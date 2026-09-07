ಪ್ರೈವೇಟೈಸೇಶನ್ ಎಂಬುದು ಸುಳ್ಳು! ಆಧಾರರಹಿತ ವರದಿಗೆ ಖಡಕ್ ಎಚ್ಚರಿಕೆ, ಅಧಿಕೃತ ಬ್ರೇಕ್ ಹಾಕಿದ ಇಸ್ರೋ!
ISRO Not Privatised Clarification: ಇಸ್ರೋ ಪ್ರೈವೇಟೈಸೇಶನ್ ಸುಳ್ಳು, ಆಧಾರರಹಿತವಾಗಿದೆ. ಇಸ್ರೋ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗಲ್ಲ, ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಇಕೋಸಿಸ್ಟಮ್ಗೆ ನೇತೃತ್ವ ನೀಡಲಿದೆ ಎಂದು ಇಸ್ರೋ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ನೀಡಿದೆ.
Published : September 7, 2026 at 7:40 AM IST
ISRO Not Privatised Clarification: ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಸುಧಾರಣೆಗಳು ಮತ್ತು ಇಸ್ರೋ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕಾಳಜಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಧ್ಯಮ ವರದಿಗಳ ಕುರಿತು ಸ್ಪಷ್ಟೀಕರಣ ಬಂದಿದೆ. ಇಸ್ರೋ ಮುಂದಿನ ಅಧ್ಯಾಯ: ಭಾರತದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸುವುದು. ಮಾಧ್ಯಮದ ಕೆಲವು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಇಸ್ರೋ ಭವಿಷ್ಯದ ಪಾತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ವರದಿಗಳು ಬಂದಿವೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಇಸ್ರೋವನ್ನು ಖಾಸಗೀಕರಣಗೊಳಿಸುವ ಅಥವಾ ಅದರ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವ ಪ್ರಯತ್ನವಿದೆ ಎಂಬ ಊಹಾಪೋಹಗಳು ಮತ್ತು ತಪ್ಪು ಮಾಹಿತಿ ಸೇರಿವೆ. ಈ ಹೇಳಿಕೆಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಆಧಾರರಹಿತ ಮತ್ತು ತಪ್ಪಾಗಿವೆ ಎಂದು ಇಸ್ರೋ ಟ್ವಿಟ್ ಮಾಡಿದೆ.
ಇಸ್ರೋವನ್ನು ಖಾಸಗೀಕರಣಗೊಳಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲವೆಂದು ಖಡಕ್ ಘೋಷಣೆ: ಇಸ್ರೋವನ್ನು ಖಾಸಗೀಕರಣಗೊಳಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಅದರ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ನಾವು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳಲು ಬಯಸುತ್ತೇವೆ. ಇಸ್ರೋ ಭಾರತದ ಸುಧಾರಿತ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಸಂಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯತಂತ್ರದ ಮಿಷನ್ಗಳು, ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಪರಿಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ನಿರ್ಣಾಯಕ ಮತ್ತು ಗಡಿ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳಿಗೆ ಪ್ರಧಾನ ಸಂಸ್ಥೆಯಾಗಿ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತದೆ ಎಂದು ಇಸ್ರೋ ಖಡಕ್ ಆಗಿ ಹೇಳಿದೆ.
ಖಾಸಗಿ ವಲಯದ ಭಾಗವಹಿಸುವಿಕೆ ಇಸ್ರೋ ಪಾತ್ರ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಅಲ್ಲ: ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶದಲ್ಲಿ ಖಾಸಗಿ ವಲಯದ ಭಾಗವಹಿಸುವಿಕೆ ಇಸ್ರೋ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ ಅಲ್ಲ. ಇದು ಇಸ್ರೋ ತನ್ನ ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಯ ಭಾರತದ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮೇಲೆ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚು ಬಲವಾಗಿ ಗಮನಹರಿಸಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುವ ಬಗ್ಗೆ ಆಗಿದೆ. ಆದರೆ ಉದ್ಯಮವು ಪ್ರಬುದ್ಧ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳು ಮತ್ತು ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳನ್ನು ಸ್ಕೇಲ್ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಬದಲಾಗುತ್ತಿರುವುದು ಇಸ್ರೋದ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯಲ್ಲ, ಆದರೆ ಭಾರತದ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಪ್ರಮಾಣ ಮತ್ತು ರಚನೆ.
Clarification regarding media reports on concerns relating to Space Sector Reforms and the role of ISRO— ISRO (@isro) September 6, 2026
ISRO’s Next Chapter: Leading India’s National Space Ecosystem
There has been considerable reporting in parts of the media around the future role of ISRO including speculations…
ಇಸ್ರೋ ನೇತೃತ್ವದ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯತ್ತ: 2020ರಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾದ ಮತ್ತು ಭಾರತೀಯ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ನೀತಿ 2023ರ ಮೂಲಕ ಸಾಂಸ್ಥಿಕಗೊಳಿಸಲಾದ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಸುಧಾರಣೆಗಳು, ಜೊತೆಗೆ FDI ನೀತಿಯ ಪ್ರಗತಿಪರ ಉದಾರೀಕರಣವು ದೊಡ್ಡ, ಬಲವಾದ ಮತ್ತು ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಭಾರತೀಯ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ರಚಿಸುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಉದ್ಯಮ, ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಅಪ್ಗಳು ಮತ್ತು ಅಕಾಡೆಮಿಯಾವು ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಮೌಲ್ಯ ಸರಪಳಿಯಾದ್ಯಂತ ಭಾಗವಹಿಸಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದು ಇಸ್ರೋ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳಿಗೆ ಪೂರಕವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಸುಧಾರಣೆಗಳನ್ನು ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ವಿಸ್ತರಣೆ ಮತ್ತು ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಗುಣಾಕಾರ ಎಂದು ನೋಡಬೇಕು, ಖಾಸಗೀಕರಣ ಎಂದು ಅಲ್ಲ ಅಂತಾ ಇಸ್ರೋ ತಿಳಿಸಿದೆ.
ಪ್ರಬುದ್ಧ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ವರ್ಗಾವಣೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಸ್ರೋ ಹಿಂದೆ ಸರಿದಿದೆ ಅಂತಲ್ಲ: ಭಾರತದ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಮತ್ತು ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳು ಬೆಳೆದಂತೆ ಪ್ರಬುದ್ಧ ಮತ್ತು ಸ್ಕೇಲೆಬಲ್ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಭಾರತೀಯ ಉದ್ಯಮವು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕೈಗೊಳ್ಳಬಹುದು. ಇಸ್ರೋ ಈಗಾಗಲೇ ಉದ್ಯಮಕ್ಕೆ ಅನೇಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳನ್ನು ವರ್ಗಾಯಿಸಿದೆ. ಪ್ರಬುದ್ಧ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ವರ್ಗಾಯಿಸುವುದು ಎಂದರೆ ಇಸ್ರೋ ಆ ಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದ ಹಿಂದೆ ಸರಿಯುತ್ತಿದೆ ಎಂದಲ್ಲ. ಇದು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದ ಉತ್ಪಾದನೆ, ವಾಣಿಜ್ಯೀಕರಣ, ನಾವೀನ್ಯತೆ ಮತ್ತು ಜಾಗತಿಕ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಿಗೆ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ಶಕ್ತಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಇಸ್ರೋದ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಮತ್ತು ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಾನವಶಕ್ತಿಯು ಸುಧಾರಿತ ಸಂಶೋಧನೆ, ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಯ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳು ಮತ್ತು ಸಂಕೀರ್ಣ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಿಷನ್ಗಳ ಮೇಲೆ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಪರಿವರ್ತನೆಯು ಇಸ್ರೋ ನೇತೃತ್ವದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯತ್ತ ಆಗಿದೆ.
ಇಸ್ರೋ ಫೋಕಸ್ ಗಡಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳತ್ತ: ಇಸ್ರೋ ಪಾತ್ರವು ತನ್ನ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಪರಿಣತಿಯು ಅತ್ಯಂತ ಮುಖ್ಯವಾದ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ರಮೇಣ ಬಲಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ: ಗಡಿ R&D, ಸುಧಾರಿತ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳು, ಮಾನವ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಹಾರಾಟ, ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಯ ಉಡಾವಣಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು, ಆಳ-ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಮತ್ತು ಗ್ರಹ ಮಿಷನ್ಗಳು ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯತಂತ್ರದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳು. ಇದು ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುತ್ತದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಸಂವಹನ, ನ್ಯಾವಿಗೇಷನ್ ಮತ್ತು ಭೂ ವೀಕ್ಷಣೆಗೆ ಸುಧಾರಿತ ಪೇಲೋಡ್ಗಳು, ಸೆನ್ಸಾರ್ಗಳು, ಪ್ರೊಪಲ್ಷನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ನಿರ್ಣಾಯಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳು ಸೇರಿವೆ ಎಂದು ಇಸ್ರೋ ಟ್ವಿಟ್ನಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದೆ.
ಇಸ್ರೋ ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಮೀಸಲಿಡಲಿ: ಪ್ರಬುದ್ಧ ಮತ್ತು ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ತಯಾರಿಸಲಾದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಉದ್ಯಮದ ಮೂಲಕ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಸ್ಕೇಲ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಪ್ರಬುದ್ಧ ಉಡಾವಣಾ ವಾಹನಗಳು, ದಿನನಿತ್ಯದ ಉಪಗ್ರಹಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ಸ್ಥಾಪಿತ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳ ಉತ್ಪಾದನೆಯನ್ನು ಸೂಕ್ತ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳ ಮೂಲಕ ಉದ್ಯಮ ಅಥವಾ PSUಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕೈಗೊಳ್ಳಬಹುದು. ಇದು ಇಸ್ರೋ ತನ್ನ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು ಮತ್ತು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಮಾನವಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಯ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳು ಮತ್ತು ಮಿಷನ್ಗಳಿಗೆ ಮೀಸಲಿಡಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ವಿಶಾಲ ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ವಿಸ್ತರಿಸುತ್ತಿರುವ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಹೂಡಿಕೆ, ಉತ್ಪಾದನಾ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಮತ್ತು ಸ್ಕೇಲ್ ಅನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ.
The Next Frontier: Space Station, Moon and Planetary Exploration— ISRO (@isro) September 6, 2026
This transition is particularly important in the context of Space Vision 2047. India’s ambitions include establishing the Bharatiya Antariksh Station by 2035, undertaking an Indian crewed mission to the Moon by…
Space Vision 2047 ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ಪರಿವರ್ತನೆ ಅತಿ ಮುಖ್ಯ: ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ನಿಲ್ದಾಣ, ಚಂದ್ರ ಮತ್ತು ಗ್ರಹಗಳ ಅನ್ವೇಷಣೆ. ಈ ಪರಿವರ್ತನೆಯು ಸ್ಪೇಸ್ ವಿಷನ್ 2047 ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ. ಭಾರತದ ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷೆಗಳಲ್ಲಿ 2035ರ ವೇಳೆಗೆ ಭಾರತೀಯ ಅಂತರಿಕ್ಷ ನಿಲ್ದಾಣ ಸ್ಥಾಪನೆ, 2040ರ ವೇಳೆಗೆ ಚಂದ್ರನಿಗೆ ಭಾರತೀಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಸಹಿತ ಮಿಷನ್ ಕೈಗೊಳ್ಳುವುದು, ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಯ ಮತ್ತು ಮರುಬಳಕೆ ಮಾಡಬಹುದಾದ ಉಡಾವಣಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು, ನಿರಂತರ ಚಂದ್ರ ಮತ್ತು ಗ್ರಹಗಳ ಪರಿಶೋಧನೆಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಭಾರತವನ್ನು ಪ್ರಮುಖ ಜಾಗತಿಕ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಶಕ್ತಿಯಾಗಿ ಸ್ಥಾಪಿಸುವುದು ಸೇರಿವೆ ಎಂದು ಇಸ್ರೋ ಹೇಳಿದೆ.
ವಾಣಿಜ್ಯ ಚಟುವಟಿಕೆಯಿಂದ ಬದಲಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ: ಇವು ತಾಂತ್ರಿಕವಾಗಿ ಬೇಡಿಕೆಯಿರುವ ಮಿಷನ್ಗಳಾಗಿದ್ದು, ಇಸ್ರೋ ಸುಧಾರಿತ ಸಂಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳ ಮೇಲೆ ಕೇಂದ್ರೀಕೃತವಾಗಿರಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ವಾಣಿಜ್ಯ ಚಟುವಟಿಕೆಯಿಂದ ಸರಳವಾಗಿ ಬದಲಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಉದ್ದೇಶವು ಉದ್ಯಮವು ಪ್ರಬುದ್ಧ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳನ್ನು ಸ್ಕೇಲ್ ಮಾಡಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುವುದು ಮತ್ತು ಇಸ್ರೋ ಭಾರತವನ್ನು ಮುಂದಿನ ತಾಂತ್ರಿಕ ಗಡಿಯತ್ತ ತಳ್ಳುವುದಾಗಿದೆ. ಹೊಸ ಸಾಂಸ್ಥಿಕ ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪವು ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಭಾಗಕ್ಕೂ ವಿಭಿನ್ನ ಪಾತ್ರವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಇಸ್ರೋ ತಿಳಿಸಿದೆ.
ಹೊಸ ಸಾಂಸ್ಥಿಕ ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪ, ಯಾರ ಪಾತ್ರ ಏನು?: ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಇಲಾಖೆ ಒಟ್ಟಾರೆ ನೀತಿ ನಿರ್ದೇಶನವನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಇಸ್ರೋ ಸುಧಾರಿತ R&D, ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಿಷನ್ಗಳಿಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಸಂಸ್ಥೆಯಾಗಿ ಉಳಿದಿದೆ. IN-SPACe ಸರ್ಕಾರೇತರ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಭಾಗವಹಿಸುವಿಕೆಯನ್ನು ಸುಗಮಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅಧಿಕೃತಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಆದರೆ NSIL ಪ್ರಬುದ್ಧ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳ ವಾಣಿಜ್ಯೀಕರಣ ಮತ್ತು ಉದ್ಯಮ ನೇತೃತ್ವದ ಬಳಕೆಯನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಉದ್ಯಮ ಮತ್ತು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಅಪ್ಗಳು ಹೂಡಿಕೆ, ನಾವೀನ್ಯತೆ, ಉತ್ಪಾದನಾ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಮತ್ತು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ಕೊಡುಗೆ ನೀಡುತ್ತವೆ ಎಂದು ಇಸ್ರೋ ತಿಳಿಸಿದೆ.
ಖಾಸಗಿ ಭಾಗವಹಿಸುವಿಕೆ ನಿಯಮಕ್ಕೆ ಒಳಪಟ್ಟು: ನಿರ್ಣಾಯಕ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ, ಕಾರ್ಯತಂತ್ರದ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳ ಮಾಲೀಕತ್ವ ಮತ್ತು ನಿಯಂತ್ರಣವು ಸರ್ಕಾರದ ಬಳಿಯೇ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತದೆ. ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳು ಮತ್ತು ಸೇವೆಗಳಲ್ಲಿ ಖಾಸಗಿ ಭಾಗವಹಿಸುವಿಕೆಯನ್ನು ಸೂಕ್ತವಾದಲ್ಲಿ ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಭದ್ರತೆ, ಸುರಕ್ಷತೆ ಮತ್ತು ಇತರ ನಿಯಂತ್ರಕ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳಿಗೆ ಒಳಪಟ್ಟಿರುತ್ತದೆ. ಕಾರ್ಯತಂತ್ರದ ಮತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯವಾಗಿ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳು ಭದ್ರತೆ, ಸುರಕ್ಷತೆ, ಗುಣಮಟ್ಟ ಮತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹಿತಾಸಕ್ತಿ ಪರಿಗಣನೆಗಳಿಂದ ನಿಯಂತ್ರಿಸಲ್ಪಡುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತವೆ ಎಂದು ಇಸ್ರೋ ತಿಳಿಸಿದೆ.
2020ರಲ್ಲಿ ಬೆರಳೆಣಿಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಅಪ್, ಇಂದು 450+: ಭಾರತದ ಒಟ್ಟಾರೆ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುವುದು. ರೋಮಾಂಚಕ ಖಾಸಗಿ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಹೊರಹೊಮ್ಮುವಿಕೆ ಈಗಾಗಲೇ 2020ರ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಸುಧಾರಣೆಗಳ ಪ್ರಮುಖ ಫಲಿತಾಂಶಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. 2020ರಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಬೆರಳೆಣಿಕೆಯಷ್ಟು ಭಾರತೀಯ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಅಪ್ಗಳಿದ್ದವು. ಇಂದು ಭಾರತದಲ್ಲಿ 450ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಅಪ್ಗಳಿವೆ. ಉಡಾವಣಾ ವಾಹನಗಳು, ಉಪಗ್ರಹಗಳು, ಪ್ರೊಪಲ್ಷನ್, ಗ್ರೌಂಡ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಗಳು, ಭೂ ವೀಕ್ಷಣೆ, ಸಂವಹನ ಮತ್ತು ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಅನ್ವಯಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿವೆ. ಇದು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಹೂಡಿಕೆ, ಉದ್ಯಮಶೀಲ ಪ್ರತಿಭೆ ಮತ್ತು ತಾಂತ್ರಿಕ ನಾವೀನ್ಯತೆಯನ್ನು ತಂದಿದೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಕೌಶಲ್ಯಪೂರ್ಣ ವೃತ್ತಿಪರರಿಗೆ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತಿದೆ ಮತ್ತು ಭಾರತದ ಒಟ್ಟಾರೆ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಇಸ್ರೋ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದೆ.
2033ರ ವೇಳೆಗೆ $44 ಬಿಲಿಯನ್ ಗುರಿ: ಭಾರತದ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಆರ್ಥಿಕತೆಯು ಪ್ರಸ್ತುತ ಸುಮಾರು $8.4 ಬಿಲಿಯನ್ ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದು ವೇಗವಾಗಿ ವಿಸ್ತರಿಸುತ್ತಿರುವ ಜಾಗತಿಕ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಆರ್ಥಿಕತೆಯಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ತುಲನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಸಣ್ಣ ಪಾಲು. ಭಾರತವು 2033ರ ವೇಳೆಗೆ ಜಾಗತಿಕ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಪಾಲನ್ನು $44 ಬಿಲಿಯನ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಆ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಸರ್ಕಾರಿ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು ಮತ್ತು ಇಸ್ರೋದ ಮಾನವಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಮಾತ್ರ ಸಾಧಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಇದಕ್ಕೆ ಖಾಸಗಿ ಬಂಡವಾಳ, ಕೈಗಾರಿಕಾ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ, ಉದ್ಯಮಶೀಲತೆ ಮತ್ತು ಜಾಗತಿಕ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಪ್ರವೇಶದ ಅಗತ್ಯವಿದೆ ಎಂದು ಇಸ್ರೋ ಹೇಳಿದೆ.
ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಬಲವಾದ ISRO - ಸುಧಾರಣೆಗಳ ಯಶಸ್ಸು ಒಟ್ಟಾರೆ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಬೆಳವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಅಳತೆ: ಬಲವಾದ ಭಾರತೀಯ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಉದ್ಯಮವು ಇಸ್ರೋ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಬಹುದು, ದೇಶೀಯ ಪೂರೈಕೆ ಸರಪಳಿಗಳನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಬಹುದು, ಪ್ರತಿಭೆ ಮತ್ತು ಹೂಡಿಕೆಯನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸಬಹುದು, ಉತ್ಪಾದನೆ ಮತ್ತು ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಬಹುದು ಮತ್ತು ಭಾರತವು ಜಾಗತಿಕ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಆರ್ಥಿಕತೆಯ ದೊಡ್ಡ ಪಾಲನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡಬಹುದು.
ಸುಧಾರಣೆಗಳ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಭಾರತದ ಒಟ್ಟು ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಬೆಳವಣಿಗೆಯಿಂದ ಅಳೆಯಬೇಕು. ಇಸ್ರೋ ಭಾರತದ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಉಳಿದಿದೆ. ಸುಧಾರಿತ ಸಂಶೋಧನೆ, ಕಾರ್ಯತಂತ್ರದ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳು, ಮಾನವ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಹಾರಾಟ, ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಯ ಉಡಾವಣಾ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳು, ಭಾರತೀಯ ಅಂತರಿಕ್ಷ ನಿಲ್ದಾಣ ಮತ್ತು ಚಂದ್ರ ಮತ್ತು ಗ್ರಹಗಳ ಪರಿಶೋಧನೆಯಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ ವಿಶಾಲ ಭಾರತೀಯ ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ಭಾರತದ ಸ್ಪೇಸ್ ವಿಷನ್ 2047 ಅನ್ನು ಸಾಕಾರಗೊಳಿಸಲು ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಸ್ಕೇಲ್ ಅನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಇಸ್ರೋ ತಿಳಿಸಿದೆ.
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