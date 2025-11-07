ಗಗನಯಾನ ಸೇರಿದಂತೆ ಏಳು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಿದೆ ಇಸ್ರೋ: ವಿ.ನಾರಾಯಣನ್
India Manufacturing Show 2025: ಪಿಎಸ್ಎಲ್ವಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಶೇ. 50ರಷ್ಟು ಭಾಗವನ್ನು ಕೈಗಾರಿಕಾ ಒಕ್ಕೂಟಕ್ಕೆ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಲು ಇಸ್ರೋ ಬಯಸಿದೆ ಎಂದು ವಿ.ನಾರಾಯಣನ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರವಾದ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ..
Published : November 7, 2025 at 8:18 AM IST
India Manufacturing Show 2025: ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಪೋಲಾರ್ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ಲಾಂಚ್ ವೆಹಿಕಲ್ (ಪಿಎಸ್ಎಲ್ವಿ) ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಶೇ. 50 ರಷ್ಟು ಪಾಲನ್ನು ಕೈಗಾರಿಕಾ ಒಕ್ಕೂಟಕ್ಕೆ ವರ್ಗಾಯಿಸಲು ಬಯಸುತ್ತಿದೆ. ದೇಶೀಯ ವೈಮಾನಿಕ, ರಕ್ಷಣಾ ಮತ್ತು ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ವಲಯಗಳ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳನ್ನು ಶ್ಲಾಘಿಸಿದ ನಾರಾಯಣನ್, ಭಾರತೀಯ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಸಂಶೋಧನಾ ಸಂಸ್ಥೆ (ಇಸ್ರೋ) ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳಿಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಸುಮಾರು 80 ರಿಂದ 85 ಪ್ರತಿಶತದಷ್ಟು ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಕೊಡುಗೆ ನೀಡುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಇಸ್ರೋ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ವಿ. ನಾರಾಯಣನ್ ಹೇಳಿದರು.
ಭಾರತದ ವೈಮಾನಿಕ, ರಕ್ಷಣಾ ಮತ್ತು ಸಾಮಾನ್ಯ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ವಲಯಗಳ ಪ್ರಮುಖ ವ್ಯಾಪಾರ ಮೇಳವಾದ ‘ಭಾರತ ಉತ್ಪಾದನಾ ಪ್ರದರ್ಶನ’ದ (IMS 2025) ಏಳನೇ ಆವೃತ್ತಿಯು ಬೆಂಗಳೂರು ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪ್ರದರ್ಶನ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ (BIEC) ನಡೆಯಿತು. ನಾವು (ಭಾರತೀಯ ಒಕ್ಕೂಟ) ಎರಡು ಉಡಾವಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾದ ನಂತರ ಪಿಎಸ್ಎಲ್ವಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ವೆಚ್ಚದ ಕನಿಷ್ಠ 50 ಪ್ರತಿಶತವನ್ನು ಭಾರತೀಯ ಉದ್ಯಮಕ್ಕೆ ನೇರವಾಗಿ ನೀಡಲು ಯೋಜಿಸಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ನಾರಾಯಣನ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಇಸ್ರೋ ಉಡಾಯಿಸುವ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ರಾಕೆಟ್ಗೆ ಭಾರತೀಯ ಉದ್ಯಮವು 80 ಪ್ರತಿಶತದಷ್ಟು ಕೊಡುಗೆ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಬಾಹುಬಲಿ ರಾಕೆಟ್, LMV3-M5 ಅನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಅತ್ಯಂತ ಭಾರವಾದ ಸಂವಹನ ಉಪಗ್ರಹವಾದ CMS-03 ಮಿಷನ್ಗೆ ಭಾರತೀಯ ಉದ್ಯಮವು 80 ಪ್ರತಿಶತದಷ್ಟು ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಿದೆ. ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಸಂದೇಹವಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ನೀವು ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ನೋಡಿದರೆ ಸರಿಸುಮಾರು 80 ರಿಂದ 85 ಪ್ರತಿಶತದಷ್ಟು ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಇಡೀ ಉದ್ಯಮವು ಒದಗಿಸಿದೆ. ಇದು ಭಾರತೀಯ ಉದ್ಯಮದ ಕೊಡುಗೆಯಾಗಿದೆ. ಇಸ್ರೋ ಉಡಾಯಿಸುವ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ರಾಕೆಟ್ಗೆ ಭಾರತೀಯ ಉದ್ಯಮವು 80 ಪ್ರತಿಶತದಷ್ಟು ಕೊಡುಗೆ ನೀಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಾರಾಯಣನ್ ಒತ್ತಿ ಹೇಳಿದರು.
ಮುಂದಿನ ಐದು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ 50 ಉಡಾವಣೆಗಳ ಗುರಿ: ಸರಿಸುಮಾರು 450 ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳು ಇಸ್ರೋದ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳಿಗೆ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡುತ್ತಿವೆ. ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಸುಧಾರಣೆಗಳ ಘೋಷಣೆಯು ಈ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳಿಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಉತ್ತೇಜನ ನೀಡಿದೆ. ಭಾರತವು ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಂವಹನ, ಸಂಚರಣೆ ಮತ್ತು ಭೂ ವೀಕ್ಷಣೆಯ ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸುವ 56 ಉಪಗ್ರಹಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದೆ. ಈ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಮೂರರಿಂದ ನಾಲ್ಕು ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸಲಾಗುವುದು. ಐದು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ವಾರ್ಷಿಕ ಉಡಾವಣೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಪ್ರಸ್ತುತ 10-12 ರಿಂದ ಸುಮಾರು 50 ಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಇಸ್ರೋ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು ಹೇಳಿದರು.
ಇಸ್ರೋ ಮಾರ್ಚ್ 2026ರ ಅಂತ್ಯದ ವೇಳೆಗೆ ಏಳು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಗಗನಯಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಡಿಯಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಮಾನವರಹಿತ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯೂ ಸೇರಿದೆ. ಈ ಮಾನವಸಹಿತ ಉಡಾವಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೆಯದು "G1 ಮಿಷನ್" ಮಾರ್ಚ್ 2026ರ ವೇಳೆಗೆ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
"ನಮ್ಮ ಗಗನಯಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವು ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಇದು ಮುಂದುವರಿದ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ. ಎಲ್ಲಾ ಉಪಕರಣಗಳು ಶ್ರೀಹರಿಕೋಟಾಕ್ಕೆ ಬಂದಿವೆ ಮತ್ತು ಜೋಡಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ನಾವು ಮೂರು ಮಾನವಸಹಿತ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳನ್ನು ಯೋಜಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಮೊದಲ ಮಾನವಸಹಿತ ಮಿಷನ್, "G1 ಮಿಷನ್", ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷದ ಅಂತ್ಯದ ಮೊದಲು ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳಲಿದೆ" ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
