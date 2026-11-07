ಜಾಗತಿಕ ಪರಿಸರ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಭೀಕರ ಕಂಟಕದ ಮುನ್ಸೂಚನೆ: ಮುಂದಿನ 50 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ನಾಶವಾಗಲಿವೆ ವಿಶ್ವದ ಬಹುತೇಕ ಹವಳದ ದಿಬ್ಬಗಳು!
Global Coral Reef Collapse: ಜಾಗತಿಕ ತಾಪಮಾನ ಏರಿಕೆ ಮತ್ತು ಸಾಗರಗಳಲ್ಲಿನ ತೀವ್ರ ಉಷ್ಣ ಅಲೆಗಳ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಶ್ವದ ಬಹುತೇಕ ಎಲ್ಲ ಹವಳದ ದಿಬ್ಬಗಳ ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಾಶವಾಗಲಿವೆಂದು IUCN ಹೇಳಿದೆ.
Published : November 7, 2026 at 12:52 PM IST
Global Coral Reef Collapse: ಜಗತ್ತಿನ ಕಡಲ ಗರ್ಭದ ಜೀವವೈವಿಧ್ಯದ ಪ್ರಮುಖ ಆಧಾರಸ್ತಂಭಗಳಾಗಿರುವ ಹವಳದ ದಿಬ್ಬಗಳ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ಅತ್ಯಂತ ಗಂಭೀರ ಮಟ್ಟ ತಲುಪುತ್ತಿದೆ. ಆರ್ಮೇನಿಯಾದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯ (UN) ಜೀವವೈವಿಧ್ಯ ಸಮ್ಮೇಳನದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ 'ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪ್ರಕೃತಿ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಸಂಘ' (IUCN) ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿರುವ ಹೊಸ ರೆಡ್ ಲಿಸ್ಟ್ ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಜಗತ್ತಿನ ಶೇಕಡಾ 96 ರಷ್ಟು ಆಳವಿಲ್ಲದ ನೀರಿನಲ್ಲಿರುವ (Shallow-water) ಹವಳದ ದಿಬ್ಬಗಳು ಈಗಾಗಲೇ ತೀವ್ರ ಅಳಿವಿನ ಅಂಚಿನಲ್ಲಿದ್ದು (Critically Endangered), ಬರುವ 2075 ರ ವೇಳೆಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕಣ್ಮರೆಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಎಂದು ತಿಳಿದು ಬಂದಿದೆ.
ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ಒಟ್ಟು 72,726 ಚದರ ಮೈಲಿ (ಸುಮಾರು 1,88,362 ಚದರ ಕಿಲೋಮೀಟರ್) ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ 127 ಉಷ್ಣವಲಯದ ಕಡಲ ವಲಯಗಳನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ನಡೆಸಿ ಈ ಆಘಾತಕಾರಿ ವರದಿ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆಯೇ ಈ ಜಾಗತಿಕ ವಿನಾಶಕ್ಕೆ ಅತ್ಯಂತ ದೊಡ್ಡ ಮತ್ತು ಏಕೈಕ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣ ಎಂದು ವರದಿ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದೆ.
ಸಮುದ್ರದ ‘ರೇನ್ಫಾರೆಸ್ಟ್’ಗಳ ವಿನಾಶದ ಭೀಕರ ಪರಿಣಾಮಗಳು: ಹವಳದ ದಿಬ್ಬಗಳನ್ನು ಅವುಗಳ ಅಪಾರ ಜೀವವೈವಿಧ್ಯದ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ "ಸಮುದ್ರದ ಮಳೆಕಾಡುಗಳು" (Rainforests of the sea) ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇವು ಕೇವಲ ಸಮುದ್ರದ ಸೌಂದರ್ಯವಲ್ಲ, ಬದಲಿಗೆ ಜಗತ್ತಿನ ಒಟ್ಟು ಕಡಲ ಜೀವಿಗಳ ಪೈಕಿ ಕಾಲು ಭಾಗದಷ್ಟು (ಶೇ. 25) ಜಲಚರಗಳಿಗೆ ಆವಾಸಸ್ಥಾನ ಹಾಗೂ ಆಹಾರದ ಮೂಲವಾಗಿವೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಇವು ಸಮುದ್ರದ ಭೀಕರ ಬಿರುಗಾಳಿ ಮತ್ತು ಕರಾವಳಿ ಸವೆತದಿಂದ (Coastal Erosion) ಭೂಮಿಯನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಕವಚಗಳಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತವೆ.
ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದ ವಿಶ್ವಪ್ರಸಿದ್ಧ 'ಗ್ರೇಟ್ ಬ್ಯಾರಿಯರ್ ರೀಫ್' (Great Barrier Reef), ಪಶ್ಚಿಮ ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಮತ್ತು ಆಗ್ನೇಯ ಏಷ್ಯಾದ 'ಕೋರಲ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್', ಮೆಸೊಅಮೆರಿಕನ್ ಬ್ಯಾರಿಯರ್ ರೀಫ್ ಮತ್ತು ಕೆಂಪು ಸಮುದ್ರದ (Red Sea) ಹವಳದ ದಿಬ್ಬಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಜಗತ್ತಿನ ಪ್ರಮುಖ ಕಡಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ಪ್ರಸ್ತುತ ಅತ್ಯಂತ ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟದ ಅಪಾಯದ ಹಂತ ತಲುಪಿವೆ. ಹವಳದ ದಿಬ್ಬಗಳು ನಾಶವಾದರೆ ಆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಪಾಚಿಗಳು (Algae) ಮತ್ತು ಕಲ್ಲುಗಳು ಮಾತ್ರ ಉಳಿಯಲಿದ್ದು, ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಹಾಗೂ ಜಾಗತಿಕ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕುಸಿಯಲಿದೆ.
ದಾಖಲೆ ಮಟ್ಟದ ತಾಪಮಾನ ಮತ್ತು ಹವಳದ ಬ್ಲೀಚಿಂಗ್: ಐಯುಸಿಎನ್ ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಇತ್ತೀಚಿನ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಸಮುದ್ರದ ತಾಪಮಾನವು ದಾಖಲೆ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಏರಿಕೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ಧ್ರುವ ಪ್ರದೇಶಗಳನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ವಿಶ್ವದ ಉಳಿದ ಸಾಗರಗಳ ಸರಾಸರಿ ವಾರ್ಷಿಕ ಮೇಲ್ಮೈ ತಾಪಮಾನವು ಬರೋಬ್ಬರಿ 69.57 ಡಿಗ್ರಿ ಫ್ಯಾರನ್ಹೀಟ್ (20.87 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್) ನಷ್ಟು ಗರಿಷ್ಠ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ತಲುಪಿದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಸಮುದ್ರದ ಹವಳಗಳು ಬಣ್ಣ ಕಳೆದುಕೊಂಡು ಸಾಯುವ ‘ಹಾರ್ಮ್ಫುಲ್ ಬ್ಲೀಚಿಂಗ್’ (Bleaching) ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯು ಶೇಕಡಾ 84 ರಷ್ಟು ಹವಳದ ದಿಬ್ಬಗಳಿಗೆ ವ್ಯಾಪಿಸಿದೆ. ಇದು ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲೇ ಅತ್ಯಂತ ತೀವ್ರ ಸ್ವರೂಪದ ಬ್ಲೀಚಿಂಗ್ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಕಳವಳ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಜಾಗತಿಕ ತಜ್ಞರು ನೀಡಿದ ಕರಾವಳಿ ಸೂತ್ರಗಳು: ಈ ಜಾಗತಿಕ ವರದಿಯ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಲೀಡ್ ಆಗಿರುವ ಮಿಶಾಲ್ ಗುಡ್ಕಾ ಮಾತನಾಡಿ, "ಹವಳದ ದಿಬ್ಬಗಳ ಅಪಾಯದ ಮಟ್ಟ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿರುವುದು ನಿಜ. ಆದರೆ, ಇದು ನಾವು ಧೃತಿಗೆಡಲು ಕಾರಣವಾಗಬಾರದು. ಬದಲಿಗೆ ಎಚ್ಚೆತ್ತುಕೊಳ್ಳುವ ಸಮಯ" ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಹವಳದ ದಿಬ್ಬಗಳು ವಿನಾಶದಿಂದ ಮರಳಿ ಚಿಗುರುವ (Bounce back) ಅದ್ಭುತ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನೂ ಹೊಂದಿವೆ.
ಐಯುಸಿಎನ್ ನಿರ್ದೇಶಕಿ ಗ್ರೆಥೆಲ್ ಅಗುಲಾರ್ ಪ್ರಕಾರ, ಕೇವಲ ಜಾಗತಿಕ ಇಂಗಾಲದ ಹೊರಸೂಸುವಿಕೆಯನ್ನು (Emissions) ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವುದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಕರಾವಳಿ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿನ ಮಾಲಿನ್ಯ ತಡೆಗಟ್ಟುವುದು, ಮಿತಿಮೀರಿದ ಮೀನುಗಾರಿಕೆಗೆ (Overfishing) ಬ್ರೇಕ್ ಹಾಕುವುದು ಮತ್ತು ಕರಾವಳಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಯಂತ್ರಿಸುವುದರಿಂದ ಇವುಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಬಹುದು ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಮಿಯಾಮಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಕೋರಲ್ ರೀಫ್ ಫ್ಯೂಚರ್ಸ್ ಲ್ಯಾಬ್ನ ನಿರ್ದೇಶಕ ಆಂಡ್ರ್ಯೂ ಬೇಕರ್ ಮಾತನಾಡಿ, ಮುಂಬರುವ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಉದಯೋನ್ಮುಖ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳು ಹಾಗೂ ನವೀನ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ವಿಧಾನಗಳ ಮೂಲಕ ಹವಳದ ದಿಬ್ಬಗಳನ್ನು ಕೃತಕವಾಗಿ ಮರುಸ್ಥಾಪಿಸುವ (Restore) ಕೆಲಸ ತುರ್ತಾಗಿ ಆಗಬೇಕಿದೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
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