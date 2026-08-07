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ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶದಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಹೆಮ್ಮೆ: ಐಎಸ್‌ಎಸ್ ಹೊರಗೆ 6.5 ಗಂಟೆ ಕಾಲ ನಡೆದು ಸಾಹಸಗೈದ ಅನಿಲ್ ಮೆನನ್!

Anil Menon Spacewalk: ಭಾರತೀಯ ಮೂಲದ ನಾಸಾ ಗಗನಯಾತ್ರಿ ಅನಿಲ್ ಮೆನನ್ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ನಡಿಗೆ ಕೈಗೊಂಡರು. ಈ ವೇಳೆ ಅವರು ಮಾಡಿರುವ ಕಾರ್ಯ ಸೇರಿದಂತೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.

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ಐಎಸ್‌ಎಸ್ ಹೊರಗೆ 6.5 ಗಂಟೆ ಕಾಲ ನಡೆದು ಸಾಹಸಗೈದ ಅನಿಲ್ ಮೆನನ್! (Photo Credit: X/Anil Menon)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : August 7, 2026 at 7:50 AM IST

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Anil Menon Spacewalk: ಭಾರತೀಯ ಮೂಲದ ನಾಸಾ (NASA) ಗಗನಯಾತ್ರಿ ಅನಿಲ್ ಮೆನನ್ ಅವರು ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ನಿಲ್ದಾಣದ (ISS) ಹೊರಗೆ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಟ್ಟು ಇತಿಹಾಸ ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಭಾರತದ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ರಂಗಕ್ಕೆ ಇದು ಮತ್ತೊಂದು ಹೆಮ್ಮೆಯ ಕ್ಷಣವಾಗಿದೆ. ಯಾವುದೇ ಗಗನಯಾತ್ರಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಕಠಿಣ ಸವಾಲಾಗಿರುವ ಈ 'ಸ್ಪೇಸ್‌ವಾಕ್' (ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ನಡಿಗೆ) ಮೂಲಕ ಅವರು ನಿಲ್ದಾಣದ ವಿದ್ಯುತ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುವ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಹೊತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಹೈಲೈಟ್ಸ್​:

  • 6 ಗಂಟೆ 30 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ: ಈ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ನಡಿಗೆಯು ಒಟ್ಟು 6 ಗಂಟೆ 30 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ನಡೆಯಿತು.
  • ಅನುಭವಿ ಗಗನಯಾತ್ರಿಯ ಸಾಥ್: ಅನಿಲ್ ಮೆನನ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ನಾಸಾದ ಹಿರಿಯ ಗಗನಯಾತ್ರಿ ಜೆಸಿಕಾ ಮೀರ್ ಇದ್ದರು. ಜೆಸಿಕಾ ಅವರಿಗೆ ಇದು 6ನೇ ಸ್ಪೇಸ್‌ವಾಕ್ ಆಗಿದೆ.
  • ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶ: ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ನಿಲ್ದಾಣದ '3ಬಿ ಪವರ್ ಚಾನೆಲ್'ನಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಹಾರ್ಡ್‌ವೇರ್ ಅಳವಡಿಸುವುದು ಈ ಮಿಷನ್‌ನ ಪ್ರಮುಖ ಗುರಿಯಾಗಿತ್ತು.

ಭವಿಷ್ಯದ ಸಂಶೋಧನೆಗೆ ಸಹಕಾರಿ: ಈ ಹಾರ್ಡ್‌ವೇರ್ ಅಳವಡಿಕೆಯಿಂದಾಗಿ, ಈ ವರ್ಷದ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಲಿರುವ 7ನೇ ಆಧುನಿಕ ಸೋಲಾರ್ ಪ್ಯಾನಲ್ (iROSA) ಜೋಡಣೆಗೆ ದಾರಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಹೊಸ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಸೋಲಾರ್ ಪ್ಯಾನಲ್‌ಗಳು ಮುಂಬರುವ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ನಿಲ್ದಾಣಕ್ಕೆ ಗರಿಷ್ಠ ವಿದ್ಯುತ್ ಒದಗಿಸಲಿವೆ. ಇದರಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ನೂರಾರು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಪ್ರಯೋಗಗಳು ಮತ್ತು ಜೀವ ರಕ್ಷಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಅಡ್ಡಿಯಿಲ್ಲದೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಪೂರೈಕೆಯಾಗಲಿದೆ.

ಮೊದಲ ಸ್ಪೇಸ್‌ವಾಕ್ ಅತ್ಯಂತ ಕಠಿಣ: ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಸ್ಪೇಸ್‌ವಾಕ್ ಮಾಡುವ ಗಗನಯಾತ್ರಿಗಳಿಗೆ ಇದು ಅತ್ಯಂತ ಕಠಿಣ ಸವಾಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಚಟುವಟಿಕೆಯನ್ನು ಮುಂಚಿತವಾಗಿಯೇ ಹಲವು ಬಾರಿ ತಾಲೀಮು ನಡೆಸಿ ಸಿದ್ಧತೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಪ್ರತಿ ಉಪಕರಣವನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಕಟ್ಟಲಾಗಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಗಗನಯಾತ್ರಿಗಳು ಇಡುವ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹೆಜ್ಜೆಯನ್ನು ಭೂಮಿಯ ಮೇಲಿರುವ ಮಿಷನ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ತಂಡವು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಗಮನಿಸುತ್ತಿರುತ್ತದೆ. ಐಎಸ್‌ಎಸ್ (ISS) ಹೊರಗೆ ಗಗನಯಾತ್ರಿಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣ ಮುಕ್ತ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಗಾಳಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿನ ತಾಪಮಾನದಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಏರುಪೇರುಗಳಿರುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ನಿಲ್ದಾಣವು ಗಂಟೆಗೆ ಸುಮಾರು 28,000 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ವೇಗದಲ್ಲಿ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಪ್ರದಕ್ಷಿಣೆ ಹಾಕುತ್ತಿರುತ್ತದೆ.

ಸ್ಪೇಷಲ್​ ಸ್ಪೇಸ್‌ಸೂಟ್, ಗಗನನೌಕೆಯಂತೆಯೇ ಕೆಲಸ:

  • ವಿಶೇಷ ಸೂಟ್: ಇಡೀ ಮಿಷನ್‌ನಲ್ಲಿ ಅನಿಲ್ ಮತ್ತು ಜೆಸಿಕಾ ಅವರು ನಾಸಾದ 'ಎಕ್ಸ್‌ಟ್ರಾವೆಹಿಕುಲರ್ ಮೊಬಿಲಿಟಿ ಯೂನಿಟ್' ಸ್ಪೇಸ್‌ಸೂಟ್ ಧರಿಸಿದ್ದರು.
  • ಮಿನಿ ಗಗನನೌಕೆ: ಈ ಸ್ಪೇಸ್‌ಸೂಟ್‌ಗಳು ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಗಗನನೌಕೆಯಂತೆಯೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತವೆ.
  • ಅಗತ್ಯ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು: ಈ ಸೂಟ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಆಮ್ಲಜನಕ (ಆಕ್ಸಿಜನ್), ತಾಪಮಾನ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮತ್ತು ಸಂಪರ್ಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮುಂತಾದ ಅಗತ್ಯ ಸೌಲಭ್ಯಗಳಿರುತ್ತವೆ.

ಸುರಕ್ಷತಾ ಹಗ್ಗಗಳು: ಇಬ್ಬರೂ ಗಗನಯಾತ್ರಿಗಳು ಸುರಕ್ಷತಾ ಹಗ್ಗಗಳ (Safety Ropes) ಮೂಲಕ ಪ್ರತಿ ಕ್ಷಣವೂ ಐಎಸ್‌ಎಸ್ ನಿಲ್ದಾಣಕ್ಕೆ ಸಂಪರ್ಕ ಹೊಂದಿದ್ದು, ನಿಲ್ದಾಣದ ಹೊರಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಅನುಕೂಲವಾಗುತ್ತದೆ.

ಭಾರತಕ್ಕೆ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಕ್ಷಣ: ಭಾರತದ ಪಾಲಿಗೆ ಈ ಕ್ಷಣ ಅತ್ಯಂತ ಮಹತ್ವದ್ದಾಗಿದೆ. ದೇಶವು ತನ್ನ 'ಗಗನಯಾನ' ಮಿಷನ್ ಮೂಲಕ ಮಾನವ ಸಹಿತ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಯಾನಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧತೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ. ಇಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅನಿಲ್ ಅವರ ಈ ಮೊದಲ ಸ್ಪೇಸ್‌ವಾಕ್, ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಮೂಲದ ಗಗನಯಾತ್ರಿಗಳ ಗುರುತು ಮತ್ತು ಪ್ರಭಾವ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಬಲಗೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ಕಲ್ಪನಾ ಚಾವ್ಲಾ ಮತ್ತು ಸುನಿತಾ ವಿಲಿಯಮ್ಸ್ ಅವರ ಸಾಧನೆಯ ಪರಂಪರೆಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಂಡು ಈಗಿನ ಹೊಸ ಪೀಳಿಗೆಯು ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಮುನ್ನಡೆಯ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ರೂಪಿಸುವಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತಿದೆ.

ಇದಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಸ್ಪೇಸ್‌ವಾಕ್ ಮಾಡಿದ ಭಾರತೀಯ ಮೂಲದ ಗಗನಯಾತ್ರಿಗಳು

ಸುನಿತಾ ವಿಲಿಯಮ್ಸ್​:

  • ಮೊದಲ ಸ್ಪೇಸ್‌ವಾಕ್: 16 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2006
  • ಮೊದಲ ಸ್ಪೇಸ್‌ವಾಕ್‌ನ ಅವಧಿ: ಏಳು ಗಂಟೆ 31 ನಿಮಿಷಗಳು
  • ಒಟ್ಟು ಸ್ಪೇಸ್‌ವಾಕ್‌ಗಳು: 9
  • ಒಟ್ಟು ಸಮಯ: 62 ಗಂಟೆ 6 ನಿಮಿಷಗಳು
  • ಕಾರ್ಯಗಳು: ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಐಎಸ್‌ಎಸ್ (ISS) ನಿರ್ಮಾಣ ಮತ್ತು ವಿಸ್ತರಣೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದರು. ಅಲ್ಲದೇ ವಿದ್ಯುತ್ ಪೂರೈಕೆ ಹಾಗೂ ಕೂಲಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್‌ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಉಪಕರಣಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿದರು.

ರಾಜಾ ಚಾರಿ:

  • ಮೊದಲ ಸ್ಪೇಸ್‌ವಾಕ್: 15 ಮಾರ್ಚ್ 2022
  • ಮೊದಲ ಸ್ಪೇಸ್‌ವಾಕ್‌ನ ಅವಧಿ: ಆರು ಗಂಟೆ 54 ನಿಮಿಷಗಳು
  • ಒಟ್ಟು ಸ್ಪೇಸ್‌ವಾಕ್‌ಗಳು: ಎರಡು
  • ಒಟ್ಟು ಸಮಯ: 13 ಗಂಟೆ 48 ನಿಮಿಷಗಳು
  • ಕಾರ್ಯಗಳು: ಐಎಸ್‌ಎಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಸೋಲಾರ್ ಪ್ಯಾನಲ್‌ಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಲು ಸಿದ್ಧತೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡರು. ವಿದ್ಯುತ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಲು ಕೇಬಲ್ ಮತ್ತು ಬ್ರಾಕೆಟ್‌ಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿದರು.

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TAGGED:

INDIAN ORIGIN ASTRONAUT
ANIL MENON SPACE MISSION
INDIAN ASTRONAUTS IN NASA
INTERNATIONAL SPACE STATION
ANIL MENON SPACEWALK

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