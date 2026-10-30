ಇನ್ಮುಂದೆ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶದಲ್ಲೂ ಭಾರತದ್ದೇ ಹವಾ; ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ಗಳನ್ನು ಸೌರ ಬಿರುಗಾಳಿಯಿಂದ ರಕ್ಷಿಸಲಿದೆ ಇಸ್ರೋದ ಹೊಸ ಮಿಷನ್!
ISRO DISHA Mission: ಇಸ್ರೋ ಸೌರ ಬಿರುಗಾಳಿಗಳಿಂದ ಉಪಗ್ರಹಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲು 'ದಿಶಾ' ಎಂಬ ಜೋಡಿ ಉಪಗ್ರಹ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುತ್ತಿದೆ. ಇನ್ನು ಉದಯಪುರ ಸೌರ ವೀಕ್ಷಣಾಲಯಕ್ಕೆ 51 ವರ್ಷ ತುಂಬಿದೆ.
Published : October 30, 2026 at 10:32 AM IST
ISRO DISHA Mission: ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಸೌರ ಸಂಶೋಧನೆಯಲ್ಲಿ ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಮುಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿರುವ ಭಾರತೀಯ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಸಂಶೋಧನಾ ಸಂಸ್ಥೆ (ISRO) ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಉಪಗ್ರಹಗಳನ್ನು ಅಪಾಯಕಾರಿ ಸೌರ ಬಿರುಗಾಳಿ ಹಾಗೂ ಹವಾಮಾನ ವೈಪರೀತ್ಯಗಳಿಂದ ರಕ್ಷಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಮಹತ್ವದ ಮೈಲಿಗಲ್ಲನ್ನು ಸಾಧಿಸಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ.
ಅಹಮದಾಬಾದ್ನ ಭೌತಿಕ ಸಂಶೋಧನಾ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯದ (PRL) ಡೀನ್ ಆಗಿರುವ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಡಿ. ಪಲ್ಲಂ ರಾಜು ಅವರು ಈ ಕುರಿತು ಮಹತ್ವದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಉದಯಪುರದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಮೂರು ದಿನಗಳ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸೌರ ಭೌತಶಾಸ್ತ್ರ ಸಮ್ಮೇಳನದಲ್ಲಿ (National Solar Physics Conference) ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ಇಸ್ರೋ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುತ್ತಿರುವ 'ದಿಶಾ' (DISHA - Disturbed and quiet time Ionosphere-thermosphere System at High Altitudes) ಮಿಷನ್ ಮೂಲಕ ಭಾರತ ಈ ಮಹತ್ತರ ಗುರಿಯನ್ನು ತಲುಪಲಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಏನಿದು ಇಸ್ರೋದ 'ದಿಶಾ' ಮಿಷನ್?: 'ದಿಶಾ' ಎಂಬುದು ಭೂಮಿಯ ವಾತಾವರಣದ ಮೇಲಿನ ಪದರಗಳಾದ ಐಯೋನೋಸ್ಫಿಯರ್ ಮತ್ತು ಥರ್ಮೋಸ್ಫಿಯರ್ (Ionosphere-Thermosphere system) ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಆಳವಾಗಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಲು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾದ ಒಂದು ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಟ್ವಿನ್-ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ (ಜೋಡಿ ಉಪಗ್ರಹ) ಮಿಷನ್ ಆಗಿದೆ.
- ಕಾರ್ಯವೈಖರಿ: ಸೌರ ಬಿರುಗಾಳಿಗಳು ಅಥವಾ ಸೂರ್ಯನ ತೀವ್ರ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಪ್ರಮಾಣದ ಆವೇಶದ ಕಣಗಳು (Charged Particles) ಭೂಮಿಯತ್ತ ಧಾವಿಸಿ ಬರುತ್ತವೆ. ಇವು ಐಯೋನೋಸ್ಫಿಯರ್ನಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ಅಡಚಣೆಗಳನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತವೆ.
- ಉಪಗ್ರಹಗಳ ರಕ್ಷಣೆ: ಈ ಅಡಚಣೆಗಳು ಭೂಮಿಯ ಕೆಳ ಕಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿರುವ (Low-Earth orbit) ಉಪಗ್ರಹಗಳು, ಸಂವಹನ ಲಿಂಕ್ಗಳು (Communication) ಮತ್ತು ಜಿಪಿಎಸ್ನಂತಹ ನ್ಯಾವಿಗೇಷನ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳ ಮೇಲೆ ಭಾರಿ ಕೆಟ್ಟ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತವೆ. ದಿಶಾ ಮಿಷನ್ನ ಭಾಗವಾಗಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲಾಗುತ್ತಿರುವ ಮೂರು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಉಪಕರಣಗಳು ಸೌರ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮುಂಚಿತವಾಗಿಯೇ ನಿಖರ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಲಿವೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ನಮ್ಮ ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಮೌಲ್ಯದ ಉಪಗ್ರಹಗಳಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಹಾನಿಯಾಗದಂತೆ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು.
ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ರಾಜು ಅವರು ಭಾರತವು ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಹವಾಮಾನದ ಅಧ್ಯಯನದಲ್ಲಿ ಕ್ಷಿಪ್ರ ಪ್ರಗತಿ ಸಾಧಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಒತ್ತಿಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇದರ ಮುಂದುವರಿದ ಭಾಗವಾಗಿ ಇಸ್ರೋ 2035ರ ವೇಳೆಗೆ ಭಾರತೀಯ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ನಿಲ್ದಾಣವನ್ನು (Indian Space Station) ಸ್ಥಾಪಿಸಲು ಯೋಜಿಸಿದೆ ಮತ್ತು ಮುಂಬರುವ ಚಂದ್ರಯಾನ ಮಿಷನ್ ಕೂಡ ದೇಶದ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಅತ್ಯಂತ ನಿರ್ಣಾಯಕವಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಉದಯಪುರ ಸೌರ ವೀಕ್ಷಣಾಲಯದ 51ರ ಸಂಭ್ರಮ: ಪಿಆರ್ಎಲ್ (PRL) ನಿರ್ದೇಶಕ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಅನಿಲ್ ಭಾರದ್ವಾಜ್ ಮಾತನಾಡಿ, ಈ ಸಮ್ಮೇಳನದಲ್ಲಿ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ದೀರ್ಘ ಉಪನ್ಯಾಸಗಳ ಬದಲಿಗೆ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳ ನಡುವಿನ ಮುಕ್ತ ಚರ್ಚೆ ಮತ್ತು ಸಂವಾದಕ್ಕೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಇದು ದೇಶದಲ್ಲಿ ಸೌರ ಸಂಶೋಧನಾ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ವೇಗಗೊಳಿಸಲಿದೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಇದೇ ವೇಳೆ ಉದಯಪುರ ಸೌರ ವೀಕ್ಷಣಾಲಯವು (Udaipur Solar Observatory) ಸ್ಥಾಪನೆಯಾಗಿ 51 ವರ್ಷಗಳು ಪೂರೈಸಿರುವುದು ಭಾರತೀಯ ಸೌರ ಸಂಶೋಧನೆಯ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಮೈಲಿಗಲ್ಲಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗಿರುವ ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಮಲ್ಟಿ-ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಸೋಲಾರ್ ಟೆಲಿಸ್ಕೋಪ್ (MAST) ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ 10 ವರ್ಷಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಿದೆ. ಯುವ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳಿಗೆ ಆಧುನಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಸೌರ ದತ್ತಾಂಶ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಯಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ತರಬೇತಿ ನೀಡುವ ಅಗತ್ಯವನ್ನು ಅವರು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿದರು.
ಸರೋವರಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಸೌರ ವೀಕ್ಷಣಾಲಯ ಏಕೆ?: ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಮಾಜಿ ವಿಜ್ಞಾನಿ ಅಶೋಕ್ ಅಂಬಾಸ್ಥ ಅವರು ವೀಕ್ಷಣಾಲಯದ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಭೌತವಿಜ್ಞಾನಿ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಅರವಿಂದ್ ಭಟ್ನಾಗರ್ ಅವರ ಪ್ರಯತ್ನದಿಂದಾಗಿ 1975 ರಲ್ಲಿ ಉದಯಪುರದಲ್ಲಿ ಈ ಸೌರ ವೀಕ್ಷಣಾಲಯವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಯಿತು. ಉದಯಪುರದಲ್ಲಿ ವರ್ಷಪೂರ್ತಿ ಇರುವ ಸ್ಪಷ್ಟ ಹವಾಮಾನ ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿನ ಸರೋವರಗಳು (Lakes) ಈ ಸ್ಥಳದ ಆಯ್ಕೆಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣವಾಗಿದ್ದವು. ಸರೋವರಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಈ ಕೇಂದ್ರ ಇರುವುದರಿಂದ ವಾತಾವರಣದ ಅಡಚಣೆಗಳು ಮತ್ತು ತಾಪಮಾನದ ಏರಿಳಿತಗಳು ಸೌರ ಅವಲೋಕನಗಳ ಮೇಲೆ ಬೀರುವ ಪರಿಣಾಮ ತೀರಾ ಕಡಿಮೆಯಿರುತ್ತದೆ. ಇಂದು 51 ವರ್ಷ ಪೂರೈಸಿರುವ ಈ ವೀಕ್ಷಣಾಲಯವು ಇಂದಿಗೂ ಭಾರತದ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಮುಖ ಸೌರ ಸಂಶೋಧನಾ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿ ದೇಶದ ಹೆಮ್ಮೆಯಾಗಿ ಉಳಿದಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
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