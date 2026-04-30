ಗಗನಯಾತ್ರಿಗಳಾಗಲಿದ್ದಾರೆ ನಾಗರಿಕರು! ಇಸ್ರೋದ ಮಾಸ್ಟರ್ ಪ್ಲಾನ್ ಏನು?
Gaganyaan Mission: ಗಗನಯಾನ ಮಿಷನ್ ನಂತರ ಇಸ್ರೋ ಈಗ ಸಾಮಾನ್ಯ ನಾಗರಿಕರಿಗೂ ಗಗನಯಾತ್ರಿಗಳಾಗಲು ತರಬೇತಿ ನೀಡಲಿದೆ. ಅದು ಯಾವರೀತಿ ಸಾಧ್ಯವೆಂಬುದು ತಿಳಿಯೋಣಾ ಬನ್ನಿ..
Published : April 30, 2026 at 9:55 AM IST
Gaganyaan Mission: ಭಾರತೀಯ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಸಂಶೋಧನಾ ಸಂಸ್ಥೆ (ISRO) ಈಗ ಗಗನಯಾನ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗೆ ತನ್ನ ಸಿದ್ಧತೆಗಳಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವದ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಡಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ. ಇಸ್ರೋದ ಗಗನಯಾತ್ರಿ ಆಯ್ಕೆ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣಾ ಸಮಿತಿಯು ಎರಡನೇ ಬ್ಯಾಚ್ನಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ನಾಗರಿಕರನ್ನು ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಿದೆ. ಈ ನಾಗರಿಕರು ವಿಜ್ಞಾನ, ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ, ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಗಣಿತ (STEM) ನಲ್ಲಿ ಪರಿಣಿತರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ.
ಇನ್ನು ನಾಗರಿಕರೊಂದಿಗೆ ಆರು ಮಿಷನ್ ಪೈಲಟ್ಗಳನ್ನು ಭಾರತೀಯ ವಾಯುಪಡೆಯ ಮಿಲಿಟರಿ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಿಂದ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು. ನಿಯಮಿತ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳು, ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಮತ್ತು ಭವಿಷ್ಯದ ಭಾರತೀಯ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ನಿಲ್ದಾಣಕ್ಕಾಗಿ ಬಲಿಷ್ಠ ಗಗನಯಾತ್ರಿ ದಳವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲು ಇಸ್ರೋ ಈಗ ಕೇವಲ ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸುವುದನ್ನು ಮೀರಿ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಈ ನಿರ್ಧಾರವು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ.
ಗಗನಯಾನ ಮಿಷನ್ನ ಮೊದಲ ಬ್ಯಾಚ್ನಲ್ಲಿ ಏರ್ ಕಮೋಡೋರ್ ಪ್ರಶಾಂತ್ ನಾಯರ್, ಗ್ರೂಪ್ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಶುಭಾಂಶು ಶುಕ್ಲಾ, ಅಜಿತ್ ಕೃಷ್ಣನ್ ಮತ್ತು ಅಂಗದ್ ಪ್ರತಾಪ್ ಸೇರಿ ನಾಲ್ವರು ಗಗನಯಾತ್ರಿಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಫೈಟರ್ ಪೈಲಟ್ಗಳು ಮತ್ತು ಪರೀಕ್ಷಾ ಪೈಲಟ್ಗಳಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಈಗ ಎರಡನೇ ಬ್ಯಾಚ್ನಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ಗುಂಪು ಮಿಲಿಟರಿ ವಾಯುಯಾನ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಿಂದ ಪಡೆದ ಆರು ಮಿಷನ್ ಪೈಲಟ್ಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಫೈಟರ್ ಪೈಲಟ್ಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಇದು ಭಾರತೀಯ ವಾಯುಪಡೆಯ ಯುದ್ಧ ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ ಪೈಲಟ್ಗಳನ್ನು ಸಹ ಒಳಗೊಂಡಿರಬಹುದು.
ಸಮಿತಿಯು 10 ಗಗನಯಾತ್ರಿಗಳ ಗುಂಪನ್ನು ರಚಿಸಲು ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ನಾಲ್ವರು ನಾಗರಿಕ STEM ತಜ್ಞರು ಸೇರಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಈ ನಾಗರಿಕರನ್ನು ಆರಂಭಿಕ ಗಗನಯಾನ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳಲ್ಲಿ ನಿಯೋಜಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ನಾಲ್ಕನೇ ಸಿಬ್ಬಂದಿ (ಮಾನವಸಹಿತ) ಗಗನಯಾನ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯಿಂದ ಮಾತ್ರ ಅವರು ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶಕ್ಕೆ ಹಾರಲು ಅರ್ಹರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಈ ವಿಧಾನವು ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ಪ್ರಮಾಣಿತ ಅಭ್ಯಾಸವಾಗಿದೆ. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಈ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮೌಲ್ಯೀಕರಿಸುವವರೆಗೆ ಮತ್ತು ಸುರಕ್ಷಿತವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸುವವರೆಗೆ ಮಿಲಿಟರಿ ತರಬೇತಿ ಪಡೆದ ಪೈಲಟ್ಗಳನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ನಾಗರಿಕರು ಏಕೆ? ಈ ಬದಲಾವಣೆಯು ಮಹತ್ವದ್ದಾಗಿದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಇಸ್ರೋ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಗಗನಯಾನವನ್ನು ಕೇವಲ ಒಂದು ಅಥವಾ ಎರಡು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳಿಗೆ ಸೀಮಿತಗೊಳಿಸಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಿಲ್ಲ. ಭವಿಷ್ಯದ ಯೋಜನೆಯು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಎರಡು ಮಾನವಸಹಿತ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸುವುದನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಗಗನಯಾತ್ರಿಗಳು ಒಂದು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯಿಂದ ಹಿಂದಿರುಗಿದ ಎರಡು ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಮತ್ತೆ ಹಾರಲು ಅರ್ಹರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ.
ಆಯ್ಕೆ, ತರಬೇತಿ ಮತ್ತು ಮಿಷನ್ ಸಿದ್ಧತೆಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ಸಂಪೂರ್ಣ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯು ಸರಿಸುಮಾರು 4.5 ವರ್ಷಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಏಳು ಗಗನಯಾತ್ರಿಗಳು ಸಾಕು ಎಂದು ಸಮಿತಿ ನಂಬಿತ್ತು. ಆದ್ರೆ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶಗಳು ಮತ್ತು ಕೆಲವು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಹೊರಗುಳಿಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು 10ಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಲಾಯಿತು.
ಏಳು ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಹೊಂದಿರುವ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಗಾತ್ರವನ್ನು ಎರಡರಿಂದ ಮೂರಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಯೋಜನೆಗಳಿವೆ. ಈ ವಿಸ್ತರಣೆಯು ಗಗನಯಾನ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮಾಡ್ಯೂಲ್ನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಭಾರತೀಯ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ನಿಲ್ದಾಣದ ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ. ಅಲ್ಲಿ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಪ್ರಯೋಗಗಳನ್ನು ನಡೆಸಲು ದೊಡ್ಡ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚು ವೈವಿಧ್ಯಮಯ ಗಗನಯಾತ್ರಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಅಗತ್ಯವಿರುತ್ತದೆ.
ಮೂರನೇ ಬ್ಯಾಚ್ನಲ್ಲಿ 12 ಸಿಬ್ಬಂದಿ: ಮೂರನೇ ಬ್ಯಾಚ್ಗೆ ಸಮಿತಿಯು 12 ಗಗನಯಾತ್ರಿಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆಯನ್ನು ಗುರುತಿಸಿದೆ. ಈ ಬ್ಯಾಚ್ನಲ್ಲಿ ಸಂಯೋಜನೆಯ ಅನುಪಾತವು ಗಮನಾರ್ಹ ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಒಳಗಾಗುತ್ತದೆ. ಕೇವಲ 2 ಮಿಷನ್ ಪೈಲಟ್ಗಳು ಮತ್ತು 10 ತಜ್ಞರು (ನಾಗರಿಕರು) ಇದರಲ್ಲಿ ಸೇರಿದ್ದಾರೆ. ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಇಸ್ರೋ ಬಲವಾದ ಗಗನಯಾತ್ರಿ ಕೇಡರ್ (ಸಿಬ್ಬಂದಿ) ಅನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಅದರ ಬಲವು ಅಂತಿಮವಾಗಿ 40 ತಲುಪಬಹುದು.
ಎರಡನೇ ಬ್ಯಾಚ್ಗೆ ತಯಾರಿ ಸಮಯವನ್ನು 72 ತಿಂಗಳುಗಳು (6 ವರ್ಷಗಳು) ಎಂದು ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಮೂರನೇ ಬ್ಯಾಚ್ 96 ತಿಂಗಳುಗಳಲ್ಲಿ (8 ವರ್ಷಗಳು) ಸಿದ್ಧವಾಗಲು ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಗಿದೆ. ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಅನಿಶ್ಚಿತತೆಗಳು ಮತ್ತು ಉದಯೋನ್ಮುಖ ಜಾಗತಿಕ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಗಣನೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಗಣನೀಯ ಲಾಭದೊಂದಿಗೆ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಸವಾಲುಗಳೇನು? ಗಗನಯಾತ್ರಿಗಳ ಆಯ್ಕೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯು ಸರಿಯಾದ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಸಾಗುತ್ತಿದೆ. ಆದ್ರೆ ಇಸ್ರೋ ಇನ್ನೂ ಕೆಲವು ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಗಮನಾರ್ಹ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಇಸ್ರೋ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಗಗನಯಾತ್ರಿ ತರಬೇತಿ ಕೇಂದ್ರವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಹೊಂದಿದೆ. ಶಾಶ್ವತ, ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸುಸಜ್ಜಿತ ತರಬೇತಿ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ಇನ್ನೂ ಸ್ಥಾಪಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ.
ತಾಂತ್ರಿಕ ರಂಗದಲ್ಲಿಯೂ ಸವಾಲುಗಳಿವೆ. ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ECLSS (ಪರಿಸರ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮತ್ತು ಜೀವ ಬೆಂಬಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆ) ಇನ್ನೂ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ. ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಿಲ್ಲದೆ ಗಗನಯಾತ್ರಿಗಳನ್ನು ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶಕ್ಕೆ ಕಳುಹಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ ಇದು ಆಮ್ಲಜನಕದ ಮಟ್ಟಗಳು, ತಾಪಮಾನ, ಒತ್ತಡ ಮತ್ತು ಇತರ ಪ್ರಮುಖ ನಿಯತಾಂಕಗಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುತ್ತದೆ.
ನಾಗರಿಕರು ಗಗನಯಾತ್ರಿಗಳಾಗಲು ಮಾರ್ಗವನ್ನು ತೆರೆಯುವುದು ಇಸ್ರೋದ ಪ್ರಮುಖ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಕೇವಲ ಮಿಲಿಟರಿ ಪೈಲಟ್ಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ಆರಂಭಿಕ ಬ್ಯಾಚ್ನಿಂದ ಈಗ STEM ತಜ್ಞರನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸುವ ಮೂಲಕ ಭಾರತವು ನಿಯಮಿತ ಮಾನವ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಹಾರಾಟ ಮತ್ತು ಭವಿಷ್ಯದ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ನಿಲ್ದಾಣಕ್ಕಾಗಿ ತನ್ನನ್ನು ತಾನು ಇರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ. ಈ ಹಂತವು ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶದಲ್ಲಿ ಶಾಶ್ವತ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸುವ ಭಾರತದ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಅಗತ್ಯ ತರಬೇತಿ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಮತ್ತು ಅಗತ್ಯ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳನ್ನು ಸಹ ಸಾಕಷ್ಟು ವೇಗದಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ.
