ ಕಾರ್ಬನ್ ಎಡಿಷನ್ ಸೇರಿವೆ. 2026 ರೇಂಜ್ ರೋವರ್ ಬೆಲೆ ಸುಮಾರು ರೂ. 3 ಕೋಟಿ (ಸುಮಾರು $30 ಮಿಲಿಯನ್ USD) ಆಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ ಮತ್ತು 2026 ರ ದ್ವಿತೀಯಾರ್ಧದಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ.

ಜಾಗ್ವಾರ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ರೋವರ್​ನಿಂದ ಎರಡು ಕಾರುಗಳು ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ಸಜ್ಜು (Photo Credit- Jaguar Land Rover)

2026 ಜಾಗ್ವಾರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ 4-ಡೋರ್ GT: ಜಾಗ್ವಾರ್ ತನ್ನ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ 4-ಡೋರ್ GT ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನು ವೇಗವಾಗಿ ಮುಂದುವರಿಸುತ್ತಿದೆ. ಇದನ್ನು 2026ರ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ನಂತರ ಭಾರತದಲ್ಲಿಯೂ ಇದನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗುವುದು. ಈ ಕಾರನ್ನು JEA (ಜಾಗ್ವಾರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಚರ್) ಎಂಬ ಹೊಸ EV ಪ್ಲಾಟ್‌ಫಾರ್ಮ್‌ನಡಿ, ಯುಕೆಯ ಸೋಲಿಹುಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಉತ್ಪಾದಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

ಕೆಲವು ಮಾಧ್ಯಮ ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಇದು 700 ಕಿ.ಮೀ ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯನ್ನು ಮತ್ತು ಸುಮಾರು 580 ಹೆಚ್‌ಪಿ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿವರಗಳನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿಲ್ಲವಾದರೂ ಯುಕೆಯಲ್ಲಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬಂದ ಅಸ್ಪಷ್ಟ ಮೂಲ ಮಾದರಿಯು ಅದರ ಉದ್ದವಾದ ಕಡಿಮೆ ಪ್ರೊಫೈಲ್ ಅನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದೆ.

ಇದರ ವಿನ್ಯಾಸವು ಟೈಪ್ 00 ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ಹೋಲುತ್ತದೆ. ಉದ್ದವಾದ, ಚಪ್ಪಟೆಯಾದ ಬಾನೆಟ್ ಜೊತೆ ನೇರವಾಗಿರುವ ಮುಂದಿನ ಭಾಗ, ಇಳಿಜಾರಾದ ರೂಫ್​ ಲೈನ್​ ಮತ್ತು ಸಣ್ಣ ಡೆಕ್‌ಲಿಡ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಕ್ಲಾಸಿಕ್ 4-ಡೋರ್​ನ GT ಸಿಲೂಯೆಟ್ ಅನ್ನು ರಚಿಸುತ್ತದೆ. "2026 ಜಾಗ್ವಾರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ 4-ಡೋರ್ GT" 2026ರ ದ್ವಿತೀಯಾರ್ಧದಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ.

